Dha Yurt Bülteni-3
1)HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ 2 BİN 500 METRE RAKIMDAKİ ALANA, AFAD'IN 5 İLDEN 38 KİŞİLİK UZMAN EKİBİ ULAŞTI Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düştüğü belirlenen helikopterde şehit olan 12 kişinin cenazelerinin alınması için bölge illerden gelen çok...
1)HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ 2 BİN 500 METRE RAKIMDAKİ ALANA, AFAD'IN 5 İLDEN 38 KİŞİLİK UZMAN EKİBİ ULAŞTI
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düştüğü belirlenen helikopterde şehit olan 12 kişinin cenazelerinin alınması için bölge illerden gelen çok sayıda arama-kurtarma ekibi görev yaptı. Ekipler gece yarısı enkazın bulunduğu bölgeye hareket etti. Helikopter enkazının bulunduğu 2 bin 500 metre rakımdaki alana, AFAD'ın 5 ilden 38 kişilik uzman bir ekip ile ulaştığı belirtildi. Genelkurmay ve Jandarma ile birlikte önce helikopterin düştüğü alanın koordinatlarını tespit eden AFAD'ın, Tunceli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum ve Erzincan'dan 38 kişilik uzman ekibini bölgeye gönderdiği belirtildi. Dağcılık konusunda uzman olan ve her türlü doğa şartlarına karşı eğitim alan ekibin, yolun kardan kapalı olması nedeniyle 15 gün önce alınıp tanıtımı yapılan 8x8 amfibik araçları ile enkaz alanına ulaştığı belirtildi. Fiyatları yaklaşık 800 bin lira olan söz konusu 8x8 amfibik araçlar ile enkazın bulunduğu yere giden AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmasının sürdüğü belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Bölgeden görüntü
-İş makinalerinin yol açma çalışmalarından görüntü sağlık ekipleri ve ambulansların görüntüsü
-Bölgedeki yağmur ve yoğun sis
-Askerlerin enkaz alanından döndesi
-Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarından görüntü
-Arama kurtarma ekibinden biri ile röp.
-Köylü ile röp.
-Detaylar
-Gece yapılan çalışmalardan görüntü
-Helikopter enkazından görüntü
-Ferit demir'in anonsu
-Detaylar
Haber-Kamera: Ferit DEMİR - Coşkun MENEK / TUNCELİ
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2)ÜST GEÇİT ASANSÖRLERİNİN KAPILARINI ÇALDILAR
ANTALYA'da 3 yıl önce hizmete giren yaya üst geçidinin, engelli ve yaşlılar için yapılan asansörlerinin kapıları çalındı. Üst geçidin asansörü, hizmete girdiğinden bu yana çok kez soyuldu.
Hırsızlık, Kepez ile Muratpaşa ilçelerini birbirine bağlayan Düdenbaşı Mahallesi'ndeki üst geçitte meydana geldi. Engelli ve yaşlıların kullanması için üst geçidin her iki tarafına yapılan asansörlerde, hizmete girdiği ilk aydan itibaren hırsızlık yaşandı. Önce asansörün kablolarını çalan hırsızlar, birkaç kez de trafosunu çalma girişiminde bulundu. Geçen ay asansörün bir kapısının çalınması üzerine asansör iptal edildi. Çalınan kapının yeri de çelik plakayla kapatılarak kaynak yapıldı. Hırsızlar dün akşam ise üst geçidin her iki tarafının iniş asansörlerinin kapılarını çaldı. Dün akşam evlerine gitmek için üst geçidi kullananlar, üst geçit üzerinde, iki taraftaki asansör kapılarının çalındığını görünce durumu yetkililere bildirdi.
Yaşananları 'trajikomik' olarak değerlendiren Ümit Tüfekçi, gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını söyledi. Tüfekçi, "Bu sonuçta engelli ve yaşlıların kullanabileceği bir asansör. Asansörün kapılarının olmaması tehlikeli. Türkiye'de hırsızların çalmadığı bir kapı derlerdi, o da oldu" diyerek tepki gösterdi.
Düdenbaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yorgancı ise daha önce yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle, polisin üst geçit etrafında devriye görevini artırdığını söyledi.
Görüntü Dökümü
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Üst geçit merdivenlerinden yukarıya çıkış ve açık olan asansör kapısından görüntü
Asansör kapısından ve içinden görüntü
Çocuklar asansöre bakarken görüntü
Üst geçitten görüntü
Kapısı çalınan diğer asansörden görüntü
Kapatılan asansör kapısından görüntü
Üst geçitten detay görüntü
Asansörlerden detaylar
Yoldan görüntü
Röp1: Ümit Tüfekçi
Röp2: Mümin Avcı
Bir çocukla röp
Detaylar
496 MB - 4.26""
Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA
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3)ABANT'TA NİSAN KARI
BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda gece saatlerinde kar yağışı etkili olurken, yeşil alanlar yer yer beyaz örtüyle kaplandı.
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kar yağdı. Abant ve çevresindeki yaylalar, yer yer beyaza büründü. Tatilciler, Nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı.
Sabah erken saatlerde güneşin yüzünü göstermesiyle Abant'ta zeminde tutan kar eridi. Ancak çevrede bulunan yaylalarda özellikle çam ağaçlarının gölgesindeki alanlarda erimedi. Baharla birlikte çiçeklerin açtığı doğada, yer yer görülen beyaz örtü güzel görüntüler oluşturdu.
Görüntü Dökümü
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-Karla kaplı alanlar
-At ile gezenler
-Karlar altındaki çiçekler
SÜRE: (1.49 DK) BOYUT: (203 MB)
HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU
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4)EKOSİSTEMİ TEHDİT EDEN HES'E DAVA
ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde Dedegöl Enerji firmasının yapmayı planladığı HES projesiyle ilgili açılan davanın bilirkişi raporunda, bölgenin hem tarihi hem de doğal açıdan büyük değer taşıdığı belirtildi. Bilirkişi raporunda HES projesinin, mevcut ekosistemi tehdit ettiğine dikkat çekildi.
Akseki'nin Sinanhoca Mahallesi'nde bulunan Manavgat Çayı üzerinde Dedegöl Enerji Yatırım A.Ş. firması tarafından planlanan baraj ve HES projesi için verilen 'ÇED Olumlu' raporunun iptali için Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ise köylüler ve avukatlarının başvurusu üzerine, bölgede arkeolojik eserler bulunduğu ve 1'inci Derecede Arkeolojik SİT alanı olarak tescil edilmesi ve yapılacak çalışmaların da bu alandan mümkün olduğunca uzaklaştırılması yönünde karar verdi.
BİLİRKİŞİ 'ÇED RAPORU YETERSİZ' DEDİ
ÇED Olumlu Raporu'nun iptali için açılan davada yaklaşık 15 gün önce bölgede inceleme yapan bilirkişi heyeti raporunu tamamladı. Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kamil Kayabalı, Prof. Dr. Atila Yıldız, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Tolunay, Kırıkkale Üniversitesi'nden Yrd.Doç.Dr. Nahit Pamukoğlu ve Hacettepe Üniversitesi'nden Yrd.Doç.Dr. Hatice Şengül'ün hazırladığı raporda, projenin ÇED raporunun çevresel etkiler, biyoçeşitlilik, ekolojik yapı, ekosisteme ve sosyo-ekonomik etkileri açısından yetersiz olduğu kanaatine varıldığı açıklandı.
ÜÇ ÖNEMLİ DOĞA ALANINI KAPSIYOR
Raporda, Sinanhoca Regülatör ve HES projesinin Akseki ve İbradı Önemli Doğa Alanı, Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Altınbeşik Milli Parkı'na yakınlığı sebebiyle mevcut ekosisteme tehdit teşkil ettiği belirtildi. Projenin gerçekleşmesi halinde ekosistemde ve mikroklimada değişmelerin olması ve bu özel koruma alanlarının etkilenmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulanan raporda, "ÇED raporunda rastlanan eksiklikler nedeniyle Sinanhoca Regülatör ve HES projesinin yörenin biyoçeşitliliği ve ekolojik yapısı üzerinde meydana getireceği olumsuz etkilerin kabul edilebilir düzeyde olduğu sonucu çıkarılmamıştır" denildi. Regülatörden bırakılacak cansuyu miktarının belirlenmesinde hangi bilimsel ölçütlerin kullanıldığının belirgin olmadığı da kaydedildi.
