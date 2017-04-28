Dha Yurt Bülteni-4
1)BAKAN ÇELİK'TEN KONGRE AÇIKLAMASIGIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, parti kongresinin 21 Mayıs'ta gerçekleşeceğini belirterek, "Sayın cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partiyle ilişkisi de bu şekilde gündeme gelmiş olacak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ak Parti'nin...
1)BAKAN ÇELİK'TEN KONGRE AÇIKLAMASI
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, parti kongresinin 21 Mayıs'ta gerçekleşeceğini belirterek, "Sayın cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partiyle ilişkisi de bu şekilde gündeme gelmiş olacak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ak Parti'nin 21 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan genel kurulu ve kabine değişikliği haberleriyle ilgili Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm bölgesindeki Maritim Pine Beach Resort Hotel'de düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1'nci Toplantısı ve Tarım İş Forumu'ndaki ikili anlaşmaların yapıldığı toplantıda bir değerlendirmede bulundu.Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bakan Faruk Çelik, Türkiye'nin çok önemli bir referandum sürecinden çıktığını belirterek, şöyle konuştu: "18 maddelik anayasa değişikliği halkımız tarafından onaylandı. Bu maddelerin bazıları hemen referandum akabinde yürürlüğe girecek olan maddeler. Bunlardan bir tanesi de cumhurbaşkanının siyasi partisiyle ilişkilendirilmesi maddesidir. Bu partimizin ve sayın cumhurbaşkanımızın görüşmeleri neticesinde 21 Mayıs diye dün medyada yer aldı. 21 Mayıs'ta bir kongre süreci yaşanacak ve böylece anayasa değişikliği sonrasındaki süreç, yani doğal, normal bir süreç işlemiş oluyor. Kongre 21 Mayıs'ta gerçekleşecek. Sayın cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partiyle ilişkisi de bu şekilde gündeme gelmiş olacak."
GENEL BAŞKANIN TAKDİRİ
Parti yönetimi ve kabine değişikliği konularına ilişkin de değerlendirmede bulunan Faruk Çelik, "Tabi kongre sonrası oluşacak parti yönetimi ve daha sonra hükümetle ilgili değerlendirmeler, o günün şartlarıyla sayın genel başkanın yapacağı değerlendirmelerdir, takdirleridir. O süreci hep beraber yaşayıp göreceğiz" diye konuştu.
Bakan Çelik, Rusya'nın yasağı devam eden bazı tarımsal ürünlerle ilgili olarak da iki ülke heyetleri arasında bugün gerçekleyecek görüşmeye ilişkin de açıklamada bulundu. Rus heyetiyle Türkiye'nin görüşmelerinin başladığını belirten Çelik, "Umarız malum müessif o uçak olayından önceki duruma döneriz. Özellikle tarım alanındaki 21 ürüne kısıtlama getirilmişti bunların 8'i kaldırıldı, 13'ü ile ilgili yasaklama sözkonusu. Bugünkü görüşmelerle uçak krizi öncesine dönülmesi ve diğer konuların, konu başlıklarının iki ülke arasındaki yeni işbirliği alanlarının o noktaya gelindikten sonra ele alınmasının doğru olacağı inancı içerisindeyiz. Birazdan teknik heyetlerin bu çalışmaları biter ve kamuoyuyla net bir açıklamayı ve gelinen noktayı paylaşırız" dedi.
Görüntü Dökümü
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Bakan Çelik'in açıklaması
Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)
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2)APARTMANDA YAKALADIKLARI HIRSIZI DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER
ADANA'da apartmana giren 30 yaşındaki Mehmet T, bir dairenin kapısını zorlarken vatandaşlar tarafından yakalandı. Apartman sakinleri, hırsızlık şüphelisini önce dövdü, ardından "Git simit sat, neden hırsızlık yapıyorsun" diye nasihatta bulunup polise teslim etti.Olay, merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmana hırsızlık amacıyla giren Mehmet T., dairelerin kapısını zorladığı anda fark edildi. Ev sahipleri tarafından dövülerek aşağıya indirilen hırsızlık şüphelisi, apartmanın kapısın önüne yatırıldı. Bazı vatandaşlar ise kaçmaması için yakasından tuttu. Olayı duyup evlerinden inen bazı vatandaşlar ise, yere yatırılan Mehmet T.'ye, "Adana gibi bir memlekette hırsızlık yapıyorsun, git simit sat. Niye hırsızlık yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi.
