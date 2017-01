Dha Yurt Bülteni-4

1)İZMİR ŞEHİDİ FETHİ SEKİN, ELAZIĞ'DA TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR



İZMİR Adliyesi önünde görev yapan ve terörist saldırısında kahramanca çarpışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için bugün memleketi Elazığ'da çeşitli törenlen düzenleniyor. Dün akşam Elazığ'a getirilen şehit polis Sekin'in naaşı bugün sabah saatlerinde kent merkezindeki babaevine getirilerek hellalik alındı.



Sabah saat 11.00'da Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'ndan alınan şehit Fethi Sekin'in naaşı, Olgunlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki babaevine getirilerek helallik alındı. Şehit polis Sekin'in naaşının getirilişi sırasında şehit tabutuna dokunan yakınları sinir krizleri geçirerek ağıtlar yaktı. Şehidin kızkardeşi gözyaşları arasında, "Annemin 3 yiğidi daha var" diyerek ağıt yaktı. Burada okunan duaların ardından şehit polis Fethi Sekin'in naaşı, karayolu ile toprağa verilmek üzere Baskil İlçesi'ne götürüldü.



Burada öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra şehit polis Fethi Sekin'in naaşı, Doğancık Köyü'nde iki ay önce ölen annesinin yanında açılan mezara defnedilecek.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Şehit naaşının getirilişi



-Kalabalıktan detay



-Şehit tabutuna dokunan ve ağlayan şehit yakınları



-Okunan dualar



-Helallik alınması



-Şehit kızkardeşinin ağıt yakması



-Şehit naaşının Baskil'e götürülüşü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ-Mesut BUDRAÇ/ELAZIĞ, -



===========================================================



2)BOLU DAĞI'NDA KAR ULAŞIMI AKSATTI



BOLU Dağı'nın TEM yolu ve D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. D-100'de İstanbul yönüne giden TIR'ların zincirsiz geçişine izin verilmedi. Bolu Dağı'nda sabaha karşı başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Tipi şeklinde yağan kar ile birlikte TEM ve D-100 Karayolu beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri iki güzergahta da zeminde biriken karı temizleyebilmek için yoğun çaba harcadı. Ancak küreme araçlarının yolu temizlemesi ardından zemin kısa süre sonra yeniden karla kaplandı. Trafik ekipleri, D-100'de İstanbul yönüne giden TIR'ların zincirsiz geçişine izin vermedi. Ekipler, Elmalık Kavşağı'nda durdurdukları TIR'ları kontrol edip, zincirsiz olanları geri çevirdi. Zincirli olanlar ise yola devam etti. Karayolları ekipleri, aralıksız kar küreme ve tuzlama yaparak Bolu Dağı'nda ulaşımın aksamadan sağlanmasına çalışıyor.



Görüntü Dökümü



------------------------



-D-100'de zincirsiz TIR'ın geri çevirilmesi



-Bolu Dağı ve tünelden kar yağışı görüntüler



-Kar küreme aracı sürücüsü ile röportaj



-Yolda TIR'larına bakım yapanlarla röportaj



-Kar küreme ve tuzlama çalışmaları



-Detaylar



Süre: 04.20 Boyut: 145.1 MB



Haber-Kamera: Ersin ERCAN-Murat KÜÇÜK/BOLU,



==================================================



KENT MERKEZLERİNİ YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERİ İSE KAR ETKİLEDİ



3)BÜYÜKBAŞ HAYVAN TAŞIYAN KAMYON SUYLA DOLUP TAŞAN YOLDA MAHSUR KALDI



İZMİR'in Ödemiş, Tire ve Kiraz ilçelerinin kent merkezleri, dünden (cuma) itibaren başlayan yağmur yağışından olumsuz etkilendi. Yüksek ve iç kesimler ise yine aynı zamanda başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Belediye ekipleri kent merkezlerinde yağmurun yarattığı olumsuzluğu gidermek için çalışırken, yüksek ve iç kesimlerdeki kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için çalışma yapıyor.