ENDEMİK BALIK TÜRLERİ VE YABAN KEÇİSİ
Raporun detaylarında ise akarsudaki karabalık, gökkuşağı alabalığı ve sazan gibi birçok balık türü ve diğer sucul canlıların, yapılacak projeden en çok etkilenmesi muhtemel canlılar olduğuna dikkat çekildi. Akarsuyun, endemik incibalığı türlerinden Alburnus baliki ve otbal türlerinden Pseudophoxinus Antalya türlerine ev sahipliği yaptığı açıklandı. Yine yörede genelde yüksek dağlık, kayalık ve ormanlık kesimlerde yaşayan nesli küresel ölçekte tehlike altındaki Yaban Keçisi'nin özellikle inşaat çalışmaları sırasında çıkabilecek rahatsız edici gürültü ve insan-inşaat varlığından olumsuz etkileneceği kaydedildi.
KÜÇÜK KARTAL VE YIRTICI KUŞLARLA ENDEMİK SEMENDERLER
Önemli Doğa Alanı'nda yırtıcı kuşlar ve birçok Akdeniz ormanlarına ait kuş türü tespit edildiği de belirtilen raporda, yırtıcı kuşlardan özellikle Gökdoğan, Tavşancıl ve Küçük Kartal'ın önem taşıdığı dile getirildi. Projenin neslini olumsuz etkileyeceği önemli türler arasında Akdeniz bölgesinin endemik bir memeli türü olan yünlü kaya yediuyurunun burada yaşadığı, endemik ve nesli küresel ölçekte tehlike altında olan bir kara semenderi Lyciasalamandra atifi, endemik Toros kertenkelesi ve Antalya kertenkelesinin de burada yaşadığı vurgulandı. Bu nedenlerle faaliyet alanının, yaban hayatı açısından çok önemli bir alan olduğu ifade edildi.
BİLİRKİŞİ TESPİTLERİ ÇOK ÖNEMLİ
Köylüler adına projenin iptali için açılan davanın avukatı Münip Ermiş, bilirkişinin proje alanı ilgili tespitlerinin çok önemli olduğunu söyledi. Raporda belirtildiği gibi projenin etki alanının, Üzümdere Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası'nı da (YHGS) içerisine aldığını kaydeden Ermiş, şöyle konuştu:
"Bu alan aynı zamanda dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası Milli Parkı ile ortaktır. Alan hem milli park, hem de YHGS statüsündedir. Bölge hem doğal hem de tarihi açıdan büyük değer taşıyor. Antalya'nın turizmi açısından da en önemli merkezlerden biri. Diğer taraftan, hem doğal SİT koruma sahası, hem de arkeolojik açıdan önemli bir bölge olmasına rağmen, yol çalışmaları sırasında çıkan tarihi mezarlar ve korunması gereken tarihi eserler tahrip edilmiş ve gizlenmiştir. Bununla ilgili geçen mayıs ayında hem savcılığa hem Müze Müdürlüğü'ne tarafımızdan şikayet edilmiştir. Bilirkişi raporu doğayı ve tarihi katleden projenin durdurulması yönünde, sürecin önemli bir aşamasını oluşturuyor. ÇED raporunun eksiklikleri, projenin çevreye, ekosisteme ve biyolojik çeşitliliğe olan etkisi en ince ayrıntısına kadar ortaya konulmuş durumda. Mahkemeden yürütmenin durdurulması talebimiz bulunmaktadır. Öncelikle bu konuda bir karar verileceğini umuyoruz."
ARŞİV GÖRÜNTÜ
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, -
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5)BABASININ VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEK
BURDURLU işadamı Osman Özeren, 1.5 yıl önce vefat eden babası Abdi Özeren'in vasiyeti olan Aile Sağlık Merkezi'ni yaptırmak için Vali Şerif Yılmaz'ın katıldığı törende protokol imzaladı.
Abdi-Şefika Özeren Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Binası Yapımı protokolu Vali Şerif Yılmaz ve binanın yapımını üstlenen işadamı Osman Özeren tarafından imzalandı. Bahçelievler Mahallesi'nde mülkiyeti Sağlık Bakanlığı'na ait taşınmaz üzerine yapılacak olan binanın anahtar teslim olarak hayırsever aile tarafından yapılarak bakanlığa devredileceği belirtildi.
Vali Şerif Yılmaz, "İnşallah buradan sağlık hizmeti alan insanlar adını taşıyan Abdi ve Şefika Özeren'i daima hayır duayla anacak ve hayırsever ailenin sadakayı cariye hesapları kapanmayarak devamlı dua edilecek. 'Para kazanmak kolay harcanmak zordur' derim ben her zaman. Parayı harcadığınız yere bağlı çünkü. Bir iyi yere harcayabilirsiniz, iyiliğe harcayabilirsiniz bir de kötülüğe harcayabilirsiniz. İyiliğe harcamak herkesin yapabileceği bir iş değil, artı sizin bıraktığınız mirası yanlış anlaşılmasın, çoğu zaman gelen nesiller har vurup harman savuruyor. Bunun tam tersine kalan mal varlığının hayır işlerinde kullanıp, hem kendilerine hem geçmişlerine sevap işletecek şekilde bunu kullanması ayrı bir meziyet. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Yılmaz binanın 3 katlı olacağını ve alt katında Acil Sağlık Birimi ambulanslarının yer alacağını da söyledi.
Daha önce cami, Kuran kursu ile Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu'nu yaptıklarını kaydeden Osman Özeren de "Babam Sağlık Ocağı da istiyordu. Allah nasip etmedi 1.5 yıl önce kendisini kaybettik. Allah şu anda onun adına bize nasip etti. Biz de onun vasiyetini yerine getirmiş oluyoruz. Burdur'umuza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Şerif Yılmaz ve Osman Özeren tarafından protokol imzalandı. İmza töreninde İl Sağlık Müdürü Mehmet Metin Demir ile Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü de bulundu.
Görüntü Dökümü :
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Törene katılanlar,
Vali Yılmaz'ın konuşması
Osman Özeren'in konuşması
Protokolün imzalanması
Detay
20 MB /// 3,20"
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
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6)4.5 YAŞINDAKİ DEFNE İLK YARDIMDA UZMANLAŞTI
BURDUR'da ailesiyle oturan 4.5 yaşındaki Defne Aladağ, acil tıp teknisyeni olan annesi 31 yaşındaki Esengül Aladağ'dan aldığı eğitimlerle ilk yardım konusunda uzmanlaştı. Defne Aladağ, annesinin öğrettikleriyle kalp masajı ve suni teneffüs gibi başlıca ilk müdahaleleri öğrendi.
Burdur'da oturan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Şube Başkanı 31 yaşındaki Esengül Aladağ, yaklaşık 1.5 yıl önce hipertansiyon hastası annesi evde rahatsızlanınca o dönem 3 yaşında olan kızı Defne Aladağ'a ilk yardım eğitimi vermeyi kararlaştırdı. Evde boş zamanlarında kızına ilk yardım konularını anlatan Esengül Aladağ, bu konuda çocuğunu yetiştirdi. Bugüne kadar kalp masajından, suni teneffüsün nasıl yapılacağına kadar birçok konuya hakim olan Defne Aladağ, küçük yaşta ilk yardımı öğrendi.
'İLK YARDIM EĞİTİMİ VERMEYE BAŞLADIM'
Kızının geçen yıl evde yalnız kaldığı sırada hipertansiyon hastası annesinin bayılarak bilincini kaybettiğini anlatan Esengül Aladağ, kızının bu durum karşısında ne yapacağını şaşırdığını anlattı. Aladağ, "Tesadüf eseri komşularımızın haber vermesiyle ambulansla eve giderek annemi hastaneye götürdük. Bu durumlarda karşılaşan çocukları eğitmeliyiz diye düşünerek 'hayata tutunan küçük eller' adı altında kızıma ilk yardım eğitimi vermeye başladım" dedi.
'1.5 YILDA UZUN BİR YOL KATETTİ'
Kızına verdiği eğitimlerle ilgili bilgi veren Esengül Aladağ, "Bu süre içerisinde hastalara bilinci olmadığı zaman nabzı ve solunumu varsa komo pozisyonu nasıl verilir bundan başladık. Daha sonra kalp masajı ve suni solunum nasıl ve ne şekilde yapılır, hastada travma varsa boyunluk takılmadan omurilik sabitlenmeden yaklaşılmayacağını ve bunların ömür boyu insanlarda felç hastalığına sebep olacağını öğrettik. 1.5 yılda uzun bir yol kat etti ve severek yapıyor" diye konuştu.
Esengül Aladağ, bütün çocukların bu konularda eğitim almasının önemli olduğuna dikkati çekti.
Görüntü Dökümü :
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Defne Aladağ'ın hastalara yapılacak müdahaleleri anlatması
RÖP: Esengül Aladağ
Detay
156 MB /// 04.59"
Haber-Kamera;Mesut MADAN/BURDUR,
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7)DEMRE'DE TURİZM HAFTASI KUTLANDI
ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde Turizm Haftası renkli etkinliklerle kutlandı.
Demre'de Turizm Haftası kutlamaları dolayısıyla Andriake Antik Kenti'ndeki Likya Uygarlıkları Müzesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Jandarma Komutan vekili Kıdemli Üstçavuş Ümran Kılıç, Emniyet Müdürü Murat Üstündağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Ak Parti İlçe Başkanı Bayram Arıcı, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özen, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı.
Turizm Haftası kutlamaları saygı duruşu ile başladı, ardından İstiklal Marşı okundu. Beymelek İlkokulu'nun hazırladığı etkinlikler sunuldu. Beymelek Ana Sınıfı öğrencilerinin palyaço gösterisi sundu, Beymelek İlkokulu Korosu türkülerden oluşan konser verdi. Turizm oratoryosu ve Hacivat ile Karagöz gösterisi yapıldı. Canlandırılan dramanın ardından öğrenciler kaşık havası oynadı. Beymelek İlkokulu öğrencilerinden oluşan mehter takımının gösterisi ilgiyle izlendi. Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ardından Beymelek İlkokulu öğrencilerinin yaptıkları resimlerden, çektikleri fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında geçen yıl hizmete açılan Likya Uygarlıkları Müzesi ve Andriake Açık Hava Müzesi ücretsiz olarak ziyarete açıldı.
Törende konuşan Beymelek İlkokulu Müdürü Tülay Celepoğlu, "4 bin yıllık tarihi bir ortamda bu haftayı kutlamak çok anlamlı. Turizm, sadece profesyonellerin işi değil, tüm ülkenin ortak hedefidir. Turizm bilincini tüm topluma yayabilmek için küçük yaşlarda farkındalık oluşturmak gerekir. Bir kenti sadece turizmle taşıyamayız. Turizmi taşıyacak bir kültür oluşturulmalı. O kültürü taşıyacak sivil toplum kuruluşları oluşturarak halkla buluşturmalıyız. Ayrıca kültürü besleyecek sanat faaliyetleri planlanmalı, en önemlisi tüm bunların farkında olan tarih bilinci vermeliyiz" dedi.
Görüntü Dökümü :
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Tören başlangıcı
Etkinliklerden
Sergiden ve müzeden görüntüler
Konuşma
298 MB
HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE,
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8)ŞÜPHELİ ÇANTADAN ALET EDEVAT ÇIKTI
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde yol kenarına bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Çantadan alet edevat çıktı.
Göynük Mahallesi 40'ıncı Cadde'de dün bir otel lojmanında kalanlar yol kenarında şüpheli çanta olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Merkez Karakol Jandarma Komutanlığı ve olay yeri inceleme ekipleri caddeyi çift taraflı trafiğe kapatarak önlem aldı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen Patlayıcı Madde İmha Timi (PATİM) ekipleri, bomba müdahale robotu ile şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Patlatılan şüpheli çantadan alet ve edevat çıktı. Jandarma çanta üzerinden inceleme yaptı.
Görüntü Dökümü :
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Bomba müdahale robotu detay
Bomba müdahale robotu idare eden astsubaydan detay
Bomba müdahale robotu detaylar ve paketin yanına fünye yerleştirmesi
Kullanılan bomba müdahale robotu kumandasındaki kameradan görüntü
Bomba müdahale robotu şüpheli paket yanından ayrılması
Paketin fünye ile patlatılması
Bomba uzmanı kısa detay
Açılan paketteki alet edevattan detay
49 MB /// 01: 33"
( Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),
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9)HASTANEYE GELEMEYEN YAŞLI HASTAYA EVİNDE AĞIZ- DİŞ TEDAVİSİ
SAMSUN Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından yürütülen evde sağlık hizmeti kapsamında yılda yaklaşık bin 200 evde, hasta ziyareti yapılıyor. Alzheimer hastası olan 85 yaşındaki Havva Coşkun, hastaneye gelmekte güçlük yaşadığı için yakınlarının yaptığı başvuru sonucunda evine gelen ekip tarafından ağız ve diş tedavisi gerçekleştiriliyor.
Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından gerek kronik hastalıkları gerek yaşadıkları kaza ve benzeri durumlar sonrasında hastaneye gelmekte güçlük yaşayan hastalara evde sağlık hizmeti veriliyor. Hastalar veya yakınları tarafından yapılan başvurunun değerlendirmesi sonucu hastaneye gelemeyen hastalar evlerinde ziyaret ediliyor. Seyyar diş ünitesi ve röntgen cihazını da kullanan diş hekimi hastayı evinde ziyaret edip kontrol yapıyor ardından tıbbi uygulamayı gerçekleştiriyor. Yapılan birden fazla ziyaretlerle hastalara protez, dolgu ve kanal tedavileri de yapılabiliyor.
İlkadım İlçesi Avdan Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası olan Havva Coşkun, yakınlarının Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne yaptığı başvuru sonucunda evde sağlık hizmeti almaya başladı. Diş hekimi, beraberindeki ekiple birlikte Coşkun'un yaşadığı evine giderek ağız ve diş rahatsızlığı ile ilgili gerekli müdahaleyi yaptı. Protez tedavisi kapsamında Coşkun, 3'üncü defa ziyaret edildi.
Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Levent Kamalı, diş rahatsızlığı nedeniyle yakınları tarafından hastaneye getirilen Havva Coşkun'un görevliler tarafından evde sağlık ekibine yönlendirildiğini belirterek "Ailelerinin hastamızı hastaneye gelip gitme konusunda yaşadıkları sorunu görünce bizde hastamızı evde sağlık hizmeti kapsamına aldık ve ekibimiz gerekli müdahaleyi yaptı. Tedavisi evinde yapılmaya başlandı. Evde sağlık ekibimiz kendisine protez hazırlığı yaptı tedavisi halen devam ediyor. Kendisi ve yakınları da bu şekilde bir tedavi uygulandığı için çok memnunlar" diye konuştu.
Ayda yaklaşık 100 evde sağlık ziyareti yaptıklarını dile getiren Başhekim Kamalı, "Yılda bin 200 evde evde sağlık ziyareti yapılıyor. Evde sağlık hastaları genellikle sistematik hastalıklarla da mücadele eden kişiler oluyor, ağız ve diş sağlığına gerekli önemi veremeyebiliyorlar. Dolayısıyla biz onları rutin olarak kontrol ederek akut acil durumları olmadan müdahaleleri yapmak istiyoruz. Onlara önleyici uygulamaları da yapmak istiyoruz. Kontrol ederek sıkıntılı bir duruma düşmelerini de önlemek istiyoruz. Evde sağlık uygulamamızdan, çeşitli sistematik rahatsızlıkları olan yatağa bağımlı kişiler ya da bunun yanında örneğin yaşadığı bir kaza sonucu ayağında yada bacağında bir kırılma şeklinde genç bireylere de evde sağlığa gidebiliyoruz. Hastaneye gelme konusunda sorun yaşayan hastalarımızı bulundukları yerlerde ziyaret ederek çeşitli meşakkatlerle karşılaşma risklerini minimize ediyoruz. Evde sağlık uygulamaları sırasında. Sabit protezler de yapıyoruz, dolgu ve kanal tedavileri de planlayabiliyoruz. Tedavinin şekline getirecekleri cihazlara karar veriyorlar, ekibin yaptığı planlama dahilinde, seyyar diş ünitesini seyyar röntgen cihazını da getirerek görüntüleme yapıp daha nitelikli bir tetkik ve tedavi yapabiliyoruz" dedi.
Hastaneye gitmekte zorluk yaşadığını söyleyen Havva Coşkun, "Allah devletimizden doktorlarımızdan razı olsun. Ben hem hastayım hem yaşlıyım gidip gelemiyordum eziyet oluyordu. Evimiz merkeze uzak. araç bulmak sıkıntı yürüyemiyorum yaşlılıktan şimdi doktorlar evimize geliyor Allah razı olsun bize büyük kolaylık verdiler" şeklinde konuştu.
Kayınvalidesini tedavi için hastaneye götürdüklerinde hastanedeki görevlilerin kendilerine bu uygulamadan bahsettiklerini dile getiren Hayriye Coşkun ise "Kayın validem ile beraber yaşıyoruz. Diş rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürdük bize orada 'Evlere gelip tedavi uygulayabiliyoruz teyzemizi uğraştırmayın' dediler. Adresi verdik gelip ilgilendiler annemin tedavisi devam ediyor. Biz kırsal bir bölgede yaşıyoruz hastaneye annemi götürmek çok zor oluyor. Böyle çok iyi oldu. Çok sıkıntı yaşıyorduk. Tedavi de çok iyi gidiyor çok memnunum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü :
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Evde sağlık hizmetinden detay
Ekiplerden detay
Röportajlar
(SÜRE : 8.40 - BOYUT : 276.75 MB)
Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN, -
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