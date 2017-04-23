Dha Yurt Bülteni-3
Şırnak Bestler-Dereler'de çatışma: 2 asker şehitŞIRNAK'ın kuzeyinde yer alan Bestler-Dereler bölgesinde hava destekli yürütülen operasyonda 5'inci güne girilirken, bu sabah çıkan çatışmada ağır yaralanan 2 asker kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu.
Şırnak Bestler-Dereler'de çatışma: 2 asker şehit
ŞIRNAK'ın kuzeyinde yer alan Bestler-Dereler bölgesinde hava destekli yürütülen operasyonda 5'inci güne girilirken, bu sabah çıkan çatışmada ağır yaralanan 2 asker kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu. Operasyonlarda şimdiye kadar 37 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Şırnak'ta bulunan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen havca destekli operasyonda 5'inci güne girilirken, bugün saat 07.30 sıralarında çatışma çıktı. PKK terör örgütü mensuplarınca açılan ilk ateş sonucu ağır yaralanan 2 uzman çavuş Helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 uzman çavuş kurtarılamayarak şehit oldu. Şehitler için bugün öğleden sonra Şırnak'ta uğurlama töreni yapılması beklenirken, Bestler-Dereler bölgesinde 5 gündür süren operasyonlarda şimdiye kadar 6 asker şehit olurken 37 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.
TSK'DAN AÇIKLAMA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklama ise şöyle; "23 Nisan 2017 tarihinde saat 07.30 sularında Şırnak/Bestler-Dereler kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)
Helikopterlerin hava hareketliliği
Asker taşıyan zırhlı araç konvoyu
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ramazan İMRAĞ/CİZRE (Şırnak),
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Uzman Çavuş Özal'ın cenazesi Hatay'a uğurlandı
DİYARBAKIR'ın Kulp İlçesi'nde dün akşam güvenlik güçleri ve PKK'lı teröristler çıkan çatışamda şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Özal'ın cenazesi düzenlenen uğurlama töreni ile memleketi Hatay'a gönderildi.
Kulp İlçesi kırsal kesiminde terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için düzenlenen operasyon sırasında dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Kaldırıldığı hastenede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özal için uğurlama töreni düzenlendi. 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda Vali Hüseyin Aksoy, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla, askeri erkan, şehidin silah arkadaşlarının katımıyıyla düzenlenen uğurlama töreninde şehidin öz geçmişi okundu. Dini vecibelerin yerine getirilmesinden sonra şehit uzman çavuş Özal'ın cenazesi gözyaşlarıyla memleketi Hatay'a gönderildi.
Görüntü Dökümü
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Haber: DİYARBAKIR, -
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı yavaşlattı
BOLU Dağı'ndaki D-100 Karayolu ve TEM geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlatırken karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Bolu'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı gece saatlerinde kara dönüştü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ardından kent merkezi beyaza büründü. Sabah karla kaplı kentle karşılaşanlar 23 Nisan'da yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişinde de etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. Zeminde etkili olan kar yağışı Bolu Dağı D-100 Karayolu geçişinin Karanlıkdere ile Seymenler Mevkii'ndeki rampalarda sürücüleri zor durumda bıraktı. Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. TEM Otoyolu geçişinde sürücüler elektronik levhalarla kar yağışı ve yavaş gitmeleri konusunda uyarılıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kent merkezinden görüntü
-D-100 Karayolu geçişinden görüntü
-Kar altında ilerleyen araçlar
-Bolu Dağı Tüneli'nden görüntü
HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU
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Karabağlar'da zehirli tavuk etiyle köpek katliamı
İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde 3 köpek ve bir kedi, zehirli tavuk eti verilerek itlaf edildi. Aynı bölgede geçen hafta da 7 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü belirten hayvanseverler tepki gösterdi.
Karabağlar ilçesi Günaltay Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sabah uyandıklarında 4854 Sokak'taki boş arsa içinde zehirlenmiş 3 ölü köpek ve çöp tenekesine atılmış ölü bir kedi ile karşılaştı. İçine zehir karıştırılmış tavuk etinden yedikleri anlaşılan köpekler ile kedinin ölümü, mahalledeki çocuk, büyük herkesi üzdü. Öldürülen köpeklerin belediye ekipleri tarafından aşılanıp, kısırlaştırılmış olduklarına dikkat çeken vatandaşlar, bunu yapanlara tepki gösterdi.
