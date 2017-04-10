Dha Yurt Bülteni-3
1)SURİYELİ BABA: İKİZLERİN O INA HER BAKTIĞIMDA İÇİMDEN BİR ŞEYLER KOPUYORSURİYE'de rejim güçlerinin İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği saldırıda 9 aylık ikiz bebekleri ile eşi dahil 16 akrabasını kaybeden Abdulhamid El-Yusuf, çocuklarını toprağa vermeden önce kucağında...
1)SURİYELİ BABA: İKİZLERİN O INA HER BAKTIĞIMDA İÇİMDEN BİR ŞEYLER KOPUYOR
SURİYE'de rejim güçlerinin İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği saldırıda 9 aylık ikiz bebekleri ile eşi dahil 16 akrabasını kaybeden Abdulhamid El-Yusuf, çocuklarını toprağa vermeden önce kucağında iken çekilen fotoğrafı her hatırladığında içinden bir şeylerin koptuğunu söyledi.Saldırının ardından Türkiye'ye getirilen ve 7 Nisan'da Hatay'a miting için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Abdulhamid El-Yusuf, yaşadıklarını anlattı. O güne kadar rejimin kendilerine böyle bir saldırı gerçekleştireceğini akıllarının ucundan bile geçirmediklerini kaydeden El-Yusuf, "Çok dehşet bir saldırıydı ve bizim için bir facia niteliğindeydi, çok hızlı bir şekilde kimyasal silah kullanabileceğini ve öldürücü bir şekilde halkına böyle saldırıda bulunabileceği aklımızın ucundan geçmezdi" dedi.
BÜYÜK SES GETİRDİ
Saldırının ardından 9 aylık ikiz bebekleri, eşi ve 16 yakınını kaybeden El-Yusuf, şunları söyledi:
"Aslında çok kötü bir fotoğraf. Her baktığımda içimden bir şeyler kopuyor, benim çocuklarım bana çok bağlıydı. Öldüklerinde bu şekilde bir resim çektiklerinde özellikle bizim amacımız dünya kamuoyuna, uluslararası camiaya, bu denli ağır saldırıyı bir şekilde yansıtabilmekti. Ben çocuklarım öldükten sonra onlara karşı öyle olmadım, ben her zaman onlara çok bağlıydım, onlar yaşarken de hep kucağımdalardı. Aynı zamanda rejime karşı ABD tarafından yapılan saldırıyı da takdir ediyoruz, bizim amacımız rejime ait askeri üslerin biran önce vurulması. Çünkü halka karşı suç unsuru taşıyacak şekilde kimyasal saldırıları bir daha yapmamasın istiyoruz."
Görüntü Dökümü
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-Abdulhamid El-Yusuf'un detay görüntüsü
-Abdulhamid El-Yusf ile röp.
SÜRE: 02' 31" BOYUT: 78 MB
Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY,
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2)BURSA' DA TERÖR OPERASYONU; 10 GÖZALTI
BURSA'da terör örgütü propagandası yaptığı belirlenerek gözaltına alınan Halkların Birleşik Devrimci Haraketi üyesi olduğu öne sürülen 10 kişi Adliye'ye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta eş zamanlı olarak İstanbul, Bursa, Gemlik ve Mustafakemal Paşa ilçelerinde düzenlenen operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda örgütsel dökümanlara el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan şahıslar "terör örgütü propagandası yapmakö ve "örgüt içinde faaliyet göstermekö suçlarından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiler.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta eş zamanlı olarak İstanbul, Bursa, Gemlik ve Mustafakemal Paşa ilçelerinde düzenlenen operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda örgütsel dökümanlara el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan şahıslar "terör örgütü propagandası yapmakö ve "örgüt içinde faaliyet göstermekö suçlarından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiler.
