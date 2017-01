Dha Yurt Bülteni-4

1)MURADİYE BELEDİYE BAŞKANI DBP'Lİ TUNÇ GÖZALTINA ALINDI



VAN'ın Muradiye Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Ali Tunç gözaltına alındı.Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muradiye Belediyesi'ne yönelik bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Polisin düzenlediği operasyonda, sabah saatlerinde belediyeye gelen Muradiye Belediye Başkanı Tunç, burada gözaltına alındı. Tunç, polis aracına bindirilerek Muradiye Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, belediye binası çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı.



2)GOLDEN ÇETESİ KARAKOLLUK ETTİ



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, 'golden çetesi' diye adlandırılan golden retriever cinsi 12 köpeğe bakan kaptan 56 yaşındaki Şenol Özbakan'ın ölümünün ardından, kızı Yağmur Özbakan, hayvanlara bakmayı sürdüren ve istenildiğinde teslim edeceğini söyleyen Dr. Aylin Yıldız Schwarz'tan köpekleri teslim almak istedi, ancak amacına ulaşamadı. Bunun üzerine jandarmaya giderek Schwarz'tan şikayetçi olan Yağmur Özbakan, hukuki mücadele başlatacağını söyledi.



Bodrum'da 12 köpekten oluşan 'golden çetesi'ne bakan kaptan Şenol Özbakan, bir süre önce akciğer rahatsızlığı, kalp yetmezliği ve KOAH nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Bodrum'dan Aydın'a sevk edilen Özbakan, çoklu organ yetmezliğinden bir hafta önce yaşamını yitirdi. Özbakan'ın hastaneye kaldırılmasından itibaren kızının da onayıyla 'golden çetesi'ne, emekli doktor Aylin Yıldız Schwarz bakmaya başladı. Özbakan'ın kızı Yağmur Özbakan yakınları ile birlikte, köpeklerini teslim almak için dün (pazar) İzmir'den Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne geldi. Ancak Özbakan, Dr. Schwarz'ın köpekleri vermeyeceğini belirtmesi üzerine amacına ulaşamadı. Dün Güvercinlik Jandarma Karakolu'na giden Özbakan, Schwarz'dan şikayetçi oldu. Ancak ellerinde, köpeklerin kime ait olduğuyla ilgili kimlik kartı bulunmadığı için bir işlem yapılamadı.



"BEN KÖPEKLERE BAKAMAYACAĞIM DEMİŞTİ"



Şenol Özbakan'ın rahatsızlığı süresince golden çetesine bakan Dr. Aylin Yıldız Schwarz, "Bu konuda artık adli sürece geçildi. İzmir'den gelen bir grup, kapımı çaldı. Golden'ları alacağını ve benim de vermem gerektiğini söyledi. Ben de koruma altında olduklarını, bu saatten sonra hiç kimsenin golden'ları alamayacağını söyledim. Yağmur hanım bir röportajda, 'Ben köpeklere bakamayacağım' demişti. Vermedim, jandarmayı çağırdılar" dedi.



"O KÖPEKLER SAHİPSİZ DEĞİL"



Şenol Özbakan'ın vasiyetinde "Çocuklarımı asla kimseye teslim etmeyin" dediğini söyleyen Schwarz, internette golden çetesi adına açılan ve yardım için banka hesap numarasının da yer aldığını söylediği hesabın kapatılmasını istemesiyle sorunun baş gösterdiğini öne sürdü. Schwarz, "Golden Çetesi sayfasının ve banka hesabının kapatılmasını istedim. Ben başka bir şey istemedim. 23 bin takipçinin yüzde 70'i yurt dışından gelen dövizler, paralar yüzünden bu sayfanın kapatılmasını istedim. Yağmur hanımın hesabı dondurulsun çünkü bu zaten tamamen yasak. Barınaklara versinler. Bir sürü mama alınsın. Köpekleri kesinlikle teslim etmeyeceğim. Hayvan hakları ve dostlarımın sayesinde Bodrum olarak biz bu kendi Golden Çetesi'ne sahip çıkacağız. Bunlar Bodrum'un sokak Golden'ları, İzmir'in değil. Benim özel mülküme gelip, 'ben alıyorum' demek ne demek. Özel mülkümün kapısına bir sürü insanın gelip ben köpekleri alıyorum demesi. O köpekler sahipsiz değil" dedi.