Mahalle sakinlerinden Nurhan Arslan her gün yiyecek ve su verdiği, çocukların da çok sevdiği bu masum hayvanların insanlık dışı bir davranışla öldürülmesinin kendilerini derinden yaraladığını belirterek şöyle dedi: "Bugün, aşıları yapılmış, kulaklarında küpe bulunan üç köpeğimizin yanı sıra bir de kedimiz öldü. Gece, sokağımızda bulunan boş arsaya, üzerine zehir döktükleri tavuk eti bırakmışlar. Farkedilmemek için gece herkes uyurken bu vahşi eylemi gerçekleştirmişler. Geçen hafta da yine bizim bölgede, baktığımız 7 köpek daha zehirlenerek öldürüldü. Bu hayvanların hiç kimseye bir zararı yoktu. Bırakılan zehirli tavuk etlerine sokakta oynayan çocuklar da dokunabilir, zarar görebildi. Yetkililerden bunu kimin yaptığını bir an önce bulmalarını bekliyoruz. Madem sahipsiz hayvanları korumak için kanun çıkardılar, onların canlarını korumak bizim olduğu kadar yetkili kurumlara da düşer. Artık bu tür ölümlerin son bulmasını istiyoruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ölen köpeklerin ve kedinin görüntüsü
Hayvansever Nurhan Arslan ile röp.
Zehir karıştırılan tavuk etinden görüntü
Haber-Kamera: Mustafa OĞUZ / İZMİR,
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Devrilme tehlikesi bulunan kamyonetten kepçe ile kurtarıldı
ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde dere kenarında yapılan ıslah çalışmaları kapsamında dökülen kuma saplanan ve devrilme tehlikesi bulunan kamyonette baygın halde duran sürücü kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Osmancık İlçesi Havdan Mahallesi mevkiinde dün akşam meydana gelen olayda iddiaya göre Osmancık Belediyesi'ne ait su arıtma tesisi yanındaki dere kenarındaki ıslah çalışmaları kapsamında kum yığılmış bölgede 24 yaşındaki Alper Alper idaresindeki 08 EA 661 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken kontrolünü bir anda kaybetti. Geri manevra yapan kamyonet kuma saplanıp devrilme tehlikesi geçirdi. Alper Alper ise araç içerisinde baygınlık geçirdi. Durumu gören vatandaşlar polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kamyonetin devrilme riskine karşı iş makinası getirilmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kepçe yardımıyla devrilmesi engellenen kamyonetin içerisinden sürücü Alper Alper'i çıkardı. Kepçeye konularak taşınan Alper, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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-Sürücü ve aracından görüntü görüntü
-Ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerinden görüntü
Sürücünün iş makinası kepçesi ile ambulansa taşınması
-Sürücünün sedye ile ambulansa götürülmesi
-Detaylar
Haber-Kamera: Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), DHA
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Görme engelli öğrencilerin hayali öğretmen olmak
HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda eğitim gören görme engelli öğrenciler kendileri gibi aynı durumda olan çocukları eğitmek için öğretmen olmak istiyor.
Öğrenciler okul bahçesinde ve bina içinde kendileri için yapılan engelli yolundan geçerek sınıflarına giriyorlar. Öğrencilere ayrıca özel eğitim-görme engelliler öğretmeni Mehmet Avşar'da eşlik ediyor.
Aldıkları özel eğitimle geleceğe hazırlanan görme engelli öğrenciler, kendileri gibi görme engelli çocukları eğitmek için öğretmen olmak istediklerini söylüyor. Görme engelli öğrencilerden Nisanur Berkgöz, okumak ve kendisi gibi görme engellileri eğitmek için öğretmen olmayı hedeflediğini söyledi. İlk önce harfleri öğrendiğini belirten Berkgöz, "İlk günlerde biraz zorlandım. Zaman içerisinde öğrendim. Kitap ve tablette rahatlıkla yazmaya başladım. Çok çalışıp öğretmen olmak ve benim gibi olan çocukları eğitmek istiyorum" dedi.
Görme engellileri yetiştirmek amacıyla öğretmen olmak istediğini anlatan Esragül Gezer ise, "Çok çalışıp öğretmen olacağım. Bizim gibi olanlar için öğretmen az. Onlara faydalı olmak için çok çalışacağım, bunun için azimliyim" diye konuştu.
ÖZEL EĞİTİM OLMADAN ÇAĞDAŞ EĞİTİM OLMAZ
Özel eğitim ve görme engelliler öğretmeni Mehmet Avşar, okulda özel eğitim bünyesi altında görme engelli öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi. Avşar, ""Okulumuzda 1'den 4'e kadar sınıf öğrencimiz var. Öğrencilerimize normal müfredatı uyguluyoruz. Eğitim ve öğretimde herhangi bir aksama olmamaktadır. Engelli öğrencilerimiz için gerekli donanımlarımız mevcuttur. Velilerine verdiğimiz kitaplarla anne ve babaların derslerinde çocuklarına yardımcı olmalarını sağladık. Öğrencilerimiz özel öğrencilerdir ve oldukça başarılıdır, algıları ve ezberleri çok kuvvetlidir. Reyhanlı da ilki gerçekleştirdik. İşitme engelliler için de sınıf açacağız. Amacımız farkındalık yaratmak, eğitim tamamen gönüllük esasına bağlıdır, özel eğitim olmadan çağdaş eğitim kesinlikle olmaz."
Görüntü Dökümü
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Görme engelli öğrencilerin görüntüsü
Gruplar halinde oturmaları
Öğrencinin kitabını açması
Öğretmenin ders vermesi
Öğrencilerin yazı yazması
Yazdıkları yazılardan detay görüntü
Öğrencilerin konuşması
Öğrencilerin sınıfa girmesi ve oturması
Öğretmenin konuşması
Öğrencilerin okul bahçesinde sıra olması
Okulun önündeki görüntüleri
Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),
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Manavgat'ta hırsızlık şüphelileri yakalandı
ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde çocuk yaşta 5 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 2'si tutuklandı.
Manavgat'ın Side, Selimiye ve Titreyengöl bölgelerinde oto hırsızlığı olaylarının artması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma tarafından otodan hırsızlık suçu işledikleri öne sürülen 15 yaşındaki R.İ., aynı yaştaki S.A. ve 17 yaşındaki N.S. ile iki arkadaşı takibe alındı. 5 şüpheli 21 Nisan'da Side Mahallesi'nde jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin ifadelerinde Side ile Titreyengöl bölgesinde 5, ilçe merkezinde ise 4 otodan hırsızlık suçunu işlediklerini itiraf etti. Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün öğleden sonra savcılığa sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden N.S. adli kontrolle serbest kalırken, R.İ. ve S.A. ise tutuklandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Şüphelilerin adliyeye getirilişi
Adliyeden genel görünüm
HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),
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Pideye lezzet katan kaymak için birlik çalışması
AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'nde özellikle pidecilerin ürünlerindeki lezzeti arttırmak için kullandığı manda kaymağı adeta yok satıyor. Kentte mandacılığı geliştirecek birlik kurulması amacıyla çalışmalara başlandığı açıklandı.
Bozdoğan'ın manda kaymağı, bölgedeki pidecilerin vazgeçilmezi haline geldi. Kaymağın kilosu 50 TL, sütün kilosu 5 ile 10 TL, yoğurdun kilosu ise 7 ile 10 TL arasında alıcı buluyor. Buna rağmen bir birliğin olmayışı dikkat çekiyor. Bu nedenle mandacılığı geliştirmek amacıyla kentte birlik kurulması için çalışmalara başlandı.
Konuyla ilgili bilgi veren Bozdoğan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Galip Özel, "Geçmiş yıllarda ilçede manda besiciliği çok fazlaydı. Şu anda iki mahallemiz tamamen manda besiciliği yaparak geçimini sağlamaktadır. Manda kaymağı, sütü ve yoğurdu biraz ön plana çıkınca rağbet yine artmaya başladı. Manda bildiğiniz gibi fazla yem kullanılmadığı için doğal ortamda besleniyor. Bu nedenle doğal bir ürün elde etmiş oluyoruz. Manda besiciliği ilgili Bozdoğan'da sağlam bir yapı var. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası ile birlikte bir çalışma içerisindeyiz. Amacımız manda besiciliği yapanları bir araya toplayarak bir birlik kurmak. Buradaki hedefimiz eski manda sayısına ulaşarak, daha fazla manda yetiştirerek bu işi geliştirmek. Ziraat odası olarak birde şirket kurduk. Bu şirket üzerinden zeytin, zeytinyağı ve diğer ürünleri pazarladığımız gibi manda kaymağını da pazarlayacağız. Bozdoğan'da manda kaymağı bölgede bir markadır. Burada her pideci, manda kaymağı kullanır. Türkiye'nin birçok ilinden bu tarafa gelenler mutlaka buraya uğrayarak, manda kaymaklı pidenin tadına vararak ayrılırlar" diye konuştu.
