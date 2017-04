Dha Yurt Bülteni-3

(ÖZEL)



1)ORTADOĞU'DA SULAR ISINDI, ÜRETİCİ KAYGILANDI



MERSİN Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, Suriye'deki kimyasal saldırı nedeniyle Ortadoğu'da suların tekrar ısınmasının sektör olarak kendilerinin ciddi anlamda kaygılandırdığını söyledi. En büyük ihracat kapılarından olan Irak'ın yanı başında yaşanan krizi tedirgin gözlerle izleyen üreticiler, sorunların Irak'a da sıçrayarak yaşanabilecek muhtemel bir ambargo durumunda sektörün ciddi zarar görmesinden korkuyor. Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri yakından izleyen üreticilerin kaygılı bir süreç yaşadığını belirten Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, bu tablonun sektör olarak kendilerinin ciddi anlamda kaygılandırdığını söyledi. Rusya'nın domates, salatalık ve üzümde uyguladığı ambargoların sürdüğünü hatırlatan Şen, "Bizim şu an en büyük pazarımız olan Irak ve çevresinde yaşanan sıkıntılardan ciddi anlamda kaygılıyız. Irak'taki bir kapının kapanması veya bir ambargonun uygulanması sektörün çöküşü anlamına gelir. Irak'a şu anda ciddi anlamda domates gönderiyoruz. Yaklaşık 15 gün sonra meyve sezonu başlıyor. Erik, kayısı, çilek, armut ve elma gibi her türlü meyveyi Irak'a pazarlayacağız. Bu yüzden Irak çok ciddi bir pazar bizim için. Orada bir sorunun yaşanmamasını umut ediyoruz" dedi.



RUSYA AÇIĞI IRAK İLE KAPATILIYOR



En büyük ihracat kaleminin domates olduğunu belirten Şen, "Rusya ile yaklaşık 258 milyon dolarlık domates ihracatımız vardı. Maalesef 40 milyon civarında bir domates gönderebiliyoruz. Bunun açığını Irak ile kapatabiliyorduk. Onun için sektör ciddi bir sorun yaşamıyordu. Fakat suların yeniden ısınması bizi ciddi anlamda düşündürüyor ve kaygılandırıyor. Bir sorun yaşanırsa da sektör ciddi anlamda zarar görecektir. Bunu tolere edebileceğimizin ihtimali yok. Suriye ile de ufak bir ticaretimiz var ama biz özelikle Irak ile bir sorun yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.



(ÖZEL)



2)ADANA'DA 1 MİLYON 512 BİN 101 VATANDAŞ OY KULLANACAK



PAZAR günü yapılacak olan referandum da en çok oy kullanılacak 5 büyük ilimiz arasında yer alan Adana'da 4 bin 171 sandıkta 1 milyon 512 bin 101 vatandaş oy kullanacak.Anayasa Değişikliği için yapılacak halk oylaması öncesi, Adana'nın 4'ü merkez olmak üzere 15 ilçesinde seçim kurulları son hazırlıklarını yapıyor. Oy sandıkları okullara gönderilirken, hafta boyunca ilçe seçim kurullarında seçimde görev alacaklara eğitimler verildi. Seçim güvenliği için toplantılar yapılıp gerekli önlemler alınırken, Adana'da pazar günü vatandaşlar 08.00 ile 17.00 saatleri arası oy kullanacak.1 Kasım seçimlerinde Adana'da 1 milyon 483 bin 448 vatandaş oy kullanırken referandum da 1 milyon 512 bin 101 vatandaş oy kullanacak. Seçmen sayısında 28 bin 653 artış olurken, en çok seçmen 543 bin 589 kişiyle merkez Seyhan İlçesi'nde bulunuyor. En az seçmen ise 11 bin 42 kişiyle Saimbeyli İlçesi'nde bulunurken merkez Seyhan İlçesi'nde 4, merkez Çukurova'da, Yüreğir ve Sarıçam'da birer seçim kurulu görev yapacak.



Referandumda İstanbul'da 13 milyon 255, Ankara'da 4 milyon 771, İzmir'de 3 milyon 948, Bursa'da 2 milyon 605, Adana'da 2 milyon 85 bin seçmen oy kullanabilecek.



(YENİDEN)



3)LİCE'DEKİ OPERASYONDA 1 PKK'LI ÖLÜ, ÇOK SAYIDA SİLAH VE 14 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda bir terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilirken, örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve 14 ton 933 kilo uyuşturucu ele geçirildi.



11 Nisan günü Lice İlçesi'nin kırsalında PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar tamamlandı. Operasyon kapsamında bir terörist etkisiz hale getirilirken, örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve 14 ton 933 kilo uyuşturucu ele geçirildi.



Konu ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "11 Nisan 2017 Salı günü saat 20.00'den itibaren icrasına başlanılan Bayrak-47 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonunu, 13 Nisan 2017 Perşembe gecesi başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon kapsamında; 1 bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiş. Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan 9 köy ve 3 mezrada toplam 310 ev ve eklentisinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlara istinaden gerçekleştirilen adli arama faaliyeti neticesinde, 4 terörist işbirlikçisi ve daimi arama kaydı bulunan 8 şahıs olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalanarak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınmış, 4 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılarak serbest bırakılmış" denildi.



BOMBALI ARAÇ YAPILACAĞI DEĞERLENDİRİLEN 3 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ



Operasyon kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcının yanı sıra, bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirelen yağmalanan 3 aracın da ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 Roketatar, 4 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 30 adet şarjör, 1.078 adet muhtelif fişek 1018 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 60 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 48 adet tabanca, 1 adet silah dürbünü, 23 takım leşker kıyafeti, 1 adet güneş paneli, 1 adet kütüklük, 1 adet diz üstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 2 adet fotoğraf makinesi, 9 adet kayıp/sahte plaka, 450 kilo muhtelif yiyecek maddesi, 25 adet ev yapımı konserve, 45 adet konserve, 100 kilo un, 5 kilo makarna, 18 kilo zeytin, 2 kilo çay, 43 adet bisküvi, 2 kilo bulgur, 5 kilo turşu, çok sayıda yaşam, giyim ve ilk yardım malzemesi, 5 adet serum, 50 adet enjektör, 5 adet flaster bant, 2 şişe batikon, 1 çuval ilaç ile 1 adet ilk yardım çantası ile örgütsel doküman ele geçirilmiş. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiş. Teröristlerce 150 kilo amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanmış 5 adet el yapımı patlayıcı 8 adet el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği ve 65 adet elektrikli fünye tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiş. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 3 araç ele geçirilerek, adli işlemlerin gerçekleştirilmesi maksadıyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlıklarına nakledilmiştir" denildi.



15 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Valilik açıklamasında, Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise, 13 bin 511 kilo toz, bin 422 kilo kubar olmak üzere toplam 14 bin 933 kilo esrar maddesi ele geçirilmiş olup, söz konusu uyuşturucu maddeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alındığı belirtildi.



14 KÖYDE YASAK KALKTI



Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan başka bir yazılı açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 14 köyde dün saat 06.00'da uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağının bugün saat 08: 00 itirabariyle kaldırıldığı duyuruldu.



4)RUSYA'DA 3 GÜNLÜK TÜRKİYE FESTİVALİ



TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, mayıs ayı içerisinde Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezinde 150 bin metrekarelik bir parkta 3 günlük Türkiye Festivali düzenleneceğini söyledi.



TÜROFED Başkanı Osman Ayık, geçen yıl uçak krizi nedeniyle büyük düşüş yaşanan Rusya pazarının bu yıl en aktif pazarlardan biri olmasını beklediklerini söyledi. Rus pazarını biraz daha motive etmek istediklerini anlatan Osman Ayık, "Mayıs ayının son haftasında Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'da büyük bir park kiraladık ve orada 3 günlük Türk Festivali yapmayı planlıyoruz. Bu anlamda bütün çalışmalar tamamlandı. Aşağı yukarı 150 bin metrekare büyüklüğünde olan bu park Moskova şehrinin merkezinde. Tüm turizmin birleşenleri, tüm sivil toplum örgütleri olarak bir araya geldik. TÜROFED olarak projeye öncülük ediyoruz ama başta TÜRSAB, TÜROB ve Rehberler Odası olmak üzere sektörde yer alan tüm bileşenleri bir araya getirdik. TİM, TOBB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tabi ki hamiliğinde devam ediyor" dedi.



'TÜRKİYE'Yİ RUS HALKIYLA TANIŞTIRMAK İSTİYORUZ'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da projeyi aktardıklarını kaydeden Osman Ayık, "Muhtemelen kendileri de son derece destek veriyorlar böyle bir projeye, çok sıcak bakıyorlar. Dışişleri Bakanımız projenin hamilerinden biri. Önümüzdeki günlerde de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde bir basın duyurusuyla bu projeyi tüm Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız. 16 Nisan referandum undan sonra bir takvim belirleyerek hem Türkiye içindeki projenin lansmanını yapacağız, ayrıca bir tarih belirleyerek Moskova'da bunun duyurularını yapacağız. Tabi çok kapsamlı bir proje. Türkiye'yi her yönüyle Rus halkıyla tanıştırmak istiyoruz. Unutulmuş gibi görünen Türkiye'yi tekrardan Rus halkına anlatmak ve hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu. Osman Ayık, Türkiye'nin gastronomiden kültürel ve turistik değerlere kadar birçok değerini bu festivalde tanıtmak istediklerini anlattı.



'REFERANDUMUN ARKASINDAN GÜNDEME GELECEK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya ziyaretinde kendisiyle yaptıkları görüşmeyle ilgili de bilgi veren TÜROFED Başkanı Ayık, şöyle dedi:



"Sayın cumhurbaşkanımız ile buluşma ve ziyaret etme amacımız bu biraz önce bahsettiğimiz Moskova'da yapılacak Türkiye Festivali'ydi. Öncelikle bunu sayın cumhurbaşkanımıza anlattık ve onun manevi desteklerini talep ettik. Bunun yanında da tabi ki sayın cumhurbaşkanımızla buluşma fırsatı bulunca 10 maddelik bir sorunlar paketini de ilettik ama oradaki esas konuya sayın cumhurbaşkanımız vakıf ve konuya da muhtemelen eğilecek. Ama referandum süreci ister istemez şu anda taleplerimizi gündeme getirmeyebilir. Muhtemelen referandum un arkasından gündeme gelecek. Herkes tarafından biliniyor sektörün sıkıntıları, sorunları. Dolayısıyla biz 17 Nisan sabahından itibaren inşallah bu konulara da eğileceğini tahmin ediyoruz ve görüşme taleplerimizi devam ettireceğiz. İnşallah 2017 yılında sektörümüz adına önemli destekleri de tekrardan sağlayıp en azından kaldığımız yerden devam fırsatı buluruz diye düşünüyoruz."



4)IRAKLI ÇOCUK ENGELLİ BABASINI GEZDİRİYOR



MANİSA'ya 5 ay önce yerleşen Iraklı ailenin en küçük bireyi ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Suid Sabbah Halil, her gün tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren engelli babası Sabbah Halil İbrahim'i gezdiriyor.



Yunusemre İlçesi Yeni Mahalle'deki bir bodrum katında yaşamını sürdüren 7 kişilik Iraklı aile, DEAŞ saldırıları sebebiyle önce Suriye'ye ardından Türkiye'ye göç edip, 5 ay önce de Manisa'ya yerleşti. 10 yıl önce bir trafik kazası sonucu sol ayağı ve sağ elinin ayasının bir bölümünü kaybeden aile reisi 55 yaşındaki Sabbah Halil İbrahim, tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürüyor. Bodrum katına hapsolan Sabbah Halil İbrahim'in en büyük destekçisi, ailenin en küçük bireyi, ilkokul birinci sınıf öğrencisi oğlu Suid Sabbah Halil. Aile fertlerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeye binen babasına minik bedeniyle adeta ayak olan Suid, O'nu istediği yere götürüyor. Küçük elleriyle babasını gezdiren Suid'i görenlerin yüreği burkuluyor. Suid ise tek isteğinin, hayırsever vatandaşların yardımıyla babasına bir akülü araç alınması olduğunu söylüyor.



(ÖZEL)



5)GÖÇMEN' DENİZANALARI ANTALYA KIYILARINDA



KIZILDENİZ orijinli çapı 50-60 cm, ağırlıkları ise 30-40 kilo olan 'başıboş' ya da 'göçmen' denilen denizanası türü, Antalya kıyılarında. Uzmanlar denizanalarına kesinlikle temas edilmemesi, temas edilmesi halinde ise cildin amonyakla temizlenmesi gerektiğini vurguluyor.Akdeniz Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz orijinli bu denizanası türünün Antalya kıyılarında ilk kez 6 yıl önce Manavgat ilçesi Side ve Lara kıyılarında görüldüğünü belirtti. Rhopilema Nomadica adı verilen bu türün birkaç haftadır yeniden Antalya kıyılarında görülmeye başladığını kaydeden Doç.Dr. Gökoğlu, "İskenderun Körfezi'nde şu an yoğun popülasyon var. Akıntıların bol olduğu bir dönemdeyiz. İskenderun Körfezi'nden batıya Rodos'a doğru olan ana akıntıların yörüngesinden çıkan bu denizanası türü, son birkaç haftadır bizim kıyılarımızda gözükmeye başladı. Side, Lara kıyıları ile Antalya Körfezi'nde yoğun olarak görülüyor" dedi.



BU GEÇİCİ BİR SÜRE



Çapları 50-60 cm, ağırlıkları ise 30-40 kilo olan Rhopilema Nomadica türü denizanasını Sualtı Sporları Topluluğu olarak kendilerinin de görüntülediklerini belirten Doç. Dr. Gökoğlu, "Bu geçici bir süre. Göçmen ya da başıboş anlamına gelen bu tür denizanaları yaz ortalarında kaybolacaktır" diye konuştu.



PANİK YAPILMAMALI



Denizde yüzerken bu tür denizanasıyla karşılaşanların panik yapmamasını söyleyen Doç.Dr. Gökoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnsanlar denizanasını görünce korkmasın. Panik yapmaya gerek yok. Denizanası insana yapışmaz. Ancak kesinlikle temas etmemeliler. Temas edildiği zaman deniz anasında zehir baloncukları vardır, onlar patlayarak deriyi yakar, tahriş eder. Eğer elle temas edilmişse de eller kesinlikle göze sürülmemeli. Gözü tahriş eder. Tahriş olan bölge tatlı su ile değil deniz suyu ile yıkanmalı. Tabii alerjisi olanlar dikkat etmeli. Riskli olabilir. O kişilerin bir an önce hastaneye gitmesi gerekiyor."



AMONYAK YERİNE İDRAR KULLANILABİLİR



Denizanasının temas ettiği bölgenin üzerine amonyak sürülmesi gerektiğini kaydeden Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, "Eğer o anda amonyak bulunamazsa idrar da amonyak yerine kullanılabilir" dedi. Denizanasının öldürücü bir etkisi olmadığını ancak temas edilen bölgede tahriş, yanma ve kaşıntıya neden olduğunu yineleyen Doç.Dr. Gökoğlu, halen Antalya'da 'ters yüz' denilen Cassiopea Andromeda türü dipte olmak üzere iki tür denizanasının görüldüğünü sözlerine ekledi.



6)SİVAS'TA DOLANDIRDI NİĞDE'DE YAKALANDI



SİVAS'ta kendisini savcı olarak tanıtarak bir ev kadınının 120 bin lira değerindeki altınlarını dolandıran 35 yaşındaki Tamer Özkaracadağ, Niğde'de otobüste yakalandı. Şüphelinin üzerinden dolandırdığı altınlar çıktı.



Sivas'ta oturan Z.Ç.'yi telefonla arayan dolandırıcı. kendini savcı olarak tanıtıp, 'Adınız bir kuyumcu dolandırıcılığına karıştı bu nedenle eviniz de bulunan altınları bana teslim edin' diyerek korkuttu. Eve gelen şüpheli kadının, 120 bin lira değerindeki altınlarını alarak kaçtı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Z.Ç. durumu polise haber verdi. Kadının verdiği eşkal doğrultusunda harekete geçen polis, çevre illeri de uyardı. Niğde polisi de Niğde-Nevşehir karayolunda kontrol noktası oluşturarak araçlarda arama yaptı. Bir otobüste yapılan aramada eşkali belirlenen Tamer Özkaracadağ gözaltına alındı.



Üzerinden Sivas'tan dolandırdığı altınlar çıkan Özkaracadağ sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