Görüntü Dökümü
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Şahısların Adliyeye getirilmesi
SÜRE: 25 saniye BOYUT: 27.6 MB
Hüseyin TÜCCAR,BURSA-
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3)HDP'NİN BODRUM MİTİNGİNDE GERGİNLİK
HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde partisinin ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen 'hayır mitingi'nde halka seslendi. Küçük bir grup mitingdekilere tepki gösterince, gerginlik yaşandı. Kısa süreli gerginlikte, iki grup arasında su şişeleri, sopa ve levhalar havada uçuştu.
HDP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından referandum öncesi kentteki İskele Meydanı'nda dün (pazar) saat 17.00'te 'hayır mitingi' düzenlendi. HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, halka seslendi. HDP Bodrum İlçe Eş başkanları Belgin Koç ve Fulya Erdoğan, HDP PM üyesi Adalet Aydın, Muğla İl Eş başkanları Günfer Karadeniz ve Mehmet Kaya'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 750 kişi katıldı. Koma Sarhat grubunun mini konseriyle başlayan mitingde, canlı müzik eşliğinde halaylar çekildi. Konserin ardından il ve ilçe eş başkanları mitinge katılan halkı selamladı.
Halka seslenen HDP'li Milletvekili Kürkçü, konuşmasına OHAL döneminde referandum yapılmasını eleştirerek başladı. Kürkçü, sandıktan evet çıkması halinde meşru olmayacağını ileri sürdü. HDP'li Kürkçü, sosyal medyadan HDP eş başkanları lehine bir şey paylaşan herkesin sorgulandığını da iddia etti.
MİTİNG ALANINDA GERGİNLİK
Kürkçü konuşurken 7 kişilik bir grup genç, bariyerle çevrili alanda duran mitingdekilere tepki gösterdi. İki grup arasında su şişeleri, sopa ve levhalar havada uçuştu. Kürkçü, polisleri alanın güvenliğini korumaya çağırdı. Kısa süreli olayın ardından bölgedeki grup polis tarafından uzaklaştırıldı.
Olayın ardından Kürkçü, alandakilere, "AKP'nin hayır dememize engel olmasına, izin vermeyin" diyerek partilileri sakinleştirmeye çalıştı. Konuşmasına devam eden Kürkçü, "Arkadaşlar hepiniz gördünüz, kim barış istiyor kim kavga istiyor. Çok fazla mücahitler vermiş halkız. 2-3 saldırgandan heyecanlanmıyorum. Şimdi neler demek istediğimi aslında örnekleriyle anlattılar. Bizleri çığırından çıkartmak için kolları sıvadılar, ama onlara prim verirseniz kendinize haksızlık etmiş oluruz" dedi.
"HDP HAYIR DİYECEK"
Konuşmasını sürdüren HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, "Kimi muhalefetini dinamikleri şöyle bir söylenti yayıyorlar. 'Halkların Demokratik Partisi'ni anladık da, Kürtlerin ne yapacağı belli değil. Belki de Tayyip Erdoğan'ı onlar başkan yapmak istiyor'. Bu o kadar tuhaf, o kadar gülünç, o kadar ispat edilmeye uğraşıldıkça gülünçleşen bir şey ki. Sizler, Bodrum'un bütün otellerinde, turistik işletmelerinde bütün tarım işletmelerinde, bütün kimsenin yapmak istemediği işlerinde çalışan sizler hayatınızı ortaya koyarak halklarımızın özgürlüğü için mücadele ediyor inandırıcı olmuyor, sizin asaletinizden şüphe ediyor. Yerin dibine batsın öyle asalet. Biz de sizden şüphe ediyoruz. hayır diyeceğiz" dedi.
