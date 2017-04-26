Dha Yurt Bülteni-3
1)KAĞIZMAN ŞEHİTLERİ ERZURUM'DAN UĞURLANDIKARS'ın Kağızman ilçesi kırsalında PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen oprasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul ile Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin Erzurum'da düzenlenen...
1)KAĞIZMAN ŞEHİTLERİ ERZURUM'DAN UĞURLANDI
KARS'ın Kağızman ilçesi kırsalında PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen oprasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul ile Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin Erzurum'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Erzurum'un Dumlu Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu'nda görevli ve çok iyi iki arkadaş olan Bitlisli Tekin Tekin ile Kahramanmaraşlı Hüseyin Emre Kul terör örgütüne yönelik Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen Nurettin Öztürk operasyonuna katıldı. Tekin ve Kul, 25 Mayıs günü saat 13.10'da Dikbaş'ın Tepe Bölgesine geldiklerinde teröristler tarafından önceden hazınlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. Aynı gün askeri helikopterle Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen şehitlere burada otopsi yapıldı. Bugün sabah morgdan alınan şehitlerin cenazesi, Askeri hava limanına getirildi.
Şehitler için hava limanında düzenlenen törene Vali Seyfettin Azizoğlu, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, daire müdürleri, askerler ve şehit yakınları katıldı. Askerlerin özgeçmişinin okunmasından sonra Müftü Hasan Hüsnü Sula, dua ettirdi ve helallik istedi.Törenin ardından kader birliği eden bekar, iki silah arkadaşın cenazesi Askeri uçağa kondu. Şehit Tekin Tekin'in cenazesi Bitlis'in Tatvan ilçesine, Hüseyin Emre Kul'un cenazesi ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürüldü.
Görüntü Dökümü
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-Şehitlerin askeri havalanına getirilmesi
-Şehit cenazlerinin araçtan alınarak tören alanına getirilmesi
-Şehit cenazelerinden detay
-Protokol ve silah aarkadaşlarından detay
-Şehit özgeçmişleri ve Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın dua okuması
-Şehit cenazlerinin uçağa konulması
-Şehit yakınlarının uçağa binmesi
-Uçağın kalkışı
Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,
SÜRE: 06.52 BOYUT: 316 MB
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2)BİTLİS'TE ŞEHİT OLAN ASTSUBAY ÇELEBİ, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
BİTLİS merkeze bağlı Aşağıölek Köyü kırsalında yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan, 1 çocuk babası 30 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emrah Çelebi, Bitlis'te yapılan törenin ardından memleketi Ağrı'nın Patnos İlçesi'ne uğurlandı. Aşağıölek Köyü kırsalında bulunan Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda, dün teröristlerin daha önceden tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Çelebi şehit oldu. Şehit Astsubay Çelebi için bugün İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanı Albay Taner Dinçyürek, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, Vali Yardımcıları Kamil Güzel ve Murat Kütük, Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Çelebi'nin Türk Bayrağına sarılı cenazesi, tören alanına getirildikten sonra öz geçmişi okundu. Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Türkiye'nin büyük bir saldırı altında olduğunu söyledi. Vali Çınar, 100 yıl önce Çanakkale'ye gelen bütün devletlerin bugün kıyımıza yanaşarak daha büyük saldırılar başlattıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Bugün 100 yıl öncesinden farklı bir şey var. Saldırılarını Müslüman ülkeler içinde kurdukları terör örgütleri vasıtasıyla, vekalet ve taşeron savaşı dediğimiz yöntemlerle yapıyorlar. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Türkiye tıpkı masallardaki gibi saldırıldıkça daha güçlenen ve büyüyen bir devlet. Dünyanın, mazlumların ve bütün Müslümanların umudu ve duasında olan bir devlet. Burada şehidimize ve şehitlerimize minnettarlığımızı arz etmemiz gerekiyor. Vatanları için canlarını feda etmek için yemin ettiler ve yeminlerine sadık kaldılar. İnsanın verebileceği en kıymetli şey kendi hayatıdır. Onlar bizim için, evlatlarımız ve gelecek nesillerimiz için canlarını feda ettiler."
Tabuta sarılarak ağlayan şehit Astsubay Çelebi'nin eşi Sündüz Çelebi ve yakınlarını askeri personel teselli etti. İl Müftüsü M. Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından şehit Astsubay Çelebi'nin cenazesi helikopterle memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesine gönderildi
Görüntü Dökümü
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-Bitlis' teki törenden uğurlama görüntüleri geçildi
Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,-
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3)BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK'IN MUTLU GÜNÜ
BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu Yusuf Kenan Kaynak'ın hayatını birleştireceği Ayşe Bilge Öztürk'le kına gecesi Bursa'da yapıldı. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu Avukat Yusuf Kenan Kaynak ile MHP Bursa eski il başkanlarından Necati Uğur Öztürk'ün kızı Avukat Ayşe Bilge Öztürk'ün kına eğlencesi dün Bursa Gönlüferah City Otel'de yapıldı.Geceye Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, dünürü Necati Uğur Öztürk, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, İsmail Aydın, Zekeriya Birkan, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.Genç çiftin düğününün 9 Mayıs'ta Ankara Grand Otel'de yapılacağı öğrenildi.
Görüntü dökümü
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Kına gecesinde davetlilerin gelmesi
Detaylar
Gelin ve damadın fotğrafları
Recai GÜLER/Faruk KAHRAMAN/BURSA,
(BOYUT: 234 mb) (SRE: 3.50dk(
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4)FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN MAHREM İMAM: "ÇEK BABAM İYİ ÇEK"
KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün emniyet teşkilatından sorumlu mahrem imamları olduğu ileri sürülen hakkında yakalama kararı bulunan 119 kişiden 20'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden öğretmenlikten ihraç edilen ve dönercilik yapan Hasan Hüseyin K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek babam çek iyi çek. Açık net çıksın"demesi dikkat çekti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet teşkilatından sorumlu çoğunlu öğretmen 119 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ardından bugün polis tarafından daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt yapılanması içerisinde müdür, müdür yardımcısı, rehber, danışman gibi görevler yaptığı ileri sürüldü. Gözaltına alınanlardan 'Hüseyin' kod adlı Hasan Hüseyin K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek babam çek iyi çek. Açık net çıksın"demesi dikkat çekti. Şüpheliler Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
Sağlık kontrolünden çıkartılması
(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)
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5)ADANA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU 30 GÖZALTI
ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, mesleklerinden ihraç edilen kamu görevlilerine yönelik operasyan yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, öğretmen ve adli yargı eski mensubu 30 kişi gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü'nce günün ilk ışıklarında düzenlenen operasyona, TEM, Uyuşturucu Suçları ile Mücadele ve Asayiş Şube müdürlüklerine bağlı toplam 45 ekip katıldı. Sabah ezanı ile birlikte harekete geçen ekipler, önceden belirlenen 35 adrese eş zamanlı olarak girdi. Haklarında yakalama kararı çıkan ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıkları saptanan FETÖ/PDY üyesi 30 zanlı gözaltına alınırken, evlerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen FETÖ zanlıları, sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü
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Adli Tıp Birimi genel görüntüsü
Polis aracının gelişi
Adli Tıp Birimi tabelası
Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi
SÜRE: 01'55" BOYUT: 117 MB
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
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6)NİŞANLISININ AYRILMAK İSTEDİĞİ GENÇ KIZ İNTİHAR ETTİ
ADANA'da iddiaya göre nişanlısının ayrılma teklifine sinirlenen 27 yaşındaki Gamze Özcan, Seyhan Baraj Gölü'ne atlayarak yaşamına son verdi. Olay yerine gelen nişanlısı Samet G., "Kızı bulun benim başımı yakmayın" diye gözyaşı döktü.
Merkez Çukurova İlçesi Toros Mahallesi'nde Gamze Özcan, nişanlısı Samet G. ve arkadaşları bir restoranda geç saatlere kadar yemek yedi. Geç saatlere kadar sohbet eden grup, saat 01.00 sıralarında evlerine gitmek için masadan kalktı. Bu sırada iddiaya göre Samet G. nişanlısı Gamze Özcan'a ayrılmak istediğini söyledi. Aralarında bir süre tartışan çiftten, Gamze Özcan restorandan çıkıp, 01 T 2759 plakalı taksiye bindi. Ağlayarak Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Batı Köprüsü'ne gelen Gamze Özcan, yol boyunca da nişanlısı ile telefonla konuştu. Köprünün üzerinde sürücüye, "Hava alacağım" diyerek durmasını söyleyen Özcan, araçtan indi. Gamze Özcan köprünün korkuluklarına çıkıp, kendini boşluğa bıraktı. Taksicinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve kurtarma ekipleri geldi.
Sualtı Grup Amirliği'nden dalgıç polisler gece karanlığında genç kızı aradı.
'KIZI BULUN BENİM BAŞIMI YAKMAYIN'
Bu sırada olay yerine gelen Samet G. nişanlısının intihar ettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Ailesinin tek çocuğu olduğunu belirten Samet G., polislere, "Benim başımı yakmayın. Ben ayrıldım, bu iş bitmişti. Kendisi burada tek, ailesi Sivas'ta. Taksi şoförü neden bırakıyor? Bulun bu kızı benim başımı yakmayın. Ayrıldık bitti gitti"diye gözyaşı döktü.
Gece boyunca yapılan çalışa sırasında Gamze Özcan'ın cesedi bulundu. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülerek soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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Olay yerindeki taksi, polisler ve ambulansın görüntüsü
Polislerin gölde bot ile intihar eden kızı aramaları
İntihar eden kızın nişanlısı Samet G'nin olay yerine gelmesi ve ağlaması
Samet G'nin polis aracı içinde konuşması
Olay yerinden detay görüntü
İntihar eden kızın arkadaşının polislerle konuşması
Taksicinin polisle konuşması
Olay yerindeki kalabalık
SÜRE: 02'11" BOYUT: 134 MB
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ ADANA,
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7)9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA OTOMOBİLİYLE ÇARPAN 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜYÜ TAMPON PARÇASI YAKALATTI
KONYA'da 9 yaşındaki Zülfikar Coşğun, bakkala gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Polis, kaza yerine düşen tampon parçasından yola çıkıp, kentteki aynı renk ve modeldeki 3100 otomobili incelemesinin ardından kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M. E.'yi, yakaladı. Kaza, geçtiğimiz 21 Nisan Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evden çıkıp bakkala gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Zülfikar Coşğun'a, plakası alınamayan bir otomobil çarparak kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zülfikar, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
KAZA YERİNE DÜŞEN TAMPON PARÇASI KAZAYI AYDINLATTI
Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücüyü ve aracı tespit etmek için kaza yerine düşen 17 santimetrelik tampon parçasını detaylı inceledi. Tampon parçasının hangi marka ve model araca ait olduğunu belirledi. Ardından kentteki aynı marka, renk ve modeldeki 3100 otomobili adreslerinde tek tek bulup inceledi. Yapılan incelemede Zülfikar Coşğun'a çarpıp kaçan 42 H 7212 plakalı tamponu kırık otomobili, dün merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi Kale Sokak'ta buldu. Otomobili kullanan 17 yaşındaki ehliyetsiz M.E., evinde gözaltına alındı. Babasına ait otomobille gezdiği sırada kazanın olduğunu belirten M.E.'nin ilk ifadesinde "Çocuğa çarpınca korkup kaçtım" dediği öğrenildi. M.E.'nin yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Görüntü dökümü
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-Şüphelinin görüntüsü
-Kaza yapan otomobilin görüntüsü
-Parçalanan tamponun görüntüsü
-Polisin otomobilde incelemesi
-Detaylar
(Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,)
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8)BAŞKALE'DE 16 AFGAN KAÇAK YAKALANDI
VAN'ın Başkale İlçesi'nde, hudut birlikleri İran sınırında Afganistan uyruklu 16 kaçak yakaladı.
Başkale'de bulunan 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, termal kameralarla yaptıkları gözetlemeler sırasında bir grup kaçağın sınırı yasadışı yollarla geçtiklerini belirledi. Ekiplerin sevk edildiği bölgede 2'si çocuk 16 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na sevk edilen kaçaklar, BaşkaleDevlet Hastanesi'nde sağlık kontrolunden geçirildikten sonra Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne sevk edildi.
Görüntü Dökümü
-İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen kaçaklar
-Küçük çocuklar
-Kaçaklardan detaylar ve minibüse binmeleri
VAN/DHA
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9)11 MAYIS REYHANLI TERÖR SALDIRISININ KİTABINI YAZDI
KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslar arası ilişkiler bölümü öğrencisi Reyhanlılı Safiye Cemre Elver, 11 Mayıs 2013'te kendi ilçesinde meydana gelen iki ayrı terör saldırısında yaşananlarla, yakınları şehit olanların duygu ve düşüncelerini kitap haline getirdi.
Yazdığı ve basımına başlanılan kitabının tanıtımını yapan Evler, bin adet basılacak olan kitabını Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği'ne bağışladı. Reyhanlı'daki terör saldırısının anneler gününden bir gün öncesinde yaşanması nedeniyle farklı bir anlam taşıdığını belirten Elver, kitabında daha çok annelerin görüşlerine yer verdiğini söyledi. 52 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör saldırısının önemi ve acısının çok büyük olduğunu belirten Elver, "İlçemiz ve ülkemiz için yapmamız gereken terörü sonuna kadar lanetlemektir. 4. yılında Reyhanlı patlamasını, her 11 Mayısta eğitim gördüğüm üniversite platformunda ve farklı sosyal medya aracılığı ile sürekli duyurmaya çalışıyorum. Duyurma çabalarımı daha da farklı şekilde yapmak istediğim için kitap yazmaya karar verdim. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Dernek Başkanı Ahmet Tuna ile paylaşarak destek aldım dedi.
EN KANLI SALDIRIYDI
Kitabına kadınların daha yoğun olarak katılmasını sağladığını söyleyen Elver şöyle konuştu;
"Şehit ailelerinden kadınların, saldırıda kaybettikleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini ve teröre duydukları nefreti belirlemelerini istedim. Onlar da, yazdıkları mektuplarla düşüncelerini paylaştılar. Mektupların yanı sıra görgü tanıkları ile görüşerek yazdığım kitabı baskıya verdim. Amacım yaşanan terör saldırısını Reyhanlı, Hatay ve Türkiye çapında duyurmak ve terörü lanetlemek. Bu saldırı en kanlısıydı. Daha sonra yerini Ankara ve Suruç saldırıları aldı. Bu tür olaylar ülkemizde bir daha yaşanmasın. Kitabımı 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği'ne bağışladım. Onlarda 11 Mayıs günü düzenlenecek bir programla halka dağıtacaklar.ö
Dernek Başkanı Ahmet Tuna ise, 2,5 yıllık bir çalışmanın ardından kitabın baskıya verildiğini belirterek, amaçlarının şehitleri unutturmamak olduğunu söyledi. Tuna, "Saldırıdan bu güne kadar 4 yıl geçti. Şehitlerimizi unutturtmamak için ne yapabiliriz diye düşünürken Cemre kızımızla beraber çalışma yaptık. Sonunda güzel bir kitap ortaya çıktı. Kitabı halka dağıtacağız. Bu kitabın tüm Türkiye'de okunmasını istiyoruz. Kızımıza teşekkür ediyoruzö dedi.
11 Mayıs 2013 yılında Reyhanlı'da biri Yeni Mahallede bulunan belediye binası yanında, diğeri ise Atatürk caddesi üzerinde 2 ayrı terör saldırısı meydana gelmiş ve bu saldırıda 52 kişi yaşamını yitirmiş, önceden istihbarat alınmasına rağmen önlenemediği için bazı polis görevlileri hakkında dava açılmıştı.
Görüntü Dökümü
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Şehit fotoğraflarının yer aldığı pano
Atatürk fotoğrafı ve dernek amblemi
Kitabın yazarı ile dernek yöneticilerinin görüntüsü
Elver, kitabın sayfalarını incelerken
Kitap yazarı Elver'in açıklaması
Dernek Başkanı Ahmet Tuna'nın konuşması
Toplu halde görüntüleri
(SÜRE: 3' 45' )(BOYUT: 119 mb)
Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),