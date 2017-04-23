Dha Yurt Bülteni-4
Batman'da 23 Nisan kutlamalarında balonlar patladı, gösteriler iptal edildiBATMAN'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinin gösterileri, havada tutulan Türk bayraklı balonların patlaması ve 2 kişinin saçlarının yanması üzerine Vali Ahmet Deniz tarafından iptal edildi.
Batman'da 23 Nisan kutlamalarında balonlar patladı, gösteriler iptal edildi
BATMAN'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinin gösterileri, havada tutulan Türk bayraklı balonların patlaması ve 2 kişinin saçlarının yanması üzerine Vali Ahmet Deniz tarafından iptal edildi. Balonların patlaması sonrasında yaşanan panik üzerine bir kişi de bayılarak, hastaneye kaldırıldı.
Batman'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri saat 10.00 sıralarında Atatürk Parkı'nda başladı. Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan vekili Şevket Aksoy, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Topuz, kamu görevlileri, çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldığı etkinlikler, halay çekilmesi ve dans gösterisi ile başladı. Öğrencilerin halay çekmesi sırasında, gösterilerileri izleyen vatandaşların bulunduğu yere iple bağlanan ve havada olan Türk bayraklı balonlar, sıcağın etkisiyle alev alarak patlamaya başladı. Havadan düşen parçaların üzerine düştüğü iki kadının saçları ve elbiseleri yanarken, balonların patlaması üzerine vatandaşlar arasında panik yaşandı.
Panik ve koşturmaca sırasında bir vatandaş bayılırken, Vali Ahmet Deniz patlamanın olduğu yere gelerek, etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. Balonların patlaması sırasında saçları yanan 2 kadın ve bayılan bir erkek vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Görüntü Dökümü:
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23 Nisan törenlerinden görüntü
Protokolden görüntü
Patlama öncesi balonların görüntüsü
Patlama sonrası oluşan panik
Yaralıların görüntüsü
Vali'nin etkinlikleri iptal etmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber - Kamera: Reşat YAĞIZ/BATMAN, -
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Suriyeli öğrencilerden 23 Nisan kutlaması
ÜLKELERİNDEKİ iç karışıklıktan kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne yerleşen Suriyeli sığınmacıların çocukları, eğitim gördükleri okullarında 23 Nisan'ı kutladı.
Akçakale'deki Süleymanşah Çadır Kenti'nde bulunan anaokulunda eğitim gören Suriyeli minikler, bugün düzenlenen etkinlikte 23 Nisan bayramını kutladı. Aileleri ile birlikte düzenlenen etkinliğe katılan Suriyeli çocuklar, Türkçe şarkılar söyleyip, şiirler seslendirdi.
Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik sonunda, okul yönetimi tarafından küçük çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), -
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Yüzlerce öğrenciden İzmir'de coşkulu gösteri
İZMİR Gündoğdu Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler oluştu. Toplam 27 ortaokulda eğitim gören bin 156 öğrencinin yaptığı gösteriler töreni izleyenlerden tam not aldı. Miniklerin okuduğu şiirler ise alandakileri duygulandırdı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, İzmir'in Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle kutlandı. Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrenciler ve çok sayıda İzmirli katıldı. Alandakiler ellerinde Türk bayrakları taşırken, çevredeki binalara da dev Türk bayrakları asıldı. Saat 09.30'da İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin, meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla tören başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, protokole minikler tarafından çiçek verildi. Protokolde çocuklara da yer verildi. Daha sonra konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, 23 Nisan'ın sevinç ve coşkuyla kutlandığını söyledi. İl Müdürü Yahşi, "23 Nisan, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir ana tanıklık etmiş, asil bir milletin verdiği bağımsızlık mücadelesinin ardından birlik ve beraberliğin bayraklaştığı gün olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde ve onun 'milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da, Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatmıştı. Bağımsızlığımızı tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretine azmine, kararlılığına, birlik ve beraberliğine borçluyuz" dedi.
