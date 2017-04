Dha Yurt Bülteni-4

Şırnak'ta çatışma: 2 asker şehit



Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı..



Uludere İlçesi Andaç Bölgesi'nde bu sabah operasyon yapan güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit olduğu, 2 asker de yaralandı. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Görüntü Dökümü



---------------------



-ARŞİV



-Bölgedeki operasyonlardan görüntü



Haber: ŞIRNAK, -



==================================================



Bursa'da panik yapan gaspçı, bıçağını düşürerek kaçtı



Güvenlik kamerası görüntüleri



BURSA'da bir mahalle marketinde, kasiyeri bıçakla tehdit ederek paraları isteyen şüpheli, kasiyerin bağırması üzerine paniğe kapılarak bıçağı düşürüp kaçtı. Olay anı marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mümin Yavaş'a ait markete gelen 30- 35 yaşlarındaki şüpheli, montunun cebinden çıkarttığı ekmek bıçağı ile kasiyer Emrecan Yavaş'ı tehtit ederek kasadaki paraları vermesini istedi. Ancak korkan Emrecan Yavaş'ın bağırmasıyla paniğe kapılan şüpheli, elindeki bıçağı da düşürüp koşarak kaçtı. Bu anlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı. 30- 35 yaşlarında bir kişinin, marketin önünde beklediği, müşteriler çıkınca, hızlı adımlarla içeri girdiği ve daha sonra marketten kaçarak uzaklaştığı kameralar tarafından görüntülendi.



Polis güvenlik kamerası görüntüleri ve düşen bıçaktaki parmak izinden, şüphelinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Güvenlik kamerası (Şüphelinin markete girmesi ve daha sonra kaçması)



////////



Olay yerinden görüntüler



Market sahibinden ve polis ekiplerinden görüntüler



Olay yeri incelemeden görüntüler



Bıçaktan görüntüler



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, -



==================================================



İzmir Adliyesi'de hırsızlık yapan Kocaeli'de yakalandı



Güvenlik kamerası görüntüleri



İZMİR Adliyesi'nde, avukatların kullandığı bilgisayar odasından geçen ay, biri kadın iki avukatın cüzdanını çalan Erol A.'nın (Erol Arisar), Kocaeli Adliyesi'nde hırsızlık yaparken yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı.



Geçen 8 Mart'ta İzmir Adliyesi'ne gelen bir erkek, avukat gibi davranarak, dördüncü katta bulunan İzmir Barosu'na ait, avukatların dilekçe yazdığı bilgisayar odasına girdi. Bilgisayar odasında üç kez tur atan bu kişi, önce, orta bölümde bir kadın avukatın bıraktığı çanta içerisindeki cüzdanını ve ardından erkek avukatın ceketinin cebinde bulunan cüzdanı alıp, fark ettirmeden kaçtı. Sakince odadan dışarı çıkan hırsızın rahat tavırları ve çaldığı cüzdanları kontrol etmesi, güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.



Hırsızlığın ardından soruşturma başlatan polis, kimliğini tespit ettiği zanlının, daha önce de İstanbul Adliyesi'nde 7 kadın avukatın cüzdanını çaldığını belirledi. Kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısının geçen 30 Mart'ta da Kocaeli Adliylesi'nde 4. ve 7. İcra Daireleri ile baro odası içerisinden, avukatlar A.D. ve R.İ.K. ile avukat katipleri R.Ç., B.K., B.K.K.'ya ait para, kart ve cüzdanları çaldığı ortaya çıktı.



Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa süre önce, başka bir isme (Kasım Cingöz) düzenlenmiş sahte kimlikle yakalayıp, gözaltına aldı. İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de adliyelerde hırsızlık yapan Erol A., tutuklandı. Sakal bırakan ve eşkal değiştiren Erol A.'nın yakalanmasıyla avukatlar ve adliye çalışanları rahat bir nefes aldı.