BEŞ LİTRE SÜT VERİYOR
Manda besiciliği yapan Mutlu Çırak ise, "Yıllardan beri manda besliyoruz. Kaymağını pidecilere veriyoruz. Manda diğer büyükbaş hayvanlar gibi sağımı kolay değil, çünkü elle sağılıyor. Bu nedenle çok zor oluyor. Bir manda yaklaşık 5 litre süt veriyor. Sütün yağ oranı fazla olduğu için kaymak fazla çıkıyor. Manda yoğurdunun kilosu 7 ila 10 TL, sütün kilosu ise 5 ila 10 TL arasında değişiyor. Kaymağı ise pidecilere kilosu 50 TL'den veriyoruz. Merada yayılıyorlar. Akşamları ahıra koyuyoruz" dedi.
"GÜN BOYU OCAKTA KAYNIYOR"
Sadece günde bir kez sağımı yapılan mandaların sütünü elle sağdıklarını belirten Ayşe Çırak, "Sabah sağdıktan sonra ocağın üstüne hafif ateşte bekletiyoruz. Saatlerce kaynatıyoruz. Daha sonra kaymağını keserek dondurucuya bırakıyoruz. Günlük olarak pidecilere veriyoruz. Sütün yağ oranına göre kaymak çıkıyor. Bizden başkası sağım yapamaz, mandalar yaklaştırmaz. Sadece iki kişi sağım yapıyoruz. Kaymağı oluşturmak ise bir günümüzü alıyor" diye konuştu.
"YEMEDEN TADINI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"
Pideci Ali Şahan ise manda kaymağından yapılan pideyi tatmadan tadını anlamanın mümkün olmadığını belirterek, "Manda kaymağı peynirli ve tahinli pidenin üstüne konuyor. Manda kaymağı ile bu pidelerin tadı bir başka oluyor. Bunun yanında isteyene, tatlıların yanına da koyabiliyoruz. Küçük yaşlardan beri bu mesleği yapıyorum. Bizim burada bu manda kaymağı ile pide bir gelenek haline dönüşmüştür ve yıllardan beride bu şekilde gidiyor" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mandalardan görüntü
Süt ve kaymak yapılışı
Kaymağın pideyle buluşması
Pideci Ali Şahan konuşma
Üretici Mutlu Çırak konuşma
Kaymak yapan Ayşe Çırak konuşma
Ziraat Oda Başkanı Mehmet Galip Özel'in konuşma
Genel ve Detay görüntü
Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / BOZDOĞAN (Aydın),
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Dede mesleğinden vazgeçmedi
AYDIN'ın Bozdoğan İlçesinde yüz yıllık dede mesleği taş değirmenciliği sürdüren, üniversite mezunu 32 yaşındaki Ergün Güleç, lezzetin ve doğallığın sırrının taş değirmen olduğunu söyledi.
Bozdoğan'ın Esenköy Mahallesi'nde ailesi 4 kuşaktır taş değirmenciliği yapan Ergün Güleç, kendi tarlasında yetiştirdiği mısırları topladıktan sonra öğütüp toptancılara satıyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisat Bölümünü'nden mezun olan evli ve 2 çocuk babası Güleç, ailesinin geçimini dede yadigarı değirmencilikten sağlıyor. Evin tek oğlu Ergün Güleç, çocukluğunun babası ve dedesini izleyerek geçtiğini söyledi. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra başka bir iş aramadığını anlatan Güleç, işini severek yaptığını belirtti.
BÜYÜK DEDEDEN TORUNA
Bozdoğan'a 10 kilometre uzaklıktaki Esenköy'de bir geleneği sürdüren Güleç, "Bu taş değirmenin 100 yıllık geçmişi var. Büyük dedem, dedeme, dedem de babama öğretmiş. Büyük dedem değirmeni 30 yıl suyun kenarında çalıştırmış. Yaklaşık 50 yıl da dedem devam ettirmiş. Su ve dizel motorun ardından elektrik ile çalıştırmaya başlıyorlar. Daha sonra da bu işi babam devralıyor" dedi. 2007 yılında üniversiteyi tamamladıktan sonra işin başına geçtiğini söyleyen Güleç, "Üniversiteyi bitirdikten sonra babam emekliye ayrıldı, ailenin tek çocuğu ben olduğum için bu işi devraldım. Şimdi yanımda iki kişi çalışıyor. İşimden çok memnunum, bu işi yaptığım için de gurur duyuyorum" diye konuştu.
ÜRÜNLER DOĞAL KALIYOR
Aydın ve çevresinde çok sayıda taş değirmen kalmadığını ifade eden Güleç, aylık gelirinin değişse de ailesinin geçimini sağlamaya yettiğini kaydetti. Kendi tarlasında yetiştirdiği ürünleri öğüttüğü gibi diğer üreticilerin mısır ve buğdayını da kullandığını söyleyen Güleç, "Bu taş değirmenin maddi değerinden çok benim için manevi değeri var. Değirmen 5 ila 7 bin TL civarında. Üretim değirmende doğal yollarla yapılıyor. Ürünün tarladaki hali neyse buradan çıktıktan sonraki hali de odur. Kepeği alınmamış doğal ekmek yemek isteyenler bunu tercih ediyorlar. Lezzetin de doğallığın da sırrı taş değirmendir" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taş değirmenin çalışmasından görüntü,
-Değirmenci Ergün Güleç'in konuşması.
Haber: AYDIN
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İzmirli şair rekorluk kitabının boyutlarını yine küçülttü
En küçük kitap fuarda
İZMİRLİ şair, yazar ve Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan, kendisine ait 'Dünyanın okunabilir en küçük şiir kitabı' rekorunu bir kez daha yeniledi. Yeni kitabın eni 6, boyu 8 milimetre, ağırlığı da 0.23 gram oldu. İzmir Kitap Fuarı'nı gezen ziyaretçiler, en küçük kitabı görünce şaşkına döndü, meraklanıp okumak istedi.
Şair, yazar ve Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan, 1987 yılında dergi çıkardığı sırada, kağıda yapılan zamları protesto için küçük kitap tasarladı. Işıkhan 'Aşktan Sonra Hüzün' adlı şiir kitabının boyutunu her yıl daha da küçülttü. Ümit Yaşar Işıkhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açılan Minyatür Kitaplar Müzesi'nde de sergilenen, Guinness Rekorlar Kitabı'na kabul edilen, eni 1.5 boyu 2.5 santim boyutundaki kitabını geçen yıl daha da küçültüp ağırlığını 0.63 gram, enini 1, boyunu 1.5 santime düşürdü.
ŞİMDİ DAHA DA KÜÇÜK
Ümit Yaşar Işıkhan, TÜYAP 22'nci İzmir Kitap Fuarı'nda okurların karşısına kitabının yeni boyutlarıyla çıktı. Daha önce Guinness Rekorlar Kitabı'na giren kitabın yeni boyutları, eni 6, boyu 8 milimetre, ağırlığı 0.23 gram oldu. İzmir Kitap Fuarı'nı gezen ziyaretçiler, en küçük kitabı görünce şaşkına döndü, merakla okumak istedi.
ÖNÜMÜZDEKİ YILIN REKORU İÇİN DE İPUCU VERDİ
Ziyaretçilerin ilgisinden memnun olan Ümit Yaşar Işıkhan, "Farklı bir protesto için bu işe girdim. Bu boyutlara kadar indik. Ama artık budan daha da küçük olması imkansız. Yapılsa bile okunamaz. Önemli olan küçük ve okunabilir olması. Önümüzdeki yıl farklı bir rekorumuz olacak. Bu kez en büyük boyuttaki kitabı yapacağız. Ancak fazla ayrıntı vermek istemiyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Küçük kitabın görüntüsü
Yazarla röportaj
Stanttan görüntü
Ziyaretçilerin incelemesinden görüntü
Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR
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