Yaklaşık 3 saat süren miting sonrasında alandakiler polis kontrolünde dağıldı. Mitingin sonrası, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Görüntü Dökümü
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Mitinge katılanlardan görüntü
Konserden ve halay çekenlerden görüntü
İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün konuşmalarından görüntü
Mitinge katılanların dağılmasından görüntü
(Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla),
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4)MİNİBÜS, İTFAİYE ARACINA ARKADAN ÇARPTI: 3'Ü AĞIR 7 YARALI
Rize' nin Ardeşen İlçesi'nde minibüs, yangın ihbarına giden itfaiye aracına arkadan çarptı. Kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza dün saat 16.00 sıralarında Ardeşen İlçesi Karadeniz Sahil Yolu Yeniyol köyü mevkiinde meydana geldi. Jano Kamadze'nin kullandığı ND 795 ND Gürcistan plakalı minibüs, yangın ihbarına giden Osman Zeki Çamkerten'in kullandığı 53 AZ 110 plakalı itfaiye aracına arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Jano Kamadze ile Lasha, Zurab, Axmed, Ramaz ve Amiram Beridze ile Besik Antedze yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Fındıklı, Ardeşen ve Pazar Kaçkar Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazada yaralanan Jano Kamadze ile Lashai ve Amiram Beridze'nin ağır yaralı oldukları öğrenildi.
Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım bir süre için tek şeritten kontrollü olarak verildi.
Görüntü Dökümü
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Kaza yeri detayları
Yaralıların ambulansa çaldırılması
Detaylar
Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA
Süre: 2 dk. Boyut: 288 mb.
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5) KASKTAKİ KAMERAYA YAKALANDILAR
ANTALYA'da plakasız iki motosiklet sürücüsünün kural ihlali, bir başka motosiklet sürücüsünün kaskındaki kameraya yakalandı.
Antalya'da arızalanan bir motosiklet, üzerindeki sürücüsüyle birlikte arkadan gelen bir başka motosikletli tarafından itilerek taşındı. Hürriyet Caddesi'nde yaşanan bu olay, motosiklet kullanırken güvenli sürüşü sağlamak için bir araya gelen Antalya Gezgin Motorcular Kulübü üyesi bir motosiklet sürücüsünün kaskındaki kamerayla görüntülendi. Görüntüyü kaydeden kulup üyesi, "Görüntüler 8 Nisan sabahı çekildi. Hürriyet Caddesi Uncalı kavşağında trafik ışıklarında beklerken önüme iki motosikletli geçti. Bu motosikletlerden biri arızalıydı. Diğeri çalışıyordu. Yeşil ışık yanınca arızalı motosikleti, arızalı olmayan motosikletin sürücüsü ayağıyla iterek taşıdı. Üstelik bu motosikletlerin plakası da yoktu" dedi.
Görüntü Dökümü
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Uncalı Kavşağında kırmızı ışıkta beklerken öne geçen biri arızalı motosikletten görüntü
Yeşil ışık yandıktan sonra arızalı motosikleri, arkadaki diğer motosiklet sürücüsünün ayağıyla iterek taşıması
37 MB /// 01.11"
Haber- Mustafa KOZAK- Kamera: ANTALYA-DHA)
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6)FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN 3 AVUKAT, ADLİYEYE GÖNDERİLDİ
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 avukat Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock programı kullandıkları belirlenerek gözaltına alınan avukatlar Funda Aydın, Ali Osman Turgut ve Bekir Sıddık Çelik, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğe getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.
Görüntü Dökümü
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-Zanlıların Adli Tabiplikten çıkışı
-Genel detaylar
(Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ DHA)
54 saniye/ 28 MB
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7)BANKANIN KAPISINI AÇIK UNUTTULAR
ADANA'da bir bankanın kredi kartları başvurusunu kabul ettiği şubesinin hafta sonu açık unutulan kapısı, kargo görevlisi tarafından tesadüfen fark edildi. Kargocunun çağırdığı görevliler gelip kapıyı kilitledi.
Adı açıklanmayan bir kargo görevlisi, merkez Seyhan İlçesi'ndeki Adana Ticaret Merkezi'nin zemin katında bulunan banka şubesinin önünden geçerken hafta sonu olmasına rağmen kepengi açık görünce, 'mesaiye gelmişler' diye düşünerek, kapıdan içeri girdi. Alarmın çalması üzerine kargo görevlisi kapının açık unutulduğunu anlayıp, hemen banka görevlilerini arayarak durumu bildirdi. Sadece kredi kartı başvuru işlem merkezi olarak kullanıldığı belirtilen şubeye gelen görevliler, kapıyı kilitledi.
Görüntü Dökümü
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(ÖZEL)
Banka alarmının çalması
Kapının açık olduğunu fark eden kargo çalışanının konuşması
Kargo çalışanının kapının açık olduğunu göstermesi
Bankadan genel ve detay görüntüler
Bankanın kapısının görüntüsü
SÜRE: 01'36" BOYUT: 98 MB
Haber: Fatih KARAÇALI -Kamera: Sude UÇAROĞLU/ADANA,
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8)59 YAŞINDAKİ ENGELLİ KADININ ORGANLARI 6 HASTAYA UMUT OLDU
ORDU'nun Altınordu İlçesi'nde, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü özel hastanede beyin ölümü gerçekleşen, zihinsel ve bedensel engelli 59 yaşındaki Şaziye Kütük'ün, bağışlanan böbrek, kornea, karaciğer ve akciğeri 6 hastaya hayat verecek.
Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde kalan, bedensel ve zihinsel engelli Şaziye Kütük, bir hafta önce beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Özel Hastane'de yoğun bakımda tedavi gören Kütük'ün, dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin isteği üzerine organları bağışlandı. İstanbul ve Samsun'dan Ordu'ya gelen ekip başarılı operasyonla Şaziye Kütük'ün karaciğer, akciğer, 2 böbreği ve 2 korneasını aldı. Ambulansla Ordu Giresun Havalimanı'nda bekleyen askeri uçakla akciğer ve karaciğer İstanbul'a, böbrekler ve kornealar ise karayoluyla Samsun'a gönderildi.
Özel Ordu Umut Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Dr. Selçuk Yücesan, başarılı operasyonla alınan organların 6 hastaya umut olacağını belirterek, "Hastanemiz yoğun bakımında beyin ölümü gerçekleşen hastamız zihinsel ve bedensel engelliydi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde devlet koruması altında olan bir vatandaşımızdı. Aksaray'da yaşayan ve tek akrabası olan ağabeyi ile iletişim kurduk, onların olumlu görüşleriyle aile organ bağışı kararını verdiler. Genelkurmay'ın görevlendirdiği askeri uçakla İstanbul'dan ekipler Ordu'ya geldi. Akciğer ve karaciğeri İstanbul'da 2 hastaya, 2 korneası ve 2 böbreği ise Samsun Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi'nde 4 ayrı hastaya nakledilecek. Tüm organ bekleyenler adına aileye ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruzö dedi.
Şaziye Kütük'ün cenazesinin ise toprağa verilmek üzere Aksaray'a gönderileceği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Dr. Selçuk Yücesan'la röportaj
-Hastaneden görüntü
-Organ naklinden ekiplerin görüntüsü
(SÜRE: 04.53 - BOYUT: 288 MB)
Haber-Kamera: Nedim KOVAN -ORDU-DHA
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9)BU FİLMİN YÖNETMENİ ASAYİŞ MÜDÜRÜ, OYUNCULAR POLİS
ADANA Emniyet Müdürlüğü, polis teşkilatının 172'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde kısa metrajlı film hazırladı. Oyuncuları ve yönetmeni polis olan aksiyon filmini aratmayan sahnelerin çekiminde teknolojinin bütün imkanları kullanıldı.
