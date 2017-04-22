Dha Yurt Bülteni-4
Edirne'de ilkokul öğrencileri 'mehteran takımı' kurduEDİRNE'de valilik bünyesinde memurlardan oluşan mehter takımının ardından Meriç İlkokulu'ndaki 8 ve 10 yaşlarındaki öğrencilerin arasından 20 kişilik 'minik mehteran' takımı kuruldu.
Edirne'de ilkokul öğrencileri 'mehteran takımı' kurdu
EDİRNE'de valilik bünyesinde memurlardan oluşan mehter takımının ardından Meriç İlkokulu'ndaki 8 ve 10 yaşlarındaki öğrencilerin arasından 20 kişilik 'minik mehteran' takımı kuruldu. Altı aylık eğitimlerinin ardından kıyafetlerini giyerek ilk gösterilerine çıkan minikler performanslarıyla yoğun ilgi gördü.
Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış olan Edirne'de mehteran rüzgarı esiyor. Valilik bünyesinde memurlardan oluşan mehter takımının ardından 75 öğrencisi bulunan Meriç İlkokulu'nda 8 ve 10 yaşlarında 20 çocuktan 'minik mehter takımı' kuruldu. Eğitmen Tolga Gelen tarafından 6 aylık müzik ve yürüyüş eğitimlerinin ardından gösteri yapacak hale gelen öğrenciler, son prova gösterisini ailelerine yaptı. Okul bahçesinde mehter kıyafetlerini giyerek gelen çocuklar, mehter marşlarıyla büyük beğeni topladı. Meriç İlkokulu Müdürü Azize Firdevs Turan, daha önce kurulan müzik grubu aletlerini kullanarak mehter takımı kurduklarını ifade ederek, "Edirne Halk Merkezi'nden usta öğretici desteği aldık. Yaklaşık 6 ay boyunca derslerden sonra öğrencilerin yeteneklerine göre seçimler yaptık. Edirne bilindiği gibi Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yaptı. Bu nedenle mehter takımının bu şehre uygun olacağını düşündük. Edirne Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğini aldık. Çocuklarımız müzik aletlerini kullanmayı seviyorlar. Onlar açısından çok güzel bir deneyim oluyor, hem de onları okula bağlıyor. Çocuklarımız özveriyle çalışıp hazırlandılar. Derslerine başarı olarak da etkileri oluyor. Bu etkinlikler onların belki de müzisyen olarak meslek edinmelerine de yardımcı olacağını düşünüyoruzö dedi.
Takımının mehterbaşı 10 yaşındaki Enis Saval, çalışmalar sırasında çok eğlendiklerini belirterek, "Mehter takımını çok beğeniyorum. Derslerden sonra gösteri yapmak için çalıştık bu sıra da çok eğlendik. Bizim için çok güzel aktivite oluyor" dedi. Mehter takımının davulcusu Ahmet Göregel de müzik aletlerine yaktın olduğu için gösteriler ve çalışmalar sırasında çok mutlu olduğunu ifade etti.
İLK GÖSTERİLERİ ÇOK BEĞENİLDİ
Meriç İlkokulu öğrencilerinden oluşan 'minik mehter takımı' kentte trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde ilk gösterilerine çıktı. Mehter kıyafetleriyle sahne alan çocukların performansları büyük beğeni toplarken, çocuklar mehter marşlarını büyük ustalıkla çalıp söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Meriç İlk okulu
-Velilerin çocuklara kıyafet giydirmesi
-Mehter kıyafetlerini düzeltmesi
-Çocukların müzik aletlerini alması
-Okulun kapısına yürümeleri
-Prova konseri
-Minik mehterden detaylar
-Mehterbaşı detayı
-İzleyen veliler
-Okul Müdürü Azize Firdev Turan ile röp.
-Mehterdeki öğrencilerle röp.
