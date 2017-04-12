Dha Yurt Bülteni-4
1)BAKAN AVCI'DAN HAYIRCI ÖĞRENCİLERE: BİR ARA GELİN NEDEN EVET NEDEN HAYIRI ANLATAYIMKÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de 'Hayır' broşürleri dağıtan bir grup Hukuk Fakültesi öğrencisine "Bir ara gelin ben size neden Evet neden Hayırı anlatayım. Alın adreslerini, anlatayım ben size" dedi.
1)BAKAN AVCI'DAN HAYIRCI ÖĞRENCİLERE: BİR ARA GELİN NEDEN EVET NEDEN HAYIRI ANLATAYIM
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de 'Hayır' broşürleri dağıtan bir grup Hukuk Fakültesi öğrencisine "Bir ara gelin ben size neden Evet neden Hayırı anlatayım. Alın adreslerini, anlatayım ben size" dedi.
AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü ile birlikte dün Eskişehir'de MHP İl Başkanlığı ziyaretinin ardından İsmet İnönü Caddesi'ndeki Evet ve Hayır çadırlarını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yanına Hayır broşürleri dağıtan ve Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi öğrencileri olduğunu belirten bir grup genç geldi. 'Bana Anayasayı sor' yazılı yelek giyen öğrenciler bakan Avcı'ya Hayır broşürünü vererek "Sayın bakanım biz hukuk öğrencileriyiz. Anayasa paketinin içeriğini anlatıyoruz. Neden hayır dediğimizi anlatmak istiyoruz. Hukuk fakültesi öğrencileri olarak bunlara tartışıyoruz" dedi.
Bakan Avcı da öğrencilerden aldığı broşürü tekrar onlara geri vererek "Bir ara gelin ben size neden Evet neden Hayırı anlatayım. Alın adreslerini, anlatayım ben size" diye konuştu.
Bakan Avcı daha sonra yanında bulunanlara dönerek, "Bir ara bu çocukları çağırın da anlatın" dedi. Avcı daha sonra esnaf ziyaret etti.
Görüntü dökümü:
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-Hayırcı öğrencilerin bakanın yanına gelip broşür vermesi ve konuşması,
-Bakanın broşürü geri vermesi ve konuşmasından çekilen görüntüler
Haber-Kamera: Saadet YÖRÜKÇÜ-ESKİŞEHİR,
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2)KILIÇDAROĞLU YARIN BALIKESİR VE İZMİR'DE
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın (Parşembe) Balıkesir ve İzmir'de olacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Balıkesir'de, saat 10.30'da Bandırma'da karşılanacak. Saat, 11.30'da Gönen'de, ilçe binasının açılışında halkla buluşacak olan Kılıçdaroğlu, saat 13.00'da, Balya'da halk pazarını ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu, saat 14.30'da Gala Düğün Salonu'nda sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve iş adamlarıyla bir araya gelecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Balıkesir programının ardından İzmir'e geçecek. Saat 18.30'da Balçova Kaya Termal Otel'de kentin kanaat önderleri ve iş dünyası ile bir araya gelecek.
İZMİR,
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3)HOLLANDA'NIN ÖNDE GELEN TURİZMCİLERİ ANTALYA'DA
HOLLANDA'nın en büyük tur operatörlerinin temsilcileri ve önde gelen basın temsilcileri, Hollanda-Türkiye turizm ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Antalya'ya geldi.
Hollandalı turizmciler ve basın temsilcileri, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği Başkanı Erkan Yağcı ve Antalya turizm sektörünün önde gelen isimleriyle Arma Restoran'da bir araya geldi.
Hollandalı heyette, Hollanda Tur Operatörleri Birliği Başkanı Frank Oostdam, Corendon'dan Steven van der Heijden, TUI'den Arjan Kers, Thomas Cook'tan Carola Hoekstra, Sundio'dan Gert de Caluwe, Telegraaf Gazetesi'nden Paul Eldering, Travmagazine'den Theo de Reus, Travel Media'dan Tom van Apeldoorn gibi üst düzey yönetici ve isimler katıldı.
VAR GİBİ GÖZÜKEN SORUNLAR GEÇİCİ
Şu anda var gibi gözüken sorunların geçici olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, bunun da turizmle çözüleceğine inandıklarını söyledi. Diplomatik sorunların turizmle daha kolay aşılabileceğini kaydeden Karaloğlu, "2017'de inşallah temennimiz Hollandalı dostlarımızı Antalya'da Türkiye'de ağırlamak. Bunun için sektör hazır, şehir olarak biz de hazırız. Gelecek misafirlerimize her türlü rahat ortamı sağlamak için hazırlıklarımız tamam. İş size düşüyor. Siz ne kadar çok misafir getirirseniz inşallah her birimiz o kadar çok kazanacağız" dedi.
Yaklaşık 5 yıl öncesine kadar Hollanda'da en çok tercih edilen destinasyonlarından birinin Türkiye olduğunu hatırlatan Osman Ayık, "İspanya ve Türkiye'nin rakamları birbirine çok yakındı. Fakat son yıllarda iki ülke arasındaki fark açıldı. Bu endüstrinin bileşenleri olarak bu tabloyu tekrar eski günlerine dönüştürmemiz lazım. Biz bu konuda işbirliğine hazırız. Birlikte çalışarak ve çaba göstererek tekrar eski günlerimize dönebiliriz" dedi.
Antalya'nın Türkiye turizminin başkenti olduğunu hatırlatan Erkan Yağcı ise şöyle dedi:
"Aranızda çok uzun yıllardır çalıştığımız arkadaşlar ve dostluk köprüleri kurduk. Bir Hollandalı turist 'dünyanın neresinde tatil yapayım' diye kendine sorduğunda Antalya ilk sırada gelir. Çünkü Antalya uzun yıllardır yakaladığı fiyat ve kalite dengesiyle dünyada rakipsiz bir destinasyondur. Biz 2014-15 yılında 1.5 milyona yakın Hollandalı ağırladık. Antalya'da da 500 bin Hollandalı ağırladık ve Antalya için Hollanda üçüncü büyük pazardır. Özellikle geçen sene ve bu sene yaşadığımız sıkıntılar ortada, dünyada da bu sıkıntılar yaşanıyor, sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Bu noktada sizlere çok önemli görev düşüyor. Çünkü burada otelciler ve turizmciler olarak siz de Hollanda halkına ulaştırmak için bir köprü görevi görüyorsunuz ve oradaki vatandaşlara buradaki durumu çok iyi aktarmanız lazım. Denizimiz duruyor, otellerimiz süper, havamız süper ve bir turistin rahat ve huzurlu tatil yapması için her türlü altyapı hazır."
Hollanda Tur Operatörleri Birliği Başkanı Frank Oostdam ise Türk insanının sıcak karşılamasından bir kez daha memnun olduklarını belirterek, "Laleler ve Hollandaca müzikle karşılanmak bizi onore etti. Türkiye Hollanda arasında 450 yıllık bir dostluk var ve uzun seneler devam etmesini istiyoruz. Hollandalı vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla Türkiye'ye gelmelerini söyleyeceğiz" dedi. Vali Münir Karaloğlu, Hollandan'dan gelen turizmciler ve basın temsilcilerine teşekkür plaketi de sundu.
Mehmet ÇINAR/ANTALYA,
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4)YEŞİLIRMAK'A UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
AMASYA'da park halindeki araçlara çarptıktan sonra polisten kaçarken Yeşilırmak nehrine uçan otomobilin sürücüsü Kaya D.'yi arama çalışmaları devam ediyor.
Olay iki gün önce Amasya'nın Hacılar Meydanı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki araçlara çarptıktan sonra polisin "durö ihtarına uymayarak 16 NNV 48 plakalı otomobille kaçan ve gece geç saatlerde Yeşilırmak'a uçarak kaybolan 20 yaşındaki Kaya D.'yi arama çalışmaları devam ediyor. Amasya Belediyesi sualtı arama kurtarma ekibi ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri tarafından iki gündür devam eden arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Otomobilin sürücüsü Kaya D.'nin izine henüz rastlanamadı. Hacılar Meydanı Mahallesi güzergahından pirinççi mahallesi güzergahına kadar olan alanda Yeşilırmak içerisinde devam eden arama çalışmalarında neticesiz kaldı.
Sabahın ilk ışıklarıyla akşamın geç saatlerine kadar Amasya Belediyesi sualtı arama kurtarma ekibi ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden arama çalışmaları Yeşilırmak Nehri'nim içerisinde sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kaybolan gencin fotosu detay
-Yeşilırmak nehrinde arama çalışmaları detay
-Diğer detaylar
(SÜRE: 1: 51-BOYUT 71 MB)
Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,-
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5)CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURUNA 7 YILDIR MUAYENE EZİYETİ
DİYARBAKIR'da, 2009 yılında 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı için 5 kez rapor aldırılan M.T.'nin, yeniden radyoloji ünitesi olan bir devlet hastanesine sevk edilerek yaşının tespiti için rapor aldırılmasına karar verildi. Mağdurun ailesi, psikolojisinin bozulmamamı için kızlarını hastaneye göndermezken, avukat Gevriye Atlı, sanığın tutuksuz olarak normal hayatına devam ettiğini, mağdurun ise 7 yıldır rapor eziyeti çektiğini söyledi.Diyarbakır'da, 2009 yılında ekmek almak için evden çıkan ve sokakta tanıştığı kişinin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden M.T., rapor aldırılmak üzere Kadın Doğum Hastanesi'ne gönderildi. Raporda cinsel ilişkinin gerçekleştiği, ancak M.T.'nin bakire olduğu tesbit edildi. Olayın savcılığa bildirilmesi üzerine soruşturma başlatılırken, M.T. ailesine teslim edildi. Bir süre sonra emniyete çağırılan M.T., sabıkalılar albümünden şüpheli 21 yaşındaki S.T.'nin fotoğrafını teşhis etti. Soruşturma sırasında Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen M.T.'nin, ruh sağlığının bozulduğu belirtildi. İstismarın yaşandığı yerdeki koltuk örtüleri ve M.T.'nin çamaşırları üzerinde yapılan incelemede de sperm örnekleri tespit edilirken, yakalanan S.T. tutuklandı. İncelemede mağdurenin iç çamaşırından alınan sperm ile S.T.'den alınan örneklerin birbiriyle biyolojik uyum sağladığı tespit edildi.
30 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
İddianamede, S.T.'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamenin kabulünün ardından S.T.'nin yargılamasına 2010 yılında Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İfadesinde mağdurun yaşının küçük olduğunu bilmediğini belirten sanık S.T., zorla ve tehditle istismarda bulunmadığını söyledi.
İfadesi alınan mağdur M.T., "Sanık beni zorlamıştı. Evleneceğimizi ve beni İstanbul'a götüreceğini söyleyerek ikna etti. Bu şekilde 2 saat arayla, iki kez cinsel istismarda bulundu" dedi.
SOL KOLU MÜHÜRLENEREK SEVK
Mahkeme 2010 yılındaki ilk duruşmada, mağdurenin tam teşekküllü devlet hastenesine sol kolu mühürlü olarak sevk edilip, fiili livata ile ilgili bulgu olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca mağdurenin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek, beden ve ruh sağlığı kurul raporu aldırılmasına hükmetti. İstenen raporlar alınırken mahkeme daha sonra mağdurenin yeniden Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilerek, cinsel istismara maruz kalıp, kalmadığı, fiili livata bulgularının bulunup bulunmadığı ve mağdurenin kızlık zarının bozulup, bozulmadığına ilişkin de rapor alınmasına hükmetti. Daha önce Devlet Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi ve Adli Tıp Kurumu'na defalarca giden M.T.'nin ailesi ise kızlarının psikolojisinin daha fazla bozulmaması için başka bir şehire yerleşip, Tıp Fakültesi'nden istenen raporları aldırmadı.
SANIK TAHLİYE EDİLDİ, MUAYENE İŞKENCESİ BİTMEDİ
Mahkemenin ısrarı üzerine savcı polis merkezine talimat yazarak, mağdurun rapor için hastaneye götürülmesini istedi. Sanık S.T., 2 yıllık tutukluluktan sonra tahliye edilirken, Adli Tıp Diyarbakır Şube Müdürlüğü raporunda, mağdurenin 4 ayrı kurumda muayene edildiği belirtildi. Raporda, olaydan hemen sonra yapılan muayenede kızlık zarının sağlam olduğu, ancak bir yıl sonra Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenede doğal çentik tespit edildiği belirtildi. Raporda, aradaki çelişkinin giderilmesi için mağdurenin tekrar muayene edilmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesine sevk edilmesi istendi.
ZORLA GÖTÜRÜLME KARARI
Yargılama sırasında mağdur yeniden muayeneye gitmek istemezken, mahkeme M.T.'nin gitmek istememesi durumunda polis zoruyla sevk edilmesine karar verdi. M.T.'nin ikinci kez muayeneye gitmeyi reddetmesi üzerine mahkeme yeniden gerektiğinde zor kullanılarak götürülmesine hükmetti. M.T.'nin Adli Tıp Kurumu'na gitmek istememesi üzerine mahkeme mağdurun Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilerek 7 kişiden oluşan doktor heyetinden rapor alınmasına karar verdi. Avukatların ikna etmesi üzerine Tıp Fakültesi'ne giden mağdura verilen raporda beden ve ruh sağlığının bozulmadığı belirtildi. Tıp Fakültesi heyet raporu ile Çocuk Hastanesi raporu arasında çelişki olduğunu belirten mahkeme, çelişkinin giderilmesi için mağdurenin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.
AİLE 3 KEZ ADRES DEĞİŞTİRDİ
Çocuklarının psikolojisinin bozulması üzerine bir daha rapor aldırılmasını istemeyen ailesi ise kendilerine ulaşılmaması için 3 kez adres değiştirdi. 2010 yılından bu yana devam eden davanın geçtiğimiz gün görülen 30'uncu celsesinde mahkeme mağdurenin radyoloji ünitesi olan bir devlet hastanesine sevkinin sağlanarak yaş tespiti için grafi, bilgisiyarlı tomografilerinin çekilmesine karar verdi. Mahkeme filmlerin çekilmesinin ardından dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek mağdurun suç tarihi itibariyle yaşının tespit edilmesine ve mağdurun ruh sağlığının bozulup, bozulmadığının belirlenmesine karar verdi.
Mağdur M.T.'nin avukatı Gevriye Atlı, ailenin olayı unutmak için başka bir yere taşındığını belirterek, "Biz mağduru Dicle Üniversitesi'ne götürmek için çok uğraştık. Mağdur Adli Tıp Kurumu'na gelmeyecektir. Bu karardan vazgeçilmeli. Ruh sağlığının bozulduğu Diyarbakır Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edilmişti. 2012'den bu yana mağdurun bulunmasını ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini bekliyoruz. Ailenin nerede oturduğunu bilmiyoruz. Bu dosya nedeniyle 3 kez adres değiştirdiler" dedi.
Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,
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6)GİZLİ TANIKTAN İDDİA: FETÖ, İŞADAMLARININ SEKS KASETLERİNİ BANKA KASASINDA SAKLIYORDU
BURSA'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında işadamlarının da bulunduğu 38'i tutuklu toplam 80 sanıklı dava ile ilgili olarak hazırlanan iddianamede, gizli tanık Orhan verdiği ifadesinde, "FETÖ Bursa'daki 11 işadamının seks kasetlerini Bank Asya'nın Yıldırım İlçe Şubesi'ndeki kasada saklıyordu. Bu kasada ayrıca işadamlarının gelir durumlarını içeren bilgiler de bulunuyordu. Bankanın şubesinde polisler tarafından arama yapıldığı gün Ercan lakaplı bir kişi, erkenden gelip bu bilgi ve kasetleri alarak kaçırdı" dedi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından aralarında Fethullah Gülen ve bazı işadamlarının da bulunduğu, 'imamlar dosyası' olarak bilinen, 38'i tutuklu, 36'sı firari toplam 80 sanık hakkında hazırlanan 661 sayfadan oluşan ve Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, ilginç iddialar yer alıyor.
Soruşturma kapsamında, gizli tanık olarak ifade veren Orhan adlı kişi, "Bank Asya Yıldırım Şubesi'ndeki gizli kasada geliri çok yüksek olan 11 iş adamının seks kasetleri, yıllık ekonomik karlılık durumunu belirten verilerini içerir bilgiler bulunuyordu. Ayrıca, il genelinde cemaate mensup olup da görev yapan tüm memur ve bürokratların isimlerini içeren listelerinin de bu kasalarda saklandığını biliyorum. Kasalarda bulunan bu önemli kaset ve bilgiler, Bank Asya'nın Yıldırım Şubesi'ne polisin baskın yapıldığı günün sabah saat 09.00'da Ercan lakaplı İ.S.S. tarafından alındı. Bu kişi daha sonra, yüzü bere ve atkı ile kapalı olarak kaban giymiş vaziyette bankadan ayrıldı Yani bilgileri kaçırdı. Bu görüntülerin kamera kayıtlarında olması gerekiyor. İmha edildiğini sanmıyorum ancak kamera görüntüleri saklanmış olabilir" dedi.
"CEZAEVİ İZLEME KURULUNDA GÖREVLENDİRİLDİM İMRALI YA GİTTİM"
Hazırlanan iddianamede şüpheli sıfatıyla ifade veren Şakir Umutkan ise, 2012 yılı başlarında Sadık A. isimli kişinin kendisine, 'Bursa cezaevi izleme kurulunda görev alır mısın?' diye sorduğunu, bu teklifi kabul edince, Sadık A. tarafından Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz'a yönlendirildiğini söyledi. Başsavcı Namık Yılmaz tarafından, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı aracılığı ile yaptıkları yeminin ardından cezaevi izleme kuruluna seçildiğini belirten Umutkan, "heyet olarak bir defasında tam tekmil İmralı Cezaevine de gittik. Dönüşte Başsavcı Namık Yılmaz, beni odasına çağırdı. İmralı'da yapılan kontrollerle ilgili benden PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında bilgi istedi. Hem sağlık hem de psikolojik durumu hakkında soruları oldu. Ben de, her hangi anormal durumun olmadığını anlattım. Normal şartlarda bu bilgileri izleme kurulunda görev alan doktor hanımdan alması gerekirdi. Abdullah Öcalan ile ilgili ne yapmak istediklerini çözebilmiş değilim. Öcalan'a önceden bir şey yaptılar sonucunu mu bekliyorlardı. Yoksa ileride Abdullah Öcalan'a bir şeyler yapmayı mı düşünüyorlardı. Bu sebepten dolayı sağlık durumunu sorduklarını tahmin ediyorum" diye konuştu.
Soruşturma kapsamında ifade veren işadamı Ferudun Kahraman ise dönemin Bursa Valisi Şahabettin Harput, Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam'ın örgütün Bursa imamı olan Cansun Sarıyıldız ile belirlenen işadamlarını ziyarete gittiğini, burada kendilerinden himmet adı altında para aldıklarını söyledi. O dönem görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz'ın, İbrahim Saydam'ı, cezaevi izleme kuruluna seçilmesinin çok manidar olduğunu belirten Kahraman, Bursa Adliyesi'nde görev yapan bazı hakim ve cumhuriyet savcılarının her ayın 15'inde maaşlarının yüzde 5'ini örgütün hastanesi olarak bilinen Bahar Hastanesi'nde görev yapan Ömer K.'ye elden verdiklerini, Ömer K.'nin her hafta cuma sabahı bu hakim ve savcılara hastanede kahvaltı verdiklerini sözlerine ekledi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Halil ÖZÇOBAN/ BURSA -
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7)MERSİN'DE TORBACI OPERASYONU: 4 GÖZALTI
MERSİN'de 'torbacı' diye tabir edilen sokaklarda uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken molozlar ve çöp kutularında yapılan aramada satışa hazır 10 paket esrar, 7 paket kokain ve 9 ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar İlçesi'nin Demirtaş Mahallesi ile Akdeniz İlçesi'nin Gündoğdu Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Şok baskında köşe başlarında satış için bekleyen 4 torbacı gözaltına alındı. Polis bölgede şüpheli birçok kişiye ise kimlik kontrolü yaptı. Çöp konteynerlerinden bahçelere, kaldırım taşı aralarından molozların içine kadar birçok yerde arama yapan ekipler, paketlenmiş satışa hazır durumda 10 esrar, 7 kokain ile sakız kutusunun içinde 9 ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerinin sorgusu sürüyor.
Görüntü Dökümü
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Narkotip polisleri sokakta gezerken
Polisler şüphelileri üzerini ararken
Şüpheli araçları kontrol ederken
Molozlar arasında uyuşturucu ararken
Molozlar arasında çıkan uyuşturucular
Esrar maddesi
Polisler çatılarda gezerken
Bir evin arasında bulunan boşlukta iki kişi esrar içerken yakalanması
Polisler incelerken
Gözaltına alıp araca bindirirken
Sokakta kaçmaya çalışanı polisler kovalarken
Yakalayıp araca getirirken
Üzerini ararken
Polisler Çöp bindonları içerisinde uyuşturucu ararken
Kaçmaya çalışan bir çocuk yere yatırılıp gözaltına alınırken
Çöp kutusunda uyuşturucu çıkması
Polisler uyuşturucu poşeti açarken
Uyuşturucuları gösterirken
SÜRE: 06.00 BOYUT: 678.58
Haber: - Kamera. Mustafa İNSAN/ MERSİN
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8)GAZİANTEP'TE ENGELLİLER, 15 TEMMUZ'U SAHNELEDİ
GAZİANTEP'te Fiziksel Engelliler Derneği ve Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu tarafından '15 Temmuz Engelsiz Kahramanlar' adlı tiyatro sahnelendi.
Onat Kutlar Kültür ve Kongre merkezinde oynanan oyunu; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ve vatandaşlar izledi. Tiyatro oyununda 15 Temmuz darbe gecesinde engellilerin darbeye karşı verdiği mücadele anlatıldı. Oyunda, darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit düşen Ömer Halisdemir'in kahramanlığı da sinevizyon gösterisi ile anlatıldı.
Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, darbe akşamı engellilerin büyük bir cesaretle demokrasi için meydanlarda darbecilere karşı ülkeyi bekledikleri belirterek, şunları söyledi: "Biz darbe süresi boyunca, demokrasi için demokrasi meydanında darbecilere karşı ülkemizi bekledik. Ülkemizdeki diğer engellilerde aynı bu engelli kardeşlerim gibi kendi ülkesinin bekçiliğini yaptı. Fırsat verildikçe engelli bireylerin, engelsiz bireylerden bir farkı olmadığını sizlerde bu oyunla gördünüz. Engelliler derneğimizin başkanını, ekibini ve Çeled Uşaglar Tiyatro ekibini bu güzel oyundaki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."
Görüntü Dökümü
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Tiyatro oyunu
Sinevizyon gösterimi
Yusuf Çelebi'nin konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB