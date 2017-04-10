Dha Yurt Bülteni-4
1)BAŞBAKAN YILDIRIM İZMİR'DE DÖRT MİTİNG DAHA YAPACAK BAŞBAKAN Binali Yıldırım, üç gün kalacağı İzmir'de dört ilçede miting yapacak, işadamları, esnaf ve hemşehri dernekleri ile biraraya gelecek.
1)BAŞBAKAN YILDIRIM İZMİR'DE DÖRT MİTİNG DAHA YAPACAK
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, üç gün kalacağı İzmir'de dört ilçede miting yapacak, işadamları, esnaf ve hemşehri dernekleri ile biraraya gelecek.Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yaptıkları mitingin ardından geceyi İzmir'de geçiren Başbakan Binali Yıldırım, sabah Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını canlı yayında yanıtladı ardından Polis Haftası nedeniyle Polisevi'nde teşkilat üyeleriyle biraraya geldi. Başbakan Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda partisinin 30 ilçe başkanı ile toplantı yaparak referandum un son haftası taktikler verecek, starteji kuracak. Saat 16.00'da Aydın'ın İstasyon Meydanı'nda miting yapacak olan Başbakan, geceyi İzmir'de geçicerek. Başbakan Binali Yıldırım Salı sabahı esnaf temsilcileriyle kahvaltı yapacak, Gaziemir ve Buca'da miting düzenleyecek ardırdan İstanbul'a gidip Erzincanlılar Derneği'nin toplantısına katılacak. Başbakan çarşamba sabahı İzmir'de hemşehri dernekleriyle kahvaltı yapacak, Bornova ve Bayraklı'da miting düzenleyecek, akşam da İzmirli işadamlarıyla yemek yiyecek.
İZMİR/DHA
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2)ŞIRNAK, İDİL, CİZRE VE SİLOPİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TAMAMEN KALDIRILDI
ŞIRNAK merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde, saat 23.00 ile 02.30 arasında kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı 10 Nisan tarihinden itibaren kaldırıldığı açıklandı.
Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde geçen yıl çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonlar nedeniyle uygulanan ancak daha sonraki tarihlerde kaldırılmasına rağmen, bazı mahallelerde saat 23.00 ile 02.30 tarihleri arasında uygulanmaya devam edilen sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Şırnak Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde saat 23: 00 ile 02: 30 saatleri arasında kısmi zamanlı olarak uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı 10.04.2017 Pazartesi'den (bugün) itibaren tamamen kaldırılmıştır" denildi.
ŞIRNAK/DHA
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3)MALATYA'DAKİ 7'NCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI DAVASI'NA DEVAM EDİLİYOR
MALATYA'da 15 Temmuz darbe girişiminde önemli bir rol oynayan ve darbeye karıştıkları iddia edilen havacı askerlerin yargılanmasına bugün devam ediyor. Malatya'da davanın görüleceği 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi için Yakınca Spor Salonu yeniden düzenlendi. 7'nci Ana jet Üs Komutanlığı'nda görevli, aralarında Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın da aralarında bulunduğu 15'u tutuklu, toplam 67 havacı şüphelinin yargılanmaya başlanması nedeniyle geniş güvenlik önlemi alındı. Duruşmada kimlik tespiti ardından ifadelerin alınmasına geçildi
Sabaha 10: 30'da duruşma salonuna gelen mahkeme başkanı kıdemli üye Turan Kılıç ve mahkeme heyeti duruşmaya başladı. Bir önceki duruşmaya gelen Mahkeme başkanı Vedat Koç, YSK başkanı olduğundan ve YSK'nın kararı doğrultusunda seçimden 10 gün önce ve sonra duruşmalara katılmayacakları bildirildi.
BOMBA ARAMA KÖPEKLİ ÖNLEM
Sabahın erken saatlerinde Yakınca spor salonuna getirilen bomba arama köpeği herhangi patlamalara karşı mahkeme salonunda detaylı incelemelerde bulundu. Aksu isimli bomba arama köpeği salonu aramasından sonra eğitimli polis sahibi tarafından salondan çıkartılarak aracına bindirildi.
Mikail PELİT/MALATYA, -
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4)TIR'DAN UÇAN BRANDA CAN ALIYORDU: 5 YARALI
İSTANBUL Tuzla'da bir TIR'dan otomobilin üzerine uçan branda kazaya neden oldu. Otomobile arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar yola uçan brandanın üzerine yatırılarak ilk müdahalede bulunuldu.
Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Tuzla mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan plakası öğrenilemeyen bir TIR'dan uçan branda 34 UV 4838 plakalı otomobilin üzerine uçtu. Sürücü manevra yaparken arkadan gelen 41 TE 726 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaşandı. Yol ulaşıma kapanırken, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale etti. TIR'dan uçan brandanın üzerine yatırılan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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Yaralılara müdahale edilmesi
Yerdeki brandanın üzerindeki yaralılar
Araçlardan görüntü
(Haber-Kamera İsa ÇİÇEK-KOCAELİ/DHA
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5)KORKUTELİ, KESTEL MAÇINDA ARBEDE
ANTALYA Süper Amatör Play-Off Grubu'nun son maçında Korkuteli Belediyespor, Kestel Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası her iki takım futbolcuları arasında arbede yaşanırken, Yeşilçam filmlerinde tecavüz sahnelerinde kullanıldığı için, internet ortamında 'tecavüz marşı' olarak isimlendirilen John Carpenter'a ait 'The End' şarkısı çalınması dikkati çektidı. Antalya Süper Amatör Play-Off Grubu'nun son maçında Korkuteli Belediyespor ile Kestel Belediyespor karşılaştı. 100'üncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 45+3'üncü dakikasında Hüsnü ile önce geçen Korkuteli Belediyespor, 60'ıncı dakikada Ali Kıbıç'ın golüyle farkı artırdı: 2-0. Karşılaşmanın 70 ve 73'üncü dakikalarında Kestel Belediyespor Polat'ın attığı gollerle durumu eşitledi: 2-2. Karşılaşmada bu skorla tamamlandı. Karşılaşmayı izleyen Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce ve protokol üyeleri, maç sonu futbolcuları tebrik etti.
Play-Off Grubu'nu ikinci sırada bitiren Korkuteli Belediyespor, BAL grubunda Antalya'yı temsil eden 3 takımdan biri olan Serik Belediyespor ile maç yapacak. BAL 7'nci Grubu 12'nci sırada bitiren Konyaaltı Belediyespor bir alt lige düşerken, Süper Amatör Play-Off Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Manavgat Belediyespor BAL'a yükseldi. Önümüzdeki yıl Kepez Belediyespor ile Manavgat Belediyespor BAL'da mücadele edecek. BAL'daki Antalya takımları arasında en iyi ikinci sırada yer alan Serik Belediyespor ile Süper Amatör Play-Off Grubu'nu ikinci tamamlayan Korkuteli Belediyespor arasında oynanacak maç ise BAL'da kenti temsil edecek üçüncü takımı belirleyecek. Korkuteli ile Serik arasında tarafsız sahada oynanacak maçın tarihi ise henüz netleşmedi.
MAÇ SONUNDA ÇALINAN ŞARKI DİKKATİ ÇEKTİ
Karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında arbede çıktı, taraftarlar da sahaya yabancı madde attı. Bazı oyuncuların da seyircilere yabancı madde attıı görüldü. Polis ve jandarmanın olaya müdahale etmesinin ardından arbedenin büyümesi önlendi. Diğer yandan maçın bitiminde statta, Yeşilçam filmlerinde Nuri Alço'nun canlandırdığı karakterlerin tecavüz sahnelerinde kullanıldığı için, özellikle internet ortamında 'tecavüz marşı' olarak isimlendirilen John Carpenter'a ait 'The End' şarkısı çalınması dikkati çekti.
ANTALYA- FENERBAHÇE MAÇINDA DA ÇALINMIŞTI
Aynı şarkı Antalya'da 5 Şubat 2016'da oynanan ve Antalyaspor'un Fenerbahçe'yi 4- 2 yendiği maçın bitiminde de çalınmıştı. Konunun basında yer alması üzerine Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ve Dayanışma Derneği ile İstanbul merkezli Cinsel Suçla Şiddetle Mücadele Derneği, olaya tepki göstererek, Antalyaspor Kulübü hakkında suç duyurusunda bulunmuş, tesislerden sorumlu bir Antalyaspor yöneticisi ile bir sesçi hakkında 18 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Görüntü Dökümü
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Yaşanan olaylardan
Seyircinin sahaya cisim atması
Polisin önlemi
Bir futbolcunun seyirciye cisim atması
Çalınan 'şarkı'
Olaydan detay
Futbolcuların sahadan çıkarılması
83. MB /// 2.37
Haber- Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ(Antalya),
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6)PARASINI ALAMAYAN İNŞAAT İŞÇİSİ İNTİHARA KALKIŞTI
GAZİANTEP'te, parasını alamadığını iddia eden inşaat işçisi 32 yaşındaki D.K., çalıştığı inşaatın 11'inci katına çıkarak intihara teşebbüs etti.
Olay, sabah saatlerinde Akkent Mahallesi'nde yapımı devam eden Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, parasını alamadığı ve işten çıkarıldığını öne süren D.K., çalıştığı inşaat alanında bulunan bir binanın 11'inci katına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen D.K'yi fark edenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede önlem alırken, polis ekipleri de uzun süre konuştuktan sonra D.K.'yi ikna ederek aşağı indirdi.
D.K. inşaattan indirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Görüntü Dökümü
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İntihara kalkışan işçi
İşçiyi ikna etmeye çalışan polis ekipleri
Olay yerindeki polis ve itfaiye ekipleri
Genel ve detay görüntüler
Haber: Ahmet ÖZER-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 97 MB
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7)GAZİANTEP'TE ARAZİDE DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLEN GENCİN CESEDİ BULUNDU
GAZİANTEP'te, boş arazide kimliği henüz belirlenemeyen dövülerek öldürülmüş 16-17 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu.
Olay, bugün sabah saatlerinde Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sabah çocuklarını okula götüren aileler boş arazide hareketsiz yatan birini görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrol ettiği gencin öldüğünü belirleyince polislere haber verdi. Araziye gelen polisler, üzerinden kimlik çıkmayan 16-17 yaşlarındaki gence ait cesette dayak izlerine rastladı. Dövüldüğü ve başına da sert bir cisimle vurulduktan sonra öldüğü tahmin edilen gencin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis, parmak izini aldığı gencin kimliğini ve kim ya da kimler tarafından öldürülerek araziye bırakıldığını araştırıyor.
Görüntü Dökümü
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Boş araziye öldürülüp atılmış şahıs
Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi
Çevredeki vatandaşlar
Polis otoları
Genel ve detay görüntüler
Haber: Eyyüp BURUN -Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: İHA
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 132 MB
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8)SİVAS'TA POLİSLERDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ
SİVAS'ta Polis teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıl dönümü nedeniyle şehit olan asker ve polisler için anma programı düzenlendi.Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'nci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da törenlerle kutlanıyor. Sivas Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve beraberindekiler ilk olarak Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Ardından Polis Haftası kapsamında Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği ziyaret edildi. Burada görevleri başında şehit olan asker ve polisler için anma töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Adnan Oran, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile şehit yakınları katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sonrasında ise terörle mücadelede şehit olan asker ve polisler için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Daha sonra özel harekat polisleri tarafından şehitler için saygı atışı yapıldı. Son olarak İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve diğer protokol üyeleri şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Şehit ailelerinin de katıldığı anma programında duygulu anlar yaşandı.
Görüntü Dökümü:
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-Şahitlik ziyareti programı
-Kuran okunup dua edilmesi
-Saygı atışı
-Mezarlara karanfil bırakılması
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
(126 mb)
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