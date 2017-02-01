Dha Yurt Bülteni-4

İzmir'de 270 sanıklı FETÖ davasına devam ediliyor
Cumhurbaşkanı ve Maliye Bakanlığı'ndan müdahillik talebi
İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde devam ediliyor. Duruşma öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devleti temsilen Maliye Bakanlığı adına üç avukat müdahillik talebinde bulundu.
FETÖ/PDY'nin İzmir'deki darbe teşebbüsünden sonda 1300 sayfalık iddianamenin İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinden sonra 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda üçüncü günde devam ediliyor. Yoklamayla başlayan duruşma öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devleti temsilen Maliye Bakanlığı adına İzmir Barosu avukatlarından Ali Aksakal, Serdar Gaçar ve Servet Türkmen, müdahillik talebinde bulundu. Bu gelişme üzerine Mahkeme Başkanı Oktay Tabur, kurallar gereği duruşma savcısı ve sanıkların görüşlerini sordu. Onlar da takdiri mahkemeye bıraktı. Bu konuda mahkeme henüz karar vermezken, duruşmada ifade işlemlerine SEGBİS sistemindeki arıza nedeniyle başlanamayıp, sorunun giderilmesi için ara verildi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri olan ve 'lojistik üs' olarak kullanıldığı belirtilen İzmir'de, 15 Temmuz'un ardından 801 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından, tanık ve şüpheli ifadelerinin ardından, 270 kişi hakkında kamu davası açıldı. 53 şüphelinin dosyaları ayrılırken, 481 şüpheli hakkında ise ek kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi. 1300 sayfalık iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede bir numaralı sanık olarak, FETÖ/PDY'nin lideri Fethullah Gülen yer aldı. Aralarında Ege Ordusu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in de bulunduğu 270 sanık, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Davadaki sanıklar arasında, 15 Temmuz öncesinde NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı olan Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı olan Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı olan Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı olan Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olan Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı olan Tuğamiral Süleyman Manka, Amfibi Okullar Komutanı olan Tuğamiral Erdal Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkan Yardımcısı olan Tuğgeneral Hakan Eser, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tuğgeneral Veyis Savaş ve Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı olan Tuğgeneral Ersal Ölmez de bulunuyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Aramalardan görüntü.
Gelenlerin görüntü.
Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR
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Doğu'da kar çilesi
Etkili olan tipi yüzünden çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Karakışın etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde 1557 köy ve mahallenin yolu kardan kapandı. Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan tipi yüzünden çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi hayatı felçe uğrattı. Muş'ta kar kalınlığı 115 santime ulaşırken, Ağrı'da 92, Erzurum'da 55, Kars'ta 42, Ardahan'da 32, Iğdır'da 19 ve Erzincan'da 6 santim oldu. Kar kalınlığı Palandöken'de 160, Konaklı'da 150, Sarıkamış'ta 130 ve Ergan Kayak Merkezi'nde ise 95 santimi buldu. Meteoroloji uzmanları, kar yağışının bugün akşama kadar devam edeceğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-3 derece üzerine çıkacağını bildirdi.
Kar ve tipi nedeniyle Erzurum'un kırsal alanda bulunan 767 mahallenin merkezle olan bağlantısı kesildi. Muş'ta 363, Ağrı'da 179, Erzincan'da 151, Ardahan'da 42, Iğdır'da 29 ve Kars'ta 26 köy olmak üzere toplam 1557 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare, karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan Malazgirt- Bulanık karayolunun 10'uncu kilometresinde ise kar ve tipi nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede mahsur kalan sürücüler ekiplere haber verdi. 4 karayolu ekibinin olay bölgesine gelmesi ve vatandaşları kurtarması yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Karayolları ekiplerinin yolu açmasıyla sürücü ve vatandaşlar Malazgirt'e döndü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: MUŞ
-Malazirt- Bulanık karayolunda mahsur kalan vatandaşlar
-Kar ve tipi
-Karayolları ekiplerinin gelmesi, çalışması
-Kara saplanan araçlar
Haber-Kamera: Yusuf Özgür BÜLBÜL/ MUŞ,
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Siverek'te, gece boyu kar temizliği yapıldı
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, belediyenin karla mücadele ekibi, gece boyu kar temizliği yaptı.
