Dha Yurt Bülteni-4

1)ABİDEDE GURURLU VE HÜZÜNLÜ KUTLAMA



ÇANAKKALE Savaşları'nın 102'nci yıl kutlamaları, Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi. Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın organize ettiği abidedeki törende gurur ve hüzün aynı anda yaşandı. Törende konuşan İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, "Burada büyük devlet adamı Churchill'in burnu sürtülürken Mustafa Kemal Atatürk gibi yeni ulusal kahramanlar doğdu. Bu savaş alanındaki kıyımı ve yıkımı, Türkiye sınırının ötesindeki Irak ve Suriye'de, bugün yaşanan trajik olaylara yas tutmadan anamayız. Türkiye ve Türk halkı, yerlerinden olan insanlara karşı olağanüstü bir şefkat ve cömertlik gösterdi" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ise Çanakkale savunmasının imanın imkana galip geldiği bir müdafa olduğuna dikkat çekti.



Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıldönümü kutlamalarında, Şehitler Abidesi'ndeki tören alanında, üzeri kapatılmış halde karşılıklı iki portatif tribün kuruldu. Atatürk heykelinin sağ ve sol tarafında kurulan tribünlerden birisinde törene katılan protokol üyeleri, diğerinde ise 57'nci Alay Yürüyüşü için Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrenciler, gaziler ile davetliler yeraldı. Önceki yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri ya da bakanlıkların organize ettiği kutlamaları, 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, organize etti. Tören alanında alınan sıkı güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Tören alanına özel akreditasyon kartıyla girebilen gazetecilerin kullandığı malzemeler, X-Ray cihazından kontrolden geçirildi. Protokol listesinde bulunmayanlar içeriye alınmadı. Tören alanına ilk olarak, konuklar otobüslerle getirildi. Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Yeni Zellanda Adalet Bakanı Amy Adams, Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda büyükelçilik yetkilileri, Azerbaycan Büyükelçisi Faig Bagirov, Kanada Büyükelçisi Chris Cooter, Suriye Ulusal Koalisyon Başkanı Anas Abdah, Almanya, ABD, Bangladeş, Hindistan, Macaristan, Pakistan Savunma Ateşeleri, Azerbaycan İstanbul Konsolosu, Srilanka Büyükelçi Müşteşarı, asker ile kamu yöneticileri de hazır bulundu. Protokolün ön bölümünde İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'nin görme engelli eşi Magie Moore'un Golden kırması rehber köpeği Star'la oturması dikkat çekti.



ŞEHİTLERİNE KOŞTULAR



Şehitlikteki tören, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın gecikmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın anıta çelenk koymasıyla başladı. Çanakkale'de savaşmış olan diğer ülkelerin çelenkleri ise anıta önceden bırakıldı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Yine savaşa katılan ülkelerin bayraklarının önceden göndere çekildiği görüldü. Çanakkale'de şehit olan askerler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından törende, Ortaokul öğrencisi Gamze Ilık, '30 Kuş' şiirini okudu. TSK adına konuşmayı da Tuğgeneral Mustafa Yaşar Aslanhan yaptı. Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihi için dönüm noktalarından birisi olduğunu söyleyen Tuğgeneral Aslanhan, şöyle konuştu:



"Kahramanlıklarla destanlaşan Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yılında aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Atatürk emir komuta ettiği birliklerle, savaşın gidişine etki edecektir. Buradaki başarıları, milli mücadelenin doğal liderliğini de belirlemiş olacaktır. Çanakkale'de iki bölgeden kara harekatı başlatıldı. Kara harekatının hedefi Kilitbahir'dir. 8.5 ay boyunda siperlere binlerce top mermisi atılmış, sayısız hücumlar gelmiş ancak kahraman Mehmetçiğimizi söküp atmak mümkün olmamıştır. Mehmetçik üzerine yağdırılan kurşunlara aldırmamış, gözlerini kırkmadan daima ileri atılmıştır. Oluk oluk döktüğü kanla düşman postallarının vatan topraklarında daima kalmasını engellemiştir. İtilaf devletleri, yenilgiyi kabul edip mağlup şekilde geride binlerce askerini bırakarak topraklarımızı terk etmez zorunda kaldılar. Çanakkale Savaşları savaşın iki yıl uzamasını, Çarlık Rusya'nın yıkılmasına neden oldu, Almanya'nın batı cephesinde yükünü azaltmıştır. Yüce kahramanlar huzuru içinde uyuyun. Geçit vermediğiniz bu vatan emin ellerdedir. Şanlı bayrağımız, aziz vatan üzerinde sonsuza kadar dalgalanacaktır."



