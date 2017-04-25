Dha Yurt Bülteni-4
10 BİN TÜRK DEDELERİNİN İZİNDE YÜRÜDÜ (EK)1)57'NCİ ALAY SANCAĞI'NIN TÖRENLE DEVİR TESLİMİ YAPILDIÇanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yıldönümü anma töreni kapsamında temsili olarak 57'inci Alay Sancağı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğrenci Konseyi tarafından 19 Mayıs...
10 BİN TÜRK DEDELERİNİN İZİNDE YÜRÜDÜ (EK)
1)57'NCİ ALAY SANCAĞI'NIN TÖRENLE DEVİR TESLİMİ YAPILDI
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yıldönümü anma töreni kapsamında temsili olarak 57'inci Alay Sancağı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğrenci Konseyi tarafından 19 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi'ne teslim edildi. Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde ilk olarak çelenk sunumu yapıldı. Hükümet adına Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türk Silahlı Kuvvetleri adına 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Tören saygı duruşunda bulunulup, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türk Silahlı Kuvvetleri adına Albay Serhat Demirbaş'ın birer kornuşma yaptı.
ÇANAKKALE'DEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, konuşmasında şunları söyledi:
"Bugün burada 102 yıl önce milleti, vatanı, bayrağı, inançları için şehit olmuş ve bu aziz vatanı bu devleti bizlere emanet etmiş aziz şehitlerimizi anmak için toplandık. Bu aziz milletin evlatları bir asır önce burada nasıl vatan, millet, bayrak, inanç uğruna şehit oldularsa, kendilerini gelen düşmanın üzerine attılarsa, unutulmamalıdır ki, bugünde aynı şekilde bu aziz milletin her bir evladı gelecek olan her türlü tehdide karşı vatanına, milletine, bayrağına gelebilecek her türlü tehdide karşı kendisini öne atmaya hazırdır. Çanakkale ruhu, bu aziz milletin her zaman ama her zaman yaşatacağı, istiklalimizin ve istikbalimizin ortaya çıkmış olduğu en önemli dönüm noktalarından birisidir." Albay Serhat Demirbaş da konuşmasında tamamı şehit düşen 57'in Alay'ın kahramanlık destanını anlattı. Konuşmaların ardından, 57. Alay'ın temsili sancağı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğrenci Konseyi tarafından 19 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi'ne teslim edildi. Devir teslim töreni Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığı'nın bando konseriyle tören sona erdi.
Görüntü Dökümü
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-Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasından görüntü
-Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın konuşmasından görüntü
-57'nci Alay Sancağı Devir Teslim Töreni'nden görüntü
-Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığı'nın bando konserinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ - Orhan AKTUĞ / ÇANAKKALE,
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2)AVUSTRALYA ANITI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ
Çanakkale'de, Anzak Çıkarması'nın 102'nci yıldönümünde, Anzak Koyu'nda Şafak Ayini'nin ardından günün ikinci töreni Avustralyalılar'a ait Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı'nda yapıldı. Avustralya Muhafız Birliği'nin yerini almasıyla başlayan törende, hayatını kaybeden askerler için dua edildi. Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop da konuşmasında, şunları söyledi:
"Anzak çıkarmasından sonra günler içinde, bu çam Gelibolu Muharebesi'ndeki en kanlı ve amansız çarpışmalardan birisine adını verdikten sonra yok edilmiştir. Ağustos Taarruzu'nun bir parçası olan Lone Pine, aylar süren kuşatma savaşı sonrasında Anzak alanını kırmayı amaçlayan bir çıkış taarruzudur. Lone Pine, Türk ihtiyat kuvvetlerini esas müttefik hedeflerinden, uzakta tutmayı kasti olarak amaçlayan bir aldatmaca taarruz olarak düşünülmüştü. Subayların düdüklerinin sesi duyuldu ve Avustralyalılar siperlerinden çıktı, sahipsiz topraklara doğru saldırıya geçti. Her iki taraftan askerler süngülerle, tüfeklerle, hatta yumruklarıyla göğüs göğüse en ilkel mücadeleye girişti, çatışma şiddetli, kanlı ve sertti. 30 dakika içinde, birtakım Türk siperleri ele geçirilmiş ve Avustralya karakolu kurulmuştu. Takip eden haftalar içinde, Türk askerleri bu siperleri ele geçirmek için çaresizce çarpışmış, aynı şekilde Avustralyalılar da çaresizce ellerinde tutmak için çarpışmıştır. Günler süre çarpışma sonrası, Türkler Lone Pine saldırısının bir şaşırtmaca olduğunu farketmiş ve ihtiyatlarını Anzak alanının kuzeyine, muharebenin kaderini belirleyecek Koca Çimen Tepe ve Conk Bayırı'na yönlendirmişlerdir."
"BU DOSTLUK VE FEDAKARLIK, ULUSAL KARAKTERİMİZİ VE KİMLİĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRMEYE YARDIMCI OLMUŞTUR"
Şehitlikte hayatlarını kaybetmiş ancak bilinen bir mezarları olmayan 4 binden fazla Avustralyalı ve Yeni Zelandalı'ya ithafen isimlerinin yazılı olduğu bir anıt bulunduğunu da söyleyen Dışişleri Bakanı Julie Bishop, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Savaşçı askerlerimizin mezarlarının yan yana olduğu bu en kutsal yerde toplanmışken, bu korkunç savaşın mirasından şaşkına dönmemek çok zordur. Lone Pine'da ve 1918'deki savaşın sonuna kadar Gelibolu'yu takip eden yıllarda askerlerimizin gösterdiği cesaret, dayanıklılık, dostluk ve fedakarlık, ulusal karakterimizi ve kimliğimizi şekillendirmeye yardımcı olmuştur. Genç milletimiz bağımsız, kendine güvenen ve girişimci ruhunu geliştirirken kendimizi böyle görmeye başladık. Bunu burada, savundukları ve miras aldığımız temel özgürlükleri, demokratik idealleri ve yaşam tarzını onurlandırmak için savaşan her bir Anzak'a borçluyuz."
Konuşmaların ardından, Türkiye ve Avustralya milli marşları çalındı, törene katılan ülkelerin temsilcileri, anıta çelenk bıraktı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra tören, mezarlara karanfil bırakılmasıyla sona erdi.
Görüntü Dökümü
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Anmadan görüntü.
Askerlerin görüntüsü.
Katılanların görüntüsü.
Konuşmadan görüntü
ÇANAKKALE/DHA
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3)STAR'IN AĞZINDAKİ BANDIN SIRRI
Akreditasyon kartıyla tören alanındaki yerini alan köpek star, töreni ağzına takılı bantla izledi. Bu bantlar köpeklerin heyecanlandığı anlarda bile havlamalarına ya da ısırmalarına engel olmak için kullanılıyor. Star, büyükleçilik yetkililerinin tedbir olarak kullandığı bu bantlara kendisi için ihtiyaç olmadığını gösterdi. Törenlerin başından sonuna kadar sessiz kaldı.
İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'nin görme engelli eşi Magie Moore, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı törenlerine 'Star' adlı rehber köpeği ile katıldı. Magie Moore, üzerinde akreditasyon kartı bulunan rehber köpeğiyle tören alanındaki yerini aldı.
AĞZINA BANT TAKILDI.
Törenin başından sonuna kadar bulunduğu yerde sessizce bekleyen rehber köpek 'Star' ın ağzına takılan siyah bant, boynundaki akreditasyon kartı kadar dikkati çekti. Söz konusu bantlar köpeklerin her hangi bir nedenle ısırması ya da havlamasına engel olmak için kullanılıyor.
GEÇİCİ OLARAK TAKILIYOR
Ancak "star" geçici sürelerle kullanılan bu bantlara kendisi için ihtiyaç olmadığını gösterdi. Törenlerin başından sonuna kadar sahibinin ayaklarının dibinde sessizce bekledi.
BÜYÜKELÇİ TEŞEKKÜR ETTİ.
İngiliz Büyükelçi Richard Moore da eşinin rehber köpeği 'Star'a akreditasyon kartı çıkaran Kültür ve Turizm Bakanlığı'na twitter hesabından teşekkür etti. Büyükelçi Moore, kişisel twitter hesabından eşi Magie Moore'un rehber köpeği için çıkarılan 'diplomatik misafir kartı'nın fotoğrafını paylaştı. Moore, Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajında "Tebrikler@TCKulturTurizm. Rehber köpeklerin üstlendiği hayati önemdeki görevin harika biçimdeki takdiri. Gururla takacak@rehberkopekler ifadelerini kullandı.
Görüntü Dökümü
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-Protokolün ön bölümünde İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'nin görme engelli eşi Magie Moore'un Golden kırması rehber köpeği ile tören alanına gelmesi
-Köpeğin diplomatik misafir kartından görüntü
-Köpeğin yerde yatarken görüntüsü
-Köpeğin İstiklal marşı okunurken ayakta hareketsiz beklemesi
-Star tören alanında
-Büyükelçi' nin paylaşımı
(Enver ALAS-Kamera Burak GEZEN-ÇANAKKALE/DHA
25.04.2017 - Haber Kodu : 170425048
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4)VEFA YÜRÜYÜŞÜNDE 102 METRELİK TÜRK BAYRAĞI TAŞIDILAR
EDİRNE'de, Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 57'nci Alay vefa yürüyüşünde 102 metrelik Türk bayrağı açıldı.
Edirne'de Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında '57'nci alay Vefa Yürüyüşü' düzenlendi. Selimiye Camii'nde sabah namazının ardından toplanan etkinliğe Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Edirne Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hakan Özkan, gaziler ve 300'e yakın öğrenci katıldı. Selimiye Camii'nde kılınan sabah namazının ardından etkinliğe katılanlara çorba dağıtıldı.
Selimiye Camii önünde oluşturulan 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'nde 102 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını açan öğrenciler 3 kilometre uzaklıktaki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı alanında bulunan Balkan Şehitliğine yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Selimiye Camii müezzini Hüseyin Öztuna Kuran'ı Kerim okudu. Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, Çanakkale Savaşı'nın Türk Milletinin onur ve bilincinin uyanışıyla beraber varoluş ve diriliş mücadelesi olduğunu belirterek, "102 yıl önce gerçekleşen Çanakkale Savaşı destansı bir zaferin adıdır. İmanın, inancın sarsılmaz kalesidir. Yurdunu alçaklara uğratmayan şühedanın zafer narasıdır. Aziz Türk Milletinin hiçbir zaman düşmana teslim olmayacağının haykırışıdır. Çanakkale geride gözü yaşlı anlar bırakarak ana kucağından ayrılan on beşlilerin hikayesidir. Türk Milletinin onur ve bilincinin uyanışı var oluşu ve diriliş mücadelesidir. Çanakkale büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçen süre içerisinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelecektir' dediği yerdir. Çanakkale de olduğu gibi birlik ve beraberlik içerinde yüreği vatan aşkıyla dolu milletimizin aşamayacağı hiçbir engel, ulaşamayacağı hiçbir hedef yokturö dedi. Konuşmanın ardından Edirne İl Müftülüğünde görevli Nuri Böcekbakan tarafından dualar okundu.
Görüntü Dökümü
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Selimiye Camii'nde toplanan kalabalık
Dev Türk bayrağı açılışı
Dev bayrakla yürüyen kalabalık
Kalabalık genel detay
Balkan şehitliği
Saygı duruşu İstiklal Marşı
Serhet Ocak konuşması
Dua okunması
Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,
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5)DENİZLİ'DEN VEFA YÜRÜYÜŞÜ
ÇANAKKALE Zaferi'nde tamamı şehit düşen 57'nci Alay için Denizli'de, 'Vefa Yürüyüşü' düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt genelinde düzenlenen 'Vefa Yürüyüşü', Denizli'de saat 8.30'da başladı. Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Yıldız, İl Müftüsü Mehmet Aşık ve yaklaşık 500 öğrenci yürüyüşe katıldı. Yürüyüşte jandarma personeli de öğrencilerle birlikte korteje girerek yürüdü. Yürüyüş öncesinde öğrencilere Türk bayrakları dağıtıldı. Gazi Bulvarı araç trafiğine kapatıldı. Bando eşliğinde Delikliçınar Yeni Cami önünden başlayan kortej yürüyüşü, Denizli Valiliği önünde sona erdi. Kortejin yürüyüşü esnasında Gazi İlkokulu öğrencileri, yürüyüşe katılanları alkışladı. Vefa Yürüyüşü, Valilik Binasındaki Atatürk Anıtı önünde 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.
Görüntü Dökümü
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Kortej hazırlıklarından detay
Yürüyüşün başlaması ve kalabalıktan detay
Kortejin Gazi Bulvarı'ndan yürümesi
Valilik önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
( Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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6)SAKARYA'DA DEAŞ ÜYESİ 20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
SAKARYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda Irak'ta terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri ve El Kaide ile bağlantılarının olduğu tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen 8 kişi 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından 20 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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Adliyeye sevk edildi
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), -
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7)KAMYON KASASINDAN 60 KAÇAK ÇIKTI
İZMİR'in Dikili İlçesi'nde kontrol edilen bir brandalı kamyonun kasasında, 60 kaçak jandarma tarafından yakalandı.
İzmir İl, Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup kaçağın yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için kente geleceğini öğrendi. Kaçakların görülmemek için kasası brandalı bir kamyonla yolculuk yaptığı belirlendi. Bademli Mahallesi'nde bu sabah önlem alan ve araçları kontrol eden jandarma ekipleri, brandalı bir kamyonu durdurunca kasadaki 42'si Suriye, 18'i Afgan toplam 60 kaçağı yakaladı. Araçta yapılan kontrolde, 22 can yeleği bulundu. Araçtaki M.D. ve Ö.K.'de adlı 2 organizatör zanlısı gözaltına alındı. Kaçakların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Organizatör zanlılarının ise adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Öte yandan kamyona kılavuzluk yaptığı belirlenen 2 araç belirlendi. Araçları kullanan kişilerin de kimliğinin tespit edildiği, zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yakalanan kaçaklardan görüntü
Genel ve Detay görüntü
( Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: İZMİR, DHA)
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(ÖZEL)
8) ENGELLİNİN EKMEK TEKNESİNİ ÇALDILAR
GAZİANTEP'te, bir depoyu açarak içeri giren hırsız, engelli İsmail Korkmaz'ın üzerinde çakmak, kibrit ve tırnak makası gibi ürünler sattığı seyyar tablasını çaldı. Hırsızlık anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, geçen Salı günü Seferpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakları ve sağ elini kullanamayan engelli İsmail Korkmaz'ın 5 çocuğuna bakmak için geçimini sağladığı seyyar tabla kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından çalındı. Sabah gittiği depoda tablasının yerinde olmadığını fark eden Korkmaz, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını izledi. 5 çocuğunun geçimini sağladığı seyyar tablanın çalınması sonrası çok zor durumda kaldığını anlatan Korkmaz, şöyle dedi:
"16 senedir ben buradayım. Çakmak, tırnak makası, tespih satarak 5 çocuğumu geçindiriyorum. Arabamı pasaja koymuştum, arabamı alıp götürdüler, ne yapacağımı bilmiyorum, şaştım kaldım. Sabah arabanın olmadığını görünce şoke oldum. Esnafa, komşulara söyledim, güvenlik kamarası görüntülerine baktık. Adam saat 04: 55'te içeri girip etrafı kontrol ediyor. Saat 05.10 sıralarında da arabayı alıp gidiyor. Kamera sisteminden gördüğümüz kadarıyla yüzünü atkıyla kapatmış ve şapka takmış. Böylece ortada kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum."
Hırsızlık anının kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerinde ise bir hırsızın pasaj içerisinde bulunan depoya girmesi ve seyyar tablayı alarak olay yerinden uzaklaşması görülüyor.
