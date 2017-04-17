Dha Yurt Bülteni-3
1)BAKAN ARSLAN: SİZ SELAMI SANDIKTA GÖNDERDİNİZULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir vatandaşın "Reis'e selam söyle bakanım" demesi üzerine, "Siz selamı sandıkta gönderdiniz" dedi.
1)BAKAN ARSLAN: SİZ SELAMI SANDIKTA GÖNDERDİNİZ
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir vatandaşın "Reis'e selam söyle bakanım" demesi üzerine, "Siz selamı sandıkta gönderdiniz" dedi.Halk oylaması sonuçlarının açıklanmasının ardından Kars'ta 50.9 oyla AK Parti İl Başkanlığı önünde adeta bayram havası yaşandı.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, partililerle birlikte alınan sonucun sevinç ve mutluluğunu paylaştı. Karslı seçmene teşekkür eden Bakan Arslan, bir vatandaşın "Reis'e selam söyle bakanım" demesi üzerine, "Gençler benim selam götürmeme gerek yok. Siz selamı sandıkta gönderdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kars dört partinin de olduğu, dört partinin de her zaman oy aldığı bir yerdir. Dörde bölünen bir yerde yüzde 51 oy almak kolay değildir" dedi ve Harakani Havalimanı'na giderek özel uçakla Ankara'ya gitti.
Görüntü Dökümü
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Parti önü kalabalık ve coşku detayları
Bakan Ahmet Arslan'ın gelişi ve sevgi izdihamı
Bakan Arslan'ın konuşması
(Haber-Kamera: KARS,
624 MB – 8 DK 42 SN
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2)RUS SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
RUS Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', bu sabah Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne açıldı. Gemi saat 08.30'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 10.15'de boğazın, manevra yapılması en güç noktası olan Nara burnunu dönen Rus Donanması'na ait gemi, saat 10.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Türk Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği Rus savaş gemisi, Kilitbahir Köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçişini tamamladıktan sonra Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Görüntü Dökümü
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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden görüntüler.
Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,
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3)AKIMA KAPILARAK KOLU VE BACAĞINI KAYBEDEN GENCE KAYMAKAM SAHİP ÇIKTI
VAN'ın Başkale İlçesi Böğrüpek Mahallesi'nde arazide koyunlarını otlatırken elektrik akımına kapılarak kolunu ve bacağını kaybeden 14 yaşındaki Ferhat Yumaşak'a Belediye Başkanvekili Kaymakam Abdulselam Öztürk protez kol ve bacak yaptırdı.İran sınırındaki Böğrüpek Mahallesi'nde geçen yıl arazide koyunlarını otlatırken kopan elektrik teline dokununca akıma kapılan Ferhat Yumuşak, bir kolunu ve bir bacağını kaybetti. Zorlu bir yaşam sürdüren Ferhat'ın annesi Memihan ve babası Selahattin Yumuşak, Başkale Belediye Başkanvekili Kaymakam Abdulselam Öztürk'ten yardım istedi. Bunu üzerine devreye giren Başkan Vekili Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanlarıyla 14 yaşındaki Ferhat Yumuşak'ın tüm tedavisini yaptırdı.
ÖZTÜRK'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Kısa süre içersinde kol ve bacak protezi takılan Ferhat Yumuşak, babası Selahattin ve annesi Memihan ile birlikte Öztürk'ü makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Başkanvekili Öztürk, aileye çeşitli hediyeler vererek, "Devlet olarak bu mağdur ailemizin yanındayız. Elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.
Baba Selahattin Yumuşak da oğlunun yeniden hayata tutunduğunu belirterek, "Allah razı olsun. Belediye başkanımız ve kaymakamımız bu talihsiz olay sonrası bize hem maddi hemde manevi çok büyük desteklerde bulundu. Her türlü ihtiyacımızı da kaymakamlığın sosyal marketinden gideriyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Kaymakamlığa gelen ailedengörüntü
-Ferhat Yumuşak ile röportaj
-Babası ile röportaj
-Kaymakamlık sosyal marketten giyinirlerken
-Kaymakamın makamına gelirlerken görüntü
-Kaymakamlık makamında sohbet ve çay
-İlçe kaymakamı konuşması
-Kaymakam aileyi uğurlarken görüntü
VAN/DHA
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4)BURDUR'DA 3 AYDA 24.9 MİLYONLUK MERMER İHRACATI YAPILDI
BURDUR Doğal taş Madenciler ve Mermer Makineleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, yılın ilk 3 ayında 24 milyon 905 bin 510 dolarlık mermer ve maden ürünleri ihracatı yapıldığını belirterek, geçen yıla oranla 1 milyon 193 bin 370 dolar artış olduğunu söyledi. BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, yılın ilk 3 aylık dönemindeki mermer ve doğal taş ihracatına ilişkin bilgi verdi. Geçen yıla oranla ihracatta bir miktar artış olduğunu aktaran Ekinci, "Bu da sektör olarak bizi sevindiriyor. Sektörümüzün büyüdüğünü görmekteyiz. 2017 yılının ilk 3 ayında 24 milyon 905 bin 510 dolarlık mermer ve maden ürünleri ihracatı yaptık. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 23 milyon 712 bin 140 dolardı. Bu yıl 1 milyon 193 bin 370 dolar artış var" dedi.
'YENİ İMKANLAR BULUNMALI'
Burdur'da diğer sektörlerdeki ihracat rakamlarında ciddi azalma olduğunu vurgulayan Nasuh Ekinci, doların artmasıyla birlikte girdi maliyetlerinin de arttığını ve diğer sektörlerde ciddi daralmalar yaşandığını kaydetti. Ülke geneline bakıldığında ise ihracatta yüzde 13 oranında artış olduğunu söyleyen Ekinci, Burdur'un sadece doğal taş ve mermer sektöründe değil diğer sektörlerde de ciddi lokomotif olacak şekilde derlenip, toparlanıp ihracatını artıracak yeni enstrümanlar, yeni imkanlar bulması gerektiğine işaret etti.
'YÜZDE 15 ORANINDA BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ'
Mermer sektörü olarak 2017'nin iyi geçeceğini ümit ettiklerini belirten Ekinci, "6-9 Mart'ta Çin Xiamen kentinde, 22-25 Mart tarihlerinde ise 23'üncü İzmir Mermer Fuarı'ndan döndük. Bu iki fuar sektörümüzde ciddi bir artış olacağını gösteriyor. Çin haricinde Hindistan firmaları da blok mermer talebiyle geldi. Böylece müşteri portföyümüzde gelişme olacak. En azından ihracatımızda geçen yıla göre yüzde 15 oranında bir artış bekliyoruz. Geçen yıl 129 milyon Dolarlık bir ihracat yapmıştık. 140 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz" diye konuştu.
ÇİN'İN ALTERNATİFİ HİNDİSTAN PAZARI
Türkiye ile Hindistan arasında ithalat ve ihracatı iyileştirme yönünde anlaşmalar yapıldığını, bunun doğal taş ihracatı lehine olduğunu aktaran Ekinci, "Hintli tüccarlar da kotaların açılmasından dolayı pazarımıza gelmeye başladı. Bir nebze de olsa Çin'in alternatifi olarak Hindistan pazarını görüyoruz. Hintli müşteriler gelmeye başladı" dedi.
'BİRBİRİMİZE ANLAYIŞLA YAKLAŞMALIYIZ'
Sektör olarak iyi şeyler yaptıklarını da aktaran Ekinci, şöyle dedi:
"Türk Mermer Maden Vakfı olarak 1 milyon metrekareden fazla alanı ağaçlandırıyoruz, ayrıca çevreye doğrudan verdiğimiz bir zarar yok. Biz sadece madenlerimizi çıkarıp rehabilitasyonunu da yapıyoruz. Ekonomimize çok ciddi katkı yapıyoruz. Bu noktada kamunun bizimle el ele vererek hem ihracatımızı, hem üretimimizi, hem istihdamımızı, hem de ekonomimizi düzeltme noktasında birbirimize destek olmalı ve birbirimize anlayışla yaklaşmalıyız."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Nasuh Ekinci çalışırken
Nasuh Ekinci'nin açıklamaları
HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,
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