"IRAK VE SURİYE'DE, BUGÜN YAŞANAN TRAJİK OLAYLARA YAS TUTMADAN ANAMAYIZ"



Törende itilaf devletleri adına İngiltere Büyükelçisi Richard Moore yaptı. Konuşmasının bazı bölümlerini Türkçe yapan Richard Moore, şunları söyledi:



"Yüz yıldan biraz uzun bir zaman önce hayatlarını feda eden Mehmetler'i, Jonny'leri, Les Poilus'ları ve Tommy'leri anmak üzere bu güzel yarımadada ve bu olağanüstü anıtın gölgesinde bir araya geldiğimiz bu törende geçmiş itilaf güçlerini temsil etmekten gurur duyuyorum. Çanakkale kara savaşları, zayıflayan imparatorlukların çarpıştıkları bir saha ve yeni ülkelerin ortaya çıktığı bir sahne oldu. Burada büyük devlet adamı Churchill'in burnu sürtülürken Mustafa Kemal Atatürk gibi yeni ulusal kahramanlar doğdu. Ancak her şeyin ötesinde bugün burayı, 9 korkunç ve kanlı ayda yarım milyona yakın askerin, genç adamın, babanın, eşin, oğlun, erkek kardeşin öldüğü veya yaralandığı yer olarak anıyoruz. Ancak anmak sadece geriye bakmaktan öte bir şey olmalıdır. Bu savaş alanındaki kıyımı ve yıkımı dünyanın diğer bölgelerinde en dikkat çekici olarak da Türkiye sınırının ötesindeki Irak ve Suriye'de, bugün yaşanan trajik olaylara yas tutmadan anamayız. Türkiye ve Türk halkı bu çatışma nedeniyle yerlerinden olan insanlara karşı olağanüstü bir şefkat ve cömertlik gösterdi. Burada temsil edilen ülkeler, günümüzün kötülüklerinin üstesinden gelme mücadelesinde birlikte çalışmaktadır ve beraber olanın ana tema olduğunu vurgulamak isterim. Burada 102 yılı önce ülkelerimiz kanlı bir savaşta birbiriyle mücadele etti. Ama bugün burada karşılıklı saygı ve hayranlık içinde dostlar olarak bir aradayız. Belki de anma törenimizden çıkaracağımız en olumlu ders budur. Kalpleri ve zihinleri açarak en azılı düşmanlar bile gerçek dostlar olabilir."



"ÇANAKKALE SAVUNMASI, İMANIN İMKANA GALİP GELDİĞİ BİR MÜDAFADIR"



Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajının da okunduğu törende, Türkiye Cumhuriyeti devleti adına ise konuşmasını törene gecikmeli olarak gelebilen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı yaptı. Nabi Avcı, Çanakkale savunmasının imanın imkana galip geldiği bir müdafaa olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Çanakkale savunması, bir hayat savunması olduğu kadar aynı zamanda da namus ve fazilet için can veren bir gençlik savunmasıdır. O nedenle 1915 sonrası yetişmiş bütün kuşakların bu manevi hazineye gönülden sahip çıkması ve geleceğe emanet bırakması gerekmektedir. Çanakkale savunması, imanın imkana galip geldiği bir müdafadır. Kurtuluş savaşı başlatıldığında da, komuta kadromuzun en güçlü referansı, Anafartalar'da, Arıburnu'nda, Conkbayırı'nda, Seddülbahir'de yaratılan etkisi güçlü zaferler olmuştur. Sadece bu husus bile Çanakkale 1915 kazanımlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ne kadar mühim olduğunu anlatmaya yetmektedir. Çanakkale Zaferi ile Kurtuluş Savaşı arasında inkar edilemez bir bağ vardır. Bu zaferi elde eden kabiliyetli ve cesur yönetici kadro, komuta ettiği askerin yüce ruh halini tetikleyerek besleyerek ve sürekli ayakta tutarak nihai kurtuluşa kadar yaşatmayı başarmıştır. Çanakkale muharebelerinin sonuçları, milletimizin tarihinde olduğu kadar, savaşa dahil olan bütün milletlere de, maddi, insani ve duygusal yükler ve kayıplar yaşatmıştır. Çanakkale Zaferi'ne, sonsuza kadar yaşayacak bir ibret vesikası olarak hak ettiği değeri vermek millet olarak hepimizin vazifesidir."



SOLO TÜRK NEFES KESTİ



Konuşmaların tamamlanmasından sonra, TSK mehter takımı gösteri yaptı, alanda gazilerin ve yabancı ülke askerlerinin de aralarında yeraldığı birlikler ile öğrenciler tören geçişi gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ile diğer konuklar, geçit töreninden sonra bu kez abidenin deniz tarafında kurulan başka bir portatif tribüne geçti. Burada, Solo Türk'ün boğaz üzerindeki gösterisini izledi. Konukların, Solo Türk'ün gösterisini ilgi ve heyecanla izledikleri gözlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile protokol üyeleri, daha sonra şehitlik defterini imzaladı, şehit askerlerin mezarlarına çiçek bıraktı.



2)MERSİN'DE FIRTINA CAN ALDI



MERSİN'de, saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, devrilen ağacın altında kalan 28 yaşındaki Meryem Toprak yaşamını yitirdi.



Dün sabah saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve tabelalar devrildi. Merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, ailesine ait tarlada birlikte çalıştığı işçilerle kahvaltı yapan Meryem Toprak, fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. İşçiler tarafından ağacın altından kurtarılan ve Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Soğuksu Caddesi üzerindeki bir otelin tabelası da yere düştü. Aynı cadde üzerindeki apartmanda asılı olan bir tabela, park halindeki aracın üzerine düşerek zarara yol açtı. Fırtına, yol kenarlarındaki aydınlatma direklerinin de devrilmesine yol açtı. Kent merkezindeki sahil şeridinde de hayat durma noktasına geldi. Özellikle tatil günleri dolup taşan sahil şeridi fırtına nedeniyle bomboş kaldı. Denizde oluşan dev dalgalar kayalık ve kıyılara vurdu, zabıtalar, gelenleri de uzaklaştırdı. Denizde açıkta bekleyen kuru yük gemileri de fırtınadan etkilenirken, yetkililer olumsuz bir durum yaşanmaması için önlemler aldı.



Mersin Valiliği, dün yaptığı açıklamada fırtına nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştu.



GELİNLİĞİ İLE UĞURLANDI



Mersin'de, ailesine ait tarlada işçilerle kahvaltı yaptığı sırada fırtına yüzünden devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybeden Meryem Toprak, tabutuna serilen gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.Tarsus Devlet Hastanesi'nden alınan Toprak'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Yakınları, evlenmeden yaşamını yitirdiği için tabuta gelinlik serdi. Hüznün hakim olduğu cenaze töreninde birbirlerinin destekleri ile ayakta duran Toprak'ın yakınları, ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Meryem Toprak'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.



VALİLİK FIRTINANIN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI



Mersin Valiliği, saatteki hızı yer yer 100 kilometreyi bulan fırtınanın bilançosunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerinin katılımıyla Kriz Masası oluşturulduğu belirtildi. Biri ölümle sonuçlanan toplam 45 vakanın yaşandığı bilgisi verilen açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesinde üzerine ağaç devrilen 28 yaşındaki Meryem Toprak'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Ağaç devrilmeleri, ev, işyeri ve araçlarda yaşanan hasarlar ile elektrik kablolarında meydana gelen kopmalara ilgili birimler tarafından anında müdahale edildiği belirtilerek şöyle denildi: Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi. "Büyükşehir Belediyesi 101 araç 215 personel, İl Emniyet Müdürlüğü 15 araç, 30 personel, TEDAŞ İl Müdürlüğü 44 araç 117 personel ile meydana gelen olaylara müdahale etmekte; Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı 1 adet Arama-Kurtarma Gemisi, 3 adet karakol botu, 1 dalgıç timi ve karada kurtarma ekibiyle, İl Jandarma Komutanlığı ise 23 araç 61 personel ile hazırda beklemektedir. Valiliğimiz İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan çağrılar doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmaya devam etmektedir."



3)RİZE' DE ÇIĞIN DÜŞME ANI



RİZE' nin Çamlıhemşin İlçesi'nin ünlü Ayder Yaylası'nda kış aylarında yamaçlarda biriken dev kar kütleleri kaydı. İkli farklı noktadaki çığın düşme anı görüntülendi.



Ayder Yaylası Galer Düzü mevkii ve Şelale bölgelerinin yamaçlarında biriken kar kütleleri, hava sıcaklığının da artmasıyla iki gündür kayıyor. Oluşan çığ amatör bir kamera tarafından görüntülendi. Çığ kütleleri düştüğü dere yatağının üzerini kapattı. Bazı vatandaşlar çığ kütlesinin üzerine çıkarak tehlikeye rağmen fotoğraf çektirdi.



4)İNEGÖL'DE KAR YAĞIŞI ÇİLEK ÜRETİMİNE ZARAR VERDİ



BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, hasada bir hafta kala yağan kar, 'kırmızı altın' denilen çileğe büyük zarar verdi. Kar yağışı nedeniyle seraların çöktüğünü belirten İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, çilek üretimi yapılan 13 bin dönümlük alanın büyük ölçüde zarar gördüğünü söyledi.



İnegöl'ün en önemli tarımsal ürünlerinden olan çilek üretimi, hasada bir hafta kala yağan kar yağışı nedeniyle başlamadan sona erdi. Dün akşam İnegöl'ün çeşitli noktalarında etkisini gösteren kar yağışı çilek yetiştirilen seraların çökmesine neden oldu. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, kar yağışının ardından İnegöl'ün Kurşunlu Mahallesi'nde çilek üretimi yapılan seraları yerinde inceledi. Sezai Çelik, İnegöl'de yaklaşık 13 bin dönümlük alanda çilek üretimi yapıldığını ve rekoltenin 39 bin ton dolayında gerçekleşmesinin beklendiğini kaydederek şöyle dedi: "Seraların büyük çoğunluğu zarar gördü. 23 Nisan böyle bir kar yağışı olması beklenilen bir durum değildi. Zararımız büyük. Çiçek açmış olan kiraz bahçelerinde de az da olsa bir zarar söz konusuö dedi.



ÇİFTÇİLERİN DON KORKUSU



Kar yağışının ardından gece don olayı yaşanması halinde zarar oranının daha da büyük olacağına dikkat çeken Çelik, "İnegöl'de 190 bin dönüm alanda meyve üretimi yapılıyor. Eğer don olursa bütün meyveler zarar görür. Düşünmek bile istemiyorum. İnşallah bu gece don olayı yaşanmaz ve bu durumu böyle atlatmış oluruz. Allah beterinden korusun" diye konuştu.



Çilek üretimi yaptığı seraları çöken çiftçi Ali Satılmış da, çiftçilerin her zaman kar yağsın diye dua ettiğini belirterek şunları söyledi:



"Ama 23 Nisan'da zamansız yağan kar nedeniyle gerçekten ürünlerde ciddi bir hasar var. Seralarımız çöktü. Hasada bir hafta kala ürünlerimiz zarar gördü. Bu gece de don olursa daha da zarar göreceğiz. Biz de mağdur olduk. Çileklerimiz bir hafta sonra hasat edilecekti ama yağan kar yağışı hasadı bitirdi. Zararımızın ne kadar olduğunu daha kestiremiyoruz."



5)İNEK HAYVAN PAZARINI BİRBİRİNE KATTI



AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde satılmak üzere götürüldüğü hayvan pazarında sahibi Ömer Çelik'in elinden kaçan inek, pazarı birbirine kattı. Kendisini yakalamak isteyen ya da önüne çıkanları deviren inek, uzun uğraşlar sonucu boynuna ve bacaklarına ip atılarak etkisiz hale getirildi. Hürriyet Mahallesi'ndeki 'Mal Meydanı'ndakilere korku ve heyecanlı anlar yaşatan inek nedeniyle pazarda satışlarda bir süreliğine durdu. Kaçtıktan sonra önüne çıkan veya kendisini yakalamak isteyenleri boynuz darbesi ile yere yıkan inek, pazarı birbirine kattı. Bu işlerde usta olan besiciler bile ineğin karşısında çaresiz kaldı. Yaklaşık 30 dakika boyunca sağa sola saldıran inek yorgun düşünce boynuna ve bacaklarına ip atılarak etkisiz hale getirildi.



Yakalanan ineğin başına bir daha kaçmaması için çuval geçiren sahibi Ömer Çelik, "Aniden elimden kaçan inek çıldırmış gibiydi. Önüne çıkana saldırıyordu. Çok şükür kimseye bir olmadan yakalandı" diye konuştu.



6)GEBZE'DE BERBER CİNAYETİNDE 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde berber Murat Balta'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Geçen yıl Aralık ayında Gebze Hacı Halil Mahallesi 1203 Sokak üzerinde berberlik yapan Murat Balta, Yılmaz L. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında Yılmaz L'yi Ankara'da yakaladı. Yılmaz L. tutuklanırken, ifadesi doğrultusunda operasyona devam edildi. Berberin öldürülmesiyle ilgili oldukları belirlenen İstanbul ve Gebze'de çok sayıda tahsilat yaptıkları belirlenen çete takibe alındı. Yapılan takip sonrası İstanbul ve Gebze'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda G.S.Ç. isimli kadın ile Y.G, S.G, B.S, R.A. ve B.B. gözaltına alındı. 6 kişinin ev iş yerlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet mermi, 2 adet tüfek, 34 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. 6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.