POLİSİN GELMESİ BEKLEDİLER
Hırsızı yakalayan vatandaşlar, polise de ihbarda bulundu. Polisin gecikmesi üzerine tekrar telefon açan vatandaşlar, "Hırsızı biz yakaladık, 20 dakika oldu gelmediniz" diyerek çıkıştı. Yerde yüzünü kapatarak bekleyen hırsız, gelen karakol ekiplerine teslim edildi. Vatandaşların tepkileri arasında ekip otosuna bindirilen Mehmet T., ifadesi alınmak üzere Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine götürüldü.
Görüntü Dökümü
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Yerde oturan ve elleriyle yüzünü kapatan hırsız
Hırsızın konuşması
Hırsızı yakalayan vatandaşın konuşması
Yanındaki kalabalık
Hırsıza tepki gösteren bir vatandaşın konuşması
Hırsız ve yanındaki vatandaşlardan detay görüntüler
Hırsızı yakalan vatandaşın telefonda polisle konuşması
Polis ekibinin gelişi
Hırsızı alıp polis aracına bindirmeleri
Polis aracının gidişi
SÜRE: 02'55" BOYUT: 178 MB
Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,
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3)BURSA'DA FETÖ ŞÜPHELİSİ 13 ESKİ SGK ÇALIŞANI ADLİYEDE
BURSA'da, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 1'i kadın 13 eski SGK çalışanı adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta Bursa ve Antalya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda SGK Bursa İl Müdürlüğü'nde çalışırken örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 14 kişiyi gözaltına aldı.Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırdıkları ve FETÖ ile ilişkisi bulunan derneklere üye oldukları belirtilen 1'i kadın 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişinin sorgusu ise sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelileri taşıyan otobüsün adliyeye girişi
-Şüphelilerin adliyeye girişi
Mehmet İNAN/ BURSA, -
Süre: 44 saniye Boyut: 57 MB
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4)MARKETTE SATILAN 'KÖY' TAVUĞU DEĞİL 'KART' TAVUK'
BEYAZ Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Dr. Sait Koca, marketlerde köy tavuğu olarak satılan beyaz etin yüzde 95'inin 'köy' ya da 'organik' tavuk olmadığına dikkati çekerek, "Büyük çoğunluğu verimini doldurduktan sonra kesime giden yumurta tavukları yani 'kart' tavuk" dedi.
BESD-BİR tarafından Antalya'da yapılan 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi kapsamında düzenlenen basın toplantısında sektör hakkında merak edilen sorular yanıtlandı. Kaya Palazzo Convention Center'da yapılan toplantıya, BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca, Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan ve BESD-BİR Genel Sekreteri Prof.Dr. Ahmet Ergün katıldı.
BESD-BİR Başkanı Sait Koca, kanatlı etinin Türkiye'deki gıdalar içerisinde en sağlıklı gıdalardan olduğunu söyledi. Tavuk etinde hormon ya da antibiyotik kullanılmadığını savunan Başkan Koca, "Bu kadar iddialı konuşabiliyorum. Çünkü biz üretimin her aşamasını bilen bir sektörüz. Üretimin her aşaması bizim kontrolümüzde. Civciv üretiminden, anne babadan, kuluçkalık yumurta üretiminden hatta anne babanın anne babasının üretiminden başlayarak pazara kadar takip eden bir zincirimiz var. 'Tavuk eti sağlıklı mı değil mi?' tartışması konusunda hiçbir tereddüdünüz olmasın. Söylediğim gibi en sağlıklı gıdalardan biri" dedi.
TAVUĞUN GEZMESİ ARTI DEĞER DEĞİL
Marketlerde köy tavuğu olarak satılan beyaz etin yüzde 95'inin de 'köy' ya da 'organik' tavuk olmadığına dikkati çeken Başkan Koca, "Tavuğun gezmiş olması besin değeri olarak bir artı değer getirmiyor. Ama hijyen açısından soru işareti var, nerede geziyor, neye bulaşıyor, bilemiyorsunuz. Kuş gribi olaylarının çıkma kaynağı hep bu açıktaki hayvanlar. Tavukçuluğun en hassas konusunun biyogüvenlik olduğunu düşünüyoruz. Bizim kümeslerimize hastalığın girmemesi için her türlü önlemi alıyoruz. Avrupa'nın bizden öğreneceği çok şey var" diye konuştu.
KÖY TAVUĞU DİYE KART TAVUK SATILIYOR
Köy tavuğu olarak satılan tavukların çoğunluğunun verimini doldurduktan sonra kesime giden yumurta tavukları olduğuna işaret eden Başkan Koca, "Kart tavuk da diyebilirsiniz. Ambalaja girip güvenilir kontrollerinin yapılmış olması lazım. Gerçek manada organik, doğal ya da köy tavuğu talep ediliyorsa ve ödeyecek müşteri de varsa biz de hiç itiraz etmeden üretiriz, o da bir üretim modelidir. Ama artık bu kadar üretimi bu modelle üretmemiz mümkün değil" diye konuştu.
