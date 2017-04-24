Dha Yurt Bülteni-3
1)CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST TİMİ DAVASININ 2'NCİ DURUŞMASI BAŞLADI"OĞLUMU KİM ÖLDÜRDÜYSE ERKEK GİBİ SÖYLESİN"CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu...
1)CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST TİMİ DAVASININ 2'NCİ DURUŞMASI BAŞLADI
"OĞLUMU KİM ÖLDÜRDÜYSE ERKEK GİBİ SÖYLESİN"
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması başladı. O gece çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker duruşma salonunda, "Oğlumu kim öldürdüyse çıkıp erkek gibi söylesin" dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Baba Nihat Eker ise, "Sabaha kadar çatışma bölgesinde 3 bin mermi atılmış. Bunların hepsi yalan söylüyor" dedi.
Muğla Adliyesi'nin fiziki koşullarından dolayı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Toplantı Salonu'nda yapılan Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın 2'nci duruşması, bugün saat 09.30 da başladı. 1'i henüz yakalanamayan, 44'ü tutuklu olmak üzere toplam 47 sanıklı dava için darbeci askerlerin cezaevi araçlarıyla getirilmesinden önce polis ekipleri bomba dedektörü köpek ile salonun dışından arama yaptı. Özel harekat polisleri ise çevre bnaların çatılarında konuşlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi ile Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de müdahillik talebi kabul edilen davanın ikinci duruşmasında, mahkeme heyeti tanıklardan ilk olarak Nedip Cengiz Eker'in adli muayenesine katılan Marmaris Ahu Hastanesi Acil Servisi'nde görevli pratisyen hekim İsmet Enginsu'yu dinledi.
"CESETTE YANIK VE BARUT İZİ YOKTU"
Dr. İsmet Enginsu, "15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece hastanede yoktum. Ertesi gün, saat 08.30 sıralarında görevime başladım. Saat 09.00 sıralarında Nedip Cengiz Eker'in adli muayenesine katıldım. Sol göğüs üstünde bir yarası vardı. Kenarları düzgün ve taze bir yaraydı. Eni 4-5 santim civarındaydı. Kesici bir alet yarası olabileceğini düşündüm. Sırttan bir çıkış deliği yoktu. Ceset otopsiye gideceği için yaranın içine bakmadım. Kurşun yarası dışında olduğunu düşünüyorum. Yakın ateşlerde yanık ve barut izi olur. Cesedi incelememde bunların hiçbiri yoktu. Meslek hayatım boyunca 15 ölü muayenesine katıldım" dedi.
"OĞLUMUN ARABASINDA 27 KURŞUN VAR"
Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, "Bunların hiçbir doğru söylemiyor. 27 kurşun benim çocuğum arabasında var. Sabaha kadar 3 bin mermi atılmış" derken, anne Güzel Eker ise, "Herkes evlat sahibi. Benim oğlumun günahı neydi? Oğlumu kim öldürdüyse erkek gibi çıkıp söylesin. Hepsinden şikayetçiyim" dedi, ardından gözyaşı döktü.
Duruşma tanık ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinin bomba köpeği ile görüntüsü
-Özel harekat polislerden görüntü
-Darbeci askerlerin cezaevi araçları ile getirilişi
Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,
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2)ABANT'TA NİSAN AYINDA 20 SANTİM KAR
BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Tatilciler, Nisan ayında yağan karın keyfini çıkardı. Kentin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan kar, Abant'ta bahar ile birlikte uyanıp yeşeren doğanın üzerine örttü. Tabiat parkındaki kar seviyesi kış aylarını aratmadı ve 20 santime ulaştı. Nisan ayında yağan kar ile birlikte Abant'ta eşsiz manzaralar oluştu. Tatilciler karla kaplı göl çevresinde ve iskelelerde yürüyüşe çıktı. Bazıları da faytonla göl turu attı. Kar manzarası eşliğinde bol bol fotoğraf çektiren tatilciler, beyaz güzelliğin keyfini çıkardı. Tatilciler, "Bahar ayında buraya geldik ama karla karşılaştık. Bu da bizi mutlu etti. Burası her mevsim çok güzel" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Karla kaplı alanlar
-Manzara görüntüleri
-Tatilci ile röp
-Karlar içerisinde fotoğraf çeken tatilcilerx
SÜRE: (02.02 DK) BOYUT: ( 227 MB)
HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU
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3)DOKTORA TEKMEYE 11 AY 20 GÜN HAPİS VE 3 BİN LİRA PARA CEZASI
ADANA'da özel bir tıp merkezinde çalışan doktor 41 yaşındaki Talip Yalım'a tekme atan hasta yakını 23 yaşındaki Kasım Çiçek hareket suçundan 11 ay 20 gün hapis, kasten yaralama suçundan ise 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Doktoru döven sanığa verilen cezalarda indirim ve erteleme yapılmadı.
