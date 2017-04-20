Dha Yurt Bülteni-4
1)ŞEHİT POLİS KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİTUNCELİ'de düşen helikopterde şehit olan Malatyalı polis Candaş Kaplan (26), Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
1)ŞEHİT POLİS KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
TUNCELİ'de düşen helikopterde şehit olan Malatyalı polis Candaş Kaplan (26), Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Elazığ'daki uğurlama töreninin ardından aynı helikopterde şehit olan mesai arkadaşı Hasan Yıldırım'ın cenazesi ile birlikte dün Malatya'ya getirilen Candaş Kaplan bugün toprağa verildi. Dün Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından bugün Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ne getirilen şehidin naaşı burada düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze törenine Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2.Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Gülbahar Kaplan'ın sinir krizleri geçirdiği cenaze töreninde şehidin asker olan kardeşi Çağdaş Kaplan'da güçlükle ayakta durabildi. Bu arada Akçadağ Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi olan acılı baba Mustafa Kaplan'ı telefonla arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da taziye dileklerini iletti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
Mikail PELİT/MALATYA,
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2)DEAŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEDE
İZMİR Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda, geçen pazar günü yapılan referandumu sabote etme hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 16 Nisan Pazar günü yapılan anayasa değişikliği referandumunu sabote etmek amacıyla eylem hazırlığında bulunan kişilere yönelik olarak, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, il merkezi ve Menemen İlçesi'nde geçen 11 Nisan'da operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen 10'u Türk, 9'u Suriyeli toplam 19 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman, dijital malzeme ve hücum yeleği ele geçirildi. Gözaltındaki 19 kişi, sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bozyaka'daki emniyet hizmet binasından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Bazı şüpheliler, Arapça ve Türkçe slogan attı, "Allah bizimle" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Zanlılar adliyeye sevk edilirken görüntü
-Genel ve detay görüntü
(Haber, Kamera: Tufan HAMARAT / İZMİR, DHA)
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3)GAZİANTEP'TEKİ KAZADA ÖLEN 5 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
GAZİANTEP'te dün gece dört otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamlarını yitiren 2'si çocuk 5 kişinin otopsi işlemleri tamamlanarak kimlikleri belirlendi. Kazaya neden olduğu ileri sürülen otomobilin bulunduğu ailenin Şanlıurfa'dan geziden döndükleri ortaya çıktı.
Gaziantep-Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde dün gece meydana gelen kazada, Nizip'ten Gaziantep yönüne ilerleyen Hasan Koca yönetimindeki 27 UY 894 plakalı otomobil, iddiaya göre dikkatsizlik ve şerit ihlali sonucu karşı yönden gelen 27 LB 409 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobilin arkasından gelen 63 E 3318 ve 01 BKG 61 plakalı otomobiller de kaza yapan araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaşamlarını yitiren 2'si çocuk 5 kişinin Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Can pazarının yaşandığı kazada ölenlerin 27 UY 894 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Koca ile araçta bulunan Sinan Torun, 1 yaşındaki Furkan Torun, 6 yaşındaki Buğlem Torun ve Sevim Torun olduğu belirlendi. Kazada yaşamını yitiren Buğlem ve Furkan'ın, Sinan Torun'un çocukları olduğu belirlendi. Sevim Torun'un ise Sinan Torun'un annesi ve sürücü Hasan Koca'nın da kayınvalidesi olduğu saptandı. Aynı kazada yaralanan 6 kişinin ise hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği ve yaralılardan Nuriye Torun'un eşi ve 2 çocuğunu kaybettiğini bilmediği kaydedildi.
Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan 5 kişinin cenazeleri, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, ailenin geziye gittikleri Şanlıurfa'dan Gaziantep'e döndükleri ifade edildi.