Görüntü Dökümü
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Engelli İsmail Korkmaz'ın konuşması
Korkmaz'ın tekerlekli sandalye ile gezmesi
Güvenlik kamerası görüntüleri
Hırsızlık anı
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet ÖZER- Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 178 MB
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9)APARTMAN BOŞLUĞUNDA MAHSUR KALAN KEDİNİN TIRMANMASI İÇİN KALASLAR BİRLEŞTİRİLDİ
İZMİT'te, iki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan kedi itfaiyecileri görünce ürkerek saklandı. İtfaiyeciler tüm çabalarına rağmen bulunduğu yerden çıkaramadıkları kedinin tırmanarak dışarı çıkması için birleştirdikleri kalasları apartman boşluğuna bıraktı.İzmit Kemalpaşa Mahallesi Kemal Öz Sokak'ta iki apartman arasındaki boşluğa düşen kedi mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Bir itfaiyeci halatla apartman boşluğuna indi. Bir insanın güçlükle ilerleyebildiği boşlukta itfaiyeci kedinin yanına doğru ilerledi. Ürken kedi saklandı. Kedinin saklandığı yerden çıkması için çıkması için su tutulurken, kedi tüm çabalara rağmen bulunduğu yerden çıkmadı. Bunun üzerine itfaiyeci yukarı çıktı. Kedinin tırmanarak dışarı çıkması için vidalarla birleştirilen kalaslar apartman boşluğuna bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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İtfaiyenin gelişi
Halatla apartman boşluğuna inen itfaiyeciden görüntü
İtfaiyecinin elindeki file ile ilerlemesi
Su tutulması
Kalasların birleştirilerek apartman boşluğuna bırakılması
Röp.
İZMİT(Kocaeli), (DHA
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10)POLİSLERE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
OPET'in yürüttüğü 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında 300 trafik polisine 'Trafik Güvenliği' eğitimi verildi. Eğitimini tamamlayan polisler, okullarda öğrencilere trafik güvenliği eğimi verecek.
OPET ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen 'Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi'ne 300 trafik polisi katıldı. Serik İlçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki Sentido Zeynep Golf Resort'ta düzenlenen eğitim 4 Mayıs'a kadar sürecek. Eğitimle eğitici trafik polisi sayısı 600'e ulaşacak. Gruplar halinde teorik ve interaktif olarak alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerde Deneyimsel Öğrenme Döngüsü, Çocuk ve Yetişkin Eğitim Prensipleri, Çocuk ve Yetişkin İletişim Becerileri ve Empati, Gelişim - Öğrenme, Çocuk ve Yetişkin Eğitimi Benzerlik ve Farklılıkları, Ders Planı Hazırlama, Canlandırma ve Gösterim Metoduyla Ders İşleme konuları üzerinde durulacak.
Eğitim semineri öncesi konuşan projenin mimarı OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, 'Trafik Dedektifleri Projesi'ni yaklaşık 4 yıldır sürdürdüklerini söyledi. Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yer alan trafik kazalarını önlemek ve daha bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla projeyi başlattıklarını kaydeden Öztürk, "Bugüne kadar 3-17 yaş arasında, 3 milyona yakın çocuk ve gence trafik eğitimi vererek Trafik Dedektifi kimlik kartı dağıttık. Trafik Dedektifleri Projesi'nin devreye alındığı 2013-2015 arası istatistikleri ölümlü kazalarda çocuk ölüm oranının yüzde 3.7 azaldığını gösteriyor. Gelecekte daha az kazanın yaşandığı, daha çağdaş bir ülkede yaşayabilmek için bu sosyal sorumluluk çalışmamızı sürdüreceğiz" dedi.
"YAŞAM KEMERİ'NİZİ TAKIN"
Nurten Öztürk, 'Trafik Dedektifleri Projesi'nin alt açılımı olan 'Yaşam Kemeri Projesi' ile OPET istasyonlarına gelen tüm sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemini hatırlattıklarını söyledi. Olası bir kaza anında emniyet kemerinin araçtaki insanları yaşama ve sevdiklerine bağladığını kaydeden Öztürk, "Bu nedenle OPET olarak, duymaya alışık olunan ama toplumca duyarsızlaşılan bir kavram olan emniyet kemerine artık 'Yaşam Kemeri' diyoruz. OPET istasyonlarına gelen her müşterinin, 'Lütfen yaşam kemerinizi takınız' sözleriyle uyarılması ve bu söylemin tüm Türkiye'yi kapsayacak bir harekete dönüştürülerek, bugün yüzde 47 olan kemer kullanma oranının bir yıl içinde yüzde 70'lere çıkarılmasını hedefleniyoruz" diye konuştu.
Emniyet Genel Müdürlüğü adına toplantıya katılan Eğitim Koordinatörü Mehmet Erol da emniyet kemeri ve trafik kurallarına uymanın önemine işaret etti.
Görüntü Dökümü
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Mehmet Erol'un konuşması,
Nurten Öztürk'ün açılış konuşması ve Röp.
Eğitimden detaylar
Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya)