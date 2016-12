Dha Yurt Bülteni-4

Liseli Elif, okula giderken çöken duvarın altında kaldı



KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde metruk binanın önünden geçen lise öğrencisi Elif Öztürk, binanın çöken duvarının altında kaldı. Moloz yığının altından çıkarılan öğrenci tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Sabah saatlerinde, Hamit Kaplan Bulvarı'nda kaldırımda yürüyerek okuluna giden Elif Öztürk, tek katlı metruk binanın önünden geçerken bir anda duvar çöktü. Elif Öztürk çöken duvarın altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak itfaiye ve 112 Acil'e haber verdi. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri öğrenciyi moloz yığınlarının altından çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Öztürk tedavi altına alındı. Elif Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda ezilmeler meydana geldiği bildirildi. Binanın çevresinde önlem alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), -



İzcilerden şehitlik ziyareti



SARIKAMIŞ Harekatının 102'inci yıl dönümü öncesinde Erzurum'da bir araya gelen 27 il ve 7 ülkeden 230 izci Karskapı Şehitliğini ziyaret ederek, dualar okudu.



Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne katılmak üzere otobüslerle Erzurum'a gelen izciler, ilk olarak Karskapı Şehitliğini ziyaret etti. 27 ilden 179 Türk, Lübnan'dan 16, Suriye'den 15, Kosova'dan 10, Filistin'den 6, Kuveyt'ten 2, Mısır ve Kekkük'ten 1'er olmak üzere toplam 51 yabancı uyruklu izci sabahın 09.10'da Karskapı Şehitliğine gelerek saygı duruşunda bulunup, İstikal Marşını okudu. İzciler dualar ederek, karla kaplanan şehitlik mezarlarının temizledi.



Türkiye İzcilik Fedarasyonu Başkanı Hasan Subaşı, bu yıl 11'incisini düzenledikleri Allahuekber şehitlerin anma milli birlik faaliyetlerine Türkiye'nin 27 vilayetinden 179, 7 ülkeden de 51 olmak üzere toplam 230 izcinin katıldığını söyledi. Faaliyetlerine her yıl Erzurum'dan başlatıklarını ifade eden Subaşı, "Çünkü ordumuz buradan Gaziler köyüne hareket etmiş. Gaziler köyünü tekrar ele geçirdikten sonra Allahuekber Dağlarına tırmanmaya başlamışlar ve Sarıkamaş'a varana kadar donarak şehit olan askerlerimiz var. Biz onların anısını canlandırmak onlarla aynı zaman da aynı şeyleri yapıyoruz. 11 sene önce başlattığımız bu faaliyette önce ordumuzun Gaziler köyüne girişi ve nasıl bayrak bulamamış alay sancağını asker ezan okuyarak minareye çekmiş, biz de bunun canlandırmasını yapıyoruz. Kaynak yaylaya doğru çıkıyoruz. Buradaki şehitliklerde iki gece kalıyoruz. Çadır kuruyoruz. Şehitliklerin üzerinde konaklıyoruz. Önümüzde uzun bir yürüyüş var eksi 45'e varan soğuklarda çadırda kalmak gibi çeşitli zorluklar bizi bekliyor. Daha çok tecrübeli arkadaşlarımız burada Faaliyetimiz 27'sinde sona erecek" diye konuştu



Şehitlikte Türk Bayrağı'nı öpen Suriyeli Muhammet Nur Elhüsami ise, "Ülkemizde hain bir Esad var. Dedelerimiz burada savaştı, soğuktan öldüler. Ama maalesef bizim ülkemizde Esad'ın askeri bizle savaşıyor. Bizim asker kendi halkını öldürüyor" dedi.



Batmak üzere olan balıkçı teknesindeki 2 kişi son anda kurtarıldı



Samsun'da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler batmak üzere olan balıkçı teknesindeki 2 kişiyi son anda kurtardı. 2 kişinin kurtarılmasının hemen ardından tekne suya battı. Kurtarma anı saniye saniye görüntülendi.



21 Aralık 2016 tarihinde saat: 13.06'da Samsun Yeşilyurt Limanı açıklarında içerisinde 2 kişi bulunan bir balıkçı teknesinin batmak üzere olduğu ihbarı üzerine



görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 2 kişi sağ olarak kurtarılarak Yeşilyurt Limanına getirildi. 2 kişinin kurtarılmasının hemen ardından tekne suya battı. Kurtarma anı saniye saniye görüntülendi.



8 yerinden bıçaklanan baba, çocuklarına hasret



MERSİN'de 4 çocuk babası 41 yaşındaki Som Özbek, boşandığı eşi 34 yaşındaki Esra Gürses'in engellemesi sonucu 2 aydır çocuklarına hasret kaldığını söyledi.



Özel bir yabancı dil kursu sahibi olan Som Özbek, bir süre önce 4 çocuğunun annesi Esra Gürses'ten boşandı. 2 çocuğun velayeti anneye, 2 çocuğun velayeti ise babaya verilerek her hafta görüşmeleri kararlaştırıldı. Buna karşın anne Gürses, görüş hakkı bulunan günlerde çocukları almaya gitmedi ve babanın çocuklarla buluşma hakkı olan günlerde de görüşü engelledi. Mersin 2'nci İcra Dairesi'nden, eski eşinin çocukları almadığı ve kendisine çocukları göstermediğini belgeleyen 2 ayrı karar tespit tutanağı alan baba, çocukların yeniden buluşması için her yolu denemesine rağmen çocukların anne tarafından kaçırıldığını iddia etti.



Çocuklara şiddet gösterdiği gerekçesi ile Tarsus 2'nci Asliye ve 3'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan anne Gürses'in yakınları, yaklaşık 10 gün önce çocuklarını görmek için eski eşinin evine giden baba Som Özbek'i de 8 yerinden bıçakladı. Tedavisinin ardından yaşadıklarına isyan eden Som "Aleyhinde açılmış 2 ceza davası alan anne, çocukları farklı zamanlarda dövmesine rağmen mahkemece ikisinin velayeti verildi. Mersin 2'nci İcra Dairesi'nin verdiği bir karar tensip tutanağında, 'Anne olan Esra Gürses'in geçtiğimiz 3 defadır çocukları gelip alması ve diğer çocuklarla kaynaşması bekleniyordu' deniyor. Ama gelip almadı. Bunlar çocukları almaya gittiğimin fakat çocukları annelerinin kaçırdığının belgesidir. Beni öldürmeye çalıştılar, 8 yerimden bıçakladılar. Çocuklarımı öksüz bırakacaklardı. Bunları bir yana, bir anne çocuklarının birbirini görmesini nasıl engellemeye çalışır? Çocuklar beni 2 aydır göremiyor, kokumu alamıyor"dedi.



ÇOCUKLARIM DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ EVE GELSİN



Çocukların birbirlerini görme hakkının engellendiğini kaydeden Özbek şöyle konuştu: "Bir annenin çocuklarına böyle bir zulüm yapabilmesinin imkanı yok. Bu çocuklar mahkeme önünde benim yanımda yaşamak istediklerini söyledi. Esra Gürses çocuklarımın annesi olarak görüşme hakkı tanınan günlerde, defalarca çocuklara şiddet uyguladığı için yanında 2 psikolog olmadan çocuklarını 15 günde bir görme hakkı tanınmayan biridir. Mahkeme anneye 'Çocukları 15 günde 5 saat görebilirsin ve bu 5 saatte yanında 2 psikolog olmak zorunda' diye karar verdi. Benim talebim, bu çocukların doğup büyüdüğü yer olan baba evine geri gelmesidir."



Babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Su Özbek ile 8 yaşındaki Som Özbek de annelerinin kendilerine şiddet uyguladığını ve anneleriyle kalan kardeşlerini çok özlediklerini anlattı.



Manisa'da 21 esnafa FETÖ'den gözaltı



MANİSA'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 21 esnaf, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltılar sürüyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, örgütün esnaf yapılanması olduğu belirtilen 21 kişi gözaltına alındı. Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Gözaltına alınanların arasında, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Manisa Adliyesi'ne "Fethullah Gülen terörist ise ben de teröristim" diye dilekçe veren kişilerin de bulunduğu belirtildi.



Haber : İlker KILIÇASLAN/MANİSA, -



Turist, 2017'de Türkiye'ye geri dönüş eğiliminde



CORENDON Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 2016 yılında pazar yüzde 40 gerilemesine rağmen 2017'den umutlu olduklarını belirterek, "Kasım ayı ortası itibariyle 2017 yazı için erken rezervasyonlar yükselişe geçti. Hedefimiz 2016 yılına kıyasla yüzde 20 daha fazla Türkiye tatili satmak" dedi.



Yıldıray Karaer, şirketin üst düzey yöneticileriyle birlikte Grandpark Lara Otel'de yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenledi. 2016 yılındaki gelişmelerin yanı sıra 2017'de hedeflerini açıklayan Karaer, turizm sektöründeki küçülmeye rağmen 2017'de daha fazla yatırım yapmaya, Avrupa'da yeni oteller açmaya ve uçak filolarını yeni nesil uçaklarla büyütmeye devam edeceklerini söyledi. Türkiye'de yaşanan olumsuz gelişmeleri Corendon olarak ana pazarları olan Hollanda ve Belçika'da yoğun şekilde hissettiklerini aktaran Karaer, turizm pazarı bu yıl yüzde 40 gerilemesine rağmen 2017 yılından umutlu olduklarını aktardı.



320 BİN TATİL SATMA HEDEFİ



2017 rezervasyonları incelendiğinde turistlerin Türkiye'ye geri dönüş eğiliminde olduğunu vurgulayan Karaer, "Bugün İspanya ve Portekiz son iki senedeki turizm patlamasının etkisiyle fiyatlarını hayli artırdı. Türkiye'de ise düşük fiyat ve yüksek kalitede bir hizmet politikası var. Öte yandan Türkiye'nin müşteri yorumları diğer tüm destinasyonlara göre daha yüksek. Kasım ortası itibariyle 2017 yazı için erken rezervasyonlar yükselişe başladı. Corendon olarak hedefimiz 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 daha fazla Türkiye tatili satmak. Şirket olarak 320 bin tatil satmayı planlıyoruz" diye konuştu.



KOLTUK ARZINI ARTIRDI



Yıldıray Karaer, yeni otellerle oda kapasitelerini 2 bin 700'ün üzerine çıkardıklarını belirterek, İbiza'daki Marble Stella Maris ve İspanya'daki Marble Ama Andalucia ile Avrupa'daki büyüme stratejilerine devam ettiklerini söyledi. Hollanda'nın en ünlü binalarının birinde 2018'te açılacak otel kompleksinin projesi devam ettiğini dile getiren Karaer, yılda 2,5 milyon yolcu taşıyan 14 uçaklık filosuna 2017 yılında yeni nesil bir Boeing 737-800 daha katılacağını söyledi. Yıldıray Karaer, 40'tan fazla ülkede 170 havalimanına ulaşan uluslararası turistik havayolu konumuna yükseldiklerini kaydederek, Türkiye turizminin içinde bulunduğu sıkıntılı sezona rağmen gelecek sezon koltuk arzını artıracaklarını vurguladı. Karaer, Almanya'da 2016'da 325 bin olan koltuk arzını 2017 yılı için 430 bine çıkardıklarını aktardı.



REZERVASYONLARDA YÜZDE 6'LIK ARTIŞ



Yıldıray Karaer, 2016 yılı için Türkiye'ye 500 bin civarında, diğer destinasyonlar içinse 250 bin hedefi koyduklarını, ancak Türkiye'de yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle ülkeye 250 bin, diğer destinasyonlara da 500 bin kişi taşıdıklarını söyledi. 2017 yılı Türkiye için rezervasyonlarda 11 Aralık'tan sonra yüzde 6'lık artış olduğunu belirten Karaer, olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye otelleri için değerlendirme puanının 2015 yılında 8.1 iken 2016'da puanın 8.3'e yükseldiğini söyledi.



BÜYÜK TUR OPERATÖRLERİ TÜRKİYE'NİN ARKASINDA



Karaer, yabancı tur operatörlerinin de Türkiye'deki olumsuz gelişmelerin bir an önce son bulmasını istediklerini anlattı. Karaer, "Büyük yabancı tur operatörleri Türkiye'nin turizmde gerilemesini istemiyor. Hatta büyük firmalar üst düzey toplantılarını Antalya'da gerçekleştirerek mesajlar vermeye çalışıyor" dedi. 2016 yılındaki olumsuz gelişmelerin turizmde yeni işlerin tetikleyicisi olacağını kaydeden Karaer, turizmcilerin yurtdışına da yatırımları olacağını söyledi. Türk girişimcisinin bu olaylar neticesinde başka alanlarda büyüyeceğini belirten Karaer, Türkiye, Mısır ve Tunus gibi ülkelerdeki gelişmelerin İspanya ve Yunanistan'a yaradığını vurguladı.



KAZAKİSTAN VE İRAN



Yıldıray Karaer, SKY hava yollarının operasyonlarını durdurmasıyla Kazakistan'ın 'Siz benim yolcularımı mağdur ettiniz' bahanesiyle Türk bayraklı charter uçak seferlerine izin vermemesinin henüz çözülemediğini belirtti. Karaer, devlet yetkililerinin bu konuyu çözmesini beklediklerini söyledi. İran pazarına da dikkati çeken Karaer, 18 Mart Nevruz tatiliyle birlikte İran'dan birçok turistin Türkiye'yi tercih edeceğini belirtti. Karaer, İran'a götürüp getirdikleri her yolcu başına ödenen 50 dolar konusunun çözümü için de yetkililerden destek istedi.



Haber: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, -



Ölümlü kazaya karışan sürücü; 'Suçsuzum önüme atladılar'



BURSA'nın Mudanya İlçesi'nde, 47 yaşındaki Uğur M., geçen 9 Eylül'de otomobili ile yaya geçidinde çarptığı 46 yaşındaki Hacer Mutlu'nun ölümüne, 6 yaşındaki kızı Esma Nur'un ise yaralanmasına neden olmaktan tutuklu yargılandığı ilk duruşmada, "Ben aracım ile yavaş gidiyordum. Onlar bir anda yoluma çıktılar. Fren yapmama rağmen duramadım. Kusur bende değil. Kazaya neden olduğum için çok üzgünüm ve pişmanım" dedi.



Mudanya İlçesinde geçtiğimiz 9 Eylül günü meydana gelen trafik kazasında, Uğur M. kullandığı 34 FM 8796 plakalı otomobili ile Bağcılar Durağı yakınında yaya geçidinde, kızı Esma Nur ile yolun karşına geçmekte olan Hacer Mutlu'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Hacer Mutlu hastanede yaşamını yitirirken, kızı Esma Nur ise uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.



Olay sonrası yakalanan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Uğur M.'nin yargılanmasına Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak suçlarından hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Uğur M., yaptığı savunmada suçsuz olduğunu iddia etti. Kazaya neden olduğu için çok üzgün olduğunu söyleyen sürücü Uğur M., "Kazada kusur bende değil. Yoğun bir trafik vardı. Bu nedenle 50-60 kilometre hızla gidiyordum. Önümdeki aracı geçmek isterken anne ve kızı bir anda karşıma çıktı. Frene basmama rağmen onlara çarptım" dedi.



Duruşma kazada yaşamını yitiren Hacer Mutlu'nun eşi İbrahim Mutlu'nun, sanıktan şikayetçi olduğunu söylemesi ile devam etti. Mahkeme, eksik evrakların beklenmesi için ertelenirken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Haber: Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, -