-Minik mehter takımından genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,-
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Engelli yüzme rekortmeni Özge'ye Erdoğan'dan 'asansör' desteği
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bedensel engelli milli yüzücü ve kurbağalama da Türkiye rekorunun sahibi olan Edirneli 23 yaşındaki Özge Üstün'ün evinin girişine engelli asansörü yaptırdı. Daha önce kendisini anne ve babasının sırtında taşıyarak evden çıkardığını belirten Üstün, "Artık kendi başıma da dışarı çıkabiliyorum. Sayın cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Bedensel engelliler yüzme şampiyonalarında Türkiye rekoru kırdım amacım önce Avrupa daha sonra ise dünya şampiyonluğunda Türk bayrağımızı dalgalandırmak" dedi.
Edirne'de emekli Nezih Üstün ile ev kadını Sevim Üstün'ün, 'Spina Bifida' (embriyolojik yaşamda omuriliğin kapanması) ve 'Hidrosefali' (beyinde su toplanması) hastalıkları nedeniyle bedensel engelli olarak dünyaya gelen kızları Özge Üstün, geçen Mart ayında Mersin'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kurdu. Kurbağalamada kategorisinde 2 dakika 57 saniyelik rekoruyla Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazanan Üstün, 50-100 ve 200 metrelerde ise ikinciliği elde etti.
Fatih Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katında oturan Özge Üstün, tekerlikli sandalye ile yaşadığından annesi ya da babasının sırtında evine girebiliyordu. Haftanın 6 günü Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Fatih Sultan Mehmet Kapalı yüzme havuzunda şampiyonalara hazırlanan Üstün, internet üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşarak evinin girişine engelli asansörü yapılması için yardım istedi. Erdoğan'ın talimatı üzerine Edirne Valisi Günay Özdemir, milli yüzücü Özge Üstün'ün evinin girişine engelli asansörü yaptırdı. Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından havuzdaki antrenmanlarına gitmesi için engelli minibüsü tahsis edilen Özge Üstün, engelli asansörüyle artık tek başına dışarı çıkabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
"ASANSÖRLE NGELLERİM ORTADAN KALKTI"
Desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Üstün, "Fatih Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 8 merdivenle çıkılan birinci katında 12 yıldır oturuyoruz. Rahatla kendi başıma inip çıkamıyordum. Merdivenlerden dolayı aileme bağlı kalmak zorundaydım. Sonra internet üzerinden sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a başvurduk. Bu konuda yardım istedik. Onunda yardımı ve Edirne Valisi Günay Özdemir'in desteğiyle engelli asansörü evime takıldı. Eskiden annem ya da babam sırtında taşıyıp aşağı indiriyordu. Şimdi asansörle kendim de tek başıma dışarı çıkabiliyorum. Asansör ile tüm engellerim ortadan kalktı. Bedensel Engelliler Avrupa ve Dünya Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyorum. İnşallah şampiyon olup cumhurbaşkanımıza yüz yüze teşekkür etmek istiyorum" dedi.
HEDEFİ DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU
Açık Öğretim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Özge Üstün, hedefinin önce Avrupa ve dünya şampiyonları ile
olimpiyat şampiyonalarına katılmak olduğunu söyledi. Üstün, "Geçen Mart ayında Mersin'de Türkiye bedensel engelliler yüzme şampiyonası yapıldı. İki dakika 57 saniye ile kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp Avrupa şampiyonasına katılma hakkı kazandım. Ben yüzde 92 bedensel engelliyim, belden aşağısı omurilik felciyim. Havuza girip yüzmeye başladığımda tüm engelimi unutuyorum. Ayaklarım bile suya girerken kıpırdıyor, tamamen yüzmeye odaklanıyorum. Hiç engelim yokmuş gibi hissediyorum. Havuz ve su benim için ayrı bir dünya, yemek yemek nasıl bir gereksinim ise havuzda benim için öyle. Hedefim 2020'deki Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edip orada bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.
HAFTADA 6 GÜN ANTRENMAN YAPIYOR
Özge Üstün'ün yüzme antrenörü Yasemin Şahin, Avrupa şampiyonasına haftada 6 gün ve ikişer saatlik yoğun bir tempoyla hazırlandıklarını söyledi. Özge'nin yüzme konusunda çok istekli olduğunu ve şampiyonaya çok iyi hazırlandığını ifade eden Şahin, "Özge, Mersin'de kurbağalama da Türkiye rekoru kırdı. Bunu şimdi daha da geliştirerek Temmuz ayında Almanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Orada Özge'nin iyi dereceler yapacağına inanıyoruz" dedi.
VALİ ÖZDEMİR: ÖZGE'NİN ENGELLERİNİ KALDIRDIK
Edirne Valisi Günay Özdemir, milli sporcu Özge Üstün'ün yüzme konusunda son derece kabiliyetli olduğunu belirterek, önündeki engelleri devlet olarak kaldırdıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla evine çıkan merdivenlere engelli asansörü konulduğunu söyleyen Özdemir, "Özge kızımız yüzme konusunda çok iyi bir sporcumuz. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da ve dünyada önemli başarılara imza atacak bir sporcumuz. Biz bu konuda onun her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle eviyle ilgili bedensel engeli konusunda ciddi bir sıkıntısı vardı. Onu da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Onun talimatı ve destekleriyle ihtiyacını giderdik. Ailesine sıkıntı vermeden birinci katta olan evinin girişine engelli asansörü yaptırdık. Her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor, sporcumuzun daha çok başarılar getireceğini düşünüyorum. Evi birinci katta ve merdivenliydi. Her gün annesi yada babası zaman zaman sokağa çıkarken bile indirip bindirmesi gerekiyordu. Merdivenlerden rahat çıkıp inebilmesi için evinin girişine engelli asansörü yaptırdık" dedi.
Vali Özdemir, Özge Üstün'ü başarılarından dolayı tebrik ederek, altınla ödüllendirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Üstün'ün oturduğu apartman
-Eve çıkan merdivenler
-Özge'nin evin kapısındaki görüntüsü
-Asansörle aşağı inmesi
-Asansörden görüntüler
-Özge Üstün ile röp.
-Engelli servis aracının gelmesi
-Ailesiyle Özge'nin evden çıkması
-Servis aracına binmesi
-Havuz önünde araçtan inmesi
-Havuz binasına girişi
-Annesinin Özge'yi havuza bırakması
-Özge'nin havuzdaki antrenmanı
-Yüzme antrenörü Yasemin Şahin ile röp.
-Özge ile havuzda röp.
-Annesi ile röp.
-Havuzdan ve çalışmalardan görüntü
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,-
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Sigara içmek için çıktığı balkonda ölü bulundu
KARABÜK'te oturan inşaat işçisi 56 yaşındaki Erol Çengelçik, evinin balkonunda ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Çengelçik'in kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.
Erol Çengelçik, dün akşam Yeşil Mahalle Lale Sokak'taki evinde sigara içmek için balkona çıktı. O sırada namaz kalan eşi, bir süre sonra eşinin yanına gittinde yerde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çengelçik'in öldüğü belirlendi. Polis evde inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre Çengelçik'in, kalp krizi geçirdiği, çanak anten bağlantısı için konulan demire başını çarparak yere düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlendi. Erol Çengelçik'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Polisin incelemeleri
-Erol Çengelçik'in cesedi evden çıkartılırken
-Erol Çengelçik'in resmi
Haber-Kamera-Bülent DİKTEPE/KARABÜK,
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Baharın müjdecisi cep yakıyor
BAHARIN gelmesi ile birlikte tezgahlarda yerini alan ve kilosu 15 liradan satılan uçkun (Işgın) cep yakıyor. Halk arasında 'yayla muzu' olarak da bilinen ve kanserle mücadele sırasında doğal ilaç olarak kullanılan uçkunu satan esnaf Refik Ural, organik bitkinin ömrünün bir ay olduğunu belirtti. Bir kilo uçkun parasına 2 kilo muz alınmasına karşın vatandaşların ilgi göstendiğine işaret eden Ural, "Çok faydalı olduğu için millet tüketiyor. Tamamen doğal ve faydalı bir bitki. Şeker hastalığına, kanser ve mide hastalıkları gibi iç hastalıklara iyi geldiği söyleniyor" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Uçkun
-Vatandaşlar uçkun yerken
-Satıcı Refik Vural ile röp.
-Vatandaşla röp.
Haber-Kamera: Yusuf Özgür BÜLBÜL / MUŞ,
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Asırlık çeşme yalağını çaldılar
Erzurum'un Aziziye ilçesinde Kenan Önal'a ait olan ve dedelerinden kalma olan 100 kilo ağırlığındaki taştan oyma çeşme yalağı, 2 hırsız tarafından çalındı. Çevredeki vatandaşlara rağmen, çeşme yalağının içindeki molozları temizleyen iki kişi, daha sonra bunu sürükleyerek götürdü. Kenan Önal'ın şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Su yalağının çalındığı yer
-İş yerinin güvenlik kamerası
-Kenan Önal'ın olayı anlatması
-Kenan Önal ile röp.
-Güvenlik kamera görüntüsü
Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,
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Derede çamura saplanan mandayı itfaiye kurtardı
BOLU'nun Yeşilköy Köyü'nde derenin içinde çamura saplanarak mahsur kalan manda, itfaiye tarafından halatla çekilerek kurtarıldı.
Bolu Dağı'ndaki Yeşilköy Köyü'nde oturan Fatma Güler Kılıçarslan'ın evinin yanındaki ahırın açık bırakılan kapısından çıkan mandalar ormanlık alana gitti. Ahırın boş olduğunu gören Kılıçarslan, komşularıyla birlikte mandaları aramaya çıktı. Kaçan mandalardan 5'i ormanlık alanda bulundu. Diğer manda ise Karayolları Bolu Dağı İşletme Şefliği'nin yanındaki derenin içerisinde çamura saplanmış bulundu. Kılıçarslan, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, mandayı kurtarmak için çalışma başlattı. Kılıçarslan, çalışmayı üzgün gözlerle izledi. Derenin kenarındaki balçık alanda mahsur kalan manda, itfaiye tarafından halatla bağlanıp çekilerek kurtarıldı. Kılıçarslan, 'Kızım benim' diyerek hayvanın başındaki çamurları eliyle temizleyip okşadı. Daha sonra suyla temizlenen hayvan, bir süre dinlendikten sora köye götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çamurun içerisine saplanan mandadan görüntü
-İtfaiye ekibinden görüntü
-Mandanın kurtarılma görüntüleri
-Üzeri çamur kaplı mandanın sahipleri tarafından temizlenmesi
HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU
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Kemer'de gece kulüpleri sezonu açtı
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde ünlü gece kulüplerinden Club Aura, yeni sezona 'merhaba' dedi. Yerli ve yabancı 2 binin üzerinde tatilci, DJ ve go-go dansçı kızlarının performansıyla eğlendi.
Kemer merkezindeki ünlü gece kulüplerinden sezon açılışı Club Aura Kemer ile yapıldı. Yerli ve yabancı 2 binin üzerinde tatilcinin katıldığı gece saat 22.30'da kapıların açılmasıyla başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde gece kulübü tamamen doldu. Tatilciler, DJ Arda'nın çaldığı şarkılar ve go-go dansçı kızlarının şovları ile eğlendi. Kulüpteki eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.
Club Aura Kemer sahiplerinden Adnan Şeker, "Rus turistler gelmeye başladı ama Rus Bayramı ile birlikte yani 28-29-30 Nisan ve 1 Mayıs itibariyle çok miktarda Rus'un geleceğini düşünüyoruz. Rus ve Türk sanatçılardan oluşan konserlerimiz var. Belek'te açacağımız kulübümüzde ise çok daha büyük sürprizlerimiz olacak" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kulübün genel görüntüsü
Dansçıdan detay
Club sahiplerinden Adnan Şeker röportaj
Dj setinden detay
Go go dansçıları detay
Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),
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