Ödemiş, Tire ve Kiraz ilçelerinde hayat, dün sabahtan itibaren başlayan yağmur ve kar yağışı sonrası olumsuz etkileniyor. Kent merkezlerinde sağanak, yüksek ve iç kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor. Ödemiş'in Ovakent Mahallesi'nde, ilçeye büyükbaş hayvan getiren 35 Z 2724 plakalı kamyon, suyla dolup taşan yolda mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarıyla yola giden itfaiye, 3 saat süren iş makinesi destekli çalışmayla kamyonu kurtardı. Ödemiş'in Horzum Mahallesi'nde ise yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerin yolları kapandı. Belediye ekipleri, yolda mahsur kalan araçların kurtarılması ve yolların açılması için çalışma başlattı. Yoğun kar yağışının olduğu Gölcük Mahallesi'nde ise ekipler, kar küreme çalışmaları yapıyor. Ödemiş'te su baskını yaşanan Zafer ve Ocaklı mahallelerinde ise itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ödemiş Belediyesi'ne bağlı ekiplerin ise Bozdağ Mahallesi'nde mahsur kalan araç ve vatandaşları kurtardığı belirtildi. Gece boyunca süren çalışmalar kar küreme çalışmalarının ardından tuzlama çalışmaları aralıksız sürdü. Sıcaklığın düşmesiyle Tire'de ise dağlık mahalleler Cambazlı, Güme, Somak, Küçük Kemerdere, Büyük Kemerdere ve Çukurköy'de, yolların ulaşıma kapandığı belirtildi. Tire Belediyesi, olumsuz hava şartlarının getirdiği olumsuzlukları gidermek için çalışırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tüm ilçelerde teyakkuzda olduğu belirtildi. Kiraz İlçesi'ne bağlı kırsal yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Özellikle Ovacık Mahallesi'nin kar yağışından olumsuz etkilendiği kaydedildi. Mahallede kar yağışı sonrası elektriklerin kesik olduğu öğrenildi. Mahallede kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.



Görüntü Dökümü



---------------------



Büyükbaş hayvan taşıyan kamyonun yolda mahsur kalması



Genel ve Detay görüntü



(Haber- Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir),



===================================================



BURSA' DA KAR ETKİLİ OLUYOR(EK)



4)ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 245 SANTİM



Bursa'da, dün gece başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yön de etkiemeye devam ediyor. Şehir merkezinde ki kar kalınlığı sabah yapılan ölçümlerde 28 santime ulaştı. Uludağ'da ise kar kalınlığı 245 santim olarak ölçüldü. Bursa-Uludağ yolunun kapanmaması için karayolları 14. bölge müdürlüğüne bağlı ekipler 24 saat aralıksız olarak çalışırken jandarma ise zincir takmayan araçların gidiş ve dönüşüne izin vermiyor.



SEFERLER İPTAL EDİLDİ



Bursa'da kötü hava koşulları nedeniyle Mudany'dan, BUDO'nun İstanbul'da Eminönü/Sirkeci ve Büyükçekmecece'ye karşılıklı olarak yapması gereken deniz otobüsü, İDO'nun ise Yenikapı'ya gerçekleştirceği deniz otobüsü ve feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.



BURSA-BALIKESİR KARAYOLU KAPANDI



Bu arada buzlanma nedeniyle Bursa-Balıkesir karayolunun Gölyaz Mevkii'nde meydana gelen kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Yaklaşık 10 kilometrea kuyruğun oluştuğu yolun trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor.



PARKTAKİ HAVUZ BUZ TUTTU



Bursa'da hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi nedeniyle kent merkezindeki Orhangazi Parkı'nda bulunan havuz dondu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürürken en büyük sıkıntının açılan yolların tekrar kar ve tipi yüzünden kapanması olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü



--------------------



Bursa-Balıkesir karayolundan görüntü



Şehir içinden görüntü



Yollardan görüntü



Detaylar



BURSA /DHA



============================================



5)BAHÇELİ'YE 105 YILLIK KÖSTEKLİ SAAT HEDİYE ETTİ



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 1911 yılına ait köstekli saat hediye eden Orsa Group Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Olgun'un en büyük hayali, Türkiye'nin ikinci özel köstekli saat müzesini Antalya'da açmak.



Antalya'da faaliyet gösteren Orsa Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Olgun, 25 yıldır değişik müzayedelerden temin ettiği 170 köstekli saati bir müzede toplamak için gerekli prosedürleri başlattı. En eskisi 230 yıllık olan koleksiyonda yer alan tüm saatlerin tamamen el işçiliği olduğunu belirten Olgun, "Saatler ortalama 100-140 yıllık. En büyük özellikleri ise hepsinin sıfır hatasız şekilde çalışıyor olması" dedi.