"BAYRAMI DÜNYA ÇOCUKLARIYLA KUTLUYORUZ"
23 Nisan'ın dünya çocuklarıyla kutlandığını dile getiren Yahşi, "23 Nisan, sevinç ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenini göstermektedir. Bizler, bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen, millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruzö diye konuştu. Çocukların her şeyin en güzeline layık olduğuna dikkat çeken Yahşi, "Sevgili çocuklar, okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, çözümcül eleştirilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren, yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, kendine güvenen bireyler olarak yetiştiğiniz müddetçe, ülkemiz ve insanlık adına büyük bir kazanım olacağınızı aklınızdan çıkarmayın" dedi.
ŞİİRLER DUYGULANDIRDI
Karabağlar Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu öğrencisi Hande Reyhan Ömüralp, ellerinde Türk Bayrağı ve TBMM'nin önünde Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının fotoğrafını taşıyan öğrencilerin oluşturduğu kompozisyonda '23 Nisan' adlı şiiri okudu. Karabağlar Murat Urcan İlkokulu öğrencisi Yağız Yağmur ise 'Hoşgeldin 23 Nisan' adlı şiiri okudu. Şiirler okunurken duygulu anlar yaşandı. Daha sonra toplam 27 ortaokuldan bin 156 karma öğrenci gösteri yaptı. Öğrenciler, Ege yöresine ait müzikler eşliğinde oluşturulan kareografilerle 10 ortaokuldan 96 erkek, 384 kız olmak üzere 480 karma öğrenci 'Efedir Gelen Efe' adlı gösteriyi sundu. 8 ortaokuldan 192 erkek, 192 kız öğrenci olmak üzere 384 öğrenci, 'Egemenlik İlkemizdir' adlı çağdaş hareketlerden oluşan, çeşitli aksesuarla gösteri yaptı. 'Gençlik Hep Birlikte El Ele' adlı gösteride ise 8 ortaokuldan 192 kız öğrenci görev aldı. Finalde 'Ay Yıldızlı Bayrağın Neferleriyiz' adlı gösteri düzenlendi. Gösteriler alandakilerden tam not aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Çelenk sunma
-İl Müdürü'nün konuşması
-Şiirler okunurken
-Gösterilerden görüntü
-Protokolden görüntü
-Genel ve detay görüntü
Haber: Tufan HAMARAT, Timur TARLIĞ, Kamera: Tufan HAMARAT / İZMİR, DHA)
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Diyarbakır'da 23 Nisan gösterileri şehitler için iptal edildi
DİYARBAKIR'da, 23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında okullar tarafından yapılması planlanan gösteriler, dün Kulp İlçesi'nde bugün ise Şırnak'ta şehit olan askerler için iptal edildi.
Diyarbakır'da, 23 nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı etkinlikleri her yıl olduğu gibi yine İnaloğlu Caddesinde bulunan Valilik önünde yapıldı. Yoğun güvenlik önemleri altında yapılan kutlamalara, Vali Aksoy, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Arslan'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
Kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan tarafından yapıldı. 23 Nisan 1920'de top sesleri altında açılan Gazi Meclis açılışından 96 yıl sonra 15 Temmuz gecesi yine bomba sesleri altında toplandığını ifade eden Aslan, "Yüce Meclisimiz ilk açılışında bombalanmamıştı ama hain kalkışmanın yaşandığı gece halkın iradesi bombalanıyordu. 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır' düsturu ile açılan Meclis o gece milletin azim ve kararlığına birkez daha şahitlik etmiştir. Milletin azim ve kararlığı birlik ve baraberlik içinde büyük güçlüklerin üstesinden gelinebileceğini bütün dünyaya bir kez daha gösteriyordu"dedi.
Aslan'ın konuşmasının ardından çocuklar tarafından 23 Nisan içerikli şiirler okundu. Daha önce okulların yapması planlanan gösteriler ise dün Kulp ilçesinde bugünde Şırnak'taki çatışmalarda şehitler verilmesi nedeniyle iptal edildi.
Görüntü dökümü:
-Törenden görüntü
-Törene katılanlar
-Protokolden görüntü
-Aslan'ın konuşması
-Çocukların şiir okumaları
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, -
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Ordu'da 23 Nisan coşkusu
ORDU'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı.
Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda devam etti. Burada düzenlenen törene Altınordu İlçe Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, daire müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kutlama programı halk oyunları, dans gösterisi, müzik ve öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerle devam etti. Etkinlikler Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliği programıyla sona erdi.