DÜNYADA TİCARİ KULLANIM AMAÇLI HORMON ÜRETİMİ YOK
Sorular üzerine antibiyotik ve hormon kullanımına da açıklık getiren Başkan Sait Koca, şunları söyledi:
"Dünyada ticari kullanım amaçlı hormon üretimi yok, hiç de olmadı. Birileri söylüyor ama kesinlikle yok. Bir ürünü niye kullanırsınız? 10 kuruş harcama yapar ve 11 kuruş almaya bakarsınız. Hormonla 10 kuruş harcarsanız 8 kuruşluk gelir elde edersiniz. Soruyorum siz üretici olsanız kullanır mısınız?"
Türkiye'de son 10 yılda yemde tüm antibiyotiklerin yasaklandığını ve zaten kullanılmadığını da söyleyen Koca, ilaç olarak kullanılan antibiyotiği dahi kullandırmamaya çalıştıklarını kaydetti.
Kongre, 30 Nisan'da sona erecek.
Görüntü Dökümü
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Basın toplantısından detay
110 MB /// 03.22"
Görüntü Durumu: Link geçildi
Haber- Kamera. Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),
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5)TARİHİ KÜMBETİN SİLÜETİNİ BOZAN YURT HALEN YIKILMADI
VAN'ın Gevaş İlçesi'nde bulunan ve Selçuklular tarafından 700 yıl önce yaptırılan Halime Hatun Kümbeti'nin bulunduğu SİT alanına 10 yıl önce yapılan öğrenci yurdu, silüeti bozduğu gerekçesiyle tepkiyle karşılandı. Tepkiler üzerine Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin kaldığı yurt binasının yıkımı için belediye ve Milli Eğitim yazışmalar yaptı. Ancak tüm yazışmalara rağmen sonuç alınamayınca, yurt binası yıkılamadı. Gevaş İlçesi'nin önemli tarihi yerlerinden olan Selçuklu Mezarlığı ve hemen yanında bulunan Melik İzzeddin tarafından 700 yıl önce kızı Halime Hatun için yaptırılan kümbet turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Fakat Halime Hatun Kümbeti'nin hemen arkasına 2007 yılında yaptırılan Gevaş Çok Programlı Anadolu Lisesine ait yurt binası, tarihi dokuya görüntü açısından zarar verdiği için tepkiye neden oldu. SİT alanında yapılan ve ruhsatsız olan yurt binası 2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde de hasar gördü. Halen faaliyette olan, 200 kapasiteli yurt binasında şu anda yaklaşık 140 öğrenci kalıyor. Ruhsatsız olduğu için yurdun onarımının da yapılamadığı belirtilirken, bina öğrenciler için de büyük tehlike oluşturuyor.
VERİLECEK KARARI BEKLİYORUZ
Yurt binasının yıkılması için büyük çaba harcayan Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, tepkiler üzerine ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapıldığını, fakat halen yurdun yıkılması için karar verilmediğini söyledi. Başkan Hakan şöyle dedi:
"Bürokratik süreç tamamlandıktan sonra yurdu yıkacağız. Milli Eğitimin kendi içinde bir hukuki süreci var. Bu sürecin biran önce tamamlanmasını diliyoruz. Zira orda tarihimize saygı konusunda çok yanlış planlamayla gerçekleşen bir yatırım var. Bundan geri dönülmesi gerekir. Biz gerekli yazışmaları yaptık. Verilecek kararı bekliyoruz. Ümit ediyoruz ki güzel sonuçlar alırız."
'YENİ BİNA YAPILMADAN YIKILAMAZ'
Gevaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mihail Atik ise yurdun yıkılması için yeni bir yurt inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Yetkililerin bir yurt yapması halinde yurdun yıkımının yapılabileceğini belirten Atik, "Yurt binası ruhsatsız olduğu için belediye yıkım kararı verebilir. Fakat şu anda orda kalan öğrenciler var. Onların mağdur olmamaları için yeni bir yurt binasının yapılması gerekiyor. Yurt binası depremde de hasar gördü. Ruhsatsız olduğu için güçlendirme de yapılamıyor. Yurdun biran önce yıkılması gerekiyor" diye konuştu.
Gülay KUYUCU- Murat ÇAĞLAR / VAN, -
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6)UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde bir çok adrese eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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Sanıklar araçlardan çıkarılırken
Sanıklar adliyeye getirilirken
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: ELAZIĞ, -