Filmin senaryosunu Asayiş Şube Müdürü Ayhan İlkan yazıp yönetti, oyuncular ve set arkasında da polisler görev aldı. Özel Harekat, Asayiş, Dalgıç ve Terörle Mücadele Şubesi'nden toplam 90 polisin görev aldığı aksiyon sahnelerinin yaşandığı 10 dakikalık filmde, Narkotik ve Çevik Kuvvet'in toplumsal olaylara müdahale eden köpekleri de görev aldı. Çekimlerde 2 kamera, polis helikopteri ve 2 drone da kullanılarak sahnelerin bütünlüğü sağlanmaya çalışıldı.
NEFES KESEN OPERASYON
Ekiplerin 'dur' ikazına rağmen kaçan aracın takibi, kapan kullanılarak aracın durdurulması ve sonrasında düzenlenen operasyonla şüphelilerin yakalanmasının anlatıldığı senaryo, Portakal Çiçeği Karnavalı'nda da canlandırıldı. Karnaval alanını dolduran binlerce Adanalı, senaryonun canlandırıldığı gösteriyi merak ve heyecanla izledi. Karnaval alanına kurulan dev ekranlarda polisin gösterileri vatandaşlardan büyük alkış aldı.
Görüntü Dökümü
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Çekilen polis filminin görüntüsü
Kamera arkası görüntüleri
Haber: Fatih KARAÇALI-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,
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10)ADANA'DA POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
ADANA'da polis teşkilatının 172'inci kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutladı.
Atatürk Parkı'ndaki tören alanına, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, Polis Okulu Müdürü Oktay Karagöz, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, polis aileleri ve Şehitleri Yardımlaşma ve Kaynaşma Derneği yöneticileri ile emniyet mensupları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Okunan İstiklal Marşı sonrasında ise Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, tebrikleri kabul etti. Çelenk bırakılması sonrasında polisler, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.
Görüntü Dökümü
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Atatürk anıtından detay
Törene katılanlardan görüntüler
Bando takımı
Türk bayrağından detay
Törene katılan polislerden detay
Çelenk sunumu
Salgı duruşunda bulunulması
İstiklal Marşı'nın okunması
Karanfil dağıtılması
SÜRE: 02'17" BOYUT: 139 MB
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
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11)ÖĞRENCİLERDEN POLİSE ÖZEL KONSER
BURDUR'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Müzik Bölümü öğrencileri Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği (THM) konseri verdi.
MAKÜ Müzik Bölümü öğrencilerinin öğretim görevlisi Gökhan Çağırgan öncülüğündeki konseri MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda yapıldı. Konseri İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, müdür yardımcıları, şube müdürleri, polisler ve aileleri izledi. Konser sonunda Emniyet Müdürü Saim Akpınar, Gökhan Çağırgan'a çiçek vererek teşekkür etti.
Konserde konuşan Emniyet Müdürü Saim Akpınar, "Çok uzak değil, yakın zamana kadar terör olaylarıyla, olaylarla, polise molotof atan öğrencilerle üniversiteler anılıyordu. Allah'ıma şükürler olsun üniversite öğrencilerinden oluşan THM topluluğu tarafından hazırlanan bu program MAKÜ'nün bizler için tertiplediği bir program. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı ve önemli bir etkinlik oldu. Biz pek alışık değiliz. Başka kurumların bizim için program hazırlaması, bizi davet etmesi gerçekten bizim için farklı bir anlam ifade ediyor. Terör olayları ile anılan üniversitelerden, polis için sürpriz program hazırlayan ve bizi davet eden üniversite düzeyine geldik. İnşallah ülkemiz ileride daha da mutlu ve huzurlu günler yaşayacak. Bunun devamı da gelecek" diye konuştu.
