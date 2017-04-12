Dha Yurt Bülteni-3
DİYARBAKIR'DA EMNİYETTEKİ PATLAMAYA KAZILAN TÜNELDEKİ BOMBA NEDEN OLDU (EK)1)ŞEHİT EŞLERİ FATMA'LAR EŞLERİNE AĞLADIDİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Polis memuru Burhan Mercan ile Sivil Personel Cengiz Tekin...
DİYARBAKIR'DA EMNİYETTEKİ PATLAMAYA KAZILAN TÜNELDEKİ BOMBA NEDEN OLDU (EK)
1)ŞEHİT EŞLERİ FATMA'LAR EŞLERİNE AĞLADI
DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Polis memuru Burhan Mercan ile Sivil Personel Cengiz Tekin için tören düzenlendi. Törende şehit Mercan'ın eşi Fatma ile şehit Tekin'in eşi Fatma, eşlerini son yolculuklarına gözyaşları içinde uğurladı.
Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına yönelik dün tünel kazılarak düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanarak şehit olan olis memuru Burhan Mercan ile sivil personel Cengiz Tekin için uğurlama töreni düzenlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene, Vali Hüseyin Aksoy, Ak Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Ebubekir Bal, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcçısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri ile şehitlerin yakınları katıldı.
İKİ ŞEHİDİN EŞİNİN DE ADLARI FATMA
Tören alanına getirilen şehit yakınlarını polisler teselli ederken, şehit eşlerinin ikisinin de adının Fatma olduğu bilgisi törende yürek burktu. Şehit Polis Burhan Mercan'ın eşi Fatma Mercan törene 1 yaşındaki kızı Şeymanur'la katıldı. Şehit sivil personel Cengiz Tekin'in eşi Fatma Tekin'de törene yaşları 14 ile 3 yaşları arasında değişen 5 çocuğuyla katıldı. Şehitlerin ambulanstan alınarak katafalka bırakılmasıyla başlayan törende şehitlerin özgeçmişleri okundu. Polis memuru Burhan Mercan'ın 2012'de Diyarbakır'a tayin olduğu Bakım Onarım Şube Müdürlüğünde görevli olduğu belirtildi. Sivil Personel Cengiz Tekin'in ise, yaklaşık 19 yıldır Emniyet Müdürlüğü Teknik İşler Büro Amirliğinde görev yaptığı bildirildi. Özgeçmişlerinin okunmasının ardından şehitlerin yakınları tabutlara kapanarak gözyaşı döktü. Şehitlerinin cenazeleri tekbirler eşliğinde ambulanslara bırakıldı.
Şehit Polis memuru Burhan Mercan'ın cenazesi Hatay'ın İskenderun ilçesine gönderilirken, şehit sivil personel Cengiz Tekin'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verilmek Emniyet Müdürlüğünden uğurlandı.
Görüntü Dökümü:
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-Şehitlerin yakınlarının alana gelmesi
-Şehit yakınlarının gözyaşı dökmesi
-Törene katılanlar
-Şehitlerin cenazelerinin katafalka bırakılması
-Şehitler için okunan dualar
-Ailelerin tabutlara sarılması
-Şehitlerin uğurlanması
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,-
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2)HAKKARİ'DE 3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 PKK'lı gece görüş sistemleri ile tespit edildikten sonra tank atışı ile vurularak etkisiz hale getirildi.
Irak sınırından dün saat 21.00 sıralarında Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 PKK'lı terörist 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nın Han Tepe Üs Bolgesindeki gece görüş sistemleri ile tespit edildi. Çukurca Çaglayan Yağlısu dereyatağındaki 3 PKK'lı tank atışı ile ölü ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.
HAKKARİ, -
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3)NUSAYBİN'DE BUGÜNE KADAR 960 EYP İMHA EDİLDİ
MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde kısmı olarak sokağa çıkma yasağının sürdüğü bölgede patlayıcı ve mühimmat bulundu. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı ile birlikte operasyonlar kapsamında terör örgütü tarafindan tuzaklanan ve yapılan titiz çalışma sonunda ele geçirilen ve imha edilen el yapımı patlayıcı sayısının 960'a ulaştığı öğrenildi.
Nusaybin İlçesi'nde, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde el yapımı patlayıcıların imhası ile tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor. Fırat Mahallesi'nde yapılan aramalarda çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat bulundu. Bulunan patlayıcı madde ve mühimmatlar kontrollü bir şekilde imha edildi.
Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lılarca yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılarda tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının kısmı olarak sürdüğü Abdulkadir Mahallesinde 3 gün içerisinde bulunan, 1 adet 12 kiloluk mutfak tüpü içinde hazırlanmış el yapımı bomba, 4 adet launcher fişeği, 5 adet havan ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar kontrollü bir şekilde aynı mahalleye bağlı Kanal Sokak'ta kontrollü bir şekilde imha edildi.
Nusaybin'de düzenlenen operasyonlarda bugüne kadar 960 adet el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-EYP imha anı
Nusaybin'den görüntü
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -
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4)MAHALLELİ, 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KAZADA ÖLDÜĞÜ YOLU KAPATTI
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde mahalle sakinleri, 5 yaşındaki Muhammet Ali Çınar'ın sac yüklü TIR'ın altında kalarak öldüğü yolun kamyon ve TIR trafiğine kapatılması için eylem yaptı. Yolu ulaşıma kapatan mahalleli, 2 yıl önce yeşillendirilen eski yolun yeniden açılacağı sözünün verilmesiyle 5 saat sonra eylemi bitirdi.
Muhammet Ali Çınar, dün akşam saatlerinde Kışla Mahallesi, Potbaşı Sokak'ta yolun karşısındaki oyun parkına geçmek isterken Tuncay K.'nın kullandığı 67 TY 925 plakalı sac yüklü TIR'ın çarpması sonucu öldü. Küçük çocuğun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan mahalle halkı, yolda sürekli kaza meydana geldiği gerekçesiyle eylem yaptı. 150-200 kişilik grup, akşam geç saatlerde çöp konteynerleri ve araçlarıyla yolu ulaşıma kapattı. Mahalle sakinleri, 2 yıl önce Gülüç Deresi kenarındaki yolun yeşillendirilip ulaşıma kapatılması ardından, mahalle arasındaki yolda kamyon ve TIR trafiğinin arttığını söyledi. Mahallelerinde sanayi sitesi ile TIR parkı bulunduğunu söyleyen çevre sakinleri, daha önce dere kenarındaki yolu kullanan kamyon ve TIR'ların, o yolun kapatılması ardından mahallenin içinden geçmeye başladığını, bunun sonucunda da kazaların arttığını söyledi.
İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük, yolu kapatan vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Ancak mahalle sakinleri, eski yol ulaşıma açılmadan eylemi bitirmeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu gelerek vatandaşlarla görüştü. Kışla Mahalle Muhtarı Muhammet Demir, "Bizlerin artık sabrı kalmadı. Ölen çocuk hepimizin çocuğu. Hepimizin yüreği yanıyor. Daha 1 hafta önce yine burada bir çocuğa araç çarptı. Allah'tan ona bir şey olmadı, gittim kucağıma kendim aldım. Ama bu çocuğumuzu kucağıma alamadım. Eski yolun yeniden açılmasını, buranın kamyon ve TIR araçlarına kapatılmasını istiyoruz" dedi.
6 yaşındaki kardeşini de trafik kazasında kaybettiğini belirten Faruk Çaturoğlu da yetkilelerle görüştüğünü ve eski yolun yeniden ulaşıma açılacağını söyledi. Görüşmelerin ardından mahalle sakinleri yaklaşık 5 saat süren eylemi bitirip, kendi imkanları ile buldukları kepçe ile daha önce Karayolları tarafından kapatılan dere kenarındaki eski yolu açmak için ilk çalışmayı yaptı. Halk, daha sonra evlerine döndü.
Görüntü Dökümü
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-Mahallenin toplanması
-Yolu kapatması
-Emniyet Müdürü Fahri Küçük'ün vatandaşları ikna etmesi
-Vatandaşların açılmasını istedikleri yol üzerinde beklemeleri
-AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu'nun gelmesi
-Kışla Mahallesi Muhtarı Muhammet Demir'in konuşması
-AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu'nun konuşması
-Vatandaşların Emniyet Müdürüne teşekkür etmesi
-Milletvekili ve beraberindekilerin yolun açılacağı yere gelmesi
-Dere kenarındaki eski yolun yeniden trafiğe açılması
-Detaylar
Süre: 8.53 Boyut: 213 MB
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),
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5)İNŞAATIN ÇATISINDAN ATLAYAN LİSELİ ZEHRA ÖLDÜ
ŞANLIURFA'da, 5 katlı inşaatın çatısından bilinmeyen nedenle atlayan 15 yaşındaki Zehra Öz, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Göncü Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Zehra Öz, okula gitmek için evden ayrıldı. Öz, bilinmeyen nedenle okuluna 100 metre mesafede bulunan 5 katlı inşaatın çatısına çıkıp atlayacağını söyledi. Kızı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, inşaat alanına girdikleri sırada genç kız binadan atlayarak kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan Zehra Öz, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Zehra, tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını ve sınıf arkadaşlarını yasa boğan Zehra Öz'ün cesedi, otopsi için morga konulurken, polis kızın intihar nedenini araştırıyor.
Görüntü Dökümü
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Olay yeri
Polislerin incelemesi
Genç kızın atladığı inşaat
Zehra'nın okulu
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 263 MB
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6)BİN YILLIK GÜL BAHÇESİ'NE, MÜZE EK BİNASI YAPILIYOR
TÜRKİYE'de Ayasofya ve Topkapı müzelerinden sonra en çok ziyaretçisi olan Mevlana Müzesi'ne, ek müze binası yapılacak. Yaklaşık bin yıllık 'Gül Bahçesi' olarak adlandırılan müzenin kuzey bölümündeki bahçeye yapılacak yeni ek binada, mekan yetersizliği nedeniyle sergilenemeyen Mevlana'na ait eser ve eşyaların sergileneceği belirtildi.
Bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlana Dergahı'nın yeri, Selçuklu Sarayı'nın Gül Bahçesi iken bahçe, Sultan Alaeddin Keykubad tarafından Mevlana'nın babası Sultanü'l-Ulema Bahaeddin Veled'e hediye edildi. Bahaeddin Veled, 12 Ocak 1231 tarihinde vefat edince türbedeki bugün ki yerine defnedildi. Ölümünün ardından sevenleri, Mevlana'ya, babasının mezarının üzerine türbe yapılmasını talep etti. Ancak Mevlana, "Gök kubbeden daha iyi türbe mi olurö diyerek bu isteği kabul etmedi. Mevlana da 17 Aralık 1273 yılında vefat edince, babasının yanına defneldi. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled, Mevlana'nın mezarı üzerine türbe yaptırmak isteyenlerin isteklerini kabul edip, 'Kubbe-i Hadra' (Yeşil Kubbe) denilen türbe dört fil ayağı (kalın sütun) üzerine yaptırıldı.
MEVLANA MÜZESİ DIŞI MEYDAN OLDU
Türbenin içerisinde ve dışarısında inşaat faaliyetleri yapılan eklemelerle 19'uncu yüzyılın sonlarına kadar devam etti. 1925 yılında da çıkan tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kanununun ardından Mevlana Dergahı, müzeye dönüştürüldü. Müzede, dönem dönem restorasyonlar gerçekleştirildi. 2012 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi 'Mevlana Kültür Vadisi Projesi' kapsamında Bedesten, Sultan Selim Camii, Aziziye Camii, Kapı Camii ve o bölgedeki tarihi yapılarda yenileme çalışmalarına başladı.
Mevlana Müzesi çevresindeki en büyük değişiklik bu dönem yaşandı. Proje kapsamında Mevlana Müzesi'nin uzaktan görünmesini sağlamak ve Mevlana Müzesi ile Sultan Selim Cami önünde 25 bin kişinin aynı anda toplanacağı bir meydan oluşturabilmek için, müze önündeki yeşil alan kaldırıldı ve yaklaşık 20 ağaç söküldü. Mevlana Müzesi'nin önünde oluşturan büyük meydan döneminde tepkilere de neden oldu.
HAVUZU DEĞİŞTİRDİLER
Mevlana Müzesi'nin bahçesinde de restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam etti. Mevlana Müzesi'nin bahçesinde bulunan ve Anadolu Selçukluları döneminden kaldığı ileri sürülen 'Şeb-i Arus Havuzu' 2013 yılında kaldırılarak yerine benzer taşlarla yeni bir havuz yapıldı. Mevlana'nın ölüm yıldönümlerinde dervişler tarafından etrafında sema yapıldığı için düğün günü anlamına gelen 'Şeb-i Arus Havuzu' olarak adlandırılan havuzun mermerlerinin sökülürken parçalandığı dikkat çekti. Müze bahçesinde yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonrası kaldırılan havuzun bulunduğu yerden 3,5 metre ileriye ve orijinal taşlarının yerine yeni taşlarla bir benzerinin yapılması tepkilere neden oldu.
TARİHİ GÜL BAHÇESİ'NE EK MÜZE BİNASI YAPILACAK
Şimdi de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Mevlana Müzesi'nin 'Gül Bahçesi' olarak adlandırılan kuzey bölümündeki bahçe duvarlar yıkıldı. Buradaki bahçeye yıkılan duvar boyunca uzanan yaklaşık 100 metre uzunluğunda ek müze binası yapılacak. Mevlana Müzesi içinde yer sorunundan dolayı sergilenmesinde sıkıntı çıkan eserler bahçedeki yeşil alana kurulacak olan bu müzede yapılacak.
BAŞKA YIKIM OLMAYACAK
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Mevlana Müzesi'ne yeni bir ek müze binası çalışmaları kapsamında müzenin kuzey kısmında bulunan duvarlar yıkıldığını ve aynı yerde yeni ek müze binası çalışmalarına başlandığını bildirdi. Diğer duvarlar ve iç duvarlarda herhangi bir yıkım yapılmayacağını ve yeni ek müze binası yıl içinde tamamlanacağını kaydetti.
Görüntü Dökümü
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Bahçe duvarının yıkım çalışmasından detay
Müzeden detay
Genel ve detay
(Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA DHA))
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7)FETÖ'CÜ EMNİYET MÜDÜRÜ KOBANİ OLAYLARINA MÜDAHALE ETMEMİŞ
ERZURUM'da görülen FETÖ davası iddianamesinde, Karayazı İlçesi eski Emniyet Müdürü Aykut Töngür'ün FETÖ/PDY'nin rol aldığı açıkça anlaşılan ve kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen eylemler sırasında görev yaptığı yerde yeterli ve etkin müdahale etmediği gerekçesi ile disiplin cezası alması delil olarak gösterildi.
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Karayazı eski Emniyet Müdürü Aykut Töngür, 2 Eylül 2016'da tutuklanarak cezaevine kondu. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle Töngür hakkında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Aykut Töngür hakkında merkez disiplin kurulunun 3 Mart 2016 tarihinde 'görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü veya savsaklama eylemini' işlediğinden 'kıdem durdurma' cezası verildiğ hatırlatıldı. İddianamede, Aykut Töngür hakkında 7-10 Ekim 2014 tarihleri arasında meydana gelen Kobani protestosu sırasında Karayazı ilçesinde eylemleri sonlardırmak için yerinde müdahale edemediği gerekçesi ile soruşturmaya açıldığı, disiplin soruşturmasında lehte beyanda bulunan tanıklardan N.M.D., A.Y., İ.G., M.A. ve Ö.P.'nin haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ayrı soruşturmaları bulunduğu belirtildi. Aykut Töngür'ün terör örgütüne eleman kazandırmak amacı ile hareket ettiği öne sürülen iddianamede, evinde ele geçen FETÖ/PDY'y idestekleyen medya organlarında kamuoyunu etkilemek için diğer medya organlarını 'yalan medyası' olarak nitelendirildiğine yer verildi.
İddianamede, "İdari soruşturma belge örneklerinin incelenmesinde de görüleceği üzere FETÖ/PDY'nin rol aldığı açıkça anlaşılan kamuoyunda Kobani protestoları olarak bilinen eylemler sırasında görev yaptığı yerde yeterli ve etkin müdahale etmediği gerekçesi ile disiplin cezası alışı, şüphelinin savunması ile birlikte dosya kapsamı değerlendirildiğinde üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmakla" denildi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk celsede Aykut Töngür ve avukatı hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Töngür, terör örgütü üyesi olmadığını, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını ileri sürdü. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, -