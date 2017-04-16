Dha Yurt Bülteni-3
1)GAZİANTEPLİ ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİHAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde, arazi taraması sırasında uçuruma yuvarlanarak şehit olan piyade Uzman Çavuş 26 yaşındaki Barış Düver'in cenazesi, memleketi Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'nde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katıldığı...
1)GAZİANTEPLİ ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde, arazi taraması sırasında uçuruma yuvarlanarak şehit olan piyade Uzman Çavuş 26 yaşındaki Barış Düver'in cenazesi, memleketi Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'nde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katıldığı törenle gözyaşlarıyla toprağa verildi. İkiyaka Dağları'nın sarp ve yer yer karla kaplı bölgede arazi taraması yaparken dün uçuruma yuvarlanıp şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Barış Düver için ilçeye bağlı Yakacık Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri Abdulhamit Gül, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Canan Candemir Çelik, Akif Ekici ve Mehmet Gökdağ, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, kent protokolü ile şehidin annesi Emine, şehidin ağabeyi Özgür, kardeşleri Ahmet ve Leyla, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılan annesi Emine Düver, resmi nikah yapıp düğüne hazırlandığı eşi Merve ile ağabeyi Özgür, kardeşleri Ahmet ve Leyla uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin annesi Emine Düver, "Küçük asker, kalk eşin geldi" diyerek ağıt yaktı. Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınarak mahalle mezarlığında defnedildi.
Babası Ahmet Düver'i 15 yıl önce kaybeden şehit Uzman Çavuş Barış Düver'in 2 ay önce Merve Düver ile nikah kıydığı ve 15 Haziran'da düğün yapacakları belirtildi.
Görüntü Dökümü
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Yakacık Mahallesi
Cenazeye katılanlar
Tabuta sarılanlar
Cenaze namazının kılınması
Helallik alınması
Tabutun götürülmesi
Genel ve detay görüntüler
(Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 116 MB
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2)DOĞUŞTAN YEMEK BORUSU OLMAYAN MİNİK VELİ'YE YARDIM ELİ
KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde doğuştan yemek borusu olmayan ve midesinden şırıngayla beslenen 11 aylık Veli Ömer Koç'a, takılması gereken 30 bin liralık yapay yemek borusunu, işsiz babası yurt dışından getirtemedi. Haberi alan Ereğlili hayırseverlerin, kaymakamlığa yardımda bulunması üzerine, yapay yemek borusunun siparişi verdirdi. Veli bebek, önümüzdeki günlerde ameliyata alınarak yapay yemek borusu takılacak.
Nikahsız Sevgi Başaran ve Cemil Koç çiftinin 11 aylık bebekleri Veli Ömer Koç, yemek borusu olmadan doğdu. Doğduğu günden bu yana hastane de tedavi altında bulunan Veli bebek, karnından şırıngayla besleniyordu. Baba Cemil Koç, işsiz olması nedeniyle yurt dışından getirtilmesi gereken 30 bin liralık yapay yemek borusunu getirtemedi. Durumu haber alan Ereğlili hayırseverler, yurt dışından getirtilmesi gereken yapay yemek borusunun parasını Ereğli Kaymakamlığı'na teslim etti. Yurt dışından siparişi verilen yapay yemek borusu hafta içi minik Veli'ye ameliyatla takılması bekleniyor.
Bebeğine yapılan yardımdan çok mutlu olduğunu belirten anne Sevgi Başaran,"Umudum yoktu ama umut oldular. Allah hepsinden razı olsun herkese çok teşekkür ederim. Şimdi çok mutluyum. Daha önce de başvurduk ama bir şey çıkmamıştı. Ereğlili iş adamlarına, hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Oğlum da diğer çocuklar gibi yiyip içebilsin, koşup oynayabilsin." dedi.
(Görüntü Dökümü
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-Bebekten detay
Anne röp.
Genel ve detay
(Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA)
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3)MUŞ, OLİMPİYAT ADAYLIĞINA ERZURUM'A ORTAK OLMAK İSTİYOR
MUŞ Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olduğu sözlerini hatırlatarak olimpiyatların bir ayağının da Muş'ta olmasını istedi. Muş'ta görev yapan basın mensuplarıyla birlikte 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'na çıkan Muş Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fethi Ahmet Polat, Bölgede Nisan ayı olmasına rağmen 12-15 metrelik kar olduğunu ve yapılabilecek tesislerle Muş'ta Nisan ve Mayıs aylarında da kayak sporunun yapılabileceği söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum ziyaretinde 2026 Kış Olimpiyatlarına aday olacağının müjdesini verdiğini hatırlatan Rektör Prof.Dr. Polat, şöyle dedi: "Cumhurbaşkanımız Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatlarına aday olduğunu Erzincan ve Kars'ında söz konusu olimpiyatlarda tarihi şehirler olarak işlev görebileceğini ifade etti. Muş halkı olarak bizde bu olimpiyatlara dahil edilmesini arzu ediyoruz. Üniversite olarak bizlerinde çeşitli çalışmaları var. Hocalarımızla bir araya geleceğiz, rapor halinde hem Cumhurbaşkanlığına hem Başbakanlığa hem de Gençlik ve Spor Bakanlığına sunacağız. Çünkü burada BESYO açıldı, 80 dönüm üzerinde büyük bir spor tesisi inşaatımız bahar ayı itibariyle projesi tamamlandı ve ihale aşamasına geçtik, dolayısıyla burada çok büyük imkanlar olacak, aynı şekilde üniversitemizin 5 kilometrelik tekerlekli kayak için, kışın da normal kayak için korunaklı bir alan yapıyoruz. Bu da kayak severlerin imkanına açılacak. Güzeltepe'deki kayak merkezimizde daha aktif bir şekilde kullanılabilecek. İkinci bir destinasyon olarak da Kurtik Kayak Merkezinin mutlaka faaliyete geçilmesini arzu ediyoruz. 2026 kış olimpiyatları için planlamaya eğer burası da dahil edilirse kısa süre içerisinde oteller, telesiyejler yapılır, imkanlar kısa süre içerisinde buraya getirilir. Kent merkezine 10 dakika olan bölgede şu an 12 metre civarında bir kar var, sanıyorum bu Türkiye'nin başka bir yerinde yoktur ve kar kalitesi de Türkiye'deki sayılı kalitelerden arasındadır."
Muş'a kayak merkezi için gelecek misafirlerin rahatlıkla burada ağırlanabilir ve son derece güvenli bir yer olduğunu sözlerine ekleyen Rektör Prof.Dr. Polat şöyle dedi:
"Buraya gelenlerin hiçbir tedirginliği olmayacak. Üniversitenin de desteği arkasında olduğu için bu sporu rahatlıkla yapabilecekler. Nisan ayı ve Mayıs ayı içerisinde de Kurtik dağında kayak yapılabilecek bir imkan var. Muş'un en önemli özelliklerinden birisi kayak sporu açısından şu, bir defa Türkiye'nin NATO standartlarında bir havalimanına sahip, Türkiye'nin her yerinden buraya seferler var. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa. Bu seferlerle çok rahat bir şekilde Muş'a ulaşılabilir. Havalimanıyla Muş arası mesafe 15 kilometredir, dolayısıyla bu da ciddi anlamda rahat bir şekilde kayak merkezlerine ulaşım imkanı sağlamaktadır. Öte yandan yılın 4 ayı profesyonel 6 ayı da amatör müsabakalar yapılabilecek bir şekilde kayak alanlarımız mevcuttur."
Görüntü Dökümü
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-Kurtik Dağı Bölgesi
-Rektör detay
-Kar ve pist detayı
-Rektör Polat açıklaması
Haber Kamera: Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ,