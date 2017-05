Dha Yurt Bülteni-3

Antalya'da 1 Mayıs kutlamaları



ANTALYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri, Atatürk Heykeli'ne çelenk sunulmasıyla başladı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Antalya'da kutlanmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan etkinliklerde bazı siyasi partiler ile sivil toplum örgütleri temsilcileri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okuyan grup adına kısa bir açıklama yapan Türk-İş Antalya Şube Başkanı Hacı Mevlüt Ünal, İstiklal Marşı'nın okunmadan yapılacak yürüyüşü doğru bulmadıklarını söyledi. Bu yıl herkesle birlikte yürüme kararı aldıklarını belirten Ünal, "Sorunlarımız çok, gür bir sesle bu sorunlarımızı haykırmalıyız. Umarım bu birliktelik kararımız her yıl devam eder" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------



Atatürk anıtına çelenk konması



Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması



Mevlüt Ünal'ın açıklamaları



Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA



========================================







Karaman'da 3 otomobil çarpıştı: 8 yaralı



KARAMAN'da 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.



Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yeşilada Mahallesi Mut Caddesi'nde meydana geldi. Orhan Girgin (32) yönetimindeki 42 ECG 13 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun sağına dönmek isteyen Ali Can (30) yönetimindeki 70 BA 169 plakalı otomobile arkadan çarpıp savrularak, karşı yönden gelen Ümmihan Çatak (25) yönetimindeki 42 SL 662 plakalı otomobile çarptı.



Kazada sürücüler Orhan Girgin, Ümmihan Çatak ve Ali Can ile Can'ın yanında bulunan Cennet Can (65), Fatma Can (35), Zeynep Sarıtoprak (32), Serra Sarıtoprak (6) ve Enes Sarıtoprak (5) yaralandı.



Yaralalar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



----------------------



Yararıların ambulanstan indirilmesi



Acil servise alınması



Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN



=====================================



Avrupa gençliği Datça'da buluştu



AVRUPA Birliği (AB) tarafından desteklenen 'Sporla Öğrenelim' (Learning Through Sports) projesi kapsamında, Türkiye ile birlikte Çekya, İtalya, Polonya ve Yunanistan'dan 100'e yakın genç, bir haftalık eğitim programı için Muğla'nın Datça İlçesi'nde bir araya geldi.



Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Sporla Öğrenelim' projesinin ilk gününde, Datça Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda buluşan gençler, rüzgar sörfü (wind surf) eğitimine katıldı. Proje Koordinatörü Halil İbrahim Gül, Datça İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin 2015'te 'Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi' alanında, toplam 829 proje arasında, AB tarafından ilk 17 proje arasında 94 puanla kabul edilerek desteklendiğini söyledi. İki yıl süren projenin son ayağının Datça'da düzenlendiğini ifade eden Gül, "Beş ayrı ülkenin yedi ayrı bölgesinden, 7 eğitim kuruluşundan öğrenciler bu projeye katılıyor. Daha önce Çekya, İtalya, Polonya ve Yunanistan'da etkinlikler düzenlendi. Projenin son durağı Türkiye'de Datça olacak. Datça'da yapılan sporlar başta Wind Surf olmak üzere basketbol ve diğer spor branşlarında öğrencilere eğitimler verilecek. Biz okullarda eğitimin yanı sıra sporun da yapılabileceğini, sporun önemli olduğunu, öğrencinin kişisel gelişiminde, kendini ifade edebilmesinde, yabancı düşmanlığının kaldırılmasında, farklı ülkelerdeki insanlar arasındaki ön yargıların giderilmesinde sporun önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunları sporla aşabileceğimize inanıyoruz" dedi.



Projeye İtalya'dan katılan Aneta Basusova, sporu çok sevdiğini belirtirken, "Burada olmaktan çok mutluyum. Sporun insan yaşamında çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Çekya'dan Lo Curto Costanza ise konuşmasında, "Burada farklı bir etkinliğin içinde olmaktan mutluyum. Rüzgar sörfünü öğrenmek için sabırsızlanıyorum" dedi.



İtalyan ekibinden eğitimci Nicola Mogavere, projenin önemine dikkat çekerek, "Bu projenin öğrencilerin gelişimi için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu proje aynı zamanda biz okulumuz için de bir ayrı bir fırsat olacak. Öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve farklı kültürleri tanımalarını sağlarken, aynı zamanda farklı kültürlerin birbirleriyle entegre olmasına ön ayak olacak" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Datça'da bir araya gelen Avrupalı gençler, Datça Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda, Wind Surf eğitimi alırken…



Karada teorik bilgiler aktarılırken..



Proje koordinatörü Halil İbrahim Gül ile röp.



İtalya öğrenci Aneta Basusova ile röp.



Çekyalı öğrenci Lo Curto Costanza ile Röp.



İtalyan öğretmen Nicola Mogavere ile röp.



