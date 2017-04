Dha Yurt Bülteni-4

1)DATÇA AÇIKLARINDA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça İlçesi açıklarında, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça ve kırsal mahallerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.11 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan aletsel büyüklüğü 3.9 olan derpem meydana geldi. Yerin 59.19 metre altında meydana gelen deprem Datça ve kırsal mahalleri Mesudiye, Sındı, Yakaköy, Cumalı ve Yazıköy'den hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



-Datça şokaklarından görüntü



Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla),



2)KANDIRA'DA YILDIRIMIN DÜŞTÜĞÜ RESTORAN YANDI



KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde yıldırımın düştüğü restoran alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.



Bugün öğle saatlerinde, Kandıra'da aralıklarla yağmur yağışı etkili oldu. Kandıra ile tatil beldesi Kefken yolu üzeri Babaköy mevkiinde bulunan bir restoranın çatısına yıldırım düştü. Yaz aylarında açık olan restoranın çatısında başlayan yangın restoranın tamamını sardı. Kandıra'dan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyeri kullanılmaz hale geldi.



Yanan binadan görüntü



İtfaiyenin müdahalesi



Haber-Kamera: KANDIRA(Kocaeli), -



3)KAZADA YIKILAN DİREK SURİYELİ AİLENİN ÜZERİNE DEVRİLDİ



BURSA'da aşırı hız yapan 24 yaşındaki Muzaffer Tekin'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak elektrik diriğine vurdu. Kazada yıkılan elektrik direği yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli ailenin üzerine düştü. Kazada bebek arabasında bulunan 2 yaşındaki Muhammed Mohisa ağır, 3 kişi de hafif biçimde yaralandı.



Kaza, Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Beşyol Kavşağı'nda bugün meydana geldi. 16 RS 355 plakalı aracıyla Terminal istikametinden şehir merkezi yönüne gelirken aşırı hız yapan Muzaffer Tekin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken elektrik direği ise devrildi. Bu sırada elektrik direği akraba ziyaretinden dönüp evlerine gitmek için yoldan karşıya geçmekte olan 16 yaşındaki Hene, 5 yaşındaki Sine, 8 yaşınhdaki Fatime ve 2 yaşındaki Muhammed Mohisa'nın üzerine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve vatandaşlar tarafından parçalanan bebek arabasının içinden çıkarılan ağır yaralı olan Muhammed Mohisa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüler. Hafif yaralanan Hene, Sine ve Fatime'de sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kazaya neden olan Muzaffer Tekin polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Kaza yerinden görüntü



Polis ekiplerinin çalışması



Aracın görüntüsü



Bebek arabasının görüntüsü



Görgü tanığı ile röportaj



Detaylar



4)TOPUN PEŞİNDEN KOŞAN ÇOCUĞA KÖPEKLER SALDIRDI



SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde yeşil alana düşen topunu almak için çitlerin üstünden atlayan 5 yaşındaki Eymen Deniz Ünlü'ye 6 sokak köpeği saldırdı. Köpekler küçük çocuğu yerde sürükleyip kafasını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı.Yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, 1 hafta önce Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 1102 Sokak'ta meydana geldi. 5 yaşındaki Eymen Deniz Ünlü, yaşadıkları sitenin bahçesinde top oynarken topu sitenin yanındaki yeşillik alana kaçtı. Siteyi çeviren tellere çıkan küçük çocuk uzun uğraşlar sonucu telleri aştı. Topa yönelen Eymen Deniz, o sırada ormanlık alanda bulunan 5-6 köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler çocuğun kafasını, ayaklarını ve sırt bölgesini ısırarak metrelerce sürükledi. Çocuğun çığlıklarını duyup koşan anne Meryem Ünlü, tellerden atlayıp oğlunu köpeklerden kurtararak hemen hastaneye götürdü. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acilde ilk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra ameliyata alındı. Kafasındaki ve sırtındaki açılan bölümler dikilen Eymen Deniz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Baba Ali Asım Ünlü yaşadıkları olayın çok acı olduğunu dile getirerek, "Top bahçeye kaçınca kendisi atlayıp geçiyor. Aşağıya inmesiyle birlikte hepsi birlikte saldırıyor, 5-6 köpeğin saldırısına uğruyor. Annesi hemen apar topar hastaneye götürüyor. Allah böyle acıyı kimseye yaşatmasın, çok zor. Şu an sağlık durumu iyi. Cuma günü ameliyat oldu. Kafasında büyük bir hasar var. Sırt bölgesinde, belinde sıkıntı yok. Kafasında büyük yarası var" diye konuştu.



Köpeklerin saldırdığı anlar sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun çitten atlayarak aşağı inerek topunu almaya gitmesi, sokak köpeklerinin saldırması, köpeklerden birinin küçük çocuğu kafasından ısırarak çekmesi, diğer köpeklerin de çekiştirmesi, annenin küçük çocuğu köpeklerin ağzından alması yer aldı.



Hastanede çocuktan görüntü



Güvenlik kamerası kayıtları köpeklerin çocuğa saldırması



Kafasını ısırması, çocuğu çekiştirmesi



Baba ile röportaj



Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), -