Schwarz, ayrıca köpeklerin kimliğinin bulunmadığını çünkü bunların Şenol Özbakan tarafından ya barınaktan alındığını ya da sokakta bulunarak sahiplenildiğini öne sürdü.



Schwarz'a destek olan hayvansever Yıldız Uslu, Şenol Özbakan'dan bahsederek, "Bodrum merkezdeki Ziraat bankasının önünde yazın bunlarla otururdu. Turistler, bunlara para verirdi. Bu şekilde geçinirdi. Kolyeler yapardı. Ama bir tanesini bile asla sahiplendirmedi. Ama bu bir taneyle başladı, 12 oldu. Çok zor şartlarla sokaklarda yaşayan bir adamdı. Taşlarda yatıyordu, inanın çok mağdur bir insandı. O zaman nerdeydi bu insanlar. Neredeydiler? Şimdi ben bu vasiyetin ihlal edilmemesini istiyorum. Biz buradayız, asla da bu köpekleri vermeyeceğiz. Şenol bey Bodrum'da yaşıyordu. Biz de Bodrumluyuz, Bodrumlu olarak asla vermeyeceğiz köpekleri" dedi.



ÇAĞRI ÜZERİNE KÖPEKLERİ ALMAYA GELDİĞİNİ AÇIKLADI



Schwarz'dan şikayetçi olan Yağmur Özbakan ise babasının daha yasını tutamadan böyle bir sorunla karşılaştığını ifade etti. Köpeklerin hiçbir kente ait olmadığını, merhum babasına ait olduğunu söyleyen Özbakan, babası komadayken köpeklerin bakımını için Schwarz'ın ilgilenmesine onay verdiğini söyledi. Köpeklerin Schwarz'da kalması yönünde bir ifadesinin bulunduğunu belirten Yağmur Özbakan, "Sosyal medya üzerinden de bir duyuru yaptım. Aylin hanım ile bir anlaşmaya vardığımızı, köpeklerin gelişimleriyle ilgili sayfadan takipler yapılabileceğini, bu süreçte ne Aylin hanımın ne benim şahıs olarak hiçbir beklentimiz olmadığını, ne maddi ne de manevi olarak bildirdik. Sayfada da yayınladık. Babamın başında bulunduğu ve köpeklerin adına açılan sayfayı kapatmak istemediğimi söyledim. Bu sayfada sadece golden çetesi yok. Sahiplendirilecek hayvanları, kayıp hayvanları işliyoruz. İnsanlara da hayvan sevgisini aşılıyoruz. Aylin hanımın gönderdiği mesaj vardı. Bu mesajda 'sayfayı kapatmıyorsanız gelin bu canları 2 gün içinde alın' diyordu. Bugün ikinci gün ve ben köpeklerimi almaya geldim. Ben burayı basmadım, kesinlikle haneye tecavüz olacağı için kapıda bekledim. Kapı zilini çaldığımda gördüğüm manzara buydu. Şimdi insanların vicdanında bırakıyorum. Benim babam öldü. Benim babam parası olsaydı, villa tutacak kıvama gelirdi. Ama karavanda yaşayan insandı" dedi.



"HAYVANSEVERLİĞİ BEN BU ŞEKİLDE GÖRMEDİM"



Babasının köpeklere tasma yaparak hayvanlarına yardım topladığını söyleyen Yağmur Özbakan, var olan hesabı hatırlatarak, "Bu hesapta 77 kuruş vardır. En son bir kişiden cenaze masrafları için para gelmiştir ve cenaze işlemleri için çektik. Hakkımda asılsız olarak konuşulan o kadar çok şey var ki. Olayların buraya kadar taşınmasıyla hiçbir alakam yoktur. Hayvanseverliği ben bu şekilde görmedim. Gelin alın denildi ve şu an alıkonuluyor köpeklerim. Bunu gasp dışında hiçbir şey olarak görmüyorum. Bundan sonra da başka bir açıklama yapmayacağım iş yargı sürecine girdi" dedi.



BABASI ADINA VAKIF KURMAK İSTİYOR



Babasının anısına bir vakıf kurmak istediğini belirten Yağmur Özbakan ise, "Benim istediğim her zaman şuydu; O'nun adına vakıf kurmak istedim. Benim bu köpekleri aldıktan sonraki sürecim bir vakıf kurmaktır. Çünkü artık bu bire bir şahıs diyaloğu olsun istemiyorum. Vakıf kapsamında hem benim köpeklerim hem de başka köpekler bundan sebeplensin istiyorum. O köpekler babamındı ve bana aittir" dedi.



Yağmur Özbakan, köpeklerin kimlik kartlarına da ulaşamadığını, savcılığa başvuracağını belirtti.



BODRUM (Muğla), DHA



3)AYVALIK'IN ZARİF MİSAFİRLERİ



BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi, uzun bir aradan sonra kente yolu düşen 6 kuğuyu misafir ediyor. Su yüzeyinde süzülen kuğular, vatandaşlar ve kuş gözlemcilerinin ilgi odağı oldu.Turizmde yazın güneş, deniz, kum üçlüsüyle öne çıkan Ayvalık, kış aylarında sakin yaşamıyla dikkat çekiyor. Flamingo, maskeli ötleğen, balıkçıllar ve gümüş martının da aralarında bulunduğu yaklaşık 270 kuş türünün görülebildiği Ayvalık, bu yıl uzun bir aradan sonra tekrar kuğuları misafirler etti. Ayvalık Kuş Gözlem Topluluğu, kente yolu düşen 6 kuğuyu görüntüledi. Topluluk üyeleri, en son 2006 yılında Küçükköy- Badavut mevkiinde 2 kuğu görüldüğünü, o zamandan bugüne Ayvalık'ta hiç kuğu gözlem ya da fotoğraf kaydı bulunmadığını söyledi. Bu yılın ilk günlerinde Sarımsaklı- Şeytan Sofrası yolu üzerindeki sulak alanda görülen kuğular, eksi 6'ya ulaşan soğuk havalarda buzlanan sulak alanda bulundukları küçük bölgeden ayrılmadı.



AYVALIK (Balıkesir)



4)KALAYCI KADININ YAŞAM MÜCADELESİ



ADANA'da, 58 yaşındaki Fatma Burma, 30 yıldır sokaklarda bakır kalaycılığı yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.



Sokaklarda kalaycılık yaparak, 9 çocuğunun 5'ini okuttuğunu 4'nün ise hala kendisi ile yaşamaya devam ettiğini belirten Fatma Burma, ailesinin geçimini sağlamak için her gün 10 saat çalıştığını söyledi. Burma, "Sokaklarda ocak kurup kalaycılık yapıyorum. Yaptığım işle 9 çocuğumdan 5'ini okuttum. Şimdi 4 çocuğum benimle. Onlara da kalay yaparak bakıyorum" dedi.



Kalaycılığın eskisi kadar rağbet görmediğini belirten Burma şöyle devam etti:



"Bakır kalaycılığını ölen eşimden öğrendim. Ancak eskiden kalay yaptıran çok daha fazla kişi olurdu. Şimdi eskisi kadar yok. Ancak yine de başka gelirimiz olmadığı için kalaycılığa devam ediyorum. Benimle yaşayan çocuklarıma hala bu işten kazandığım parayla bakıyorum. Eskiden bu kadar çok farklı mutfak malzemesi yoktu. Herkes evinde bakır ürünler kullanır, bir süre sonra da onların kalayının yenilenmesi gerekirdi. Artık bakır kullananların devri kapanıyor."



ADANA