Görüntü Dökümü:
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-Hasan Acu'nun konuşması
-Etkinliklerden görüntü
-Dans gösterisinden görüntü
-Müzikli gösteriden görüntü
-Diğer detaylar
Haber-Kamera: Nedim KOVAN / ORDU
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Saldırı olayı ile ilgili Medipol Başakşehirli 5 şüpheli ifadeye çağrılacak
RİZE'de, Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasında dün akşam oynanan maçın ardından Emre Belezoğlu'nun bir taraftarla yaşadığı tartışmayı görüntüleyen iki gazeteciye yönelik gerçekleştirilen saldırı olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İki gazetecinin şikayet üzerine incelenen kamera kayıtlarında saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen kaleci Volkan Babacan, yedek kaleci Ufuk Ceylan, futbolcu Yalçın Ayhan, tercüman Barbaros Gözmeli ve bir malzemecinin de yer aldığı 5 kişinin ifadelerinin alınmasına karar verildi.
Medipol Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının saldırısı sonrası yaralanan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri yapılan A Spor muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım, Tophane Polis Merkezi'nde ifade verdi. Kutlu ve Yıldırım, yaşanan tartışmayı görüntüledikleri sırada Medipol Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının fiili saldırısına uğradıklarını belirterek, saldırı olayına karışan kaleci Volkan Babacan, yedek kaleci Ufuk Ceylan, futbolcu Yalçın Ayhan, tercüman Barbaros Gözmeli ve eşkalini verdikleri ancak adını bilmedikleri bir malzemeciden şikayetçi oldu. Polis, ifade tutanakları ile olayın güvenlik kamerası görüntülerini savcılığa iletti. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı, adı geçen futbolcu ve kulüp çalışanlarının ifadelerinin alınmasına karar verdi.
POLİS TUTANAĞINDA KÜFÜR YOK
Çaykur Didi Stadyumunda dün oynanan ve 3-3 berabere biten Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası yaşananların ayrıntıları da ortaya çıktı. Otobüse yönelen Medipol Başakşehir kafilesindeki Emre Belezoğlu, tel örgüler arkasındaki bir grup taraftarın sevgi gösterileri ile karşılaştı. Önce bir kız çocukla fotoğraf çektiren Belezoğlu, yaşları 17-18 arasında değişen 3 taraftarla sohbet etmeye başladı. Sohbette sırasında genç taraftarlardan biri Emre'yi, maçtaki bir pozisyondan hakemi aldattığı gerekçesiyle eleştirdi, "Sen ne biçim adamsın?' dedi. Bunun üzerine çılgına dönen Emre tel örgülere tırmanmaya çalışarak taraftara ulaşmaya çalıştı. Otobüsten inen takım arkadaşları da Emre'yi sakinleştirmek için çaba haracadı. Bu sırada Emre'yi görüntülemeye çalışan A Spor ekibi de, kafiledeki futbolcu ve çalışanların saldırısına uğradı. Gazetecilere saldırıyı, Medipol Başakşehir 'in tercümanı olan ve daha önce Çaykur Rizespor'da da görev yapan Barbaros Gözmeli'nin başlattığı tespit edildi.
ÇAYKUR RİZESPOR'DAN TEPKİ
Çaykur Rizespor Kulübü, Medipol Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının gazetecilere yönelik saldırısına yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Çaykur Rizespor olarak her zaman Fair-Play kurallarını üst düzeyde tutan bir kulüp olduklarına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bizler misafirperverliği ile anılan bir kulübüz. Basınıyla, taraftarıyla, kulüp yönetimi ve teknik heyeti ile centilmen bir kulübüz. Basın mensupları ve Başakşehir futbol takımı kafilesi arasında cereyan eden nahoş olaylar spor kamuoyunu üzdüğü gibi bizi de derinden üzmüştür.Türk futboluna yakışmayan bu olayları kınıyoruz."
