Dha Yurt Bülteni-3
(ÖZEL) Onların 'Çocuk Bayramı' yokTüm İllerde olduğu gibi Kayseri'de de törenlerle kutlanılmaya hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu çeşitli etkinliklerle yaşanırken, bazı çocuklar bu durumlardan habersiz ekmek parası için çalışmaya devam ediyor.
(ÖZEL) Onların 'Çocuk Bayramı' yok
Tüm İllerde olduğu gibi Kayseri'de de törenlerle kutlanılmaya hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu çeşitli etkinliklerle yaşanırken, bazı çocuklar bu durumlardan habersiz ekmek parası için çalışmaya devam ediyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği, ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının hazırlıkları okullarda yapılan gösterilerle devam ederken, 23 Nisan Pazar günü kutlanacak bayramdan habersiz olan bazı çocuklar ekmek parası kazanmak için çalışırken, bazıları da dilenerek geçimlerini sağlıyor. Son dönemlerde il genelinde artan Suriyeli nüfusu ile birlikte çalışan ve dilenen çocuk sayısında ciddi artışların yaşandığı belirtildi. Dilenirken yakalanan çocukların ailelerine Kabahatlar kanunu uyarınca 79 TL para cezası kesilirken, bunu meslek haline getiren sığınmacı çocukları, aileleriyle birlikte, kamplana gönderiliyor. Yaşları 6 ile 14 arasındaki çocuk çalışanlar ise, 50 ila 75 TL arasında haftalıkla çeşitli meslek gruplarında ailelerine katkı için çalışıyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Dilenen çocuk görüntüsü
Çalışan çocuk görüntüsü
Detay görüntü
Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ
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(ÖZEL) 8 kişilik aile yaşadıkları gecekonduyu Suriyeliler'e de açtı
ANTALYA'da 2'si engelli, 1'i siroz hastası 7 çocuğunu, kiralık ve doğru dürüst eşyası bulunmayan gecekonduda engelli aylığı ile ayakta tutmaya çalışan 40 yaşındaki Fatma Demir, evinin kapısını parkta kalan Suriyeliler'e de açtı. Fatma Demir'in tek isteği; trafik kazasında yaralanarak yatağa mahkum olan ve sadece göz kapaklarını oynatabilen 20 yaşındaki oğlunun iyileşmesi.
Şanlıurfa'da oturduğu sırada eşinin başka bir kadını kuma getirmesiyle hayatı tamamen değişen Fatma Demir, 7 çocuğunu yanına alarak Antalya'ya yerleşti. Eşinden boşanan Fatma Demir, 2'si engelli, 1'i siroz hastası 7 çocuğunun Antalya'da daha iyi bir yaşam elde edeceğini düşünerek, Baraj Mahallesi'nde eski bir gecekondu kiraladı. Bu evde engelli çocuklarının maaşlarıyla geçimini sürdüren Fatma Demir, oğlu 20 yaşındaki İbrahim'e, 7 yaşında sokakta oynarken motosiklet çarptığını söyledi. Kazada oğlunun ayağının kırıldığını ve platin takıldığını belirten Demir, "Platin 5 yıl ayağında kaldı. Hiçbir sıkıntı yoktu. Platin çıkarıldıktan 5- 6 ay sonra oğlumun konuşması yavaşladı, hareketleri kısıtlandı. Bir süre sonra yataktan çıkamaz oldu. Şimdi ise sadece gözlerini oynatabiliyor" dedi.
"OĞLUM İYİLEŞSİN ÇADIRDA DA YAŞARIM"
Geçen yıl hastaneye götürdüğü oğlu İbrahim'in geçirdiği trafik kazasında kafasından zarar gördüğünün anlaşıldığını kaydeden Demir, "7 yıldır oğlum yatağa mahkum. Önce bize isteklerini yazıyla anlatıyordu, şimdi onu da yapamıyor. Oğlum iyileşsin başka bir şey istemiyorum. İsterse çadırda oturayım, ayağa kalksın başka bir şey istemiyorum" dedi.
AÇLIKTAN OKULA GÖNDEREMEMİŞ
İlkokula giden 3 çocuğu bulunan Fatma Demir, bazen çocuklarına bir şey alabilecek para veremediği için okula gönderemediğini belirterek, "Çocuklarımın bugün karnı açtı. Okula gönderemedim, bunu Allah biliyor" diye konuştu.
SURİYELER'E DE KAPILARINI AÇTILAR
Damı akan, mutfak tezgahı bulunmayan ve neredeyse hiç eşya olmayan gecekonduda yaşam mücadelesini sürdüren aile, kapılarını parkta yaşayan Suriyeli ailenin kadınlarına da açtı. Evin en büyük çocuğu engelli 24 yaşındaki Leyla Aslan, "Suriyeli ailenin kızlarını geceleri evimize alıyoruz. Onların sokakta kalmasına gönlümüz razı olmuyor. Erkekleri de evimizi alırız ama bu da yanlış anlaşılabilir. Bir dedikodu çıkarılırsa ev sahibi bizi bu evden atar" dedi.
MAMAYI 1 YILDIR ALAMIYORLARDI
Leyla Aslan, kardeşi İbrahim'in mama ile beslenmek zorunda olduğunu, yaklaşık 1 yıldır bu mamayı alacak parayı bulamadıklarını söyledi. Antalya'da yardımseverlerin desteğiyle 1 aydır mamayı tekrar almaya başladıklarını aktaran Leyla Aslan, küçük kardeşinin mamayı çikolata gibi bir şey zannederek gizliden bazen yediğini fark ettiklerini söyledi. Leyla Aslan, şöyle konuştu:
KİRA 350 LİRA OLUNCA
"Evde doğru dürüst eşyamız yok. Kiramız 300 liraydı, şimdi 350 liraya çıktı. Kiramızı da ödeyemez olduk. Annem bakıcı parası alıyordu, adresler güncellenmiş, 5 aydır bu parayı da alamıyoruz. Tekrar başvuru yaptık, vereceklerini söylediler. 3 kardeşim okula gidiyor. Bazen elektriğimiz ve suyumuz faturaları ödeyemediğimiz için kesiliyor. Her şeye rağmen bizim beklentimiz kardeşimin tekrar ayağa kalkması."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yatalak hasta gencin görüntüsü
RÖP 1: Leyla Aslan
RÖP 2: Fatma Demir
Evin içinden görüntü
Bulaşık yıkanırken görüntü
Suriyeli ailenin parkta görüntüsü
Evin dış plan görüntüsü
Detaylar
Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,
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Finike'de kadınlar plajı eylemi
ANTALYA'nın Finike İlçesi'nde merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Andre Doria Koyu'nun kadınlar plajı yapılmasını istemeyen grup eylem yaparak tepki gösterdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında alınan meclis kararıyla Andre Doria Koyu'nun kadınlar plajı yapılmasına ilişkin düzenleme bir grup tarafından protesto edildi. Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER) tarafından organize edilen eyleme, Finike Belediyesi eski Başkanı Nail Dülgeroğlu, Sahilkent Belediyesi eski Başkanı Ömer Çırpar, CHP İlçe Başkanı Okan Tanır, MHP İlçe Başkanı Ali Arıcı ve vatandaş destek verdi. Eyleme katılanlar koyun önündeki ağaçların üstüne "Cinsiyetçi koy istemiyoruz", "Radyaforda ailemle yüzmek istiyorum", "Yalana, talana hayır", "Andre Doria Koyu Finikeli'nin, rantın değil" yazılı dövizler astı.
