Dha Yurt Bülteni-3

1)NİĞDE'DE KUŞ GRİBİ ŞÜPHESİ



NİĞDE'nin merkeze bağlı Sazlıca Beldesi'nde görülen tavuk ölümleri üzerine kuş gribi şüphesiyle inceleme başlatıldı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri kasabaya giriş çıkış yapan araçları dezenfekte ediyor. Sazlıca Beldesi'nde oturan bir besici 100 yakın tavuğunun ölümü üzerine durumu Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne telefonla bildirdi. İhbar üzerine ekipler telef alan tavuktan numune aldı. Kuş gribi şüphesine karşı telef olan tavukların temas eden aileye ve çevrede oturan vatandaşlara ilaç verildi. Ayrıca hayvanlar için de ilaç dağıtıldı. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Sazlıca Belediyesi ekipleri ile jandarma belde giriş çıkışlarında önlem alarak tüm araçları dezenfekte ediyor. Yetkililer, kuş gribi şüphesine karşı beldede tüm önlemlerin alındığını bildirdi.



Görüntü Dökümü



Özel giyimli ekiplerden ve askerlerden görüntü- Yoldan geçen traktörden görüntü



Kasabaya giriş-çıkış yapan araçlar ilaçlanırken



Kasabadaki canlı tavuklardan detay



Ölü tavuktan görüntü



Kasabanın tabelasından görüntü



Süre: 01'59" Boyut: 132 MB



Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,



2)ÖMER ASAF'IN TEDAVİSİ İÇİN 2 MİLYON LİRA GEREKLİ



SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde, Spinal Musküler Atrofi Tip 1 hastası olan 5 yaşındaki Ömer Asaf Arslan'ın tedavisinde kullanılacak yurtdışından getirilecek ilaçlar için 561 bin 60 dolar gerekli. Yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan ilaçlar için yardım kampanyası düzenlendi.Sapanca'da yaşayan Süleyman ve Derya Arslan çiftinin tek çocuğu olan Ömer Asaf Arslan'ın 6 aylıkken Spinal Musküler Atrofi Tip 1 hastası olduğu belirlendi. Solunum cihazına bağlı yaşayan Ömer Asaf Arslan'ın tedavisi için kullanılan ilaçların yurtdışından getirilecek olması nedeniyle 561 bin 60 dolar gerekli. Yaklaşık 2 milyon lirayı bulan ilaç parası için yardım kampanyası düzenledi. Bir fabrikada çalışan Süleyman Arslan ile eşi Derya Arslan çocuklarının sağlığına kavuşması için yardımseverlerin desteğini istedi.Ömer Asaf'ın dedesi Ahmet Ayan, "Torunumun hastalığının teşhisi 6 aylıkken gerçekleşti. Daha sonra solunum cihazına bağlandı. O gün bugündür solunum cihazına bağlı yaşamına devam ediyor. Müracaatlarımız sonucu Sakarya Valiliği tarafından düzenlenen yardım kampanyası dahilinde Sapanca Kaymakamlığı desteğiyle torunum için yardım kampanyası düzenlendi. Başta Sakarya Valiliği olmak üzere Sapanca Kaymakamlığı ve kampanyaya destek verecek herkese şimdiden çok teşekkür ederiz" dedi.



Derya Arslan ise, "Yardım bekliyoruz. Allah kimsenin başına vermesin ve kimseyi sağlıkla imtihan etmesin" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



Çocuktan görüntü



Dede ve anne ile röp.



Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK-SAKARYA/DHA)



3)SEMBOLİK ŞEHİT MEZARLARINDA SELFİE YARIŞI



ÇANAKKALE'nin Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi'ni gezen ziyaretçiler, sembolik şehit mezarları başında selfie ile hatıra fotoğrafı çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.



Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 102 yıl önce kahramanlığın ve destanın yazıldığı, Çanakkale Savaşları'nın simgesi olan 41.7 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi, heybeti ve ihtişamıyla öne çıkıyor. Abideyi her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Köyü kıyısının Morto Koyu Mevkii'nde, Çanakkale Boğazı'na hakim ve Çanakkale Savaşlarında şehit düşmüş 253 bin kahraman Türk askerinin anısına yapılan Şehitler Abidesi, 'Yaralı Asker Anıtı', 'Atatürk Anıtı' ile Çanakkale Savaşları kahramanlarının rölyeflerinin yer aldığı alanları gezen ziyaretçiler, bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Abidedeki Türk bayraklı sembolik şehit mezarlarını gezen ziyaretçiler, selfie ile hatıra fotoğrafı çekme yarışına giriyor.



Görüntü Dökümü



Şehitler abidesinden görüntü



Sembolik mezarlardan görüntü



Şehitler Abidesini ziyaret eden ve selfie çekenlerden görüntü



Sembolik Şehitliklerde selife çeken ziyaretçilerden görüntü



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,



4)SPOR PARK KÖY OKULLARINDA ÇOCUKLARI SEVİNDİRİYOR



ORDU'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, köy okulları için hazırlanan 'Spor Park Projesi' köy okullarındaki çocukları hem eğlendiriyor hem de spor yapmalarını sağlıyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ordu Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Okul Müdürlüklerinin destekleriyle, köy okulları için Spor Parkı Projesi hazırlandı. Proje kapsamında şuana kadar 20 köy okulu bahçesine spor parkı kuruldu. Son olarak Altınordu İlçesi'ne bağlı Gerce Mahallesi İlkokulu bahçesine kurulan ve bir hafta süreyle burada açık kalacak olan seyyar spor parkta, öğrenci çocuklar hem spor yapıyor, hemde doyasıya eğleniyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, seyyar kurulan park projesinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Buradaki amacımız hem köy okullarında okuyan öğrencilerimizin spor yapmalarını teşvik etmek, hem de parkta doyasıya eğlenmelerini sağlamak. Bu projemizi 19 ilçemize yayacağız. Aynı zamanda yetenekli çocuk öğrencileri tespit edip, çeşitli spor branşlarına yönlendirmek. Böylece gelecekte bunun meyvesini de alacağız. Lisanslı sporcularımızın sayısını bu vesileyle kat kat artıracağız. Spor parkını kurduğumuz her köy okulundan en az bir tane yetenekli çocuk bulup desteklemeyi planlıyoruz"dedi.



ŞEHİRDE SPOR İMKANI ARTIK KÖYLERDE



Köyde yaşayan çocukların spordan uzak kaldığını, bu tür projelerle onları eğlendirerek spor yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını da vurgulayan Mustafa Genç, "Spor parkın içerisinde küçük çocukların eğlenirken spor yapacağı standlar var. Şişme balon, zeka oyunları için satranç istasyonu, mini golf istasyonu, masa tenisi, halat çekme, ip atlama gibi etkinlikler var. Spor parkı bir çok branşı, 15 farklı istasyonu içinde barındırıyor. Çocuklar bu parkta çok mutlu oluyor, geri dönüşümleri de başladı. Sporcu sayımız her geçen gün artıyor, burada yapılan spor aktivitelerine katılan öğrenciler spora başlıyorlar. Şehirlerde olan spor imkanını artık köylere taşıdık. Böylelikle köy çocuklarının da ayağına bu hizmeti götürmüş oluyoruzö şeklinde konuştu. Gerce İlkokulu Müdiresi Yeşim Köse Yiğit ise, projenin Altınordu ilçesinin en uzak köyünde, kendi okullarında uygulanmasının öğrencileri ve okul öğretmenlerini çok sevindirdiğini belirterek Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti.



Görüntü Dökümü



-Mustafa Genç'le röportaj



-Yeşim Köse Yiğit ile röportaj



-Öğrencilerle röportaj



-Spor parkından görüntü



-Spor parkında oynayan ve spor yapan çocuklardan görüntü



-Okuldan görüntü



-Spor parkının olduğu Gerce Mahallesi'nden görüntü



(SÜRE: 06: 00 Dk) - (BOYUT: 355 MB)



Haber-Kamera: Nedim KOVAN -ORDU-DHA



5)TİRE'DE KAÇAK KAZIYA 6 GÖZALTI



İZMİR'in Tire İlçesi'nde, kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan 6 kişi, jandarma tarafından yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.



Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent dışından ilçeye gelen bir grubun Kurşak Mahallesi yakınlarında kaçak kazıyla tarihi eser arayacağını öğrendi. Bölgede önlem alan Büyükkale Karakol Komutanlığı ekipleri, M.A., M.K., M.K., E.O., C.G., ve İ.B.'yı kazı yaparken suçüstü yakaladı. Bölgede birden fazla noktada kaçak kazı yaptığı belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı. Kaçak kazıda kullanılan dedektör, kazma, kürek, balyoz, levye, halat, ip merdiven, baret, matkap, emniyet aletleri ve aydınlatma araçları gibi malzemelere de ele geçirildi. Ayrıca zanlıların kullandığı otomobile de el konuldu, yediemine teslim edildi. Ele geçirilen malzemeler ise adli emanete alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü



Ele geçirlen ve kaçak kazı yapılan bölgeden görüntü



(Haber- Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,