53 GAZETECİLER DERNEĞİ'NDEN KINAMA
Bu arada, Rize 53 Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu, Medipol Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının gazetecilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Medipol Başakşehir kulübünün bazı futbolcu ve çalışanlarının sadece işlerini yapmak olan basın emekçilerine yönelik gerçekleştirdiği vahşi saldırıyı kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayı gerçekleştirenlere yönelik Türkiye Futbol Federasyonun gereğini yapacağına olan inancımızı taşıyoruz. Sporcu kimliği ile bağdaşmayan bu insanlık dışı saldırıyı gerçekleştirenler Türk sporuna da gölge düşürmüşlerdir. Bu kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması tüm meslektaşlarımızın ortak beklentisidir."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)
Futbolcuların gazetecilere saldırması
Olay sonrası detaylar
Yaralı gazeteciler
Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE /
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23 Nisan'a annesiz girdiler
ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde gece yarısı bıçaklayarak öldürdüğü eşi 40 yaşındaki Saadet Sezgin'in başında bekleyen 43 yaşındaki Davut Sezgin, sabah 112 acil sağlık hattını arayarak işlediği cinayeti 'intihar' olarak bildirdi. Sezgin, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cinayet sırasında evde bulunan oğulları 8 yaşındaki G. ve 5 yaşındaki E., 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na annesiz girdi.
İlçe merkezindeki Hacı İbrahim Mahallesi'nde oturan Davut Sezgin, evinde gece tartıştığı eşi Saadet Sezgin'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evden ayrılmayan Davut Sezgin, sabah 112'yi telefonla arayıp eşinin intihar ettiğini söyledi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin Saadet Sezgin'in 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirlemesi üzerine, polis ekipleri Davut Sezgin'i gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Saadet Sezgin'in cesedi otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na annesiz giren G. ve E.'ye ise yakınları sahip çıktı. Davut Sezgin'ini polisteki sorgusu devam ediyor.
Görüntü DÖkümü
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Haber: Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), -
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Adıyaman'da toz bulutu etkili oldu
ADIYAMAN'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Adıyaman'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, gökyüzünü gri renge bürüdü. İnsanların güçlükle nefes aldığı kentte, toz bulutu nedeniyle araçların üzeri de çamur kaplandı. Yetkililer, kentte yaşamı etkileyen toz aşınımının yağması beklenen yağmurla dağılacağını bildirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kenti kaplayan toz tabakası
Araçlar ve insanlardan görüntü
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
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Direksiyonda kalp krizi geçip öldüğü saatler sonra anlaşıldı
ANTALYA'da 52 yaşındaki Rıza Uz, otomobilinde kalp krizi geçirip öldü. Yoldan geçenlerin uyuduğunu sandığı Rıza Uz'un öldüğü saatler sonra anlaşıldı.
Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi Cırnık Köprüsü arkasındaki kanal yolunda, sabah saatlerinde park halindeki 16 V 5285 plakalı otomobilde bir kişinin direksiyon başında hareketsiz olduğunu görenler polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri sağlık görevlilerine haber verdi. 112 ekibi, üzerinde Rıza Uz adına kimlik çıkan kişinin öldüğünü belirledi. Rıza Uz'un cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.
Rıza Uz'u aracında hareketsiz görüp polisi arayan Fahrettin Uzunoğlu, "Araç park halinde ve dörtlüleri yanıyordu. İçinde biri hareketsiz duruyordu. Arkadaşımı alıp döndükten sonra aynı şekilde görünce şüphelenip durdum ve baktım. Adamın dudağında morluklar vardı. Polisi aradım. Bir TIR şoförü de saat 02.30'da bu otomobili dörtlüleri yanarken görmüş" dedi.
Polis yaptığı araştırmada, Rıza Uz'un Güzeloba Mahallesi'nde yalnız yaşadığını belirledi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği sanılan Uz'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ölen adamın araç içinde görüntüsü
Araçtan detay görüntüler
Görgü tanığı röportaj
Olay yeri incelemenin çalışmalarından görüntüler
HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,
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Köylünün sezonluk geçim kaynağı kuzugöbeği (2) - Geniş Haber
ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde orman köylüsü, baharın gelmesiyle ormanda yetişen kuzugöbeği mantarını toplayarak ekonomisine katkı sağlıyor. Dönemine göre kuzugöbeği, kilosu 80 ile 120 lira arasında alıcı buluyor.
Gazipaşa'da orman köylüsünün sezonluk geçim kaynaklarından bir mantar türü olan kuzugöbeği, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikteki ormanlık alanlarda başlayıp mart ve haziran döneminde 1600 metreye kadar bölümlerde doğal olarak yetişiyor. Yeniköy, Sugözü, Çığlık, Doğanca ve Çile gibi mahallelerde orman köylüleri kuzugöbeği mantarlarını toplayarak bütçelerine katkı sağlıyor. Kuzugöbeğinin kilosu 80 ile 120 lira arasında alıcı bulurken, kurutulmuşu ise 500 liradan satılıyor. Toplanması ve tüccarlarca satın alınması Orman İşletme Müdürlüğü'nden izne tabi olan ürün, Gazipaşa'da sezonluk olarak orman köylüsünün geçim kaynakları arasında yer alıyor.
'ORMAN KÖYLÜSÜNE DESTEK OLUYOR'
Gazipaşa'ya bağlı Yeniköy'de yaşayan ve yaz sezonunda geçimini başka ilçelerde garsonluk yaparak sağlayan Metin Utku, bahar aylarında ise yaşadığı bölgede kuzugöbeği mantarı toplayıp satıyor. Utku, "Ormanlık alanlarda, dağlardan topluyoruz. 2 aylık sürede sezonluk topluyorum" dedi. Karatepe Mahallesi'nden kuzugöbeği ticaretiyle uğraşan Ahmet Koç da şunları söyledi:
"Gazipaşa'ya bağlı Yeniköy ve Güney mahallelerinde köylünün topladığı kuzugöbeğinin ticaretini yapıyorum. Kuzugöbeği, sahil şeridinden başlayıp, Toros Dağları'nın eteklerine kadar olan kısımda yetişiyor. Hasadı mart ayından başlayarak hazirana kadar devam ediyor. Kuzugöbeğinin kilosunu mart ayında 120 liradan alırken, şimdi 80 liraya alıyorum. Orman köylüsüne bir destek oluyor."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ormanlık alandan genel görüntü, detaylar
Kuzugöbeğinden görüntü ve detaylar
Kuzugöbeğinin orman köylüsünce toplanması, tüccara satışı ve detaylar
Röp 1: Metin Utku (Toplayıcı)
Röp 2: Ahmet Koç (Tüccar)
HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya),
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Tarihi su yolunda yörük göçü canlandırıldı
ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde Antik Patara Su Yolu'nda yürüyüş yapıldı. Yörük göçünün de canlandırıldığı toplam 13 kilometrelik yürüyüşe turistler de katıldı.
Kaş'a bağlı Patara Mahallesi'nde Patara Kültür Turizm Derneği tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antik Patara Su Yolu Yürüyüşü yapıldı. İslamlar Mahallesi'nden tarihi Patara Antik Kenti'ne su getirilen yolda yapılan yürüyüşte Yörük göçü canlandırıldı. Delikkemer Mevkii yakınlarında başlayan yürüyüşe Kaş Belediye Başkanı Ak Partili Halil Kocaer, Büyükşehir Belediyesi Kaş Koordinatörü Musa Yücel, Patara Mahalle Muhtarı Arif Otlu, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın, Elmalı ve Seydikemer Yörük dernekleri üyeleri, Patara Yörükleri Grubu, Kaşlılar, Kaş ve çevresinde yerleşik yaşayan, tatil yapan turistlerden oluşan yaklaşık 1500 kişi katıldı.
Yürüyüş öncesi grup davul zurna eşliğinde eğlendi. Yörük grupları kendilerine özgü kıyafetlerle yürüyüşe katıldı. Önünde eşek, at ve develerin yer aldığı yürüyüş grubunu Yörükler takip etti. Grup yüksek ve dar vadiler, yamaçlar ve ormanların içinden geçerek yürüdü. Yürüyüşe verilen arada Patara Yörükleri Grubu Halk Oyunları Ekibi, Ege ve Teke yöresi halk oyunlarını oynadı. Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nden gelen gruplar yöre halk oyunlarını sergilerken, yerel sanatçılar da konserler verdi. Daha sonra devam eden yürüyüş toplam 13 kilometre sonra Patara Mahallesi Meydanı'nda tamamlandı. Burada halk oyunları gösterileri yapılırken, yerel sanatçılar konser verdi.
"ÇOK HOŞUMA GİTTİ"
Yürüyüşe katılan Avusturalyalı John Mcmahon, "Likya Yolu'nda yürüyerek Patara'ya geldim. Yörük göçüne katıldım. Gerçekten çok farklı bir kültür. Çok hoşuma gitti. Türk insanının güler yüzlülüğü ve konukseverliği bir başka güzeldi. Yine geleceğim buraya ve bu şenliğe" dedi.
"ÜLKEMDE HERKESE ANLATACAĞIM"
İngiliz Heather Mocsman, "Patara'da şansımız yaver gitti. Böyle bir kültür olayı ile karşılaştık. Müthiş bir olay. Anlatması çok zor. Mutluyum. Ülkemde herkese anlatacağım" diye konuştu.
"GELENEĞİMİZİ YAŞATTIK"
14 yıldır yürüyüşü koordine eden turizmci Muzaffer Otlu da şöyle dedi:
"Amacımız, geçmişimizi, geleceğimize aktarmak. Geleneğimizi, göreneğimizi, adetlerimizi bugün yaşattık. Yaşatıyoruz. Çocuklarımızın anılarında belleklerinde kalsın diye. Gayet de güzel oldu."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yoldan görüntüler
Yörük gruplarından görüntüler
Yürüyüş yapan gruptan görüntüler
At, eşek ve develerle yürüyenler
Gruptan genel ve detay görüntüler
Halk oyunları gösterilerinden
Yürüyüşten detaylar
İkramlar
Yerel sanatçıların şarkı söylemesi
Yürüyüşten detaylar
Meydanda buluşma
Turistlerle röportaj (Türkçe çeviri yok)
RÖP: Muzaffer Otlu (Koordinatör)
HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),
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Aydın Doğan Vakfı'ndan Midyat Kız Öğrenci Yurdu'na Gökkuşağı Salonu
AYDIN Doğan Vakfı tarafından Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan Çağdaş Yaşam Ergun Öner-Mehmet Öner Kız Öğrenci Yurdu'na çok amaçlı Gökkuşağı Salonu yaptırıldı.
Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl ilk kez başlatılan proje destek fonu ile "Baba Beni Okula Gönder" projesi kapsamında yapılmış olan 33 Kız Öğrenci Yurdu'ndan Mardin'in Midyat ilçesindeki Çağdaş Yaşam Ergun Öner-Mehmet Öner Kız Öğrenci Yurdu'na çok amaçlı Gökkuşağı Salonu yaptırıldı. Aydın Doğan Vakfı'nın kabul ettiği 9 projeden biri olan Midyat'taki projede, atıl durumda olan bir depo boşaltılarak, yurtta kalan kız öğrenciler için çok amaçlı salona dönüştürüldü. "Gökkuşağı" ismi verilen salonun düzenlenmesi de kız öğrencilerin zevkine göre yapıldı. Projenin kabul edilmesinin ardından boşaltılan depo, önce öğrencilerin zevkine göre boyatıldı. Salonun tüm mobilya ve malzemeleri de yurtta kalan öğrencilerin beğenisi ile alınarak yerleştirildi. Aydın Doğan Vakfı ve öğrencilerin işbirliği ile yaptırılan salonun açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılışa Aydın Doğan Vakfı Müdürü Nilgün Yorgancılar Erekli, Midyat Milli Eğitim Şube Müdürü Mahir Coşgun, çok sayıda eğitimci ve öğrenci katıldı. Açılışın ardından davetlilere Gökkuşağı Salonu'nun yapım aşaması ile ilgili öğrencilerin hazırladığı slayt gösterimi yapıldı. Salonun gezilmesinin ardından yurtta kalan kız öğrenciler, Aydın Doğan Vakfı yöneticileri ile uzun süre sohbet etti. Yurdun açılışının pasta keserek kutlayan kız öğrenciler, açılışa katılan konuklara da pasta ikramında bulundu.
Midyat Milli Eğitim Şube Müdürü Mahir Coşgun, Aydın Doğan Vakfı'na teşekkür ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Ama bazı eksik noktalarda vakıflarımız, derneklerlerimiz, eğitime gönül vermiş eğitim gönüllüleri yardımlarda bulunuyor. Bu çalışma da onlardan bir tanesi. Pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin en önemli problemlerinden biri sosyal alanların eksikliğidir. Bu öğrencilerimiz ailelerinden uzaktalar. Bu öğrencilerimizin burada kaliteli zaman geçirecekleri alanlara ihtiyaçları var. Çünkü aileden uzak olmanın burukluğunu yaşıyorlar. Bu burukluğu en aza indirmek için bu sosyal alanlara ihtiyaçları var.Çünkü zamanlarının büyük kısmı burada geçiyor. Siz de bu alana yardımcı olmuşsunuz. Çok teşekkür ediyoruz"dedi.
Aydın Doğan Vakfı olarak ilk kez bu yıl proje destek fonunu başlattıklarını belirten Nilgün Yorgancılar Erekli ise, "Baba beni okula gönder projesi kapsamında yapılmış 33 tane kız öğrenci yurdu var. Bu yurtlar projeler geliştirdiler ve bize başvuruda bulundular. Biz de uygun bulduğumuz projeleri destekleme kararı aldık. Bugün de bu amaçla buradayız. 9 proje kabul edildi. Bu projede onlardan biridir. Kız öğrenci yurdunda bir sosyal oda yarattılar. Hem öğretmenler, hem öğrenciler birlikte çalıştılar ve biz de onların çalışmasını destekledik. Bugün de odanın açılışını yapmak için geldik. Çok mutluyuz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onlar mutlu oldukça bizim motivasyonumuz artıyor. Kızların eğitimine devam etmesini sağlamak için çalışıyoruz. Öğrenci yurtlarında öyle güzel ortamlar olmalı ki öğrenciler yurtta kalmak ve eğitimlerine devam etmek istesinler. Bu oda da çok güzel bir alan. Öğrencilerimiz için güzel bir sosyal alan yaratıldı. Biz de inançla, şevkle, motivasyonla bu konudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz"dedi.
Gökkuşa Salonu'nun yapılmasında öncülük eden öğrenciler ise çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu projeyi kabul ettiklerinde o kadar mutlu olduk ki arkadaşlarımızı arayıp kabul edildiğini söyledik. Her defasında kabul edilip edilmediğini sormak için hocamızın yanına gidiyorduk. Kabul edildikten sonraki aşamalar da çok güzeldi. Çok mutluyuz. Bu oda depo halindeydi. İçindeki malzemeler çıkarıldı ve temizlendi. Sonra boya ve koltukları seçmeye gittik. Arkadaşlarımızla beraber avizeleri seçtik. Sonra arkadaşlarla odayı düzenledik. Ne desek az kalır. Çok mutluyuz. Yurdumuza böyle bir salon yapılması bizi çok sevindirdi. Aydın Doğan Vakfı'na ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle mutlu ettikleri için minnettarız.Arkadaşlarımızla bu odayı çok güzel değerlendirmeyi planlıyoruz. Hafta sonları daha güzel vakit geçirebiliriz. Kitap okuyacağımız, televizyon izleyeceğimiz, sohbet edeceğimiz bir alanımız olacak burada"diye konuştular.
Görüntü Dökümü
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Salondan görüntüler
Davetlilerin içeri girmesi
Slaytı izlemeleri
Aydın Doğan Vakfı yöneticileri ve öğrencilerin sohbet etmesi
Pastanın getirilmesi
Mumların söndürülmesi
Milli Eğitim Şube Müdürü'nün konuşması
Nilgün Yorgancılar Erekli ile röportaj
Öğrenciler ile röportaj
Haber - Kamera: Felat BOZARSLAN-Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin), -
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ÇSM'de' AYAZMA: Bir Başkalaşım Hikayesi' fotoğraf sergisi
FRANSIZ Kültür Merkezi tarafından sunulan, açılışını Fransa Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Fransız Kültür Merkezi Müdürü Eric Soulier'in katılımıyla düzenlenen 'AYAZMA: Bir Başkalaşım Hikayesi' isimli fotoğraf sergisi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonu'nda başkentlilerin izlenimine sunuldu. Sergi açılışını Fransa Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Eric Soulier, fotoğraf Sanatçısı Saner Şen ve Küratör Céline Piere-Magnani birlikte gerçekleştirdiler. Sergi, 2 Mayıs 2017 tarihine kadar izlenebilecek.