Koleksiyonunda dünyada sayısı az, nadir saatler olduğunu vurgulayan Olgun, saatlerin altın, elmas ve cam mineli olduğunu söyledi. Türkiye'nin ikinci özel köstekli saat müzesini Antalya'da açmak için gerekli prosedürleri başlattığını kaydeden Tuncay Olgun, şunları söyledi:



"Koleksiyonumdaki bu saatlerle ilgili gelecekte iki türlü ihtimal var. Birincisi ya bunları hiç kimsenin görmemesi, çoluğumuza, çocuğumuza miras olarak kasalara koymamız. Ancak öyle bir niyetimiz yok. Bu kadar uğraştık. Artık topluma da faydası olsun, toplum da görsün diye müze projemiz var. Türkiye'nin ikinci özel köstekli saat müzesi Antalya'da olacak. İlkini Bursa'da bir işadamı arkadaşımız açtı. Nasip olursa ikincisini biz Antalya'da yapacağız."



BAHÇELİ'YE SAAT HEDİYE ETTİ



Geçen Kasım ayında Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulunduğunu aktaran Tuncay Olgun, "Bizim koleksiyonerliğimiz parti yöneticileri tarafından sayın Bahçeli'ye ulaşmış. Kendisinin doğum günü 1 Ocak. Biz daha önce Ankara'da kendisini ziyaret edip 1911 yılına ait Omega marka bir köstekli saat hediye ettik. Bir de masa saati hediye ettik. Çok mutlu oldu. Saati kullanmaya devam ediyor" diye konuştu.



Bahçeli'nin köstekli saatlere ilgisi olduğunu ve kendisine saat hediye edilmeye başlandığını da sözlerine ekleyen Olgun, "Bir akım da başladı artık. Yavaş yavaş Sayın Bahçeli de bir saat koleksiyoneri olacak" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Köstekli saatlerin görüntüsü



-Masa saatlerinin görüntüsü



-Kolye saatlerinin görüntüsü



-RÖP: Tuncay Olgun



-MHP Genel Başkanına saat hediye edilirken çekilen resim



HABER: Selma KUNAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)



============================================================



6)KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ KIZIN AİLESİ: ADALET İSTİYORUZ



BURDUR'da, geçen aralık ayında belediyeye ait asfalt kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Medine Gizem Çakal'ın babası Ömer Çakal, eşi ve kardeşiyle kazanın olduğu yere karanfil bırakarak, "Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Adalet istiyoruz" dedi.



Burdur kent merkezi Özgür Mahallesi Merkez Halk Pazarı Caddesi'nde geçen 7 Aralık'ta bir arkadaşıyla yürüyen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal'a, Ramazan A.'nın kullandığı 15 NT 301 plakalı Burdur Belediyesi'ne ait asfalt kamyonu çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği Medine Gizem Çakal ağır yaralanırken, yanındaki arkadaşı olayın etkisiyle şoka girdi. Kamyon sürücüsü çevredekilerin bağrışmaları sonucu aracı durdururken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Medine Gizem Çakal'ı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahaleye rağmen Çakal, kurtarılamadı. Sürücü Ramazan A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



AİLE KAZA YERİNE KARANFİL BIRAKTI



Kazaya ilişkin dün güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Medine Gizem Çakal'ın babası Ömer Çakal, eşi Teslime ve kardeşi Süleyman Çakal'la kazanın olduğu yere karanfil bıraktı. Kamyonun çok hızlı seyrettiğini belirten Ömer Çakal, "Araç çok hızlı şekilde gelip kızımı eziyor. Birçok insan olayı gördüğü halde kimse şahitlik yapmıyor. Arabada 5 kişi var ama hiç biri görmüyor" dedi.



5 AYDA 5 ÜNİVERSİTELİ KIZ ÖLDÜ



Kamyon şoförü Ramazan A.'nın ifadesinde, 20 kilometre hızla gittiğini, yolun sol tarafından 3- 4 kadın gördüğünü söylediğini anlatan Ömer Çakal, şöyle konuştu:



"Onları gördüğü halde hızını kesmeden devam ediyor. Bu trafik kazası değil, cinayettir. Kızımızı Burdur'a emanet bıraktık. Kazayı görenlerden hiç mi vicdanlı birisi yok. Kızımın tek suçu kaldırımın kenarındaki çizgide yürümek. Türkiye'de son bir ayda 5 üniversite öğrencisi kız, iş makinalarının karıştığı kazalarda öldü."



"ADALET İSTİYORUZ"



Olay sonrası kızı için 112 Acil Sağlık ekibinin, öldüğüne dair rapor düzenlediğini de anlatan Ömer Çakal, savcı gelmeden cenazesinin olay yerinden kaldırılmasına tepki gösterdi. Kızı kaldırım kenarında ölmesine rağmen olay yeri inceleme raporunda cenazesinin yol ortasında gösterildiğini savunan Ömer Çakal, "Adalet istiyoruz" dedi.



Baba Ömer Çakal, Burdur Belediyesi'nin trafik güvenliğine dikkati çekmek için astırdığı, 'Şehirler Araçlar İçin Değildir, İnsanlar İçindir' afişlerine de tepki göstererek, "Belediye başkanı bu afişleri indirsin, yerine kızımın fotoğrafını asarak, 'Yollar araçlar için değil, insanlar içindir' yazdırsın" dedi.



ANNENİN FERYADI



Anne Teslime Çakal da "Bize bu acıları yaşatanlar aynı acıları yaşasın" diye feryat etti. Medine Gizem Çakal'ın amcası Süleyman Çakal ise şoförün bir gece bile gözaltında tutulmadan serbest bırakılmasına anlam veremediğini söyledi. Çakal, "Bir üniversite öğrencisi şoförün sıfır döndüğünü söylüyor. Ama şoför kusurlu olmuyor. Şoförün ehliyeti yetersiz, aracın ruhsatı yok. Belediyenin ihmali var ama bizim çocuğumuz suçlu gösteriliyor" diye konuştu.



Süleyman Çakal, yeğeninin ölümünden sonra büyük ağabeyinin üzüntüden beyin kanaması geçirdiğini, büyükannesinin ise üzüntüden geçen hafta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini belirtti.



Görüntü Dökümü



---------------



Not1: Olay yeri görüntüleri 7 Aralık 2016'da



Not: 2: Güvenlik kamerası görüntü çarşamba geçildi geçildi



Ailenin gelişi



Baba Ömer Çakal'ın açıklaması



Amca Süleyman Çakal'ın açıklaması



Anne Teslime Çakal'ın kızının fotosuna sarılıp ağlaması



Belediyenin 'Şehirler araçlar için değil, insanlar içindir' tabelası ve babanın konuşması



Karanfillerden



Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,



============================================================



7)BİBER GAZI SIKIP EVİNE GİRDİĞİ KADINI BIÇAK ZORUYLA SOYDU



AFYONKARAHİSAR'da kar maskeli şüpheli, 80 yaşındaki L.K.'nin yüzüne biber gazı sıktıktan sonra eve girerek bıçak zoruyla 2 bin lirasını gasp etti. Polis kadının ifadesi ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği şüpheliyi yakaladı.



Afyonkarahisar merkez Taciahmet Mahallesi'nde 3 Aralık günü polisi arayan L.K. adlı kadın, zilini çalan bir kişinin kapıyı açtığında yüzüne biber gazı sıkarak içeri girdikten sonra bıçak zoruyla evindeki 2 bin lirasını gasp ederek kaçtığı ihbarında bulundu. Olay yerine giden Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kadının ifadesine başvurdu. Kadının verdiği eşkal doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.



KAR MASKELİ



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay günü yakındaki bir güvenlik kamerası görüntüsünde yüzü kar maskesiyle kapalı bir kişi tespit etti. Polis, Doğan Ş. olduğunu belirlediği şüpheliyi önceki gün evinde gözaltına aldı. Evi ve üzerinde arama yapılan şüpheli polis merkezine götürüldü. Burada yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.



Olay gününe ilişkin elde edilen güvenlik kamerası görüntüsünde saat 17.35 sıralarında yüzünü kar maskesiyle kapatan bir kişinin yaya halde ara sokağa girdiği görülüyor. Görüntünün devamında aynı kişi olduğu değerlendirilen kişinin saat 17.40'ta aynı ara sokaktan çıkıp koşarak uzaklaştığı yer alıyor.



Görüntü Dökümü



-------------



Şüphelinin kaçma anı (Güvenlik kamerası)



Haber: Onur BAYRAM- Kamera: AFYONKARAHİSAR,



====================================================



BU DA İNFAZ KORUMA MEMURLUĞU İÇİN BOY İLE KİLO STANDARTI



BURSA'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan 84 uzman çavuş, infaz koruma memuru olmak için başvuruda bulundu.



Adalet Bakanlığı tarafından Bursa'da bulunan cezaevilerinde sözleşmeli olarak görev yapacak 50 infaz koruma memuru için Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaparken ayrılan Uzman Çavuşlar için çağrı yapıldı. Toplam 84 kişinin müracaat ettiği elemeler için adaylar boy ile kilo testine tabi tutuldu.



Adliye Konferans Salonu'nda gerçekleşen boy ve kilo ölçümün, Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Ali Rıza Bir, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin ve Hakim Mehmet Özyalçın'ın oluşturduğu komisyonun karşısında yapıldı. Sıra ile içeri alınan ve hassas tartı ile kiloları ve boyları ölçülen adayların, boyları ile ile kiloları arasında 13 kilodan fazla 17 kilodan az olmama koşulu arandı. Buna göre 1.70 metre boyundaki bir kişinin kilo aralığı 53 ile 83 arasında olacak.



Yetkililer, bunlar arasında en ideal ölçülere sahip olan 50 adayın güvenlik soruşturmaları yapıldıktan sonra atanacağını açıkladı. Yetkililer, aranan ölçülerde 50 kişinin bulunamaması halinde yeniden başvuru açacaklarını söylediler.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



Sınavdan görüntü



Bekleyen adaylar



Detaylar



BURSA/DHA



==========================================================



ALTINLARI ALMAYA GELEN SAHTE POLİSLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI



KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, bir genci arayan telefon dolandırıcıları anne ve babasının kimliklerini ele geçiren FETÖ'nün kimlikleri kullanarak kuyumcuyu soyduğu, evdeki altın ve paraları kontrol etmeleri amacıyla kendilerine getirmelerini istedi. Gencin haber vermesi üzerine buluşma yerinde bekleyen polisler, kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarını kıskıvrak yakaladı.



Vatani görevini yapan Alper Kivisoğlu izin alarak Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan evine geldi. Dışarıda bulunan Alper Kivisoğlu'nu arayan telefon dolandırıcıları kendilerini polis olarak tanıtarak, "Annen ve babana ait kimlikler FETÖ'nün elinde. Bu kimlikler kullanılarak bir kuyumcu soygunu yapıldı ve çalınan altınların yarısı elimizde. Diğer yarısının ise evde saklandığı düşünülüyor. Evde ne kadar altın ve para varsa bir torbaya koyup gelecek olan polis arkadaşlara ver. Karşılaştırma yaptıktan sonra evde arama yapılacak" dedi. Alper Kivisoğlu babası Fatih Kivisoğlu'nu arayarak durumdan haberdar etti. Fatih Kivisoğlu polis merkezine giderek yaşananları, telefon dolandırıcılarının buluşma için belirlediği yeri söyledi.



Sivil polisler, telefon dolandırıcılarını yakalamak için Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde beklemeye başladı. Alper Kivisoğlu boş olan elindeki çanta ile belirlenen yere gelirken, çantayı almaya gelen 2 kişi polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. A.K. ve Ş.E. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.



Fatih Kivisoğlu halkın bu konularda duyarlı olmasını, polisin defalarca telefondan bu tür isteklerde bulunmayacağının açıklandığını belirterek, vatandaş yardımı ile suçluların yakalanabileceğini söyledi.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



Telefon dolandırıcılarının yerde kelepçelenmiş halde görüntüleri



Fatih Kivisoğlu ile röp.



(Haber-Kmera: Nabi YAZICI -KÖRFEZ(Kocaeli),



==================================================



YABAN HAYATA YİYECEK BIRAKTILAR



DOĞA Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince, merkeze bağlı Güdümlü köyünün dağlık kesimlerine yabani hayvanlar için yem ve sakatat konuldu. Muş'ta yer yer 2 metreye yağlaşan kar nedeniyle yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını söyleyen Şube Müdürlüğünde görevli su ürünleri yüksek mühendisi Ferzende Saygın, her yıl kuş ve diğer hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktıklarını hatırlattı. Kış şartlarının ağırlaşması ve arazi örtüsünün kapanmasıyla doğaya düzenli yem bıraktıklarına işaret eden Saygın, şunları söyledi:



"Yemleme çalışmalar, Mart ayına kadar devam edecek. Her yıl doğaya ortalama 5-6 ton yem, 2-3 ton sakatat bırakıyoruz. Bunu doğada aç kalan yırtıcı hayvanların, yerleşim yerlerine inmelerini engellemek için de yapıyoruz. Bıraktığımız yemlerin hayvanlar tarafından yenilip yenilmediğini takip ediyoruz. Bugün bir kaç torba besi yemi ve yaklaşık 200 kilo sakatat bıraktık. Zaman zaman araçlarımız, kara saplanarak mahsur kalabiliyor. Bugün de yük taşıyan aracımız, kayarak kara saplandı. Görevlilerimiz yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından aracı kaldığı yerden çıkarabildi."



Görüntü Dökümü



--------------------------



Yem torbalarının taşınması



-Karların temizlenmesi



-Yemlerin boşaltılması



-Röportajlar



-Kuşlardan detaylar



Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ,