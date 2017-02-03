Dha Yurt Bülteni-4

DEAŞ şüphelisi 13 kişi adliyeye sevk edildi
BURSA'da, 15 gün önce düzenlenen operasyonda, Reina saldırganı DAEŞ'li terörist Abdulgadir Masharipov ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerine gözaltına alınan yabancı uyruklu 13 kişi, sorgulamalarının ardından adliyiye sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaköy saldırganı DAEŞ'li terörist Abdulgadir Masharipov'un Konya'da birlikte kaldığı bir kişinin Bursa'ya geldiğinin belirlenmesi üzerine, şüpheliyi ve bağlantılı olduğu kişileri takibe aldı. Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde belirlenen 7 adrese 15 gün önce düzenlenen operasyonda Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Doğu Türkistanlı 15'i kadın 27 şüpheli, beraberlerindeki 29 çocukla birlikte yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 13 kişi sabah saatlerinde Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiler.
Görüntü Dökümü
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-Zanlıların Adliyeye getirilişi
-Adliye'nin görüntüsü
Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR/BURSA, -
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Referendum için 'silahlı tehditte' bulunan 2 şüpheli adliyede
DÜZCE'de, ellerinde tabanca ile çektirdikleri fotoğrafı, 'Başkanlık sistemine hayır diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız' notuyla Facebook'ta paylaşan 19 yaşındaki S.A. ve 17 yaşındaki G.E., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Düzce'nin Mamure Köyü'nde oturan işsiz S.A. ve arkadaşı lise öğrencisi G.E.'yi, ellerinde tabanca ile 15 Temmuz darbe girişiminden sonra demokrasi nöbetlerinin tutulduğu Anıtpark Meydanı'nda gösteren fotoğraf, dün sabah S.A.'nın Facebook hesabında paylaşıldı. S.A., 'Başkanlık sistemine hayır diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız' notuyla paylaştığı fotoğrafı, kısa süre sonra tepkiler üzerine sayfasından kaldırdı.
Tepki çeken fotoğrafın basına yansıması ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin Mamure Köyü'nde oturduklarını tespit ettiği S.A. ve G.E., Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada fotoğrafta ellerinde bulunan kurusıkı tabancalara el konuldu.
S.A. ve G.E., emniyetteki ilk ifadelerinde söz konusu fotoğrafı daha önce başka bir yerde çektirdiklerini ve photoshop programında Anıtpark Meydanı fotoğrafı ile birleştirdiklerini ileri sürerken, "Vatanımızı ve milletimizi sevdiğimiz için böyle bir şey yaptık" dediler. Geceyi emniyette geçiren şüpheliler, sabah 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şüpheli gençlerin emniyette çıkarılmaları
-Adliyeye sevk edilmeleri
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, -
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Başbakan'a Cuma namazı hazırlığı
MERSİN Şehir Hastanesi'nin resmi açılışına katılmak için Adana Havaalanı'na gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın, Cuma namazı kılacağı camiinde hummalı bir çalışma yapıldı.
Adana Havaalanı'nın yakınlarındaki Hasan Gülek Camii'nin çevresinde polisler güvenlik önlemi alırken, camiiye giden yola parke taşı döşendi, kanalizasyon temizlendi, yola ve cami çevresine çiçekler ekildi. Keskin nişancılar çevredeki binalara yerleştirilirken caminin önünden geçen Bakımyurdu Caddesi de araç trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri tarafından caminin içinde de temizlik yapıldı.
Ayrıca aynı bölgede her hafta bugün kurulan semt pazarına da güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.
Görüntü Dökümü
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Başbakan ve bakanların namaz kılacağı caminin yıkanması
Caminin bulunduğu yolun trafiğe kapanması
Cami önündeki polisler ve kalabalık
Kanalizasyonun temizlenmesi
Çatıdaki keskin nişancı
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Caminin dış görüntüsü
Caminin girişindeki polis ekipleri
Caminin çiçeklendirilmesi
Caminin yıkanması
Yol ve kanalizasyon çalışmasından görüntüler
Nöbet tutan polislerden görüntüler
Çatılardaki keskin nişancılar
Genel görüntü
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
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Ayrılmak isteyen eşini pusu kurarak öldürdü
Güvenlik kamerası görüntüleri
Bursa'da özel güvenlik görevlisi olan 41 yaşındaki Tahsin Taner Açıkgöz, boşanmak için başvuran 3 çocuk annesi eşi Fatma Açıkgöz'ü işe giderken pusu kurup 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaydan sonra kaçan Tahsin Taner Açıkgöz yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşayan Fatma Açıkgöz, Tahsin Taner Açıkgöz'den boşanmak için dava açtı. Dava sürerken mahkeme Tahsin Taner Açıkgöz'e evden uzaklaştırma cezası verdi. Bu sürede bir markette çalışan Fatma Açıkgöz, evini ayırarak merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerindeki bir evde yaşamaya başladı.
Kendisini başka bir erkekle aldattığını düşünen Tahsin Taner Açıkgöz, dün boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Açıkgöz'ün adresini öğrendiği evinin önüne gelerek pusu kurdu. Yol kenarındaki araçların arasına saklanan Tahsin Taner Açıkgöz, Fatma Açıkgöz'ün evden çıkıp çalıştığı markete gittiğini görünce takip etti. Tahsin Taner Açıkgöz'ün kendisini takip ettiğini fark eden Fatma Açıkgöz kaçmaya başladı. Ancak kadını 200 metre takip ettikten sonra yakalayan Tahsin Taner Açıkgöz yere düşürdüğü Fatma Açıkgöz'ü 15 bıçak darbesiyle yaraladı. Olaydan sonra bıçağı çöp kutusuna atan ve bir taksiyle kaçmaya çalışan zanlı vanadaşların şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı.
Çağrılan ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Açıkgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Zanlının emniyetteki ifadesinde eşiyle ailevi problemler yaşadığı, eşinin kendisini başka bir erkekle aldattığını düşündüğünü ve bu sebeple Fatma Açıkgöz'ü bıçakladığını söyledi. Açıkgöz, ifadesinde olayı planlayarak yaptığını ve pişman olduğunu belirtti.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Görüntü dökümü:
Güvenlik kamerası görüntüsü
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Zanlının adliyeye çıkartılması
Detaylar
Haber-Kamera: Edip TEKİN / BURSA, -
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Karlıova'da vatandaşlar 1 hafta süren kar, tipi ve fırtınadan sonra dışarı çıkabildi
BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'nde bir hafta süren kar yağışı, tipi ve fırtınanın dinmesinin ardından, kapılarının önüne kazdıkları tünellerden dışarı çıkabildi. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda parkedilen bütün araçlar kar altında kayboldu. Vatandaşlar 20 yıldan beri böyle bir kar, tipi ve fırtına görmediklerini belirtirken, kapanan 47 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
Karlıova İlçesi ve çevresinde bir haftadan beri etkili kar yağışı, tipi ve fırtına sona erdi. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçede vatandaşlar, kapılarının önüne açtıkları tünellerden geçerek dışarı çıkabildi. İlçe merkezindeki bir çok ev ile sokak ve caddelere parkedilen araçlar ise kar altında kayboldu. İlçe merkezinde ana caddede araçlar güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de kısıtlı imkanlarla cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarını temizlemek için çalışma başlattı.
ODUN SOBASI ÜZERİNDE EKMEK PİŞİRİP YEDİLER
Yaklaşık bir haftadan beri evlerinden çıkamayan vatandaşlar, kazdıkları tünellerden dışarı çıkarak ev ihtiyaçlarını gidermek üzere marketlere akın etti. Yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınanın hüküm sürdüğü günlerde evlerinden çıkamayan vatandaşlar, günlük gıdalarının tükünmesi üzerine, evlerindeki unu hamur haline getirerek, odun sobası üzerinde ekmek pişirip ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.
SON 20 YILIN EN ZORLU KIŞI
Hayvan sahipleri de yoğun tipi nedeniyle hayvan bazı günlerde ağıllarına ulaşamadıklarını ve yem verip besleyemediklerini söyledi. İki günden bu yana hayvanlarına yem veremediğini belirten Cihan Mert büyük bir sıkıntı atlattıklarını ifade ederek, "Ben yirmi yıldır böyle bir kış yaşamadım. Hayvanlarıma tipiden dolayı iki gün aralıklı uğrayıp saman vermek zorunda kaldım. İçerde benim on tane büyük baş hayvanım var. Hayvanlarımın soğuktan öleceğini sanarak çok korktum. Hayvanlarımın kaldığı ağıl tamamen kara gömülmüştü. Tipide zorlukla ağılımın kapısından içeri girerek hayvanlarımı kontrol edip onlara yem ve saman verdikten sonra tekrar evime gidiyordum ama aklım hayvanlarımda kalıyordu" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Tamamen kara gömülen evler
Kar altında kaybolan araçlar
Karlı cadde ve sokaklar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), -
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Iğdır'da yangın korkuttu
Iğdırlı Turizm Otobüs firmasına ait bilet satış ofisinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangın, dün saat 21.30'da merkez Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Iğdırlı Turizm bilet satış ofisinde meydana geldi. Ofisin göreviler tarafından kapatılmasından yarım saat sonra çıkan yangına İtfaiye ve Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA müdahale etti. Yangın, çevreye sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Çevredeki Mobese kameraları incelemeye aldındıı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İtfaiyenin yangına müdahalesi
Kepçe ile binanın yakılma anı
Yangın söndürme çalışmaları
haber- kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,
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Edirne'de yoğun sis
EDİRNE'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, Selimiye Camii ve tarihi eserler, yoğun sis arasında gözden kayboldu.
Hava sıcaklığının 1 derece olduğu Edirne'de etkili olan yoğun sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii, Meriç ve Tunca nehirleri de gözden kayboldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yoğun sis
-Gözden kaybolan Tunca köprüsü
-Köprüden geçen araçlar
-Selimiye Camii
-Mimar Sinan heykeli
-Trafikteki araçlar
-Sis ve yürüyenler
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,-
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Bursa'da FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi
BURSA'da düzenlenen FETÖ soruşturmasında 2'si öğretmen 4 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Yıldırım Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda çalışırken ihraç edilen E.A. ve Y.A. ile birlikte Y.A. ve Z.D. adlı iki öğretmen polis tarafından gözaltına alındı. Zanlıların batma aşamasında olan Bank Asya'yı kurtarmak amacıyla para yatırdıkları ve kriptolu haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları tespit edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan zanlılar Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiler.
Görüntü Dökümü
-Zanlıların Adliyeye getirilmesi
-Adliyenin görüntüsü
Haber-Kamera: BURSA, -
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Sesli mesajdan sonra intihar etti
ANTALYA'da 48 yaşındaki motor tamircisi Mehmet Deniz, yakınlarına sesli mesaj gönderip veda ettikten sonra av tüfeğiyle intihar etti.
Olay, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3882 Sokak'taki Selçuk Apartmanı'nın teras katında meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde motor yenileme ustası Mehmet Deniz, yeğenine cep telefonundan sesli mesaj gönderdi. Mesajında "Annemi ve çocuklarımı çok özledim. Hakkınızı helal edin" dedikten sonra av tüfeğini göğsüne dayayarak intihar etti. Haber verilmesi üzerine verilen adrese sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen ekipler Mehmet Deniz'in cesediyle karşılaştı. İntiharı öğrenen Mehmet Deniz'in yakınları gözyaşı döktü.
Uzun zamandır işlerinin iyi gitmediği ve alacaklarını da tahsil edemediği öğrenilen Mehmet Deniz'in cesedi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Mehmet Deniz'in Burdur'un Bucak İlçesi'ndeki eşi ve 2 çocuğundan ayrı yaşadığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Binadan görüntü
Polis ve sağlık ekiplerinden detay
Olay yerinden genel görüntü
Haber: Süleyman EKİN- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,
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Japon genç bisikletiyle 23 ülkeyi gezdi
JAPON Shinichiro Sasaki, Kanada'dan bisikletiyle yola çıkarak 23 ülke gezdi. İzmit'te gitarı ile şarkılar söyleyen Shinichiro Sasaki, ülkeleri gezerek kültürlerini tanımak istediğini, 10 ülkeyi daha gezerek gezisi seyahatini sonlandırmak istediğini söyledi.
Japon 28 yaşındaki Shinichiro Sasaki, Eylül ayında Kanada'dan yola çıktı. Sasaki'nin seyahat ettiği ülkeler arasında Kanada, ABD, Meksika, El Salvador, Honduras, Nikaragua, Kosta Rika, Panama, Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya, Şili, Arjantin, Paraguay, Uruguay, Brezilya, Litvanya, Polonya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve ürkiye yer aldı. İzmit'te gitarı ile Japonca şarkılar söyleyen Shinichiro Sasaki, sesiyle ilgi çekti. Sasaki'yi dinleyenler gitar kutusuna para bıraktı.
Dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların nasıl yaşadığını görmek için yola çıktığını ifade eden Sasaki, "Şimdiye kadar 23 ülke gezdim. İran, Hindistan, Nepal, Myanmar, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Vietnam, Çin ve Kore gibi ülkeleri de gezmek istiyorum. Temel olarak kendi bisikletimle seyahat ediyorum. Bazı ülkelerde bisikletle gezmeye uygun yol yok ve bazı ülkelerde tehlikeli bölgeler var. Bazen uçak kullanıyorum, okyanus olan ülkelerde de deniz yolunu kullanmam gerekiyor. Gittiğim ülkelerde genelde otellerde ve pansiyonlarda kalıyorum. Şu an Türkiye'de de otelde kalıyorum ama gittiğim ülkelerde şehirler arasında bisiklet sürdüğümde kamp yapıyorum" dedi.
Sasaki ülkesinde jeoloji öğrenimini tamamladığını belirterek, "Bu benim 20 yıldır hayalini kurduğum bir şeydi. Sanırım ailem bu hayalimle ilgili biraz korkuyor ama yine de beni destekliyorlar. Bekarım ve Japonya'da bir kız arkadaşım var. O da beni destekliyor. Hemen hemen her ülkeyi gezmek istiyorum. Bunu insanların nasıl yaşadığını görmek, ne yediklerini görmek ve kültürlerini tanımak için yapıyorum. Dünyayı gezmeye başlamadan önce bir miktar para biriktirmiştim. Gittiğim ülkelerde bu parayı harcıyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Gitarıyla şarkılar söylemesi
Röp.
Bisikleti ile ilerlemesi
HABER: Çağla DAŞCI - KAMERA: Orhan UZUN / /İZMİT (Kocaeli), -
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Dha Yurt Bülteni-4
DEAŞ şüphelisi 13 kişi adliyeye sevk edildiBURSA'da, 15 gün önce düzenlenen operasyonda, Reina saldırganı DAEŞ'li terörist Abdulgadir Masharipov ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerine gözaltına alınan yabancı uyruklu 13 kişi, sorgulamalarının ardından adliyiye sevk edildi.
DEAŞ şüphelisi 13 kişi adliyeye sevk edildi