Fotoğraf sanatçısı Saner Şen, doğadaki su kaynaklarının kentsel dönüşümle doğaya verdiği zararı ve insan üzerinde nasıl bir etki yarattığını 'AYAZMA: Bir Başkalaşım Hikayesi' isimli fotoğraf sergisi ile anlatıp, dikkat çekmeye çalıştığını söyledi. Şen, bu kapsamda mahalle atmosferini, yerel düzlemden yola çıkarak şehirleşme ile ortaya çıkan sorunları fotoğraflarla anlatmak istediğini belirtti. Daha önce de kentsel dönüşüm konusunda çalışmalarının olduğunu, Fotoğraflanması istenen projeye yabancı olmadığını belirten Şen, şunları söyledi:
SU KAYNAKLARININ ZEHİRLİ HALE GELDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİM
"İstanbul'un Küçükçekmece İlçesisi Ayazma Mahallesi, bildiğim bir yerleşim yeriydi. Kentsel dönüşümle doğadaki su kaynaklarına verilen zararı ve bu zararın insan üzerindeki etkilerini çektiğim fotoğraflarla anlatmaya çalıştım. Küçükçekmece sınırları içerisinde başlatılan kentsel dönüşüm projesi ile tarihte, Ayazma şifalı ve yararlı özellikleri kutsanan kaynaklar arasında gösterilen suların yavaş yavaş kuruduğunu, hızlı yapılaşmayla da çevrede bulunan su kaynaklarının zehirli hale geldiğinin dikkat çekmek istedim. Yapılan büyük çaplı inşaatlarla su kaynaklarının kullanılamaz aşamasına gelmesi sonucu ortaya çıkan sorunlara dikkat çekmek için bu proje ile gözler önüne sermeye çalıştık" dedi.
FRANSA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ KÜLTÜR-SANAT İŞBİRLİĞİ
Fransa Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi Müdürü Eric Soulier DHA'ya yaptığı açıklamada, "Sergiyi, İstanbul'dan sonra Ankara'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul'da kentsel dönüşümle ortaya çıkan sorunları anlatan bu sergide, doğaya verilen zararla insan üzerindeki etkileri fotoğraflarla gözler önüne serilmeye çalışılmış. Sergide bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Fransa ve Türkiye arasındaki kültür-sanat işbirliği çok iyi ilerliyor" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sergide yer alan fotoğraflardan ve ziyaretçilerden detay görüntüler
Serginin küratörlüğünü yapan Céline Pierre-Magnani'nin açıklamaları
'AYAZMA: Bir Başkalaşım Hikayesi" isimli fotoğraf sergisini fotoğraflayan fotoğraf sanatçısı Saner Şen'in açıklamaları
Fransız Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Eric Soulier'in açıklamaları
Haber-Kamera: Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, -
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Yayalara çarpıp kaçtı: 1 ölü, 2 yaralı
ADAPAZARI'nda, aydınlatmanın olmadığı yolda yürüyerek evlerine giden 3 kişiye çarpan kamyonet yaklaşık 5 kilometre ileride terk edilmiş halde bulundu. Kazada 56 yaşındaki Hafize Aydemiroğlu yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, Adapazarı Evrenköy ve Karapınar mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yolda meydana geldi. Yaşadıkları Karapınar Mahallesi'ne doğru yürüyen 3 kişiye sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir araç çarparak kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 40 yaşındaki Hatice Aydemiroğlu, Hafize Aydemiroğlu ve 14 yaşındaki Sena Erkal ambulanslarla Yenikent Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hafize Aydemiroğlu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazadan sonra olay yerine gelen vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarını açarak yol kenarındaki tarlada başka yaralı olup olmadığını kontrol etti. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Yayalara çarptığı tespit edilen 57 AL 705 plakalı kamyonet olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta terkedilmiş halde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), -
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