Görüntü DÖkümü



-----------------------



-(ARŞİV) 19 MART 2017



-Güvenlik kamerası görüntüleri



Haber: Bahri KARATAŞ / İZMİR,



==============================



11.5 milyon euroluk kemanla çaldı



İZMİR Büyükşehir Belediyesi, yaşayan en ünlü keman virtüözlerinden Maxim Vengerov'u ağırladı. Sahneye 11 milyon 500 bin euro değerindeki 290 yıllık kemanıyla çıkan Grammy ödüllü Vengerov, İzmirli müzikseverlere unutulmaz bir konser yaşattı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin prestij mekanlarından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), dünyanın en önemli keman virtüözlerinden birine, Grammy ödüllü Rus müzisyen Maxim Vengerov'a evsahipliği yaptı. Ünlü kardeş sanatçılar Ayşen Ulucan (keman) ve Özcan Ulucan (viyola) ile Camerata İzmir eşliğinde sahne alan Vengerov kadar, 290 yıllık kemanı da büyük ilgi topladı.



KEMANI SERVET DEĞERİNDE



Müzik otoriteleri tarafından dünyadaki en iyi keman sanatçılarından biri olarak gösterilen keman virtüözü Maxim Vengerov, merakla beklenen İzmir konserine 1727 yılı yapımı 11.5 milyon lira değerindeki Stradivarius marka kemanıyla çıktı. Telleri ve gövdesinin ayrı ayrı sponsorları bulunan özel kemandan yükselen notalar, İzmirli müsikseverleri adeta mest etti. Vengerov, Ulucan Kardeşler ve İzmir Camerata, performanslarıyla ayakta alkışlandı.



Görüntü Dökümü:



Maxim Vengerov'un keman çalmasından görüntü



Konserden görüntü



İzleyenlerden görüntü



Haber-Kamera: İZMİR,



=====================================



Türküleri eşi ve şehitler için söyledi



BURDUR'da, 'Bağlamanın Telinden, Nefes ve Sesin Diliyle Türküler' adıyla düzenlenen konserde duygusal anlar yaşandı.



MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen konserde MAKÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurdan Kızıldeli Salık, türküleri eşi ve tüm şehitler için söyledi. Doç. Dr. Salık, şan tekniği ile söylediği türküleri 20 Nisan 2014'te görev yaptığı Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde kalp krizi geçirerek şehit olan eşi Astsubay Başçavuş Kenan Salık ve tüm şehitlere armağan ettiğini söyledi. Nurdan Kızıldeli Salık "Eşimi 3 yıl önce kaybettim. İsterimki gönlümden, yüreğimden kopanlar, türkülerle ona da ulaşsın, ona gitsin ve bütün şehitlerimizin anısına olsun. Bunun için bu konseri düzenledik" dedi.



Salık'ın konserinde Şan Tekniği ile seslendirdiği Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet ve Neşet Ertaş türküleri izleyicilerden yoğun alkış aldı. Konser Sonunda MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sibel Karakelle, Nurdan Kızıldeli Salık ve Saz sanatçılarına çiçek vererek teşekkür etti.



Prof. Dr. Karakelle "Anadolu'muzun irfanının sözlere yansıdığı türkülerimizin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Sanatçılarımızın yüreğine sağlık" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------



Salondan detay



Nurdan Kızıldeli Salık'ın türküler söylemesi



Detay



Çiçek takdimi



Nurdan Kızıldeli Salık ile röportaj



Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,



========================================



Kızılırmak'ta su seviyesi düştü



TÜRKİYE'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen kesiminde yapılan ölçümlerde, su debisinin önceki yıllara oranla azaldığı tespit edildi.



Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen 1355 kilometre uzunluğundaki Kızılırmak nehrinde son günlerde eriyen karın etkisiyle su seviyesinin yükseldiği görüldü. Ancak su debisinin önceki yılların aynı dönemine göre ise azaldığı tespit edildi. Devlet Su İşleri (DSİ) 19'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerince Nisan ayında Kızılkavraz mevkisinde yapılan ölçümlerde ırmağın ortalama debisi saniyede 53.3 metreküp olarak belirlendi. Geçen yıl aynı dönemde ise bu mevkide su debisi, saniyede 70.3 metreküp olarak ölçüldü. Irmağın Sivas çıkışındaki Söğütlühan mevkisinde bu yıl Nisan ayında yapılan ölçümlerde ise ortalama debi 63.4 metreküp/saniye olarak tespit edildi. Söğütlühan'da ortalama debi geçen yıl aynı tarihte yapılan ölçümlerde ise saniyede 76 metreküp olarak belirlendi. 2015 yılının aynı döneminde yapılan ölçümlerde de su debisi, Kızılkavraz bölgesinde 104, Söğütlühan'da ise 116 metreküp/saniye ölçüldü. Kızılırmak'ta Nisan ayının yakın tarihteki en düşük ortalaması ise 2014 yılında gerçekleşti. 2014'te ortalama debi 17.2 metreküp/saniye olarak ölçüldü.