Türk Polis Teşkilatı'nın çok köklü, tarihi bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Akpınar, "Kurulduğu günden bu yana halkımızın huzuru, mutluluğu, güvenliği için cansiperane çalışmakta. Demokratik düzenin korunması, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygıyı şiar edinmiş teşkilat mensuplarımız çok zor şartlarda çalışmakta. Yakın zamanda hain 15 Temmuz darbesini milletimizle beraber püskürten, çok zor şartlar altında çalışan polisimiz gerektiğinde bunu temin etmek için, bunu sağlamak için canını hiç çekinmeden veren Fethi Sekin'ler, askerimiz Ömer Halisdemir'ler, Akif Altay'ların şahsında bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Salondan detay,
Türkü söyleyenlerden detay
Plaket verilmesi
Emniyet Müdürü Saim Akpınar'ın konuşması
173 MB /// 05.32"
( HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,
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12)DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA POLİS SÜRPRİZİ
İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde Polis Haftası nedeniyle, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer ve beraberindeki bir grup polis, down sendromlu çocuklara ziyarette bulunup, polis giysileri giydirerek sürpriz yaptı.
İzmir Down Sendromu Derneği üyeleri, Alaçatı'daki Viento Otel'in davetiyle Çeşme'ye geldi. Down sendromlu çocuklara bir sürpriz yapan Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer, bir grup polisle birlikte ziyaretlerine gitti. Polisleri gören down sendromlu çocuklar, heyecanla yanlarına koşarak sarıldı. Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer'in karşısına geçerek selam da veren çocukların heyecanı ve sevinci duygulu anlar yaşattı. Polislerin, özel çocuklara yanlarında getirdikleri polis kıyafetlerini giydirmeleri sevinci katladı. Emniyet Müdürü Yılmazer, down sendromlu çocuklara, otel bahçesinde çay ve sakızlı un kurabiyesi ikram ederek bir süre sohbet etti. Sevinçleri yüzlerine yansıyan özel çocuklar, daha sonra festival nedeniyle kurulan polis noktasına götürüldü. Polis noktasında nöbet tutan polislerle tanışan çocuklar, silahlarına da ilgi gösterdi. Down sendormlulardan biri MP-5 otomatik tabancayla kısa süreli nöbet de tuttu. Down sendromlu çocuklar, İlçe Emniyet Müdürü Yılmazer'in talimatıyla, bindikleri ekip aracındaki telsizle, merkezle görüştü.
Down sendromlu özel çocukları Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'ne de davet eden Yılmazer, burayı gezdirerek bilgi verdi. Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer, özel çocuklara çeşitli hediyeler de verip, tekrar görüşebilmek dileğiyle yolcu etti.
Görüntü Dökümü
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-Polis kıyafeti giydirilen down sendromluların görüntüsü
-Down sendromluların ekip otosunda telsiz anonsu yapmaları
-Down sendromluların Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer ile sohbet ederken görüntüleri
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir),
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13)ÇEŞME OT FESTİVALİ SONA ERDİ
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, belediyenin düzenlediği ve dört günde 200 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan 8. Alaçatı Ot Festivali sona erdi. Festivalin son gününde Alaçatı Amfitiyatro'da düzenlenen "En Fazla Çeşit Ot Toplama Yarışması" ve "En Güzel Ot Yemeği Yarışması", festivale heyecan ve renk kattı.
Türkiye'nin her yerinden, 2 bine yakın tur otobüsü ile Çeşme ve Alaçatı'ya akın eden festival ziyaretçileri, sadece Çeşme bölgesindeki otel ve pansiyonları değil, Seferihisar, Urla, Kuşadası ve İzmir'deki otellerde de doluluk yaşattı. Tur operatörleri, Alaçatı Ot Festivali'ne olan ilgiyi değerlendirerek çevre ilçeleri de içine alan turlar düzenleyerek, Nisan ayı başında önemli bir turizm hareketliliği yaşattı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı önlemler sonucunda, asayiş ve trafik sorunu yaşanmadan geçen festival, vatandaşların huzur içinde, stresten uzak, keyifli dört gün geçirmelerine neden oldu.
