Dha Yurt Bülteni-4

GAZİANTEPLİ şehit polis memuru 31 yaşındaki Mesut Özdemir'in, Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde düşen helikoptere bindikten hemen sonra cep telefonundan sosyal medyada canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Kimya bölümü mezunu şehit polis memuru Mesut Özdemir'in, dün Pülümür'de havalandıktan sonra düşen helikopterdeyken sosyal medya hesabından saat: 11.25'te canlı yayın yaptığı belirlendi. Düşen helikopterde 11 kişiyle birlikte şehit olan polis Özdemir'in, canlı yayınladığı 2 saniyelik görüntülerde helikopterden dağların görüldüğü ve yakın çevresinin de videoya yorum yapıp, dua ettikleri belirlendi. 2 çocuklu ailenin en büyüğü ve bekar olan şehit Özdemir'in, Gaziantep'in Yığınlı Mahallesi'nde yaşayan annesi Ayşe ve babası Servet Özdemir'i de olaydan önce arayıp helallik aldığı ve kendilerine dua edilmesini istediği kaydedildi. Şehit polisin, 2 ay önce de Tunceli'de görev yaptığı polis merkezine düzenlenen saldırıda yara almadan kurtulduğu ve sonrasında izne gelip ailesiyle görüştüğü belirlendi.



Helikopter kazası haberini alan şehidin kuzeni Haydar Mustafa Kaplan, sosyal paylaşım sitesinden şehit Özdemir'in 2 saniyelik canlı yayın yaptığını söyleyerek, "Şehidimizin bulunduğu helikopterinin düştüğünü haberlerden duyunca, facebooka baktım ve şehidin canlı yayın yaptığını gördüm. Şehidimiz helikopter düşmeden önce 2 saniyelik bir canlı yayın yapmış. Ondan sonra da haber alamadık" dedi.



2)SOMA DAVASI'NDA 16'NCI DURUŞMA İKİNCİ OTURUMU BAŞLADI



MANİSA'nın Soma İlçesi'nde 3 yıl önce 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciasıyla ilgili 6'sı tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 16'ıncı duruşmasının ikinci oturumuna bugün devam etti.



Dün devam eden 16'ncı duruşmada, avukatların savunmalarını tamamlamasından sonra söz alan savcı Şükrü Akyıl, yeni bilirkişi raporu talebinin reddedilmesini, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Ayrıca esas hakkındaki mütalaasını vermesi beklenen savcı, Manisa Cumhuriyet Savcılığı'nın facianın sabotaj olma ihtimaline karşı yürüttüğü soruşturmayı gerekçe gösterip ek süre istedi. Bu duruma mağdur ailelerin avukatları tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Aytaç Ballı duruşmayı bugüne erteledi.



Davanın bugün devam eden ikinci oturumu öncesinde 6'sı tutuklu 51 sanığın yargılandığı davanın görüldüğü mahkeme salonun önüde toplanan mağdur madenci aileleri ve avukatları, savcının hemen mütalaasını vermesi gerektiğini ve gereksiz bahaneler sunarak davayı uzatmasının anlamının olmadığını söyledi.



3)1 YAŞINDAKİ LÖSEMİ HASTASI ELİF'İN İLK KELİMESİ 'ACIDI' OLDU



ANTALYA'da akut lösemi hastası 1 yaşındaki Elif Lacin'in annesi Emine Lacin, kızının öğrendiği ilk kelimenin 'acıdı' olduğunu, bu kelimeyi ilk duyduklarında hemşirelerin de gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi. Emine Lacin, kızlarının tedavisinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkolojisi Servisi'nde devam ettiğini belirtti. Öncesinde lösemi hastalığı denildiğinde akıllarına gelen tek şeyin saç dökülmesi olduğunu söyleyen Emine Lacin, başlarına gelince nasıl bir hastalık olduğunu öğrendiklerini anlattı. 20 Nisan'ın Elif'in doğum günü olduğunu belirten Emine Lacin, "Kızımın doğum gününü hastane odasında geçireceğiz. Koşup oynamayı ve konuşmayı öğrenecek yaşta. Fakat onun ilk öğrendiği kelime 'acıdı' oldu. Bu bizi kahrediyor" dedi.



Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan iki çocuk babası Barış Lacin ise "Kızım anne baba diyemeden acı demeyi, acı çekmeyi öğrendi. Şimdi hastanedeki odasına ben bile girsem iğne yapacak canımı acıtacaklar, diye hemen ağlıyor. Allah kimseyi böyle sınamasın" diye konuştu.



Onkoloji bölümünde yatan hasta yakınlarıyla aile olduklarını aktaran Lacin, "Allah herkese sağlık, sıhhat, şifa versin" dedi.



4)YUVACIK BARAJI DOLDU



KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nda mevsim şartlarına bağlı olarak baraj doldu. Bugün yapılan ölçüme göre barajda 50 milyon 70 bin metreküple su seviyesi yüzde 98'e ulaştı.



Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir bölümünü karşılayan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda dağlardaki karların erimesi ve son yağışlarla birlikte su kapasitesi maksimum seviyeye yaklaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 98'e yükselirken, su miktarı 50 milyon 70 bin metreküp olarak bildirildi. 25 milyon metreküp kapasiteli Kandıra İlçesi ve bağlı köylerin su ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı'nda ise su seviyesi 16 milyon 520 metreküp ile yüzde 73 oranına ulaştı.



5)EŞİNİ VURAN KADININ CEZASI ONANDI, CEZAEVİNE GİRDİ



ERZURUM'da boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşi 43 yaşındaki Ersin K.'yı 3 yıl önce sokakta tabancayla karnından vurup ağır yaraladıktan sonra başında bekleyen 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Keziban A., Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 4 yıl 8 aylık ceza, İstinaf 1'inci Ceza Dairesi tarafından onanınca tekrar cezaevine girdi.



Merkez Yakutiye ilçesine bağlı 50'nci yıl Caddesi'ndeki Kazım Karabekir İş Merkezi önünde 23 Eylül 2014 günü meydana gelene olayda, Keziban A., birlikte yorgancılık yaptığı boşanma davası süren eşi Ersin K.'yı tabanca ile karnından yaraladıktan sonra polisi aradı. Kezban A. yaralı eşinin başında polisin ve ambulansın gelmesini beklerken Ersin K., Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edildi. Keziban A., aynı gün çıkarıldığı 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hastanede ifadesine başvurulan Ersin K., 5 yıldan beri başka bir kadınla ilişkisi olduğunu itiraf etti. Bu ilişkiden dolayı eşi ile sürekli kavga ettiğini anlatan Ersin K., "Karım 2014 yılı Ramazan ayında beni terk ederek babasının evine taşındı. Ben de iş yerimde yatmaya başladım ve boşanma davası açtım. Olay günü iş yerime gelerek bana 'Bankadan aradılar, çek ödenmemiş, bu çeki sen ödeyeceksin' diyerek küfür etti. 'Çantamda silah var, seninki gibi kuru sıkı değil. Çocuklar her ağladığında seni vurasım geliyor' dedi. Konuşmak için iş yerinden dışarıya çıktık ve bana bir el ateş etti. Polisi arayarak 'ben eşimi vurdum, şimdi bunun beynine sıkacağım' dedikten sonra telefonu kapattı" dedi.



İki kızı olan ve bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Keziban A., yaraladığı Ersin K. ile 6 Kasım 2014'te Erzurum 1'inci Aile Mahkemesinde anlaşmalı olarak boşandı. Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanlığı Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından 27 Nisan 2016 günü verilen raporda mağdurun yaralanması sebebiyle duyu ve organlarında işlev kaybı ya da işlev azalması olmadığı belirtildi. Gelen rapor sonrası Keziban A. hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.



BAŞKA KADINLA İLİŞKİ TAHRİK UNSURU



13 Ekim 2016 günü görülen karar duruşmasında Keziban A., 'kasten eşe karşı insan öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Heyet eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını dikkate alarak cezayı 14 yıla indirdi. Sanığın eylemi haksız fiile tepki olarak işlediğini kabul eden mahkeme heyeti, cezayı 5 yıl 7 ay 6 güne düşürdü. Sanığın geleceğine cezanın etkisi, lehine takdiri indirim sebebi kabul eden heyet, Keziban A.'yı 4 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti, Keziban A.'ya ruhsatsız tabanca taşımak' suçundan verilen 10 ay hapis ile 750 TL'lik adli para cezasında ise hükmün açıklanması geri bıraktı. Mahkeme, mağdur Ersin K.'nın başka kadınlarla ilişkide olmasını tahrik unsuru olarak kabul etti. Kararda, şöyle denildi:



"Mağdurun sanık ile evli iken bir başka bayanla ilişki kurması ve çocuklarının sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan sanığın buna ek olarak mağdur ile ortak iş yaptığı dönemde çeşitli borçlarla yüz yüze kalmış olması ve olay günü de bu konuyu görüştüğü sırada sanığın kendisini terslediğine ilişkin savunmasının aksini gösteren başka delilin olmaması karşısında suçun haksız tahrik altında işlendiği kabul edilmiş ve sanık lehine haksız tahrik indirimi yapılmıştır."



Mahkemenin kararı İstinaf 1'nci Ceza Dairesi'nde görüşüldü. 1'nci Ceza Dairesi geçen 27 Ocak günü verdiği kararda, tahrik indirimini fazla buldu ancak başvuru olmadığından yeniden görülme sebebi yapılmayacağı belirtti. Kararın onanmasının ardından Keziban A. geçen 16 Mart'ta yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.



6)CARREFOURSA 630'NCU MAĞAZASINI ADANA'DA AÇTI



CARREFOURSA, yeni konseptteki 630'ncu mağazasını Adana'da düzenlenen törenle açtı.



Kentte daha önce açılan mağazayı kapatıp M1 Alışveriş Merkezi içinde hizmete girenyeni mağazanın açılışına CarrefourSA Genel Müdürü Ziya Hakan Ergin, kurum yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yeni açılan mağazada bir çok yenilğin olduğunu belirten Ziya Hakan Ergin, "5 yıldır ilk defa bir hipermarket açıyoruz. Bunun kendi memleketim Adana'da olması ayrıca gurur verici bir olay. En son konseptlerimizi, dünyada uyguladığımız bir çok yeniliği buraya getirdik" dedi.



5 MİLYONLUK YATIRIM



Yeni hipermarkete 5 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Ergin şöyle devam etti:



"Bir çok yenilik var burada. Bu duvar, gördüğünüz gibi yeni bir alandır. Hiç bir hipermarketimizde olmayan bir alan. Balık, Türkiye'de bazı yerlerde uygulamaya soktuk ama burada tekrar devreye girdi. Bugün av yasağının olduğu dönemde dahi 50 çeşit balığımız var. Bu mağazamızda bir çok yenilik var. Ayrıca 5 milyon lira yatırım yaptık. Türkiye'de ilk kez plastik sepet kullanıyoruz burada. Bu da çok yeni, dünyada yeni kullanılan bir şey. Adana'daki müşterilerimize daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Bunun için de daha yüksek seviyede, daha yüksek çıtada bir hizmet vereceğimize inanıyoruz. Bu Türkiye'de 630'ncu mağazamız. Adana'da bir fırsat çıktı. M1 Alış Veriş Merkezi'nin başarısını hepimiz biliyoruz. Buranın cazibesine kapılmamak mümkün değil."



7)VALİ ATA TURİSTLERİ HATAY'A DAVET ETTİ



KÜLTÜR Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Hatay'da düzenlenen 26'ncı Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu başladı. Sempozyumda konuşan Hatay Valisi Erdal Ata, Suriye'de yaşanan savaşın bir yansıması olarak turist gelmediğini söyledi, Hatay'ın Türkiye'deki diğer illerden daha güvenli olduğunu vurgulayarak, tüm turistleri davet etti.



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Hatay Valiliği ortaklığında Ottoman Otel'de yapılan sempozyumun açılış konuşmasını, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Yalçın Kurt gerçekleştirdi. Hatay'da gerçekleştirilen kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kurt şunları söyledi:



"Bugün 10'dan fazla ülke Türkiye Cumhuriyeti'nde kazı yapmaktadır. Toplam 30 yabancı kazı ve 130 Türk kazısı Bakanlar Kurulu kararıyla olmakta, diğer kazılarla birlikte kazı rakamları toplamı 550'ye ulaşmaktadır. Hatay yaklaşık 400'e yakın SİT ve 1000'e yakın taşınmaz kültür varlığıyla Türkiye'nin çok zengin illerinin başında gelmektedir."



VALİ ATA'DAN TURİZM ÇAĞRISI



Hatay Valisi Erdal Ata da "Bugün ilimizde nereyi kazsak tarih fışkırıyor, belediyeler yol, köprü gibi işlemler için nerede kazı başlatsa, vatandaşlarımız bir ev için temel kazısı başlatsa bile her yerden birçok tarihi kalıntı çıkıyor" diye konuştu.



GÜVENLİK SORUNUMUZ YOK



Hatay'ın Türkiye'deki diğer iller kadar güvenli olduğunu belirterek tüm turistleri davet eden Vali Ata şöyle devam etti:



"Maalesef Suriye'ye sınırı olan illerimize insanlarımız gelmeye korkuyor. Turistleri, yabancıları getiremiyoruz. Dışarıda oluşan algı, 'orası bir savaş bölgesidir, dolayısıyla burada risk vardı, bunun için ne ticari ne de turistik nedenlerle oraya gitmeyelim" deniyor. İnsanlar buraya gelmeye korkuyor. Göreceksiniz ki burada güvenlik yönünden hiçbir sıkıntımız yok, Türkiye'nin diğer illeri ne kadar güvenliyse, buranın oralardan daha güvenli olduğunu gönül rahatlığıyla il valisi olarak söyleyebilirim. İlimizin emniyet, asayiş ve güvenlik yönünden hiçbir sıkıntısı yok, vatandaşlarımız ve yerli yabancı turistlerimiz Hatay'ı gezmek için buraya gelebilir ve burada kalabilirler."



