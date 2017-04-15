Dha Yurt Bülteni-4
Hakkari'de 1 binbaşı şehit, 2 uzman çavuş yaralıHAKKARİ'NİN Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları bölgesinde uçurumdan düşen bir binbaşı şehit olurken, 2 uzman çavuşta yaralandı.
Hakkari'de 1 binbaşı şehit, 2 uzman çavuş yaralı
HAKKARİ'NİN Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları bölgesinde uçurumdan düşen bir binbaşı şehit olurken, 2 uzman çavuşta yaralandı. 1 uzman çavuşun da bölgede arandığı belirtildi.
Yüksekova İlçes merkezine yaklaşık 40 kilomter uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesinde bulunan İkiyaka Dağları bölgesinde sabah saatlerinde operasyonda bulunan bir grup asker uçuruma düştü. İlk bilgilere göre, uçurumdan düşen bir binbaşı şehit olurken, 2 uzman çavuş yaralandı. Aynı bölgede bir uzman çavuşunda arandığı belirtildi. Yaralı askerler Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Görüntü Dökümü
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Yüksekova Devlet Hastanesi'nden görüntü
acil servis
detaylar
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-ARŞİV
-İkiyaka Dağları bölgesinden görüntü
-Askeri helikopterin görüntüsü
-Operasyon detay
Haber: HAKKARİ, -
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Alman Alternatif Parti'ye İstanbul'da miting izni
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın seçim döneminde kendilerini engellediğini hatırlatarak, "Almanya'dan seçim çalışması için Alternatif Parti Türkiye'ye gelecek. Biz onlara, en iyi, en büyük miting alanını vereceğiz, Yenikapı'yı vereceğiz, buyur doldur diyeceğiz. Denize nazır, 5 milyon kişilik, hayırlı olsun, yapsın. Biz demokrasi ve özgürlükleri savunuyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yarın gerçekleştirilecek referandum için son mitingini Antalya'nın doğusundaki son ilçesi Gazipaşa'da yapan Çavuşoğlu, ilçe meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara müjdeler veren Çavuşoğlu, havalimanına modern bir terminal binası yapacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, "İlk defa Rusya ve Ukrayna'dan uçaklar Gazipaşa'ya inecek. Gazipaşa'nın turizmini geliştirmemiz lazım. Gazipaşa'ya uçakla gelecek turistler sahillerde inşa edilecek otellerde tatilini geçirecek, esnafımız kazanacak. Birçok kardeşim de otellerde iş bulacak. Gazipaşa tarımda nasıl ön planda ise turizmde de ön plana çıkacak. Gazipaşa'da üretilen ürünlerin önündeki engellelilerin kaldırılması için de çalışıyoruz. Rusya'nın bazı tarım ürünlerine yönelik koyduğu engelleri tamamen kaldırılmasını sağlayacağız" diye konuştu.
Vatandaşlara doğalgaz müjdesi de veren Çavuşoğlu, "Antalya'nın beş ilçesine doğalgaz gelecek. Bu ilçelerden bir tanesi de Gazipaşa olacak. Soğuk havalarda seralardaki ürünler güven içinde büyüyecek" dedi.
ALMAN PARTİ TÜRKİYE'DE MİTİNG YAPABİLECEK
Hollanda ve Almanya ile yaşanan krizi de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da gezdiği sırada Hollandalı bir kadının yanına gelerek "Kusura bakmayın dedi ve ağladı. Ben de duygulandım. Hollanda vatandaşların suçu yok ki" dedi.
Almanya'dan seçim çalışması için Alternatif Parti'nin Türkiye'ye geleceğini açıklayan Çavuşoğlu, "En iyi en büyük miting alanını vereceğiz, Yenikapı'yı vereceğiz, buyur doldur diyeceğiz. Denize nazır, 5 milyon kişilik, hayırlı olsun, yapsın. Biz demokrasi ve özgürlükleri savunuyoruz. Ben birçok Dışişleri Bakanı dostuma gelin Alanya'da çok sayıda vatandaşınız var, kampanya zamanı gelin çalışın, hem dinlenin hem oy toplayın diyoruz. Biz hoşgörü içindeyiz. Bunlar ise ne kadar terörist varsa sahip çıkıyorlar, çünkü bunları kullanıyorlar" şeklinde konuştu.
MHP'DEKİ HAYIRCILARA SESLENDİ
Bakan Çavuşoğlu, anayasa değişikliği paketini MHP ile birlikte hazırladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: "MHP'nin içinde Devlet Bahçeli'ye küsmüş hayır diyeceğim diyenler var. Kongrede partiyi ele geçirememiş. Kardeşim bu parti içi meselesi, bu mesele Türkiye ve bayrak meselesi. Nefsine yenilme, sen ülkücüsün dağdakiyle aynı safta olma. Başkanlık sistemininin kitabını en çok Alparslan Türkeş yazdı. Türkeş'in kemiklerini sızlatma, milliyetçi nefsine yenilmez."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması
Bakanın kız çocuğunu kucaklaması ve sevmesi
Bakan Çavuşoğlu konuşma
Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)
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'Kuzey Kürdistan Demokrat Partisi'nin başvurusu İçişleri Bakanlığı'nda
TÜRKİYE'de 'Kuzey Kürdistan Demokrat Partisi', faaliyet yürütmek için kuruluş belgelerini İçişleri Bakanlığı'na sundu. Partinin kurucu üyelerinden Abdulhamit Kılınçaslan, kuruluş belgelerini İçişleri Bakanlığı'na teslim ettiklerini söyledi. Kılınçaslan, herkesin kendini ifade edebileceği bir kitle partisi olacaklarını öne sürdü.
Geçtiğimiz günlerde 2 gün süren kongrede partileşme kararı alınması üzerine resmi olarak faaliyet yürütmek için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Başvuru sonrası yayınlanan kuruluş bildirgede, şu ifadeler yer aldı: "Kürdistan ulusunun diğer uluslarla eşit haklara sahip olması gerekliliğini savunan yasal parti, bugün itibariyle kuruluş belgelerini İçişleri Bakanlığı'na teslim etmiştir. Yasal parti, Kürdistan ulusunun kendi geleceğini belirleme hakkının kullanabilmesini amaçlamış ve bu hakkın kullanılma sürecinde bağımsız Kürdistan'dan yana tavır almayı taahhüt etmiştir. Kuzey Kürdistan Demokrat Partisi ismiyle başlattığımız yasal parti çalışması self determinasyon ve bağımsızlığa inanan tüm Kürdistanlıların kendisini ifade edebileceği bir kitle partisi olarak yoluna devam edecektir. Bu ilkelere inanan tüm Kürdistanlıların en az kurucular kurulu kadar söz sahibi olacağı bir yapılanma yaratacağız."
Haber: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, -
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Uyuşturucu operasyonunda : 39 kişi tutuklandı
AKSARAY'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden 39'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele ekipleri, helikopter destekli 200 polisin katılımıyla geçen 11 Nisan günü uyuşturucu ticareti yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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ARŞİV
-Operaspon sırasında çekilen görüntü
Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY
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Bakan Işık: Sonuç ne çıkarsa başımızın üstündedir
MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık güçlü bir Türkiye için sandıktan evet çıkmasını istediklerini, bazılarının ise hayır çıkmasını istediğini belirterek, "Sonuç ne çıkarsa çıksın başımızın üstündedir. Hiç kimsenin çıkan sonucu tartışma hakkı ve lüksü de yoktur" dedi.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun İzmit'te bir restoranda düzenlediği 'Genç Sporcular Buluşması'na katıldı. Bakan Fikri Işık, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin çok büyük bir türbülanstan geçtiğini belirterek, "Bölgemizde herşey adeta yeniden şekilleniyor. Böylesine büyük problemler yaşanan bölgede Türkiye'nin güçlü olması ve gücünü koruması şart. Gençlerimiz güçlü bir ülkenin gençleri olarak hayatlarına devam etmek durumundalar. Bölgemizde pek çok ülkede devlet otoritesi kalmadı. Bazı ülkelerde terörün devletleştiği bir süreci yaşıyoruz. Bazı yerlerde devletin hakim olamadığı büyük alanların olduğunu biliyoruz. Böyle bir coğrafyada bütün bu risklerden Türkiye en az şekilde etkilenmenin yollarını arıyor. Bu açıdan da elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Ben dün Washington'tan döndüm. Bir taraftan referandum var, bir taraftan da Türkiye'nin, bölgenin gelişimi açısından önemli konuların görüşülmesi için referandum sürecini bırakıp ABD Savunma Bakanı ile bölgemizdeki Suriye ve Irak konularını etraflıca değerlendirme imkanı bulduk. Türkiye bölgedeki gelişmelere kayıtsız kalamaz. Suriye'nin geleceği Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından son derece önemlidir. Irak'taki gelişmeler Türkiye'nin ulusal güvenliği ve çıkarları açısından son derece önemlidir. Bölgenin adeta küresel aktörlerin oyun alanı olmasının bölgeye getireceği riskler ve sorunlar Türkiye'yi yakından ilgilendirmektedir. Bunun için büyük dikkat içersindeyiz. Bölgemizdeki yaşanan sıkıntıların Türkiye'yi en az şekilde etkilemesi için çalışıyoruz" dedi.
Sıcak çatışmaların yaşandığı bir bölgede, Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı bir ülke olmaması durumunda ağır bedeller ödemek zorunda kalacağını söyleyen Bakan Işık, "Türkiye Allah'a hamdolsun bu kadar sıkıntılı bir dönemde, bu kadar sıkıntılı bir süreçte büyümesine devam ediyor. Türkiye bölgedeki adeta yıkıcı olaylar karşısında dahi duruşunu sürdürmeyi başarıyor. Bu sizlerin sandıkta oluşturduğunuz güçlü istikrar tablosu sayesinde mümkün oluyor. Bu kadar sıcak çatışmaların olduğu bölgede Türkiye güçlü ve istikrarlı bir ülke olmasaydı inanın Türkiye ağır bedeller ödemek zorunda kalırdı" diye konuştu.
Bakan Işık yarın çok önemli bir tercih için sandığa gidileceğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Türkiye'nin hükümet sistemini değiştiren anayasa değişikliği teklifini sizler oylayacaksınız. Yarın sandıkta vereceğiniz oy Türkiye'nin geleceğini çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye özellikle dünyada pek çok ülkenin büyük atılımlar yaptığı dönemlerde kendi iç sıkıntılarından dolayı atılımlarını gerçekleştiremeyen bir ülke. Türkiye maalesef önemli bir zaman dilimini kendi enerjisini kendi içinde harcayarak geçirdiği için dünyanın büyümesinden zamanında ciddi pay alamamış ülke. Yarın sandığa gideceğiz, biz istiyoruz ki güçlü bir evet çıksın. Bazı arkadaşlarımız da hayır çıksın istiyor. Kararı siz vereceksiniz. Kararı verirken inanın herşeyi en ince noktasına kadar değerlendirip sonradan kararınızı oluşturmanız önemli. Sonuç ne çıkarsa çıksın başımızın üstündedir. Hiç kimsenin çıkan sonucu tartışma hakkı ve lüksü de yoktur. Türkiye maalesef uzun yıllar istikrarsız dönemler yaşadığı için Türkiye arzu ettiği büyümeyi yakalayamadı. Bu arada Türkiye'nin kaybettiği yılları kaybetmeyen ülkelerin ne noktaya geldiğini iyi biliyoruz."
Bakan Işık konuşmasının ardından 'evet' yazılarının asılı olduğu kaleye şut çekti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Bakan Işık'ın konuşması
-Salondan detaylar
-Sporcularla fotoğraf çekilmesi
HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Çağla DAŞÇI / KOCAELİ
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Otomobildeki bıçaklı dehşet
O anlar cep telefonuyla görüntülendi
BURSA'da birlikte alkol alıp eğlenen iki kişi evlerine giderken otomobilde hesap yüzünden önce tartıştılar sonra bir birlerini bıçakladılar. Olaya tanık olan vatandaşlar, bıçak darbesi alan yaralılardan Arslan Karakoyun'u otomobilden çıkmartmaya çalışırken, bıçaklamaya devam eden Özcan Sönmez'i linç etmek istedi. Zamanında olay yerine gelen ve tabancasını çeken polis olası linç girişimini önlerken yaralanan Özcan Sönmez'e kelepçe taktı. Polis, öfkeli kalabalığı uzaklaştırırken yaralıları hastaneye gönderdi.
Olay sabah saat 09.30 sıralarında Merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre gece birlikte alkol alan Arslan Karakoyun ve Özcan Sönmez evlerine gitmek için Arslan Karakoyun'un sürdüğü otomobil ile yola çıtkı. Araç içinde hesap yüzünden tartışan iki arkadaş kavga etmeye başladılar bu sırada yanındaki ekmek bıçağını çıkaran Özcan Sönmez araç seyir halindeyken sürücü Arslan Karakoyun'u bıçakladı. Aracını durduran Arslan Karakoyun çakı bıçağı ile Sönmez'e karşılık verirken,
kendisini araç içinden dışarıya atarak kurtulmak istedi. Buna rağmen bıçaklamaya devam eden Özcan Sönmez'i gören vatandaşlar duruma müdahale ederek aracın camını kırarak Özcan Sönmez'i linç etmek istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahlarını çekip vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Uzun süre araçtan inmek istemeyen Özcan Sönmez polisler tarafından yaralı halde zorla indirilip yere yatırıldıktan sonra ellerine kelepçe takıldı. Polisin haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları devlet hastanesine kaldırdı.
Olayın görgü tanıdığı Ömer Ahmet Aslan, "arkadaşımızı muayeneye götürdük dışarıya çıktığımızda olayı gördük, iki kişi birbirini bıçaklıyordu, kapıyı açmak için vatandaşın biri camı kırdı, polis kısa sürede geldi vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı, bıçaklayan kişiyi vatandaşlar linç ederek bıçaklananı kurtardılar" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Cep telefonuyla çekilen görüntüleri
Olay yerinden görüntüler
Ömer Ahmet Arslan ile röp
Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR/Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
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Duvardan atlarken karnına demir saplandı
MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde duvardan karşı tarafa atlamak isterken dengesini kaybeden 11 yaşındaki Mustafa Canıtez'in karnına demir parmaklar saplandı.
Merkez Mahallesi'ndeki parkta arkadaşları ile oynayan Mustafa Canıtez, park ve evlerinin arasında bulunan duvardan atlayıp karşı tarafa geçmek istedi. Duvarda dengesini kaybeden küçük çocuğun karnına demir parmaklıklar saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, çocuğu kurtarmak için demir parmaklıkları spiral yardımı ile kesti. Karnındaki parmaklık ile Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canıtez ameliyat edildi.
Hayati tehlikeyi atlatan Canıtez, "Oynarken birden dengemi kaybettim ve parmaklıklara düştüm. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.
Görüntü Dökümü
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Yaralı çocuğun hastanede yatması
Ailenin çocukla ilgilenmesi
Yaralı çocuğun KONUŞMASI
Olayın meydana geldiği parkın görüntüsü
Demir korkuluğun görüntüsü
Haber–Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ, (MERSİN),
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Kontrolden çıkan beton mikseri şarampole düştü
*- ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde beton mikseri kontrolden çıkarak 5 metrelik şarampole düştü. Sürücünün yaralandığı kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kemer-Antalya D400 karayolunun 20'nci kilometresindeki Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi yakınlarında önceki gün meydana gelen kazada, M.Ö.'nün kullandığı plakası açıklanmayan beton mikseri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Savrularak kendi etrafından tur atan beton mikseri, yaklaşık 5 metreden şarampole düştü. Kazada yaralanan sürücü M.Ö., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. M.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde bölünmüş yolda seyreden beton mikserinin kontrolden çıkıp kendi etrafından dönmeye başladığı görüldü. Çevresinde bir tur attıktan sonra yoldan çıkan mikserin yavaşladıktan sonra şarampole düştüğü görüntülerde yer aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Mikserin seyretmesi
Aracın kayarak sarampole uçması
Diğer araçlardan görüntü
Olay yerinde yaşanan panik
Haber: Levent YENİGÜN- Kamera: ANTALYA-DHA)
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Balık yasağının başlaması tezgaha yansıdı
ÜLKE denizlerinde trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar için, bugün av yasağının başlaması, Manisa'daki balıkçı tezgahlarında fiyatlara yansıdı.
Şehzadeler Alaybey halk pazarında satışa sunulan sardalye ve hamsi dışında; neredeyse tüm balık çeşitlerine 5 ila 10 lira arasında zam geldi. Bazı balıkların fiyatı ise ikiye katlandı.
Balıkçı esnafından Cihan Kaya, "17 senedir balıkçılık yapıyorum. Türkiye'de 15 Nisan av yasağının başlangıç günü. Sürü balıklarının yakalanması yasak. Pazarlarda ve dükkanlarda yine balık olacak ama kış sezonu gibi bol olmayacak. Çipura ile levrek 25 lira iken, şu an 30 ila 35 lira arası oldu. Tekir 25 lira iken 40 lira. Barbun 40 lira iken 50 lira. Kefal 20 lira iken 30 lira, sardalye ve hamsi 10'ar lira, tavuk balığı 25 lira iken 40 lira gibi fiyatlara satılıyor" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Balık tezgahlarından görüntü
Balıkçı esnaflarından görüntü
Balıkçılar bağırırken görüntü
Balıkçı esnaflarından Cihan Kaya röp.
Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
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Ağaçta mahsur kalan kumruyu itfaiye kurtardı
ADIYAMAN'da ağaçta kanat ve ayaklarına ip dolanması sonucu mahsur kalan kumru kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Kumru kuşunun bir ağaçta mahsur kaldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, merdiven yardımıyla çıktıkları ağaçta mahsur kalan kumruyu kurtardı. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne götürülerek kanatları ve ayaklarına dolanan ip çıkarılan kumru kuşu, doğaya salıverildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ağaçtaki kumru
İtfaiye müdürlüğü
Kuşu ipten kurtarılması
Genel ve detay görüntüler
Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-DHA)
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İmplant için Almanya'dan geldi
ALMANYA'da yaşayan Mehmet Karaca, implant tedavisini yaptırmak için Manavgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni (ADSM) tercih etti.
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Manavgat ADSM sağlık turizmi konusunda önemli gelişim gösterdi. Halihazırda aynı anda 10 implant uygulamasının yapılabildiği merkezle ilgili bilgi veren Başhekim Uzm. Dr. Dt. Ali Tarakçıoğlu, konum olarak her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği Manavgat'ın ünlü Side bölgesinde yer almalarının bir şans olduğunu söyledi. Hem vatandaşa hem de bölgeye tatile gelen turistlere hizmet verdiklerini anlatan Tarakçıoğlu, "Merkezimizde 4 periodontoloji uzmanı, bir protetik diş tedavisi uzmanı ve 5 diş hekimiyle birlikte toplam 10 hekimle implant tedavisi hizmeti vermekteyiz. Merkezimizde aynı anda 10 hastamıza implant uygulaması yapabilmekteyiz" dedi.
Manavgat ADSM'ye sadece tatile gelen turistlerin değil, diş rahatsızlığı olan yabancı ülkelerden insanların da geldiğini kaydeden Başhekim Tarakçıoğlu, hastaların Side bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otellerde konaklayarak, tedavilerini sürdürdüklerini, ücretlerin özellikle Avrupa ve İskandinav ülkelerinden çok ucuza olduğunu vurguladı.
ALMANYA'DA 4200 EURO
Almanya'dan Manavgat ADSM'ye implant tedavisi için gelen insan kaynakları uzmanı Mehmet Karaca'da, 25 yıldır Duesseldorf kentinde yaşadığını belirterek, "Bulunduğum şehirde dişlerimdeki rahatsızlık için araştırma yaptım. Bana en uygun olarak 4200 Euro fiyat verildi. Bir de Türkiye'yi araştırmak istedim. Manavgat ADSM'de aynı malzemelerle yapılacak olan implant uygulamasının sadece 2000 TL'ye olacağını öğrenince buraya geldim. Şimdi sadece bu tedavi için 1 haftalığına geldim. Sonrasında 3 ay sonra ailemle geldiğimde de protezimizi takıp bitirmiş olacağız" diye konuştu.
8 AYDA 200'DEN FAZLA UYGULAMA
Diş hekimi ve diş eti hastalıkları uzmanı Zübeyde Öztürk, implantın diş kaybına bağlı oluşan estetik ve fonksiyonun yerine getirilmesi amacıyla hastanın ağız içine uygulanan madde olduğunu aktardı. Öztürk, Manavgat ADSM'de 8 ay içerisinde 214 implant uygulamasının gerçekleştirildiğini söyledi. Tedavi için Almanya'dan gelen Mehmet Karaca'nın sol alt bölgesinde 3 diş eksiği olduğunu anlatan Öztürk, "Normal şartlarda bu bölgeye hareketli bir protezin uygulamamız gerekir. Ancak implant uygulamamızla hasta hareketli bir protez kullanacağına sabit olarak yerleştireceğimiz bir protez kullanımına devam edecek" dedi. İmplant uygulamasının 3-4 ay sürdüğünü belirten Öztürk, "İlk aşamasını şimdi gerçekleştiriyoruz. 3 ya da 4 ay sonra hastanın durumuna göre geldiğinde protezi de takarak tedaviyi tamamlayacağız" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hastaneden genel görüntü
Başhekim Uzm. Dr. Dt. Ali Tarakçıoğlu'nun açıklaması
Hasta Mehmet Karaca'nın açıklaması
Doktor Zübeyde Öztürk'ün açıklaması
Hastane detay görüntüler
Tedavi detay görüntüler
HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGATA(Antalya),
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