Uzmanlar, nehirdeki su seviyesinin yıl içerisindeki yağışlar, dağlardaki kar miktarı ve bu karların erime dönemine göre farklılık gösterebildiğini vurguladı.



Görüntü Dökümü:



-Kızılırmak görüntüleri



-Eğri köprünün bulunduğu alandan görüntüler



-Suyun seviyesi



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,



===========================================



Milli Dağcı Tunç Fındık Van'da Erek Dağı'na tırmandı



VAN Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün daveti üzerine kente gelen Milli Dağcı Tunç Fındık, Patika Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile birlikte Erek Dağı'na tırmandı. Fındık, Van ve çevresindeki dağların dağçılık sporu için çok elverişli olduğunu söyledi.



Van Kültür ve Turizm Müdürlüğünün turizm haftası etkinlikleri için Van'a gelen Milli Dağcı Tunç Fındık, Patika Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile birlikte 3 bin 200 metre yüksekliğindeki Erek Dağı'na tırmandı. Sabah saatlerinde çıktığı dağda zirve yapan Fındık 3 bin 200 metrede hatıra fotoğrafı çekip zirve defterine not yazdı. Tüm dağçıları Van'a davet eden Fındık, "Van, çok güzel bir yer. Tanıtılması önemli. Doğu dağlarının ne kadar güzel ve değerli olduğunu her seferinde söylüyorum. Van gerçekten çok güzel bir coğrafyaya sahip. Yazın kaya tırmanışı, dağlara tırmanış, uzun mesafeli yürüyüşler, kışın da donmuş şelale tırmanışları, kış çıkışları gibi doğa sporu aktiviteleri için çok ideal bir yer" dedi.



'VAN GÜVENLİ VE HUZURLU BİR İL'



Van'ın güvenlik anlamında huzurlu bir il olduğunu insanlara iletmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ da şunları söyledi: "Turizm Haftasında bir farkındalık oluşturmak amacıyla Tunç Fındık'ı ilimize davet ettik. Kendileri de bizi kırmadı geldi ve Erek Dağına tırmanış gerçekleştirdiler. Ardından da kısmet olursa Artos Dağı tırmanışını gerçekleştirecekler. Eğer Tunç Fındık Van'a kadar gelebiliyorsa, eğer Erek Dağı'na ve Artos Dağı'na tırmanıyorsa, demek ki şehir olarak güvenli bir şehir. Ben bu duygularla bizleri kırmayıp buraya kadar geldiği için Tunç Fındık'a teşekkür ediyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------------



-Tunç Fındık ve beraberindekilerin dağa tırmanması



-Tırmanıştan görüntü



-Zirvede röp.



-Zirveden iniş ve detaylar



-Tunç Fındık'ın açıklamaları



Haber-Kamera; Murat ÇAĞLAR / VAN, -



=================================



Sosyal medya fenomenleri Antalya'yı tanıtacak



DÜNYA genelinde milyonlarca takipçisi bulunan 72 sosyal medya fenomeni ve 'seyahat blogger'ı, Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezecek, deneyimlerini fotoğraf, video ve yazılarıyla takipçilerine ulaştıracak.



İstanbul'da düzenlenen Inflow Travel Summit'17 etkinliğine katılan, dünya genelinde milyonlarca kişinin seyahat tercihine yön veren ABD, Avrupa, Rusya ve Polonya başta olmak üzere 29 ülkeden 72 sosyal medya fenomeni, Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Serenity Otel'de buluştu. Bir hafta boyunca Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sosyal hayatını yakından tanıma fırsatı bulacak fenomenler, deneyimlerini fotoğraf, video ve yazılarıyla takipçilerine ulaştıracak.



Sosyal medya fenomenleri turizm kentindeki ilk programları kapsamında, Vali Münir Karaloğlu himayesinde, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün desteğiyle Belek'e gelen Gloria Golf sahalarında düzenlenen Avrupa Challenge Turu'nun Türkiye ayağı 'Turkish Airlines Challenge' golf turnuvasındaki mücadeleyi izledi.



TATİL KARARLARINI KATALOGLAR DEĞİL LAR ETKİLİYOR



Inflow Summits Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Afşin Avcı ve yönetim kurulu üyesi Gökhan Bal ile bazı fenomenler ortak basın toplantısı düzenledi. Afşin Avcı, bir yıl önce çalışmaya başladıklarını ve tüm dünyada trend haline gelen fenomen pazarlamasını sahiplenmek istediklerini söyledi. Türkiye'deki şehirlerin tanıtılmasını amaçladıklarını belirten Avcı, artık destinasyonları tanıtmanın yollarının değiştiğini, klasik yöntemlerin işe yaramadığını kaydetti.



Avcı, katalog, kitapçık basarak fuarlarda dağıtmanın çok etkili olmadığını vurguladı. Avcı, "Tatil kararlarımız, artık akıllı telefonlarımızdan takip ettiğimiz fotoğraflara göre şekilleniyor. Deneyimler, 100 binden 4 milyona kadar tüm dünyadaki insanlara ulaşıyor" dedi.



Afşin Avcı, İstanbul'da ağırladıkları 250 fenomenin, tüm dünyada eriştiği kişi sayısının 65 milyon olduğunu, bunun normal şartlarda reklam karşılığının çok büyük bütçelere tekabül edeceğini anlattı. Avcı, Antalya'ya gelen sosyal medya fenomenlerinin, deneyimlerini paylaşmasının özellikle seyahatlerle ilgili karar süreçlerini pozitif anlamda etkilediğini belirtti.



Hintli blogger Harjinder Singh Kukreja da sosyal aktivist olarak dünyayı gezdiğini, takipçilerine gittiği yerlerden paylaşımlarda bulunduğunu söyledi. Antalya'nın doğal güzelliklerini çok sevdiğini vurgulayan Kukreja, "Antalya pozitif anlamda beni çok şaşırttı. Antalya hak ettiğinden daha az biliniyor. Paylaşımımdan sonra takipçilerimden, 'Dünyada bu kadar güzel yer mi var' diye tepkiler aldım. Antalya, tüm dünyada gidilmesi gereken şehirlerden birisi" dedi.



ABD'den gelen Alex Chacon ise 'Youtube'a içerik ürettiğini, gezdiği yerleri kendi gözünden anlattığını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Basın toplantısı detay



Afşin Avcı'nın konuşması



Harjinder Singh Kukreja konuşması



Eğlenceden detay



Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),



======================================



Bursa'da polis merkezinden engelli çocuklara lunapark hediyesi



BURSA Emek Polis Merkezi Amirliği, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle, zihinsel ve bedensel engeli bulunan öğrencileri, lunaparka götürerek, bayramlarını kutladı.



Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan Emek Polis Merkezi Amirliği, 10 Nisan polis haftası sebebiyle karakolu ziyaret eden Özel Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören, yaşları 3 ile 17 arasında değişen zihisel ve bedensel engeli bulunan öğrencileri Lunapark'ta ağırladı. Yaklaşık 40 engelli çocuk, lunaparkta, polisler ile saatlerce eğlendi. Polis memurları ile engelli çocukların çarpışan otomobile binmesi, renkli görüntüler oluşturdu. Engelli çocukların hazırladığı "Teşekkürler Polis Amca" yazılı pankart, Emek Polis Merkezi Amiri Ali Kılıç'a hediye edildi. Kılıç, "10 Nisan Polis Haftası sebebiyle polis karakolumuzu ziyaret eden engelli çocuklarımızı,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle lunaparka getirdik. Yaklaşık 40 engelli kardeşimiz, ücret ödemeden ve sınırsız bir şekilde istediği oyuncağa binerek gönüllerince eğleniyor. Onların rahatsızlıklarını biraz olsun unutturmak, eğlenmelerini ve gülmelerini sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Amacımız engelli çocuklarımıza dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak." diye konuştu. Daha sonra Polis merkezi memurları ile engelli çocuklar toplu fotoğraf çektirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Engelli çocuklardan görüntüler



Çocukların polisler ile birlikte çarpışan otombile binmesi



Toplu Fotoğraf çekilmesi



Lunaparkta gezmeleri



Karakol Amiri ile röportaj



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,-



============================================



3 ayaklı 'Garip' belediyeye emanet



SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sokakta bulunan ve doğuştan sol arka bacağı olmayan 2 aylık 'Garip' adlı yavru köpek, belediye barınağında korumaya alındı.