Olay, 3 Aralık'ta merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bulunan Ömür Tıp Merkezi'nde meydana geldi. Acil servise getirilen 16 yaşındaki bir kızı muayene eden Dr. Talip Yalım, hastanın yakınlarına, acil bir durum olmadığını söyledi. Genç kızın durumunun strese dayalı olduğunu söyleyen Yalım, diğer kabinde başka bir hastayı muayene etmeye başladı. İddiaya göre genç kızın ağabeyi Kasım Çiçek 'ambulans çağırsana lan' diye bağırarak doktora tekme attı. Dr. Yalım, kasıklarına gelen tekmeyle yere yığılırken araya girenler Kasım Çiçek'i uzaklaştırdı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonunda Kasım Çiçek hakkında kamu görevlisine hakaret ve kasten yaralama suçlarından dava açıldı.
ATTIĞIM TEKME DEYMEDİ
7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Kasım Çiçek, olay günü ailesinin kendisini arayarak kız kardeşinin hastanede olduğunu söylediğini anlatarak savunmasında şunları söyledi: "Hastaneye gittiğimde ablam ağlıyordu. Ne olduğunu sorduğumda kız kardeşimin tansiyonu yükseldiğini söyledi. Yanına gittiğimde bembeyaz olmuştu. Bu sırada doktor geldi, kendisine durumu sordum. Ambulans ile başka bir hastaneye gönderilmesini istedim. Doktor ise 'siz götürün' dedi. Arabamız olmadığını söyledim ancak çabuk götürün şeklinde bir el işareti yaptı. Buna sinirlendim ve tekme attım. Ancak attığım tekme değmedi. Küfür içeren bir söz söylemedim."
Müşteki olarak ifade veren Talip Yalım ise, hastayı muayene ettiğini belirterek, "Strese dayalı bir sıkıntısının olduğunu söyledim. Kontrol amaçlı yarım tablet dil altı hapı verdim. Yanında yakınları da vardı. Diğer hastayı muayene ettiğim sırada perdenin arkasından biri küfürler ederek tekme attı. İkinci tekme kasıklarıma gelince kendimi kaybetmişim. Araya girenler olmasaydı bana vurmaya devam edecekti. Şikayetçiyim" diye konuştu.
İNDİRİM, ERTELEME YOK
Mahkeme hakimi, Çiçek'i hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırırken kasten yaralama suçundan ise 3 bin lira adli para cezası verirken cezalarda herhangi bir indirim ve erteleme uygulamadı.
Görüntü Dökümü
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(Güvenlik Kamerası)
Doktorun hastanın yanından ayrılması
Hasta yanındaki kalabalık
Doktorun tekrar gelmesi
Bir şahsın yanında bir bayan ile tıp merkezine girişi
Şahsın doktora tekme atması
Vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılması
Doktoru darp eden şahsın yanında bir bayanla tıp merkezinden içeri girerken görüntüsü
Bilgi işlem bölümünden görüntü ve kavga sesleri
Şansın dışarı çıkarılmasından farklı açıdan görüntü
SÜRE: 04'21" BOYUT: 487 MB
Haber: Salih ÜÇTEPE-Kamera: ADANA,
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4)ŞANLIURFA'DA 10 BİN KİŞİYE TİRİT İKRAMI
ŞANLIURFA'da, Kutlu doğum haftası etkinlikleri kapsamında 10 bin kişiye tirit ikramında bulunuldu. Haliliye Belediyesi tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Hazreti İbrahim Peygamber Camiinde tirit ikramında bulunuldu. Sabah namazının ardından başlayan tirit ikramı için gelen vatandaşlar cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu. Et, ekmek, limon, sarımsak ve et suyundan yapılan 10 bin kişilik tirit yaklaşık 1 saatte tüketildi. Kazanların başına geçerek vatandaşlara tirit dağıtan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, geleneksel hale getirdiklerin tirit ikramında bu yıl 10 bin kişilik tirit dağıttıklarını belirterek şunları söyledi. "Kutlu Doğum Haftası dolaysıyla halkımıza Sanayi Camiinde tirit ikramımız oldu. Daha önceki programlarımızın sonuncu olarak bu etkinliğimizi devam ettirdik. Örnek insan, Hazreti Muhammed'in hayatını ve bu bağlamda 'güven ve eminlik' hususu arz edildi. Bu tiridimiz geleneksel hale gelmiştir. İnşallah önümüzdeki senelerde de devam edecektir.
