Dha Yurt Bülteni-3

10 BİN TÜRK DEDELERİNİN İZİNDE YÜRÜDÜ (EK)



1)BAKAN KILIÇ'TAN VEFA YÜRÜYÜŞÜ DEĞERLENDİRMESİ



Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yıldönümü anma töreni kapsamında düzenlenen 57'inci Alay Vefa Yürüyüşü'nün ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından basın toplantısı yaptı. Yürüyüş ile Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yılını idrak ettiklerini kaydeden Bakan Kılıç, "Burada 102 yıl önce 1915'te ecdadımızın hayatını hiçe sayarak ortaya koymuş olduğu mücadele, ülkenin birliği, geleceği, milletimizin, mukaddes değerlerimizin korunması için, tabiri caizse yedi düvelin bir araya gelip üstümüze çullandığı zamanlar, buna karşı burada ülkemizin, milletimizin ve o zamanki tüm coğrafyanın her yerinden her bir köşesinden gelip şehit olan aziz ecdadımız anısına, gençlerimiz ile beraber yürüdük. Tabii geçmişten aldığımız gücün geleceğe doğru nasıl bizi götürdüğünü de yürüyüşe katılan tüm gençlerimiz hissettiler. Özellikle 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye ihanet edenlerin, hainlerin karşısında gençliğimiz dimdik durdu. Bir kere daha burada tüm milletle beraberce karşı durduğumuz o darbe girişimini Cumhurbaşkanımız'ın çağrısıyla, Başbakanımız'ın davetiyle sokağa çıkan ve bu darbe girişimini de tarihe gömen bu aziz milletin evlatları burada ecdadının ortaya koymuş olduğu fedakarlığı ve onun izinde yürümeyi de yaşamış oldu" dedi.



-Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın açıklaması



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,



(TEKRAR)



2)ÇANAKKALE'DE MAGİE MORE AKREDİTELİ REHBER KÖPEĞİ İLE TÖREN ALANINA GELDİ



İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'nin görme engelli eşi Magie Moore'un Golden kırması rehber köpeği ile tören alanına gelmesi



Köpeğin diplomatik misafir kartından görüntü



Köpeğin yerde yatarken görüntüsü



Köpeğin İstiklal marşı okunurken ayakta hareketsiz beklemesi



(Kamera Burak GEZEN-ÇANAKKALE/DHA



3)HAKKARİ'DE 6 PKK'LI HAVA OPERASYONU İLE ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ



HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nde bulunan Güven Dağı'na sızma girişiminde bulunmak isteyen bir grup PKK'lı terörist güvenlik güçleri ile çatışmaya girdikten sonra kaçmaya çalıştı. İnsansız hava araçlarıyla (İHA) takip edilen PKK'lılardan 3'ü Nirveseytu, 3'ü ise Yayladere Mevkii'nde savaş uçaklarının da kullanıldığı operasyonda etkisiz hale getirildi.



Hakkari ve çevresindeki kırsal alanda başlatılan operasyonlar sürdürülürken, dün akşam bir grup PKK'lı terörist, Çukurca İlçesi'nin Pirinçeken Bölgesi'nde sınıra sıfır noktada bulunan Güven Dağı'na sızma girişiminde bulunmak istedi. Teröristler 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından tespit edilince sıcak takibe başlandı. Sıcak temas ardından teröristler Kuzey Irak'a kaçmak istedi. Güvenlik güçleri İHA'lar aracılığı ile takibi sürdürdü. Yer ve konumları belirlenen teröristlerden 3'ü Nirveseytu Tepe, 3 ise Yayladere Mevkii'nde savaş uçaklarıyla vurularak etkisiz hale getirildi.



HAKKARİ, -



4)TEKSTİL FABRİKASINDAKİ YANGIN KORKUTTU



GAZİANTEP'te, bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.



Yangın, dün gece geç saatlerde 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda başladı. Elektrik sisteminin kısa devre yapmasından çıktığı ileri sürülen yangın, kısa sürede pamuk balyalarını tutuşturdu. Balyaların tutuşmasıyla etkisini artıran yangın, kısa sürede fabrikanın diğer bölümlerine de sıçradı. Fabrikadan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bir saatte söndürüldü. Hasara yol açan yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.



Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)



5)APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ



İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan 49 yaşındaki Yıldız Akgün, dairesinde elektrik sobasından çıktığı belirlenen yangında yaşamını yitirdi.



Bengisu Mahallesi Yayla Caddesi 41 numaradaki 6 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Yıldız Akgün'ün evinde, bugün saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Bir yıl önce omurilik ameliyatı olan ve kısa bir süre önce İzmir'deki hastaneye giderek kontrollerini yaptırıp tekrar Ödemiş'e dönen Akgün'ün uyuduğu sırada elektrik sobasından çıktığı sanılan yangın, evi sardı. Yangını görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlatıp, yangını söndürdü. Yapılan kontrolde, Yıldız Akgün'ün evinde yanarak öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yıldız Akgün'ün cesedi, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait cenaze aracıyla, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



İKİNCİ YANGINDA MADDİ HASAR OLUŞTU



Öte yandan aynı gece ilçedeki ikinci ev yangını, İnönü Mahallesi Şehit Yücel Öner Sokak numara 36/1'deki apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. Termosifondan çıktığı belirlenen yangında, maddi hasar meydana geldi.Polis, her iki yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Haber- Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir),



6)DERİ ATÖLYESİNDEKİ YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ



GAZİANTEP'te, bir deri işleme atölyesinin 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.



Yangın, gece saatlerinde Çakmak Mahallesi'nde bulunan 3 katlı deri işleme atölyesinin en üst katında meydana geldi. Atölyenin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki deri ve benzeri malzemelerin tutuşmasıyla atölyeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler atölyenin depo kısmının kapılarını kırarak su ve köpükle müdahalede bulundu.



Bir saat süren çalışmayla söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)



7)KABUĞU KIRILAN KAPLUMBAĞA TEDAVİYE ALINDI



KARABÜK'te, Suriye uyruklu 2 gencin yere atarak kabuğunu kırdığı iddia edilen kaplumbağa veteriner kliniğinde tedaviye alındı.Kent merkezinden geçen Araç Çayı kenarındaki Kordon Park'ta yürüyüş yapan Vural Yurdabakan, parkta yanına yaklaştığı 2 gencin kaplumbağayı yere atarak eğlendiklerini fark etti. Yurdabakan, kaplumbağanın kabuğunun kırıldığını görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen ekipler kaplumbağayı alıp veteriner kliniğine götürdü. Kamplumbağa klinikte tedaviye alındı.



Veteriner hekim İlker Başdağ, farklı renklerde boyanan kaplumbağanın kabuğunda çok büyük bir çatlak olduğunu söyleyerek, "Bu çatlağı yerine oturtturduk. Şu an tedavisini sağlıyoruz. Daha çok antibiyotik tedavisi ve çatlağın daha çabuk düzelebilmesi için de ilaç tedavisi uyguluyoruz. Kaplumbağamızın durumu iyiye gidiyor. Bu tedavinin süreci zaman zaman uzayabilse de kaplumbağamız 1 ay sonra sağlığına kavuşacak ve tekrar doğaya salınacak" dedi.



Kamplumbağayı bulan Yurdabakan da hayvanı yere atarak eğlenen gençlerden birisini peşinden koşarak yakaladığını anlatarak, "Kaplumbağaya niye eziyet ettiklerini sorduğumda yarım yamalak Türkçe ile Suriyeli olduğunu ve kendisinin yapmadığını yanında ki arkadaşının yaptığını söyledi. O sinir ve üzüntüyle kaplumbağanın yanına geldim. Kabuğu boydan boya çatlamıştı. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur" dedi.



Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvana eziyet ettiği iddia edilen kişilerin bulunması için polisle birlikte çalışma başlattı.



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



8)TADİLATTAKİ İŞ MERKEZİNE 'ÇELİK KASA KESİYORLAR' BASKINI



ANTALYA'da çoğunlukla kuyumcuların olduğu bir iş merkezinde üç kişinin önce merdivenle görülmesi, ardından spiral makinesiyle demir kesme sesinin duyulması 'Çelik kasa kesiyorlar' şüphesiyle polisi harekete geçirdi. Baskında 3 kişi gözaltına alındı.



Olay, Muratpaşa İlçesi'nde ağırlıklı olarak kuyumcu dükkanlarının bulunduğu Kazım Özalp Caddesi üzerindeki kapalı pazarda saat 05.30'da meydana geldi. Ellerinde merdivenle kapalı pazar içerisinde gezen 3 kişiyi MOBESE kameralarından gören polis ekipleri hırsızlık yapılacağı şüphesiyle adrese çok sayıda polis ekibi yönlendirdi.



DEMİR KESME SESİ ŞÜPHEYİ KUVVETLENDİRDİ



Belirtilen adrese gelen polisler, işhanındaki dükkanların kapalı olduğunu gördü. Tadilatta olan bir binanın en üst katında sesler duyan polis, spiral makinesiyle demir kesme sesini de duyunca hırsızlık zanlılarının çelik kasayı keserek açmaya çalıştıklarından şüphelendi. Tadilattaki iş yerine kapıları kilitli olduğu için uzun uğraşa rağmen giremeyen polis, itfaiyeden yardım istedi.



İTFAİYE YARDIMIYLA ÇATIYA ÇIKTILAR



İtfaiye merdiveniyle iş merkezi çatısına çıkan polis, üç kişinin inşaat halindeki demir çatıda kaynak çalışması yaptıklarını gördü. İşçilerin çok sayıda polisi karşısında görünce şaşkınlık yaşadıkları görüldü.



45 yaşındaki Ahmet Ö., 46 yaşındaki Erol T. ve üzerinden kimlik çıkmayan üçüncü kişi sorgulanmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İşçilerden Erol T. "Sadece tadilat yapıyorduk" dedi.



Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,



9)BURSA'DA 33 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE



BURSA merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında İrfan Eğitim Derneği yönetici ve üyelerinin de bulunduğu 33 kişi adliyeye sevk edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan İrfan Eğitimciler Derneği'nin yönetici ve üyelerinden oluşan 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 Nisan'da Bursa, Şanlıurfa ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'yı kurtarmak amacıyla para yatırdıkları ve 17- 25 Aralık sonrası hükümet aleyhinde algı oluşturmak için gösteri ve eylem yaptıkları öne sürüldü. Sorgusu tamamlanan 33 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.



Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA,



(ÖZEL)



10)HURDA DEPOSUNDA 500 BİN PAKET KAÇAK SİGARA



ADANA'da hurda deposunda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, doğu illerinden hurda taşıyan bir kamyonda kaçak sigara nakli yapılacağı bilgisini alarak çalışma başlattı. Kamyonu takibe alan ekipler, Onur Mahallesi'ndeki bir hurda deposuna kadar izledi. Depoya giren kamyondan, üzeri preslenmiş metal ve plastik hurdalarla kapatılmış olan kaçak sigaralar boşaltılırken ekipler baskın yaptı. Baskında polisi gören zanlılar, binanın çatısına çıkıp, arka sokağa geçerek kaçmaya çalıştı. Deponun çevresini kuşatan ekipler, kaçmaya çalışan 8 kişiyi gözaltına aldı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, depoda yapılan aramada bulunan yaklaşık 500 bin paket kaçak sigaraya da el kondu.



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA,



11)FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN 21 ÖĞRETMEN ADLİYEYE GÖNDERİLDİ



KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 öğretmen Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve ByLock programı kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 21 öğretmen Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ DHA)



12)TRT ÇOCUK VE GENÇLİK HALK OYUNLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ BEĞENİYLE İZLENDİ



TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Nevşehir'de bir dizi etkinlikle devam ediyor. TRT Genel Müdürü Şenol Göka başta olmak üzere üst düzey yöneticilerinin de 26 ülkeden gelen çocukları yalnız bırakmadığı etkinliklerde bugün Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk oyunları, çocuk ve gençler tarafından başarıyla sunuldu.Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleştirilen TRT Çocuk ve Gençlik Halk Oyunları Topluluğunun gösterisini, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz ,Murat Göktürk, r Belediye Başkanı Hasan Ünver ve TRT Genel Müdürü Şenol Göka ile TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği için Nevşehir'de bulunan 26 ülkenin çocukları ile çok sayıda vatandaş izledi.165'i çocuk ve 60 ı da gençlerden oluşan TRT Çocuk ve Gençlik Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye'nin dört bir köşesine ait halk oyunlarını büyük bir başarı ile sahneye uyarladı.



Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)



DV 1 Dosya 5 Dakika 350 -MB