"FESTİVALE BÜYÜK ŞEFLER KATILDI PANELLER YAPILDI"
Festivalin kapanış konuşmasını yapan CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "Alaçatı Ot Festivali, sadece otların toplanması ve yemek yarışması değil. Çok önemli bilimsel söyleşiler, paneller, çok değerli konuklar, büyük şefler, konusunda uzmanlaşmış birçok arkadaşımız, festivalimize konuk oldu. Bu arada festivalimizin hazırlanmasında büyük emek harcayan mesai arkadaşlarıma ve festivalimizi sahiplenen Çeşme halkının tümüne teşekkür ediyorum. Bu desteğin arkasında, mayasında bu bölgede yaşayan insanların da emeği vardır. Alaçatı Ot Festivali'mizin 9'uncusunda buluşmak üzere 'hoşça kalın' diyorum. Umuyorum ki, dört gün boyunca keyfinizce eğlenmişsinizdir. Eksiklerimiz mutlaka vardır. Her sene eksiklerimizi tamamlamaya gayret ediyoruz" dedi.
"GERMİYANLI DUVAR RESSAMI NURAN ERDEN BİRİNCİ OLDU"
Markalaşan ismiyle, Türkiye'nin her bölgesinden 200 bine yakın kişiyi Çeşme bölgesine çeken Alaçatı Ot Festivali'nin son gününde düzenlenen En Fazla Ot Toplama Yarışması'nın birinciliğini, Germiyan Mahallesi'nde duvarlara yaptığı desenlerle tanınan Nuran Erden kazandı. Nuran Erden, doğadan topladığı 72 çeşit yenebilir bitki ve 58 çeşit tıbbi bitki birinci olmaya hak kazandı. Jüri üyeliklerini Dr. Ayfer Tan, Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol, Dr. Saadet Tuğrul Ay, Birgül Güner, Ahmet Keçeciler ve Aysun Yenice'nin üstlendiği yarışmada, Ülkü Erden ikinci, 12 yaşındaki İklim Erden de üçüncü oldu. Vatandaşlar, toplanan ot çeşitlerini inceleyerek isimlerini ve nerelerde kullandıklarını da öğrendi.
YEMEK BİRİNCİSİ, GEÇEN YIL DA BİRİNCİ OLAN ŞENNAZ ÇEVİK
16 yarışmacının heyecanla yarıştığı "En Güzel Ot Yemeği Yarışması"nı, geçen yılın 2 birincisinden birisi olan Şennaz Çevik kazandı. "Güveçte Kuzu Etli Isırgan Otu" yemeği ile jüri üyelerinin beğenisini kazanan Şennaz Çevik, birincilik ödülünü Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'tan aldı. Jüri üyeliklerini ünlü televizyon sunucusu Zahide Yetiş, Sheraton Oteli Başaşçısı Rahmi Yılmaz, ünlü gurmelerden Vedat Başaran, Gökçen Adar, Nevin Akbaş ve Feridun Ügümü, Hilton Oteli Başaşçısı Şamil Akşit ile Çeşme'nin markalaşmış restoranlarından Ferdi Baba'nın ortaklarından Murat Kabak'ın üstlendiği yemek yarışmasının ikincisi Şöhret Keçeciler, üçüncüsü ise Sıdıka Arslan Görgün oldu. Festival boyunca çeşitli gösteriler yaparak festival ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Bluco Entrudo Ritm Grubu'nun yarışma arasında yaptığı gösteri de büyük alkış aldı. Ödül töreninin ve kapanış konuşmasının ardından festival sona erse de, festival ziyaretçilerinin Alaçatı ve Çeşme'deki hareketliliği akşam saatlerine kadar sürdü.
Görüntü Dökümü
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-Festivale katılanlardan görüntü
-Standlardaki kalabalıktan görüntü
-Yarışmalardan görüntü
-Bluco Entrudo Ritm Grubu'nun gösterisinden görüntü
-CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın kapanış konuşmasından görüntü
Haber-Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir),