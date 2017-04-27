Dha Yurt Bülteni-4

(ÖZEL)



1) MAHALLEDE HIRSIZ AVI



ADANA'da sahibi başka şehirde olan evden gelen sesleri duyan vatandaşlar, polise haber verip ellerine aldıkları sopalarla sokağa döküldü. Yaklaşık 1 saat süren aramalara rağmen herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Merkez Seyhan İlçesi Sümer Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında bir evden gelen sesleri duyan vatandaşlar polisi aradı. Ekipler kısa sürede ihbarın yapıldığı eve gelirken, bir yakınını ziyaret için başka bir şehirde olan komşularının evine hırsızın girdiğini düşünen vatandaşlar da ellerine geçirdikleri sopalarla sokağa döküldü.



Polisle birlikte ses gelen ev ve çevresini didik didik eden vatandaşlar, komşularının da ziline basarak tedbir almalarını istedi. Binaların damlarının üzerine çıkan polisler, duvarlardan atlayarak eve girdi. Yaklaşık 1 saat süren aramalara rağmen herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.



Görüntü Dökümü



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(ÖZEL)



Bir evin önündeki polis aracı



Bir vatandaşın elinde sopa ile polislerin yanına gelmesi



Polislerin bir eve girmesi



Evin damından arama yapılması



Evin damlarındaki vatandaşlar ve polisler



Ses gelen evin damında arama yapması



Detay görüntüler



SÜRE: 03'16" BOYUT: 200 MB



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA,



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(ÖZEL)



2)SİLAHLI SALDIRGANLARDAN KAZA YAPINCA KURTULDULAR



ADANA'da 34 yaşındaki Cuma Altıok ile kardeşi 27 yaşındaki Şevket Altıok, kırmızı ışıkta beklerken otomobillerine binen ve alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları silahlı iki kişinin elinden kaza yapınca kurtuldu. Hurdaya dönen otomobilden inerek kaçan yaralı iki kardeş, kendi imkanları ile geldikleri özel bir tıp merkezinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri hastanede yoğun bakıma alındı.Merkez Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturan Cuma Altıok ile kardeşi Şevket Altıok, borçlarını ödeyebilmek için anneleri adına bankadan 20 bin lira kredi çekti. Parayı poşete koyan Cuma ile Şevket Altıok kardeşler, borçlarını dağıtmak için de 01 AE 313 plakalı otomobillerine binip, yola çıktı. Ege Bağatur Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta duran Cuma Altıok'un kullandığı kapıları kilitli olmayan otomobiline binen silahlı iki kişi, kardeşleri tehdit ederek aracı sürmelerini istedi.



KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI



Kiremithane Mahallesi'nin Haşim Dalgıç Caddesi'ne giren Cuma Altıok, karşı yönden gelen Muharrem Polat yönetimindeki 01 YL 148 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile her iki otomobil de hurdaya döndü. Kaza sonrası çevrede yaşanan panikten yararlanan Altıok kardeşler, para olan poşeti de alıp olay yerinden kaçtı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme yaparken, Cuma ve Şevket Altıok kardeşler yaralı olarak özel bir tıp merkezine geldi. Silahlı iki kişinin kendilerini kaçırmak istediğini ileri süren kardeşler, yapılan ilk müdahalenin ardından TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer araç sürücüsü de götürüldüğü aynı hastanede tedaviye alındı. Kaçan iki şüpheli ise aranıyor.



ZORLA OTOMOBİLE BİNDİLER



Polis ekiplerine alacak-verecek yüzünden aralarında husumet bulunan iki kişinin zorla otomobillerine bindiğini söyleyen Cuma Altıok, "Başımıza silah dayayıp arabaya bindiler. Kurtulmaya çalışıyorduk, bu sırada karşı yönden gelen otomobille çarpıştık. Vatandaşlar etrafımıza toplanınca da para dolu poşetle birlikte kaçtık" dedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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(ÖZEL)



Cuma Altıok ile kardeşi Şevket Altıok'un ambulansa bindirilmesi



Cuma Altıok'un konuşması



Ambulansın genel görüntüsü



Kazada hurdaya dönen otomobillerinin görüntüsü



Karşı yönden gelen araç sahibinin konuşması



Polislerin araçta arama yapması



Aracın genel ve detay görüntüsü



Çekicinin aracı götürmesi



SÜRE: 02'51" BOYUT: 174 MB



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,



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3)ÇALDIKLARI MOTOSİKLETLERİ SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRÜNCE YAKALANDILAR



ADANA'da bir apartmanın bahçesinden çaldıkları motosikletleri birbirlerine bağlayarak götüren 3 hırsızdan 1'i kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlıların bırakıp kaçtığı motosikletler sahiplerine teslim edildi.Merkez Seyhan İlçesi'ndeki bir apartmanda oturan Ferhat ve Yusufcan Koga, saat 20.00 sıralarında işten gelip, motosikletlerini kilitleyip evlerine girdi. Gece 24.00 sıralarında plakasız bir motosikletle gelen 3 kişi, demir kesme makasıyla Koga kardeşlerin motosikletlerinin kilidini kırdı. Çaldıkları 2 motosikleti, kendi motosikletlerinin arkasına iple bağlayan zanlılar, olay yerinden ayrıldı. Yoldan geçen vatandaşların, motosikletlerin sürüklenerek götürüldüğünü fark edip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri Öğretmenler Bulvarı üzerinde fark etti. Ekiplerin 'dur' uyarısına rağmen şüpheliler, motosikleti yola bırakıp, ara sokaklara girerek kaçtı. Kovalamaca sonucu hırsızlardan 1'i yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, 2 motosikleti yeni, plakasız olanı ise bir hafta önce çaldıklarını itiraf etti.Karakola götürülen motosikletler, yapılan işlemlerin ardından sahiplerini teslim edildi. Ekipler, kaçan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.



Görüntü Dökümü



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Refüje bırakılan motorsikletlerden genel görüntü



Polislerin bölgede arama çalışması yapması



Yakalanan zanlının polis aracı içinde görüntüsü



Karakolun önünden genel görüntü



Motorsikletlerden detay görüntüler



Motorsikletlerin bulunduğu caddeden genel görüntü



2 motorsikletin sahibi Mustafa Koga'nın konuşması



Motorsikletin arkasında çuval içindeki demir kesme makası



Diğer motorsikletin sahibi Feridun Arıkoğlu'nun konuşması



Motorsikletlerden detay görüntüler



Mustafa Koga ve Feridun Arıkoğlu'nun motorsikletlerinin yanında görüntüleri



SÜRE: 02'02" BOYUT: 124 MB



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA,



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4)MARKET HIRSIZI ÇALDIĞI SİGARALARLA YAKALANDI



KONYA'da camını kırarak girdiği marketten 6 bin lira tutarında sigara ve para alan 24 yaşındaki Mustafa Ağoğlu, çaldığı sigaraları satmaya giderken yakalandı.



Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre Hasip Büyükdilan'a (40) ait işyerinin camını kırarak içeri giren hırsız, önce elindeki çuvala raflardaki sigaraları doldurdu. Daha sonra kasada bulunan yaklaşık bin 500 lira parayıda alan hırsız 3 dakika içerisinde işyerinden ayrılarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri işyerinin güvenlik kamera görüntelerini incelediğinde şüphelinin daha önceden de poliste suç kaydı bulunan Mustafa Ağoğlu'nun olduğunu tespit etti. Şüphelinin çaldığı sigaraları satacağı ihtimali üzerinde duran polis, Ağoğlu'nun gidebileceği adreslerde beklemeye başladı. Polis, olay yerinden 10 kilometre uzaklıkta merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Mustafa Ağoğlu'nu çaldığı sigaralarla birlikte bisiklet üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu bağımlısı ileri sürülen Ağoğlu'nun sigaraları ucuza satarak uyuşturucu temin etmek isteğini söylediği belirtildi. Şüphelinin başka hırsızlık olaylarına karışıp karışmadığı araştırılıyor.



Görüntü dökümü:



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Güvenlik kamera görüntüleri



Olay yeri detay



Şüphelinin gözaltına alınması



Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))



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5) TOROSLARIN ZİRVESİNDE RESİTAL



Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları, merkez Toroslar İlçesi'ne bağlı Aslanköy'de eğitim etkinliği kapsamında öğrencilere verdikleri konserde renkli görüntüler ortaya çıktı. Mezzo soprano Beste Berk, tenor Ali Ulvi Karaca ile piyanist Ahad Asker'in eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler söylenen eserlere eşlik etti. Etkinlik sonunda Ahad Asker, öğrencilere piyanoyu tanıttı. Bazı öğrenciler de hayatlarında ilk kez gördükleri piyano çalmanın keyfini çıkarttı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber-Kamera Mustafa ERCAN-MERSİN/DHA