Görüntü Dökümü
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Otopsi merkezi
Tabutun araca konulması
Cenaze aracı
Ölenlerin fotoğrafları
Genel ve detay görüntüler
(Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 49 MB, 9 MB
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4)MERSİN CEZAEVİ'NDE KAVGA; 3 İNFAZ KORUMA MEMURU YARALANDI
MERSİN E Tipi Kapalı Ceza Evi'nde bu sabah üst araması yapılırken infaz koruma memurlarıyla jandarma arasında çıkan arbedede 3 görevlinin yaralandığı açıklandı.
Konu ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şöyle: "Mersin E Tipi Kapalı Ceza ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 20/04/2017 günü saat 08.00 sıralarında, gündüz ve vardiya personelini getiren araçların kurum bahçesine giriş yaptığı esnada, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'nda görevli 2 uzman çavuş, 5 asker ve 3 cezaevi personeli arasında çıkan arbedede, A.A., N.T. ve M.S.A. isimli infaz ve koruma memurları yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Olayda göz yaşartıcı gaz kullanılmış olup, başkaca herhangi bir silah vb. kullanılmamıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.
MERSİN,
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5)FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN DURUŞMASI ERTELENDİ
MERSİN'de, 2016 yılında HDP Eş Genel Başkanıyken katıldığı il kongresi ve nevruz kutlamasında yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında 'örgüt propagandası yaptığı' ve 'Türk milletini, cumhuriyeti ve TBBM'yi alenen aşağıladığı' iddialarıyla yargılanan Figen Yüksekdağ davasının dördüncü duruşması, yeniden ertelendi.Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yıl ağır hapis cezası istemiyle yargılanan Yüksekdağ, sağlık ve duruşma yoğunluğu nedeniyle mazeret bildirerek katılmadı. Duruşmaya katılan Yüksekdağ'ın 3 avukatı, davaya konu olan konuşmanın mecliste de yapıldığı, kürsü dokunulmazlığı kapsamına girdiği ve bu yüzden de davanın düşürülmesini talep etti. Mecliste yapılan konuşmaların bir kısmını alıp mahkemeye sunduklarını kaydeden avukatlar, delil olması açısından diğer konuşmaların da mahkemece meclisten istenmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, dosyaların incelenmesi için duruşmayı erteledi.
İbrahim MAŞE-MERSİN/DHA
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6)KEŞAN'DA YAĞMUR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.Hava sıcaklığının 16 derece olduğu ilçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Belediye ekipleri vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyardı. Yağışın, gün boyu aralıklarla devam edeceği bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-Yağışta ilerleyen araçlar
-Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar
-Sokaklardan akan sular
-Yağmurda yürüyenler
-Saçaklardan akan sular
-Yağış genel gör.
-Ağaçlar detay gör.
(SÜRE: 03.23 - BOYUT: 108 MB)
Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-
GÖRÜNTÜ DURUMU:
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7)TAYFUN TALİPOĞLU'NUN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ KESİNLEŞTİ
İZMİR'in Konak İlçesi'ndeki evinde fenalaşıp hayatını kaybeden gazeteci 55 yaşındaki Talip Talipoğlu'nun, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan detaylı otopsinin sonucu belli oldu. Buna göre kanında herhangi yabancı bir maddeye rastlanmayan Talipoğlu'nun, kalp krizinden hayatını kaybettiği kesinleşti.Konak İlçesi Göztepe Mahallesi 76 Sokak'taki evinde geçen 21 Mart'ta fenalaşan gazeteci ve televizyon programı yapımcısı Tayfun Talipoğlu, hayatını kaybetti. Önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Talipoğlu'nun cansız bedeni, daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Burada yapılan otopside, Talipoğlu'nun vücudundan doku ve kan örnekleri alındı. Kars'ta dünyaya gelen ve meslek hayatında birçok başarıya imza atan Tayfun Talipoğlu, Ankara'daki Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
KALP KRİZİ NETLİK KAZANDI
Daha önce 2 kez kalp krizi geçiren ve stent takılan Talipoğlu'nun, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan detaylı otopsinin sonucu çıktı. Buna göre, kanında herhangi yabancı bir maddeye rastlanmayan Talipoğlu'nun, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Tufan HAMARAT/ İZMİR,
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