Siverek'te iki gündür devam eden kar yağışının ardından belediye ekipleri, günlük yaşamda aksaklıkları en aza indirmek için çalışma başlattı. Belediyenin karla mücadele ekibinde yer alan görevliler, gece boyu küreklerle kaldırımları temizledi ve karın olası olumsuz etkilerini en aza indirdi. Gece boyu süren çalışmaları denetleyen Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Kanlıbıçak, "Ekiplerimiz yoğun şekilde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. 30 iş makinesi, 20 araç ve 500 personel ile karla mücadele çalışması yapıyoruz. İlçe merkezinde vatandaşlarımızın rahat yürümeleri ve araçlarını kullanabilmesi için çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam edecekö dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Gece çalışan işçiler
Küreklerle kaldırım temzileme çalışması
Başkan Yardımcısının konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)
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İzmit'te buz tutan ağaçlar ilgi odağı oldu
İZMİT'te, gece hava sıcaklığı eksi 8 dereceye düşerken, buz tutan ağaçlar ilgi odağı oldu. Vatandaşlar buzdan oluşan güzelliğin önünde fotoğraf çektirdi.
İzmit'te gece hava sıcaklığı eksi 8 dereceye düştü. Su birikintileri buz tutarken, Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan ağaçlar da buz tuttu. Ağaçların dallarında oluşan buz sarkıtları muhteşem bir görüntü oluşturdu. Buz tutan ağaçları gören vatandaşlar, ağaçların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Buz tutan ağaçlardan görüntü
Fotoğraf çekilenlerden görüntü
Haber-Kamera: İZMİT(Kocaeli), -
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Şanlıurfa'da, 19 kişiye FETÖ tutuklaması
ŞANLIURFA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, gözaltına alınan 33 kişiden 19'u tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; Şanlıurfa, Adana, Antalya, Mardin ve Kırşehir'de geçen 18 Ocak günü düzenlenen operasyonlarda aralarında doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.
Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Gözaltındaki şüphelilerin emniyetten çıkartılması
Gözaltı aracına konulan şüpheliler
Adliyeye çıkartılan şüpheliler
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)
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FETÖ şüphelisi 7 polis adliyede
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 Emniyet mensubu adliyeye sevk edildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri belirtilen ve 'ByLock' kullandıkları öne sürülen 4'üncü sınıf emniyet müdürü, komiser, 2 komiser yardımcısı ile 3 polis memurunu gözaltına aldı. Götürüldükleri Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan 7 Emniyet mensubu bugün adliyeye sevk edildi.
Plastik kelepçe takılı olan emniyet mensuplarından birİ gazetecilere kelepçeli kolunu göstererek "Çekecekseniz bunu çekin. Yaptıkları işkenceyi görsünler" dedi.
Görüntü dökümü:
-Şüphelilerin adliyeye getirilmeleri,
-Şüphelierden birinin kolundaki plastik kelepçeyi göstermesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-kamera: Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,
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Konya'da operasyon: 40 gözaltı
KONYA'da hırsızlık, adam yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanma gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Operasyonda uyuşturucu madde bulundurmak suçu nedeniyle denetimli serbestlik kararı verilen 19 yaşındaki Sedat G., denetimli serbestlik kurallarına uymaması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evine yaptığı baskında, Sedat G., 1'inci kattaki evlerinin balkonunda atlayarak ayağını kırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sedat G.'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.
(Görüntü Dökümü
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Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
Hastaneden çıkartılması
Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))
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Uyuşturucudan kurtulan genç askere uğurlandı
GAZİANTEP'te, belediye bünyesinde kurulan merkezde gördüğü tedaviyle uyuşturucu bağımlılığından kurtulan İbrahim E., askere uğurlandı.
Uyuşturucu madde bağımlısı gençlerin tedavi edilerek yeniden topluma kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Gençlik Merkezi kuruldu. Merkezde 9 ay yatılı tedaviye alınan İbrahim E., 6 ay da klinik tedavisi gördü. Tedavi sonucu uyuşturucu bağımlığından kurtulan İbrahim E., ilk olarak işe yerleştirildi. Sağlığına kavuşan ve çalışmaya başlayan İbrahim E., vatani görevini yapmak için askere gitmeden önce Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret ederek teşekkür etti.
Rehabilitasyon merkezinin uyuşturucu, madde bağımlısı gençleri tedavi ettiğini belirten Şahin, "Uyuşturucu madde tedavisinde Avrupa standartlarının üstünde hizmet veren Oya Bahadır Rehabilitasyon Merkezi'mizdeki deneyimli ekip bu genç kardeşimizin sağlığına kavuşması için yoğun bir mesai harcamış ve 9 aylık tedavisi sonrasında İbrahim sağlığına kavuştu. iyi bir takip sonucunda çok güzel sonuçlar alınıyor" dedi.
İbrahim E. ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Askere gidiyorum; hedeflerimden birini gerçekleştiriyorum. Sokaktaki arkadaşlarıma söylüyorum; tedavi olsunlar. İnşallah askerden geldikten sonra hedeflerimi gerçekleştireceğim" diye konuştu.
Ailesi ve sevenleriyle otogara giden İbrahim E., vatani görevini yapacağı birliğine uğurlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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İbrahim'in, Fatma Şahin'i ziyaret etmesi
Fatma Şahin'in konuşması
Otogarda İbrahim'in yakınlarıyla vedalaşması
İbrahim'in konuşması
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)
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Sivas'ta 'FETÖ' bahanesiyle dolandırıcılık
SİVAS'ta telefonla aradığı kişilere kendisini polis-savcı diye tanıtıp 'FETÖ adına üzerinize telefon hattı çıkarılmış' diyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Dolandırıcılar, Diriliş Mahallesi'nde ikamet eden G.Y.'yi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, kimliklerinin kopyalandığını ve 'FETÖ adına kullanılmak üzere telefon hatları çıkarıldığını' söyleyerek bu işten kurtulması için evine gelecek olan polislere evde bulunan para ve ziynet eşyalarını vermesini istedi. Bunun üzerine eve gelen 24 yaşındaki M.N.K. ve 30 yaşındaki Ö.F.E. bir poşet içerisinde bulunan 50 bin Euro, 25 bin lira, 10 altın burma bilezik, 25 çeyrek altın, 9 cumhuriyet altınını aldı. Ancak durumdan şüphelenerek polisi arayan G.Y.'nin yakınlarının ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine giden Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden M.N.K.'yı olay yerinde, diğer şüpheli Ö.F.E.'yi ise kaçmaya çalışırken otobüs terminalinde yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
-Adliye binası
-Şüphelilerin götürülüşü
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
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İşçinin burnuna inşaat teli battı
ADANA'da inşaat ustası 42 yaşındaki Adnan Çiftçi'nin burnuna çalıştığı inşaatta dengesini kaybedince kalın tel saplandı.
Kent merkezindeki apartman inşaatına dün sabah gelen Adnan Çiftçi, arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya başladı. Çiftçi, duvar kenarında dengesini kaybedince burnuna kalın tel saplandı. Duvardan sarkan tele takılı kalan Çiftçi arkadaşlarından yardım istedi. Tel kesilerek kurtarılan Çiftçi, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burnundaki tel ile operasyon için hazırlık yapan Adnan Çiftçi'yi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Cep telefonu ile görüntülenirken gülerek olayı anlatan Çiftçi, "Çalışırken burnuma tel battı'"dedi.
ÇORAPLAR DEĞİŞİK RENKTE
Ameliyata hazırlanırken çoraplarının birinin mavi diğerinin de gri olması dikkat çeken Çiftçi'nin burnundaki tel, KBB Uzmanı Dr. Zekiye Güney ve KBB Uzmanı Dr. Çağrı Derici tarafından yapılan başarılı operasyonun çıkartıldı.
Görüntü Dökümü
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(CEP TELEFONU-ÖZEL)
Burnuna tel batan Adnan Çiftçi'nin hastane de görüntüsü
Ayaklarındaki farklı renkteki çorapları
Burnundan yakın görüntü
Haber: Sude UÇAROĞLU-Kamera: ADANA,
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Şanlıurfalılar güne 'tirit' ile başlıyor
ŞANLIURFALILAR güne; et, yoğurt, sarımsak ve ekmekle hazırlanan yöresel yemek tirit ile başlıyor.
Kent merkezinde 25 yıldır tirit yapan Bedir Gül, yöresel yemeğin Hz. İbrahim Peygamber döneminden bu yana Şanlıurfa'da tüketildiğini söyledi. Gül, sabah namazı ardından insanların tirit yemeye başladığını ve kentteki lokantalarda da yemeğin birkaç saatte tükendiğini anlattı. Altında kare parçalar şeklinde kesilmiş lavaş ekmeği bulunan bakır tabakta kuzu eti ve sarımsaklı yoğurtla hazırlanan ve üzerine et suyu eklenen tiritin özellikle kış aylarının vazgeçilmez kahvaltı menüsü olduğunu anlatan Bedir Gül, "Şanlıurfa'da özellikle insanlar kış mevsiminde güne tirit yiyerek başlıyor. Tirit; bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi tok tutan besin değeri yüksek bir yemektir" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Tirit yemeye gelen vatandaşlar
Kazanlar içersinde hazırlanan tirit
Tirit servisinin yapılması
Bedir Gül'ün tiritin yapılışını anlatması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)
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Dha Yurt Bülteni-4
İzmir'de 270 sanıklı FETÖ davasına devam ediliyorCumhurbaşkanı ve Maliye Bakanlığı'ndan müdahillik talebiİZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz...
İzmir'de 270 sanıklı FETÖ davasına devam ediliyor