'DOĞA TALANINA KARŞIYIZ'
Grup adına konuşan Belma Çırpar, koyun görselliğinin tamamen yitirildiğini öne sürerek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek tepkileri azaltmak için koy girişini ağaçlandırdığını savundu. Koyun caretta carettaların beslendiği yaşam alanı, Akdeniz foklarının da uğrak yeri olduğunu kaydeden Çırpar, şöyle dedi:
"Finike'de zaten mevcut bir kadınlar plajı vardır. Maksat kamunun yararı ve kadınlar ise ilçemizdeki kadınlar plajının, modern bir şekilde güzelleştirilmesi bugüne kadar niçin yapılmadı? Buradaki girişim kadınları dezavantajlı durumdan kurtarmaktan çok, onları daha dezavantajlı hale getiren, cinsel farklılığı üzerinden oluşturulan mekansal bir sorundur. Toplumumuz referandum sonrası kutuplaşmanın, ayrışmanın en azından ikiye böldüğü bir süreç içinden geçmektedir. Bunun üzerine bir de kadın, erkek ayrışmasını kalıcı hale getirmeye yönelik cinsiyetçi bölünmelere karşı 'dur' demeli, karşı durmalıyız. Kaldı ki ileride koyu bekleyen tehlike şudur; kadınlar plajı adı altında koyun zamanla özel girişimlere peşkeş çekilmesi olacaktır. Koy bize aittir. Aynı zamanda bu koyda beslenen caretta carettalara aittir. Yine kıyılarda yeşeren makilere, yaban zeytinlerine aittir. Yaklaştığınızda suya atlayan yengeçlere aittir. Her türlü doğa talanına karşıyız. Karşı duracağız."
'ZATEN KADINLAR PLAJI VAR'
Finike Belediyesi eski Başkanı Nail Dülgeroğlu da Finikelilerin koylarına sahip çıktığını, eylemin gerektiğinde devam edeceğini aktarırken, "Finikeli kadınlar buraya kadınlar plajı yapılmasını arzu etmiyor. 'Neden' derseniz Finike'de zaten kadınlar plajı var. Finike merkezine çok yakın. Bilhassa muhafazakar bayanlar kadınlar plajına gelerek deniz ihtiyacını gideriyor. Burası yürüyerek gelinecek bir mevki değil" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Eylemden detaylar
Basın açıklaması yapılırken
HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),
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Küçük Esma sokakta yüzünü kapatmadan gezmek istiyor
BURSA'da doğuştan tavşan dudak olarak dünyaya gelen ve göz kapağında çekilme olan Azerbeycan uyruklu ailenin 5 yaşındaki kızı Esma Muhammad'ın yüzünü saçları ile kapatarak gezmek zorunda kalıyor. Esma'nın en büyuk özlemi hayırseverlerin yapacağı yardım ile başarılı bir ameliyat sonrası sağlığına kavuşup arkadaşları ile oynayarak çocukluğunu yaşamak.
Bursa'da yaşayan Azerbaycan uyruklu Ayşe ve ve İsmail Muhammad çiftinin ilk tek çocukları olan 5 yaşındaki Esma, doğuştan tavşan dudaklı olması ve bu ülkede yapılan ameliyatın ardından göz kapağındaki çekilme yüzünden sokağa çıkamıyor, arkadaşlarıyla oynayamıyor. Ailesi ile dışarı çıktığı zaman yüzünü saçları ile kapatmak zorunda kalan Esma Muhammad sağlığına kavuşması için yardımseverlerden destek bekliyor. Türkiye'ye gelmeden önce Azerbaycan'da kızına bir ameliyat yapıldığını fakat sonuç alamadığını söyleyen İsmail Muhammad, "Bu ameliyattan sonra kızımın göz kapağında çekilme oldu. Çirkin bir görünüm ortaya çıktı. Bu benim yavrumun psikolojisinide buzdu. Türkiye'ye geldik. Bursa'da inşaatlarda işçi olarak çalışıyorum. Aldığım para ile karnımızı zor doyuruyoruz. Kızımın tedavisini yaptıramıyorum. Çünkü hiç bir sosyal güvencem yok" dedi.
BAYRAMDA KIZIMIN SEVİNMESİNİ İSTİYORUM
İstanbul'da bir doktora kızının fotoğraflarını gönderdiğini söyleyen İsmail Muhammad, "Doktor bize geçireceğiz bazı operasyonlar ile Esma'nın yüzünde ciddi değişimler olabileceğini müjdesini verdi. Paramız olmadığı için bu ameliyatı yaptıramıyoruz. Bırakın ameliyatı yaptırmaya tahlileri gerçekleştiremiyoruz. Kızımın en büyük özlemi yüzünü saçları ile kapatmadan gezmek ve arkadaşları ile oynayarak çocukluğunu yaşamak. Bu konuda hayırseverlerden destek bekliyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan. Ne olur 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Esma'mı sevindirin" şeklinde konuştu.
TEDAVİSİ MÜMKÜN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Bülent Yazıcı, "Bu tür vakalar doğuştan ve genetik oluyor. Pek nadir görülüyor. Hastanın tedavisi mümkün. Ben benzer hastaları sağlığına kavuşturdum. Yalnız dudak içinde ayrı bir operasyon gerekiyor. Sanıyorum babasının sosyal güvencesi vardır. Ben bu konuda ben üzerime düşen görevi yapabilirim" dedi.
Görüntü Dökümü:
-Esma ve ailesinden detaylar
-Esma oyun oynarken
-Baba İsmail Muhammad röp
-Detaylar
Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,-
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Gökdeniz'e bayramını yaşatacak kampanya
BURSA'da kas hastalığı nedeniyle 2.5 yaşından itibaren yürüyemeyen 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Gökdeniz Şahin'in, hayranı olduğu Trabzonsporlu futbolcularla tanışma özlemi ardından okul takımında kaleye geçme hayali gerçekleşti. Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Nuri Uğurlu, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, babası işsiz olan Gökdeniz'in ailesine ev almak için Bursa Valiliğinden alınan izin ile kampanya başlattı..
Merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde oturan Gülay-Mustafa Şahin çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Gökdeniz, sağlıklı olarak dünyaya geldi. Gökdeniz'in hayatını karartan hastalık 2.5 yaşında ortaya çıktı. Bir anda rahatsızlanan ve getirildiği doktorlar tarafından kas hastalığı nedeniyle artık yürüyemeyeceği belirtilen Gökdeniz bundan sonraki yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdürmek zorunda kaldı. Annesi tarafından her gün okula götürülen Gökdeniz, oynayamadığı futbola olan aşkını karşılaşmaları hayranı olduğu Trabzonspor forması ile izleyerek giderdi.
FUTBOLCULARLA TANIŞTI KALECİ OLDU
Gökdeniz'in en büyük üç özleminden biri Trabzonsporlu futbolcularla tanışmak, ikincisi okul takımının kalesine geçmek diğeri ise dar gelirli olan ailesinin yaşayacağı bir evleri olmaktı.
Yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdüren Gökdeniz'in ilk hayali geçtiğıimiz Mart ayında, Trabzonspor'un Akhisarspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesi gerçekleşti. Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nuri Uğurlu tarafından evinden alınan Gökdeniz otomobili ile Manisa'ya getirildi. Kaldıkları otelde Trabzonsporlu futbolcular ile tanışıp fotğraf çektiren ve Kaptan Kaleci Onur Recep Kıvrak'ın hediye ettiği eldiven ve formayı alan Gökdeniz bu maçıda Trabzonspor'un davetlisi olarak izledi.
ONUR'UN FORMASINI GİYDİ ELDİVENİNİ TAKTI
Hatice Salih İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Gökdeniz Şahin'in diğer özlemi ise okul takımının kalesini korumaktı. Beden Eğitimi Öğretmeni Levent Karabulut tarafından okul takımının bir maçında Gökdeniz'i son on dakikada kaleye koydu. Hayranı olduğu Onur Recep Kıvrak'ın hediyesi olan eldivenleri takan, formasını giyen Gökdeniz takımı 3-1 yenilsede kalede kaldığı süre içersinde gol yemedi.
ÜÇÜNCÜ ÖZLEMİ İÇİN KAMPANYA
Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Nuri Uğurlu, asgari ücret ile çalıştığı tekstil sektöründen kriz nedeniyle babası çıkartılan Gökdeniz'in ailesine ev almak için valilikten aldığı izin ile kampanya başlattı. Bu kampanyanın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaşayacağı bir gün önceden başlatan Uğurlu, "Gökdeniz en güzel bayram hediyesi bu olacak. Bunun için valilikten aldığımız izin ile kampanyamızı başlattık. Gökdeniz için Vakıfbank Altıparmak Şubesi'ne TR58 0001 5001 5800 796398 Hesap No ise 001 58007305796398 numaralı hesap açtık. Herkesi bu kampayaya davet ediyoruz" dedi.
Görüntü dökümü
Gökdeniz ile röp
Dernek Başkanı Nuri Uğurlu ile röp
Gökdeniz'in evindeki yaşamından görüntü
Alilesi tarafından okula götürülürken
Trabzonsporlu futbolcular ile görüntüsü
Okul takımının maçından görüntü
Detaylar
Haber-Kamera : Faruk KAHRAMAN/BURSA, -
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Demreli Yörükler göç etti
DEMRE'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Demre Yörük Göçü Şenliği'nde Yörük göçü canlandırıldı. Dört bin kişinin katıldığı göç, renkli görüntülere sahne oldu.
Demre Yörükler Derneği öncülüğünde, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'nin katkılarıyla Demre Yörük Göçü Şenliği'nin bu yıl 3'üncüsü yapıldı. Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Çoşkun, Demre Yörükler Derneği Başkanı Mustafa Siviş, Antalya, Kaş, Elmalı, Korkuteli, Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinin Yörük- Türkmen dernekleri başkanlarının aralarında bulunduğu yaklaşık dört bin kişi katıldı. Demre'ye bağlı her mahallenin yörükleri; eski mutfak eşyaları, tarım aletleri, ev aletleri ile süslediği traktörleri, develeri, eşekleri, atları ile Noel Baba Müzesi yanında toplandı. Yapılan duanın ardından göç, mehter takımı eşliğinde yürüyüşe geçti. Önde dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşındı. Yörük dernekleri üyeleri göçboyunca caddelerde halk oyunları sergiledi. Traktör üstünde yörük kadınları yayık yaydı, el değirmeni ile bulgur öğüttü, kirman çevirdi. Konvoya bir keçi sürüsü de eşlik etti.
Üç kilometrelik göçün ardından meydana ulaşıldı. İstiklal Marşı ve 10. Yıl Marşı'nın okunmasının arından göçü deve üstünde tamamlayan temsili damat ve geline, indirmelik yapıldı. Yörük grupları hep birlikte halk oyunları oynadı. Mahalli sanatçıların konser verdiği göçte konuşan Demre Yörükler Derneği Başkanı Mustafa Siviş, Yörüklerin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşı, çimentosu olduğunu söyledi. amaçlarının gelecek nesillere Yörük kültürünün aktarılması olduğunu da belirten Siviş, gençlerin geçmişten örnek alması gerektiğini söyledi.
Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu ise birlik ve beraberliğin bozulmaması temennisinde bulundu.
Demre Kaymakamı Murat Uz, katılım gösteren kalabalığın ilgisinden dolayı memnun olduklarını belirterek şöyle konuştu: "Yörük kültürü şenliğimizin asıl amacı, birlik ve beraberliktir. Bugün buradaki kalabalık amacımıza ulaştığımızın bir göstergesidir. Bizim her şeyden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bunu da Demreli kardeşlerimizin desteği ile her zaman yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik olmadan hiçbir şey olmaz. Huzur da olmaz, sevgi de olmaz, barış da olmaz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yörük göçünden detay
-keçi sürüsünden ve develerden detay
-halkoyunları gösterisi
-Mehter takımı gösterisi
-trafktör romörkünde kadınların bulgur öğütmesi
-genel detaylar
-Demre Yörükler Derneği Başkanı Mustafa Siviş konuşması
-Demre Kaymakamı Murat Uz konuşması
Haber- Kamera: Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya),
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(ÖZEL) Kediyle köpeğin dostluğu şaşırtıyor
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde 56 yaşındaki İbrahim Dağlı'nın kedi ve köpeği dostluğuyla şaşırtıyor.
Sandıklı'ya bağlı Alagöz Köyü'ndeki oturan İbrahim Dağlı, yaklaşık 10 yıl önce köpek edindi. 2 yıl önce de kedi sahiplenen Dağlı'nın hayvanları arasındaki dostluk görenleri şaşırttı. Evi farelerden koruyan kedi günün belirli zamanlarında bahçede zincirle bağlı köpeğin yanına geliyor. Kediye zarar vermeyen köpek, onunla oynaşıyor. Kediyle oynayan köpek dışarıdan bahçeye başka bir kedinin girmesine de izin vermiyor.
İbrahim Dağlı, köpek ve kedinin ilçeden gelen veterinerlere aşılarını yaptırdığını belirtirken, "İkisi de bizim evin hayvanları. Her gün yem verirken onlar oynaşır. Biz de onların bu dostluğunu izleriz. Birisi evi farelere karşı koruyor. Birisi de dışarıdan gelecek tehlikelere karşı evi koruyor" dedi.
7 yaşındaki torun İbrahim Dağlı da "Dedem kedi ve köpeğini çok iyi yetiştiriyor. Köpeğimiz bizim kedimiz olduğunu biliyor. Onun için ısırmıyor. Onunla oynaşıyor. Başka kedilerin ise yaklaşmasına izin vermiyor. Başka kedileri ısırıyor ya da boğuyor. Biz Sandıklı'da kalıyoruz. Köye geldiğim zaman ben de hemen kedi ve köpeği izliyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Alagöz Köyü tabelası ve köy girişinden görüntü
İbrahim Dağlı torunu İbrahim ile evin genel görüntü
Kediyle köpek oynaşırken
RÖP: İbrahim Dağlı
HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),
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Patatese benzeyen yumurta şaşırttı
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Berat Akçay'ın beslediği tavuklardan birinin patatese benzeyen yumurtası şaşkınlıkla karşılandı.
İlçeye bağlı Bostancık köyünde çiftçilikle uğraşan 35 yaşındaki evli 3 çocuk babası Berat Akçay'ın kümesinde beslediği 34 tavuktan birinin verdiği yumurta gören herkesi şaşırttı. Kabuğu olmayan ve şekli bir patatese benzeyen 6 santimetre boyundaki yumurta dikkat çekti. Tavukların sahibi Akçay, dün tavuktan yumurta almaya gittiğinde, bu manzara ile karşılaştığını belirterek, "Eve geldiğimde tavuklardan birinin yumurtladığını gördüm. Yumurtayı almaya gittiğimde böyle bir şeyle karşılaştım. Folluktaki yumurta tıpkı bir patatese benziyordu. Kontrol ettiğimde kabuğunun da olmadığını anladım. İlk kez böyle bir şey ile karşılaştım. Gösterdiğim kişiler de ilk başta patates sandılar, yumurta olduğuna inanmadılar" dedi. Akçay, tavukların genellikle doğal ortamda beslendiklerini, kendisinin de zaman zaman buğday verdiğini ifade etti.
VETERİNER DE ŞAŞIRDI
Suşehri ilçe merkezinde kendine ait kliniği bulunan veteriner hekim Onur Yahşi, ilginç yumurtayı inceledi. Yahşi, "Meslek hayatım boyunca böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. Muhtemelen yumurta kanalında bir iltihap oluşumu sonucunda böyle bir yumurtanın ortaya çıktığını düşünüyorum. Başka uzman arkadaşlara da danıştım fakat onlardan da net bir cevap alamadım. Anormal bir durum. Patates gibi bir oluşum. Hatta haşlanmış patates de diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Görüntü Dökümü:
-Yumurtanın görüntüsü
-Yumurtlayan tavuk ve sahibinin görüntüsü
-Patatesle yumurtanın yan yana görüntüsü
-Tavuk sahibinin konuşması
-Veterinerin incelemesi ve açıklaması
Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),
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