Görüntü Dökümü
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Vatandaşların kuyruğa girmesi
Tirit yemeğinin dağıtılması
Başkan Fevzi Demirkol'un tirit dağıtması
Tirit yiyen vatandaşlar
Başkan Fevzi Demirkol'un konuşması
Genel ve detay görüntüler
(Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB
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5)FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN 6 MEMUR YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI
EDİRNE'nin Meriç İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen 6 memur, bir kadın ve 2 çocukla birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken askerler tarafından yakalandı.FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen ve haklarında yurtdışına çıkış yasağı bulunan 6 memur, beraberinde 1 kadın ve 2 çocukla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askerleri Meriç İlçesi'nin Serem Köyü'nde sınırda devriye görevi yürütürken, 6 erkek, 1 kadın ve 2 çocuğu Yunanistan'a kaçmak isterken yakaladı. Şüphelilerin yapılan soruşturmasında 6 erkeğin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında devlet memurluğundan ihraç dildiği ve haklarında yurtdışına çıkışyasağı bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
Ali Can ZERAY/EDİRNE,-
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6)HAKKARİ'DE PKK'YA AİT SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
HAKKARİ'nin Ceylanlı Köyü Eski Doğanlı Mezrası'nda Jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi aramalarında, PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Ceylanlı Köyü Eski Doğanlı Mezrası kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen malzemelerin saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine operasyon yapıldığı bildirildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:
"22.04.2017 günü İlimiz Merkez Ceylanlı Köyü Eski Doğanlı Mezrası kırsal alanında yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde 1 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah,1 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 83 uçaksavar mühimmatı,182 PKS bixi mühimmatı, 250 metre (2X0,75) ebatında patlayıcı düzeneklerde kullanıldığı değerlendirilen kablo,24 adet büyük pil,1 adet akü,1 adet comet ele geçirilmiştir."
HAKKARİ, -
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7)SOYGUN SONRASI ESRAR İÇERKEN YAKALANDI
ANTALYA'da, bir zincir marketin şubesinden 260 TL ile bir paket sigara alıp kaçan 22 yaşındaki Mazlum Akdemir, 20 dakika sonra esrar içerken yakalandı.
Muratpaşa İlçesi Yenigün Mahallesi, Köroğlu Bulvarı üzerinde hizmet veren bir zincir marketin şubesine saat 09.00 sıralarında giren tabancalı kişi, kasiyer Sadık Aslan'ı etkisiz hale getirdi. Üzerinde kapüşonlu mont bulunan soyguncu, kasadaki 260 lira ile bir paket sigara alıp kaçtı. Market çalışanları, durumu polise bildirdi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelinin Mazlum Akdemir olduğunu tespit etti. Akdemir, yaklaşık 20 dakika sonra Yeşildere Mahallesi'nde bir duvar kenarında esrar içerken yakalandı.
Akdemir'in üzerinde yapılan aramada bir kuru sıkı tabanca, 130 lira ile yarısı içilmiş sigara paketi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü sonrasında emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Görüntü Dökümü
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Market dış plan görüntü
Polislerin markete girerken görüntüsü
Market giriş güvenlik kamerasının görüntüsü
Yakalanan şüphelinin polisler arasında markete getirilmesi
Market çalışanlarının görüntüsü
Şüpheli çaldığı parayı polise teslim etmesi
Şüphelinin ifadesi alınmak ü zere polis merkezine götürülmesi
72 MB /// 02.16"
(Haber: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,