Suşehri Belediyesi ekipleri ilçedeki başıboş köpeklerin toplanması için çalışma başlattı. Ekiplerin Kemalpaşa Mahallesi üzerinde yaptıkları çalışmalar sırasında bulunan, sol arka bacağı olmayan kangal kırması erkek yavru köpek dikkat çekti. Belediye veterinerinin yaptığı muayenede doğuştan yavru köpeğin sol arka bacağının olmadığı tespit edildi. Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in talimatıyla yavru köpek, ilçedeki belediyeye ait hayvan barınağına götürülerek korumaya alındı.



ADINI 'GARİP' KOYDULAR



Suşehri Belediyesi'nde mezbaha bölümünde çalışan ve doğuştan bacağı olmayan köpeğin bakımını yapan Özgür Yeşilyurt, "Başıboş köpekleri toplarken bu yavru köpeği bulduk. Yanında annesi yoktu. Sahiplenen bir başka köpek de göremedik. Sol arka ayağı yoktu. İlk gördüğümüz zaman içimiz burkuldu. Suşehri Belediyesi olarak bu yavruyu sahiplendik. Başkanımızın talimatıyla şu anda barınağımızda bu yavruya özel olarak bakıyoruz. Veterinerimiz incelediğinde doğuştan bacağı olmadığını belirledi. Küçük olduğu için tek başına sokakta sıkıntı yaşayabilirdi. Bu nedenle sahiplendik ve kimsesi olmadığı için de adını 'Garip' koyduk" diye konuştu.



Yavru köpeğe, büyüyünceye kadar burada bakılacağı, sahiplenen olmazsa Sivas'taki belediye hayvan barınağına gönderileceği öğrenildi. Barınakta keyifli görünen ancak yürüme güçlüğü yaşayan 'Garip' ise yaptığı sevimli hareketleriyle dikkat çekti.



Görüntü Dökümü:



-Garip'in görüntleri



-Hayvan barınağında diğer yavrularla bir arada görüntüsü



-Barınak görevlisinin onunla oynaması



-Konuşmalar



Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),



==============================================



Kutlu Doğum etkinliğinde 'İnsanlık İnsana Emanet' programı



ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Kutlu Doğum etkinliği kapsamında 'İnsanlık İnsana Emanet' isimli program düzenlendi. İlçe Müftülüğü ile Çubuk Belediyesince ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Tasavvuf Musıkisi Korusu konser verirken, vatandaşlara kutlu doğum aşı ve gül dağıtıldı.



Programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü Muharrem Genç, Hz. peygamberi anlama ve anlatma sebebiyle bu yıl Kutlu Doğum Haftası temasının "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" olarak yerini aldığını belirtti. Protokol konuşmalarının ardından Kuran Tilaveti, ilçe Müftülüğü çalışanları tarafından oluşturulan Tasavvuf Musıkisi Korosu bir konser verdi. Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda gerçekleşen programa, Kaymakam İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, İlçe Müftüsü Muharrem Genç, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, siyasiler, muhtarlar, daire ve kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Yapılan duanın ardından, vatandaşlara 3 bin kişilik kutlu doğum aşı ve gül ikram edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Etkinlikten Görüntü



Müftü Açıklaması



Konserden görüntü



Dua Edilirken gül ve AŞ dağıtılırken görüntü



Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara), -



================================================



Terminatör böcekler, biyolojik mücadele için ormana bırakıldı



ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde çam ağaçlarının gelişimine zarar veren çamkese böceğiyle mücadele kapsamında ormanlık alana 'terminatör' olarak adlandırılan 9 bin 'calosoma sycophanta' böceği bırakıldı.



Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, çam ağaçlarına zarar veren, ağaçları yanmış, kurumuş gibi gösteren, büyük çapta maddi kayba neden olan çamkese 'thaumetopoea pityocampa' böceğiyle mücadele kapsamında, Alanya'da 2 bin, Gazipaşa'da ise 7 bin olmak üzere toplam 9 bin 'terminatör' böceği larva halinde doğaya salındı. Doğal ortamında gelişimini tamamlayan yararlı böcekler, çamkese böceklerini yiyerek yok etmesini sağlayacak.



Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık, orman zararlılarıyla mücadele için Demirliçeşme Laboratuvarı'nda üretilen böceklerin, 'terminatör' diye anılan calosoma sycophanta böceği olduğunu söyledi. Böceğin, çam kese zararlısıyla mücadele için doğaya bırakıldığını belirten Kısacık,



2014 yılında 5 bin, 2016 yılında ise 7 bin yararlı böceği doğaya bıraktıklarını ifade etti.