Gençler denizde Wind Surf yaparlarken…



Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla),



==========================



Gençler köyü ağaçlandırdı



BURDUR merkeze bağlı Yassıgüme Köyü gençleri köyün üst tarafındaki su deposunun etrafını ağaçlandırdı.



Yassıgüme Köyü imamı Ramazan Bozkuş öncülüğünde bir araya gelen 27 genç, su deposunun etrafındaki yaklaşık 2 dönümlük alana 60 çam ve sedir fidanı dikti. İmam Ramazan Bozkuş, daha önce cami etrafındaki alanı köyün gençleriyle birlikte ağaçlandırdıklarını belirterek, "Memleketimizde vatan için canını verenler var. Biz de hiç olmazsa vatanımız için bu ellerle bir çam tutalım dedik" diye konuştu.



Önümüzdeki günlerde köyün başka alanlarında da ağaçlandırma çalışması yapacaklarını anlatan Bozkuş, "Hem su deposunu koruma altına aldık, hem de bu ağaçlar büyüdüğü zaman piknik alanı olarak kullanılabilecek bir alan oldu" dedi.



Gençlerden Kerim Bakır da "Hocamızın gayreti, arkadaşlarımızın çabası ile bu alanı ağaçlandırdık. Herkesten Allah razı olsun" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------



Ağaç diken gençler,



Dikilen ağaçlar



Ramazan Bozkuş'la röportaj



Kerim Bakır'la röportaj



Detay



Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,



===================================



Yol ortasında baygın bulundu



AYDIN'ın Efeler İlçesi'nde, 27 yaşındaki A.C., karayolunun ortasında baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan A.C., tedaviye alındı.



Aydın- Denizli Karayolu üzerinde, araç trafiğinin yoğun olduğu Sanayi Mevkii'nde, bugün saat 03.45'te, A.C., yerde baygın yatarken bulundu. Yoldan geçen sürücülerden biri, genci fark edince, aracını yol kenarına yanaştırıp, 155 polis imdat hattına ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ise A.C.'yi kaldırama taşıdı, ekipleri beklemeye başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, uyuşturucu madde kullandığından şüphelenilen A.C.'yi, ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Gencin kaldırımdaki görüntüsü



Polis ve sağlık ekiplerinin madde bağımlısına müdahalesi



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Mehmet ALİ CİNTOSUN / AYDIN,



========================================



84'lük süper delikanlı



İzmir Buca'da 27 yıldan beri vücut geliştirme sporu yapan 84 yaşındaki İsmet Öztoker, güçlü fiziği ve atletik yapısıyla görenleri şaşırtıyor.



Sinemalarda büfecilik ve Türk filmlerinde figüranlık yaparken 57 yaşında emekli olan İsmet Öztoker, yaşadığı boşlukla vücudunda başlayan kireçlenme, tansiyon, şeker gibi hastalıklarla savaşmaya başlamış. 'Dede' denilen yaşıtlarının bir köşeye çekildiği yaşta, insan vücudunun kaldırabileceği en zorlu sporu yapan Öztoker, 27 yıldır her gün 3 saat ağırlık kaldırıp, vücudunu geliştirdi. Kardeşinin tavsiyesiyle 57 yaşında vücut geliştirme sporuna başlayan Öztoker sporla tüm hastalıkları yendiğini, uzun yıllardır hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi. 84'lük delikanlı, '500 gram yoğurt, 150 gram bal, 100 gram ceviz, keçiboynuzu tozu ve yulaflı bisküviden oluşan' kahvaltı menüsüyle güne başlamanın faydalarını anlatırken, herkese spor yapmayı önerdi. Haftanın 7 günü günde 3 saat azimle çalışan Öztoker, güçlü fiziği ve çevik yapısıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Öztoker, 4 evlilik yaşadığını, bu evliliklerden 4 çocuğu ve 4 torunu olduğunu söyledi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: İZMİR



=============================================



30 kilo esrar ele geçti



KAHRAMANMARAŞ'ta, polislerin 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçmaya çalıştığı otomobilde 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda şüphe üzerine 51 EE 604 plakalı otomobili takibe aldı. Polislerin kent girişinde 'dur' ihtarında bulunmasına rağmen 42 yaşındaki Murat G., otomobille kaçmaya başladı. Erkenez Mahallesi'nin ara sokaklarına girerek izini kaybettirmeye çalışan Murat G., polisin takibi sonrası yakalandı. Sürücüyü gözaltına alan polis, yaptığı aramada otomobilin bagajında 30 kilo esrar ele geçirdi. Sorgulanmasına başlanan Murat G.'nin uyuşturucu ticareti suçundan çok sayıda kaydı olduğu da belirlendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------------------



Bagajın açılması



Torbaların dışarı çıkarılması



Torbalardaki uyuşturucu



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



==============================================