Erişkin böceklerden laboratuvar ortamında larva aldıklarını belirten Kısacık, "Mart sonunda üretimlerimiz başladı. İlk 10-15 günlük süre içerisinde yumurtalar oluştu ve larvalarımız alınmaya başlandı. Larvalar çıktıktan sonra ve belli bir süre yiyim yaptıktan sonra çamkese böceği olarak bilinen 'thaumetopoea pityocampa' zararlı böceklerimizin bulunduğu alanlara toprağa bırakarak, biyolojik mücadeleyi başlatıyoruz. Şu anda mücadelenin son evresindeyiz. Zararlılarla tamamen biyolojik mücadele yöntemini izliyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------



Gazipaşa Orman işletmeye ait labarutavardan görüntüler ve detaylar, görevlilirin girişi, larvalar, calosama böceklerinin Labarutuvardan alınması araca konulması detaylar



Calosama böceklerinin ormana getirilişi, taşınması, toraga verilmesi ve detaylar



Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık ormanda incelemesi ve görüşleri



-Röp: 1 Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık



Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya),



====================================================



Global Run'da geri sayım



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek 'Global Run Bodrum 2017' yarışları öncesinde basın toplantısı düzenlendi. 29 Nisan'da başlayıp, 30 Nisan'da sona erecek etkinliklerden elde edilen gelirin 'Parıltı Derneği ve Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacağı belirtildi.



Bodrum Cruise Port ev sahipliğinde Global Yatırım Holding tarafından Bodrum Belediyesi'nin de destekleriyle bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek 'Global Run Bodrum 2017' yarışı için dün (perşembe) akşam basın toplantısı düzenlendi. Bodrum Cruise Port Liman Müdürü Gonca Uygun ve Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'un katıldığı basın toplantısında, yarış gündemi ve organizasyonla ilgili bilgi verildi.



Bodrum Cruise Port Liman Müdürü Gonca Uygun, etkinliği 4'üncü kez düzenledikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Global Run Bodrum'a her geçen yıl artan ilgi bizim için ayrı bir sevinç kaynağı. 29 Nisan'da başlayıp, 30 Nisan'da sona erecek bu renkli organizasyona, tüm sporsever ve iyilikseverleri bekliyoruz. Global Run'ı bu yıldan başlayarak yepyeni ve bir anlayışla geliştirmeye karar verdik. Yurt içi ve yurtdışından sporcuları buluşturacak. Yarış programı ise 29 Nisan Cumartesi günü tekne turu ve makarna partisiyle başlayacak. Popüler şarkıcı Ece Seçkin, dansçılarının performansları ve sevilen şarkılarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Global Run Bodrum 2017 yarışı ise 30 Nisan Pazar günü saat 09.00'da başlayacak. Engelliler koşusu sabah 08.45'te, çocuk koşusu 10.30'da gerçekleştirilecek. Bodrum Cruise Port'ta start alacak koşu, Bodrum'un güzellikleriyle dolu 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda yapılacak. Engelli sporcular, Global Run Bodrum'da özel kategoride koşacak. Bu yıl da 1000'i aşkın kişinin katılımıyla yapılacak yarışmada, kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren ilk 5 sporcu ve yaş kategorilerinde dereceye giren ilk 3 sporcuya madalya ve çeşitli ödüller verilecek. Global Run Bodrum 2017'den elde edilecek gelir, çocuklar yararına faaliyet gösteren 'Parıltı Derneği ve Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak" dedi.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise "Zaman çok hızlı geçiyor. İlkini de beraber yapmıştık, 4'üncüsünü de beraber yapıyoruz. Son derece keyifliyim, son derece mutluyum. Yarışmacı sayısı her yıl biraz daha artıyor. Bunu bir yarışma olarak görmüyorum ben. Bu, aynı zamanda bir sosyal proje. Birçok vakfa katkı sağlayan bir proje. Sadece vakfa değil, bu yarış Bodrum ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor. Sadece deniz, kum, güneş turizminden çıkıp, spor turizmini de bu yarışla başlattık Bodrum'da. Birçok spor yarışı da devam ediyor. Bu yarışlar olduğu sürece her zaman yanlarındayım. Yanlarında olmaya da devam edeceğim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Basın toplantısından görüntü



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un açıklamaları



Bodrum Cruise Port Liman Müdürü Gonca Uygun'un açıklama



Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla),



==============================================