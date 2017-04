TSK: 36 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

TSK : Son bir haftada 36 PKK'lı etkisiz hale getirildi



Türk Silahlı Kuvvetleri son bir haftada Diyarbakır, Şırnak, Tunceli, Hakkari ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarda 36 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında PKK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri son bir haftada teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi,



Diyarbakır Kulp - Lice - Hani, Şırnak Beytüşşebap - Akçay, Batman Gercüş, Tunceli merkez (Kutu Deresi Bölgesi), Hakkari Yüksekova ve Kars Sarıkamış bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlarda 36 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarda 26 piyade tüfeği, 1 uçaksavar makineli tüfek, 47 el bombası, 3 roketatar ele geçirilmiş, 10 mayın, 11 EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca, yaklaşık 850 kg amonyum nitrat, 20 kg TNT ile çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.



Teröristler tarafından kullanılan 21 sığınak, barınak ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi. PKK'nın en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ile mücadeleye yönelik sınır hattında alınan tedbirler neticesinde; 156 kg kubar esrar, 4 kg uyuşturucu ve 25.300 paket kaçak sigara ele geçirildi.Sınır denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 913 kişi yakalandı.



Operasyonlarda 4 asker şehit olurken 21 asker de yaralandı.



Özellikle Diyarbakır Kulp - Lice- Hani, Şırnak Beytüşşebap-Akçay, Batman Gercüş, Tunceli merkez (Kutu Deresi Bölgesi), Hakkari Yüksekova ve Kars Sarıkamış bölgelerinde yürütülen operasyonlar sonucunda PKK'ya ağır darbe indirildiği ve örgütün önemli kayıplar verdiği belirtildi. Tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler imha edilirken örgütün gerçekleştirmeyi planladığı bazı eylemlerin daha planlama aşamasında engellendiği öğrenildi. Sınır bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde yaklaşık 5 bin kişi yakalanırken çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi. PKK'nın önemli gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerinin sınır hattında alınan etkili tedbirlerle engellendiği açıklandı.



Suriye'nin kuzeyindeki harekat kapsamında; sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla düzenlenen harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskün mahal ve 2.015 km²'lik alan kontrol altına alındı. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği belirtildi.



1997 yılında 11 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist öldürüldü



Tunceli Kutu Deresi bölgesinde 26 Mart 2017 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1997 yılında Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonda füze atışı ile vurulan ve 11 askerin şehit olduğu olayda helikoptere ateş eden Ferhat Dersim kod adlı Yusuf Doğan olduğu belirlendi.



26 Mart 2017 tarihinde Tunceli Kutu Deresi bölgesinde operasyon yapan birliklerimiz tarafından arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin saklandığı sığınak tespit edildi ve teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Daha sonra yapılan incelemelerde operasyonda ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin, 1997 yılında Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonda füze atışı ile vurulan ve 11 askerin şehit olduğu olayda helikoptere ateş eden Ferhat Dersim kod adlı Yusuf Doğan olduğu belirlendi.



HÜRKUŞ muharip görevler için hazır



2018 yılında TSK envanterinde yer alması planlanan Silahlı HÜRKUŞ Uçağı ilk atış gösterimini 07 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirdi.



Konya-Karapınar'da bulunan Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ve yabancı ataşeler ile askeri ve sivil üst düzey personelin katılımları ile gerçekleştirilen HÜRKUŞ Uçağı LUMTAS Füzesi Atış Gösterimi, davetliler tarafından uçuş kulesinden izlendi.



TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından 'Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi' kapsamında farklı görev senaryolarını destekleyecek şekilde tasarlanan HÜRKUŞ silahlı versiyonu ile pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra, hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirildi.



Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) inisiyatifiyle başlatılan 'Silahlı HÜRKUŞ Uçağı Geliştirme ve Seri Üretim Projesi'ne yönelik olarak, ihtiyaç makamlarınca Proje Tanımlama Dokümanı çalışmaları devam ederken, SSM tarafından Teklife Çağrı Dokümanı yayımlanmıştır. Silahlı HÜRKUŞ uçağı ilk gösterim prototip üretimi ise TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilmiş olup fotoğrafları basın ile paylaşıldı.



Zırhlandırılmış yapı, kendini koruma sistemleri, gece görüş uyumlu aydınlatma, veri linki, lazer işaretleme kabiliyetine sahip elektro optik kamera ve gelişmiş aviyonik sistem özellikleri taşıyan ve Roketsan tarafından üretilen, yerli güdümlü mühimmat LUMTAS/UMTAS/Cirit/TEBER ile silahlandırılacak olan HÜRKUŞ Uçağı, 5 adet harici yük istasyonu ve 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olacak.



Van'da toprağa gömülü 122 kilo uyuşturucu bulundu



VAN'ın Saray İlçesi'nde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda toprağa gömülü halde 55 kilo eroin ile 67 kilo toz esrar ele geçirildi.



Aldıkları bir ihbarı değerlendiren Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Nisan günü Saray İlçesi Yamanyurt Mahallesi'nde arazide arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda toprağa gömülü halde 55 kilogram eroin ve 67 kilogram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ilgisi olanların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Konya'da polislere FETÖ operasyonu: 38 gözaltı



KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, daha önce meslekten ihraç olan ve hakkında yakalama kararı çıkan 48 polisten 38'i gözaltına alındı.10 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin örgütün haberleşme programı bylock'u kullandıkları iddia edildi.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında daha önceden meslekten ihraç olan aralarında müdür, komiser ve polislerin olduğu 48 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.10 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin örgütün haberleşme programı bylock kullanıcısı oldukları ileri sürüldü.



Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolündün geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



'Şehit yakınlarına ev alacağız' diyerek dolandıran şebeke yakalandı



KAHRAMANMARAŞ'ta kendilerini vali, vali yardımcısı gibi tanıtıp, "Şehitlerin yakınlarına ev alacağız" diyerek iş adamı ve esnaftan para topladıkları iddia edilen 6 kişilik şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.



Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir iş adamı kendisini arayan bir kişinin, "Ben Kahramanmaraş Vali Yardımcısıyım. Şehitlerimizi yakınlarına ev alacağız. Bu kampanya sen ne kadar katkıda bulunabilirsin" diyerek para istediğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada kentteki bazı esnaf ve iş adamının 10 Nisan Polis Haftası'nı da fırsata çevirerek insanların milli duygularını kullanan kişilerce dolandırılmak istendiğini saptadı.



10 BİNİN ÜZERİNDE MESAJ ATILDI



İlk olarak Kahramanmaraş genelindeki tüm odalar aracılığıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 binin üzerinde esnaf ve iş adamı, uyarı mesajı çekilerek dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarak aranmaları halinde ise hemen polise bilgi vermeleri istendi. Daha sonra ekipler dolandırıcıların peşine düştü. Bu sırada dolandırıcılar iş adamı M.A.'yı arayıp "Ben vali yardımcısıyım. Şehitlerimizin ailelerine konut yardım projesi adı altında 15 tane ev aldık. 16'ncı evi almak için eksiklerimiz var, ne kadar yardımda bulunabilirsiniz?" diyerek para istedi. Cep telefonuna gelen uyarı mesajı nedeniyle dolandırıcılardan bilgisi olan M.A., yardım edebileceğini ancak miktarı belirlemek için şirket yönetimiyle görüşmesi gerektiğini belirterek dolandırıcılardan süre istedi. M.A. daha sonra hemen polisi arayarak dolandırıcıların para yatırmasını istediği banka hesabını iletti. Polis, hesabın Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki bir banka şubesinde olduğunu belirleyip Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilirken, bir ekip de Çorlu'ya hareket etti. Hesap sahibinin de belirlenmesinin ardından polis, iş adamı M.A.'yı arayarak dolandırıcılara 5 bin lira yatırdığını söylemesini istedi. Dolandırıcılarla irtibata geçen iş adamı verilen hesaba 5 bin lira yatırdığını söyledi. Harekete geçen ekipler önce takip ettikleri hesap sahibini, sonra da parayı almaya gelen dolandırıcıyı suçüstü yakaladı.



ONLARACA HAT VE HESAP NUMARASI ÇIKTI



Parayı almaya gelen kişinin suçunu itiraf edip bilgi vermesi üzerine, Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde bazı adreslere düzenlenen operasyonla 4 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınarak Kahramanmaraş'a getirilen 6 kişilik şebekenin liderliğini, daha önce yine vali ve kaymakam adını kullanarak benzer yöntemlerle insanları dolandırmaya çalışan O.K.'nın yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca şebeke üyelerinde başka kişilere kayıtlı birçok GSM hattı ile banka hesap numaraları ele geçirildi. Malatya, Muş ve Hatay'da da aynı yöntemle esnaf ve iş adamlarından para talep ettikleri ortaya çıkan 6 kişilik şebeke, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.



Otomobil yolda duran TIR'ın altına girdi: 4 yaralı



İZMİT'te, otomobil yolda sağ şeritte duran TIR'a çarptı. Sağ tarafı TIR'ın dorsesinin altına giren otomobildeki 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu İzmit Körfez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FJ 4308 plakalı otomobil sağ şeritte duran 34 KL 4450 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin sağ kısmı TIR'ın altına girdi. Kazada, sağ ön koltukta oturan Caner Pekgöz ile sağ arka koltukta oturan İmra Kaya araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan 2 kişiyi araçtan çıkardı. Yaralı 4 kişi 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün 280 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Stepne lastik hırsızları yol kapanarak yakalandı



KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde araçlardan stepne lastikleri çalarak kaçan 3 kişi İzmit'e kadar yaşanan kovalamanın ardından polisin yolu kapaması sonucu yakalandı.



Körfez'de araçların stepne lastiklerini çalan 3 kişi lastikleri 06 EB 6538 plakalı araca yükledi. Devriye gezen polisler hırsızlık yapan kişileri durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak 3 kişi hızla kaçmaya başladı. Polis aracı takip ederken, güzergahlarda bulunan polisler önlem aldı. Körfez'den İzmit'e kadar yaşanan kovalamanın ardından İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri D-100 Karayolu Yenidoğan mevkiinde yolu kapattı. Araçtan inen 3 kişi kaçmaya çalıştı. Etrafları sarılan 3 kişi yakalandı. Polis araçta bulunan lastiklere el koyarken, 3 kişi gözaltına alınarak Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Doktorların 'yürüyemez' dediği Emrah, omirilik felçliler için koşacak



ZONGULDAK'ta üniversitede okutman olan 36 yaşındaki Emrah Baki Başoğlu, 2 Ekim 2016 tarihinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında omiriliği zedelenince felç oldu. Doktorların yüzde 5 yürüme şansı verdiği Başoğlu, tekerlekli sandalye ile girdiği hastaneden, 3.5 aylık fizik tedaviden sonra yürüyerek çıktı. Başoğlu, şimdi 7 Mayıs'ta İzmir'de omirilik felçli hastalar için düzenlenecek uluslararası koşuya katılacak.



Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda okutman Emrah Baki Başoğlu, Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde çukura giren motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve omuriliğinde 2 kırık saptanan Başoğlu, ameliyata alındı. Operasyona rağmen Başoğlu'nun belden aşağısı felç oldu.



3.5 AYLIK FİZİK TEDAVİ İLE YÜRÜDÜ



Doktorunun yürümesi için yüzde 5 şans verdiği Başoğlu, 2 hafta sonra Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başoğlu, zorlu geçen 3.5 aylık fizik tedaviyle önce ayaklarını oynattı, sonra da ayağa kalkarak yürümeye başladı. Başoğlu, 3.5 ayın sonunda tekerlekli sandalye ile girdiği hastaneden yürüyerek çıktı.



7 MAYIS'TA OMİRİLİK FELÇLİLER İÇİN KOŞACAK



Üniversitedeki görevine henüz başlamayan Başoğlu, omurilik felçli hastalar için çalışmalar yapan Wings for Life Vakfı'nın 7 Mayıs'ta İzmir'de düzenleyeceği uluslararası koşuda omurilik felçi hastalar için koşacak. Başoğlu, bunun için haftanın 3 günü kuvvet ve denge antrenmanları yapıyor. Başoğlu, bir taraftan da omirilik felçli hastalara umut olmak için yaşadıklarını sosyal medyada paylaşıyor.



'DOKTOR, YÜRÜYECEKSİN DİYEN HEMŞİREYE KIZMIŞ'



Başoğlu, doktorların ameliyatın ardından yürümesi için sadece yüzde 5 şans verdiğini söyleyerek şöyle konuştu:



"Ben yürümeye başladıktan sonra ailemin benle paylaştığı şeylerden aslında tablonun çokta karamsar olduğunu öğrendim. Moralimi bozmamak için bana sezdirmemeye çalıştılar ama doktorlar ameliyattan çıktıktan sonra çok kötü bir kırığım olduğunu ve yürüme şansımın yüzde 5 olduğunu söylemişler. Omurilik felciyle yaşamamı, buna alışmam gerektiğini anlatmışlar. Bir gün bir hemşire aileme moral vermek için benim yürümeye başlayacağımı söylemiş. Bunu gören doktor böyle söylememesi gerektiğini, umut vermemesini söylemiş. Bugün baktığımızda ise yürüyorum."



'2 KİLOMETRE KOŞACAĞIM'



Sosyal medyada da hastalık sürecinde yaşadıklarını paylaşarak diğer hastalara umut olmaya çalıştığını, onlara moral vermeye çalıştığını anlatan Başoğlu, "Bir çok insanla irtibat halindeyim. Sürekli konuşuyoruz. Bana nasıl yürümeyi başardığımı soruyorlar. Keşke tek bir cevabım olsa da herkesin işine yarasa ama bir çok faktör var. En önemlisi bırakmadım ve hiçbir zaman vazgeçmedim. Şimdi 7 Mayıs'taki koşuya hazırlanıyorum. İnternette bu etkinliğin duyurusun görünce, 'Orada ben olmayacağım da kim olacak' dedim. Yürümeye başlamışım önümde de bir hedef olacak benim için. 2 kilometrelik parkurda koşacağım. Benim için büyük bir hedef. Benim arkamda omurilik felci olan arkadaşlarımın da desteği olacak. Onlar için koşacağım. Ayrıca bu vakfa bağış için de çalışma yapıoyrum" diye konuştu.



(ÖZEL) 800 yıllık tarihi köprü neden 'Eğri' bilen yok



SİVAS'ta Selçuklular döneminde Kızılırmak nehri üzerine yapılan ve yarısına geldikten sonra 130 derecelik eğimle sola dönen özelliği ile 'Eğri köprü' ismini alan yapının neden eğri olduğu yıllardır bilinmiyor. Kentteki uzmanlar da, vatandaşlar da köprünün eğriliği konusunda farklı farklı görüşler taşıyor. Bu konuda sadece, rivayetler ve teknik tahminler bulunuyor.



Sivas'ta dönemin eski Malatya karayolu üzerinde tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmese de 12'inci yüzyılda Selçuklular zamanında İpekyolu üzerine yaptırılan eski adıyla 'Bağdat' köprüsü, yüzyıllardır gizemini koruyor. Kesme taştan yaptırılan ve 18 kemeri bulunan, 179 metre uzunluğa ve 4 metre 60 santim genişliğe sahip köprü Karayolları bünyesinde yıllarca Sivaslılara hizmet ettikten sonra, yanına yapılan yeni köprüyle birlikte trafiğe kapatıldı. Son olarak 2006 yılında restorasyonu yapılan köprü emekliye ayrılarak Kültür Bakanlığı envanter kayıtlarına geçti. Yapım kitabesi bulunmayan köprünün bir kaç kez restorasyondan geçtiği sadece 1802 yılına ait bir restorasyon kitabesinin bulunduğu biliniyor.



12'İNCİ KEMERDEN SONRA EĞRİLİYOR



18 kemerli köprü 12'inci kemerden sonra sola doğru eğrilerek devam ediyor. Köprünün neden eğri olduğuna dair çeşitli rivayetler bulunmasına karşın, kesin nedenini bilen yok. Geçmişte suların çok fazla akması nedeni ile köprünün yarıdan sonra bir dalgakıran görevi görerek suyun şiddetini kırması ve yıkılmayı önleme adına böyle yapıldığını düşünüyor. Ancak köprünün tüm kemerlerinde ayrıca dalgakıran bulunması bu ihtimali düşürüyor. Kültür Müdürlüğü envanter kayıtlarında da, eğrilik nedeni olarak sadece eski rivayetlere ilişkin ifadeler yer alıyor.



MİMARLAR ODASI, 'KESİN BİLGİ YOK'



Sivas Mimarlar Odası Başkanı Serdar İnce, "Eğri Köprü hakkında 3-4 tane rivayet var. Rivayetlerin birisi efsanevi olanı. Bu rivayette usta-çırak ilişkisinden bahsediliyor. Ustasından ayrılan çırağın, ustasının önüne geçmemek adına ona saygıdan dolayı eğri yaptığı söyleniyor. Bir başka rivayette ise bu köprünün Roma döneminden kalan bir köprü olduğu ve bu köprünü üzerine yapıldığı söyleniyor. Diğer köprünün izini takip ettiği için böyle bir kavis verildiği söyleniyor. Teknik açıdan olan diğer bir rivayet ise, o dönemde bölgeden aşırı yoğun bir su geldiği için köprünün yıkılmaması amacıyla dalgakıran şeklinde bir açı verilerek suyun yoğunluğunu azaltılmasının amaçlandığı ifade ediliyor. Bu tür rivayetler var. Ama kesin bir bilgi yok" dedi. Bu konuda, tarihçilere de danıştıklarını ifade eden İnce, onlardan da bu rivayetlerin dışında başka bir bilgi edinemediklerini ifade etti.



'SOMUT VERİ YOK'



Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Uğur Tuztaşı ise, köprünün o dönemki su akıntısının yoğunluğu nedeniyle eğri yapılmış olabileceğini belirterek, "İnşa süreciyle ilgili elimizde çok somut veriler yok ama geçmişte Kızılırmak'tan akan suyun nasıl bir dolgusunun olduğunu, taşkınlık düzeyinin nasıl değiştiğini bilemiyoruz. Yapısal olarak tabi ki bilinen bir tür ama muhtemelen o dönemdeki su yatağı izlerinin değişkenliği ve ırmak yatağının durumuyla ilgili bir çözüm olarak eğri inşa edilmiş olabilir. Çünkü gelenekler çok önemlidir. O dönemki usta çırak ilişkisini değerlendirdiğimiz zaman geleneğin oluşturduğu ve gelenekle elde edilen verilerin değerlendirilmesi söz konusu. Yani ben böyle bir çözüm getirildiğini düşünüyorum. Daha çok usta-çırak ilişkisine dayanan, böyle bir tereddütle oluşturulan şeylere çözüm aradıklarını söyleyebiliriz" dedi. Köprünün eğri inşa edilmesinin bu köprüye özgü bir çözüm olabileceğini belirten Tuztaşı, "Köprüyle ilgili çeşitli rivayetler ortaya atılabilir ancak elimizde somut veriler olmadığı için biz daha fiziksel düşünmek zorundayız. O çağda bu şekilde bir tipoloji var mı? Yok. O zaman dönemin yol izlerine bakmak lazım, ırmağın su yatağının izleri ile ilgili bir durum olabilir" ifadelerini kullandı.



HERKESİN BİLDİĞİ FARKLI



Kent sakinleri de, tam olarak köprüdeki eğriliğin nedenini bilmiyor. Herkes farklı farklı fikirler beyan ediyor. Vatandaşların çoğu köprünün neden eğri olduğunu bilmediğini belirtirken, bazıları ise köprünün uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla veya suyun akışını yavaşlatmak için teknik bir sebeple eğri yapılmış olabileceğini ifade ediyor. Bazıları ise geçmişte yaşanan bir savaş sırasında düşmanın karşı tarafı görmesini engellemek amacıyla köprünün eğri yapılmış olabileceği gibi ilginç fikirler beyan ediyor.



KÖPRÜ HAKKINDAKİ EN YAYGIN RİVAYET



Sebebi tam olarak anlaşılmayan ve zaman içerisinde köprüye adını veren 'Eğri'lik hakkında çeşitli rivayetler bulunuyor. En yaygın bilinen riveyete göre zamanın birinde bir usta ile onun bir çırağı varmış. Bir ara ustası ile arası açılan çırak ustasının yanından ayrılmış ve bu köprünün yapımını üzerine almış. Köprünün yapımı ilerlerken ustasına haber ulaşmış. Durumu merak eden usta gizlice oraya gelip köprüyü incelemiş, beğenmiş ve çırağı karşısına alıp şu dörtlüğü söylemiş:



"Usta idik olduk şakirt/ Al bardağı suya seyirt/Hiç nazardan korkmadın mı?/Köprünü eğri çevirt"



Ustasının bu sözleri üzerine çırağın nazardan korumak için köprünün kalan kısmını eğri yaptığı rivayet ediliyor.



Köprü hakkındaki diğer rivayetler ise, eski Roma döneminden kalma köprü izleri takip edilerek yapılmış olabileceği. Genel kanı ise, eskiden Kızılırmak suyu daha gür ve coşkulu aktığı için, köprünün yıkılmaması amacı ile dalgakıran etkisi yapması için eğri yapılmış olabileceği şeklinde. Ayrıca, köprünün zaman içinde yıkılması halinde, yeniden yapılabilmesi için kemerlerin alt kısmına altın saklandığı da rivayetler arasındaki yerini alıyor.



YANINA YAPILAN KÖPRÜ DÜZ AMA ADI 'EĞRİ'



Tarihi köprünün hemen yanına yapılan ve günümüzde kullanılan köprü ise daha kısa ve düz. Günümüz imkanları kullanılarak yapılan köprü de, düz olmasına rağmen eski köprünün devamı niteliğinde olduğu için 'Eğri Köprü' olarak adlandırıldı. Köprünün üzerinde 'Eğri' levhası yer alıyor.



Kuşlar konmasın diye 'çivili' önlem



SİVAS'ta tarihi Taşhan içinde bulunan bir çay ocağı sahibinin kuşların konmaması için kemerler arasındaki demir direklere yerleştirdiği çivili tuzağa hayvanseverler tepki gösterdi.



Sivas'ta Vakıflar bünyesindeki tarihi Taşhan içinde 16 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan B.Y. kuşların pislememesi ve müşterileri rahatsız etmemesi için ilginç bir önlem geliştirdi. Yıldırım, Özellikle güvercinlerin çok sayıda olduğu Taşhan'ın ikinci ikinci katında bulunan çay ocağının önünde bulunan masa ve sandalyelere oturan müşterilerin üzerine kuşların pislememesi için kemerleri sağlamlaştırmak için yerleştirilen demirlere kuşlar konmasın diye çivili tuzak koydu.



'BU İŞİ DÜZELTTİRECEĞİZ'



Duruma tepki gösteren Sivas Hayvanseverler Derneği Üyesi ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Turgut Özyurt, "Bu konu hakkında bize sık sık şikayetler geliyor. Bu arkadaşın yaptığı tarihi dokuyu bozan bir görüntü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün binasına kendince tadilat yapmış. Güvercinlerin sakatlanmasına, yaralanmasına ve hatta ölmesine neden oluyor. Düzeltmezse Valiliğe, Emniyet Müdürlüğü'ne ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne şikayetlerimizi yapacağız. Bu işin dört ayağı var. Biri vicdani yönü, biri dini yönü, biri insani yönü biri de kanuni yönüdür. Bu arkadaş gördüğümüz kadarıyla hiçbirine uymamış. Vicdanı yoksa herhalde bir insani yönü vardır diyeceğim oda yok. Bunlardan hiçbirine uymamış. Bu işi düzelttireceğiz. Güvercinlerin sakatlanıp ölmesine şahit olan arkadaşlar tarafından şikayetler alıyoruz" dedi.



'AŞIRI ZARAR VERECEK BİR ŞEY YOK'



İşletme sahibi B.Y. ise, "Bu çivileri kuşları çatıya alıştırmak için yaptım. Kuşlara karşı bir tepkimiz yok. Yuvaları kapanmış değil. Yukarıya alıştırmak için yemlerini de veriyoruz. Burada oturup çay içen müşterilerin üzerine pisledikleri için böyle bir yönteme başvurduk. Bunlar bildiğimiz kuşsavar. Aşırı zarar verecek kesinlikle bir şey yok. Kuşlar müşterilerim oturuyor, çay içiyor, yemek yiyor üzerine pisliyor. Bunu önlemek istedik. Bu herkesin balkonuna, çatısına yaptığı bir tedbirdir" dedi.



Gaziantep'te liselilerin hedefi; Dünya Şampiyonluğu



TÜRKİYE Spor Okulları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda kendi ilinde ve bölgesinde birincilik elde eden Gaziantep Lisesi futbol takımı, hazırlandıkları Türkiye Şampiyonluğu'nu kazanıp, Dünya Şampiyonluğu hedefliyor.



Kentte düzenlenen müsabakalarda birincilik elde eden Gaziantep Lisesi, Kahramanmaraş'ta düzenlenen bölge karşılaşmalarında da namağlup şampiyon oldu. Lise takımı, Beden Eğitimi Öğretmeni Abdulhamit Türkaslan, antrenörlüğünde okulun halı sahasında Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Aralarında Gaziantepspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyspor'un alt yapısından oyuncuların da bulunduğu lise takımı, Kırşehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası için yoğun şekilde antrenman yapıyor. Lisesi öğrenciler, Türkiye Şampiyonluğu'nu kazanıp Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Futbol Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmeyi amaçlıyor.



Okul Müdürü Ömer Karayılan, kadim bir lise olarak Gaziantep ve bölgede şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kentimizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah Türkiye finallerini kazanıp, dünyada da ülkemizi temsil edeceğiz" dedi.



Takımın antrenörlüğünü yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Abdulhamit Türkaslan ise, Gaziantep'e hem Türkiye, hem de Dünya Şampiyonluğu kazandırmayı arzuladıklarını ifade ederek, "Takımımız namağlup şekilde Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Kırşehir'de düzenlenecek final grubunda hedefimiz Gaziantep'e bir ilki yaşatıp şampiyon olmak. İnşallah Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacağız, ülkemizi temsil etmenin gayreti içerisinde olacağız. İmkanlarımız dahilinde çocuklarımızın geleceğine katkı sunacağız" diye konuştu.



Takımın kaptanı Deniz Toplu da, her gün antrenman yaparak mücadelelere hazırlandıklarını ve kazanmayı hedeflediklerini ifade etti.



Burdur Gelişim Planı toplantısı



BURDUR'da valilik öncülüğünde İl Gelişim Planı hazırlanması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında ilgili kurumların katılımıyla toplantı düzenlendi.



Burdur Valiliği tarafından organize edilen Burdur İl Gelişim Planı toplantısı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Avşar Han'da yapıldı. Toplantıya, Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları ile ilgili kamu kurumu yöneticileri katıldı.



Toplantıda konuşan Vali Şerif Yılmaz, "Burdur Valiliği öncülüğünde, MAKÜ'nün teknik ve akademik desteğiyle tüm kurum ve kuruluşlarımızın katılımı ile, Burdur'la ilgili söz söylemek isteyen kim varsa bir arada olalım, böyle bir çalışmayı yürütelim, Burdur'un gelişimine yön vermek amacıyla Burdur İl Gelişim Planı çalışmalarını başlatmaya karar vermiş bulunuyoruz. Bu kapsamda katılımcılık ilkesine dayalı olarak, ildeki ilgili tüm kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ve işbirliğiyle Burdur'un mevcut durumu, potansiyelleri ve en önemli gelecek yönelimini içeren, birlikte oluşturacağımız bir İl Gelişim Planı hazırlamayı amaçlıyoruz" dedi.



Gelişim planının yaklaşık 1.5 yıl sürecek bir çalışma olduğunu aktaran Vali Yılmaz, şunları söyledi:



"Bu çalışmada tüm kurumlarımızın katkı ve desteklerini bekliyoruz. Kamu mali disiplininin değişmesinden sonra kurumlarda stratejik planlar oluşturuldu. Her kurum kendine göre stratejik hedefler belirledi. Bu hedefleri belirlerken tutarlı ve bütüncül bir plan dahilinde belirlemek ve vizyonlarımızı revize etmemiz gerekecek. Bu plana hep birlikte katkı sağlamak zorundayız. İnşallah hep beraber sizler de destek olursunuz, yaptığımız her çalışma için eminim ki bizlere dua edilecek, Burdur'un insanına katkı sağlayacak bir çalışmayı gerçekleştirmiş oluruz."



Daha sonra milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik plan üzerindeki görüşlerini aktardı.



Toplantıda MAKÜ Burdur Gelişim Merkezi Müdürü Yard. Doç. Dr. Ali Murat Alparslan tarafından Burdur İl Gelişim Planı'nın içeriği ve hazırlanış sürecini anlatan sunumunu gerçekleştirdi.



Şarkıcı Zeynep'ten Ata'ya marş ve klip



ÜNLÜ pop şarkıcısı Zeynep, yazdığı 'Mustafa Kemal Paşam' adlı marş için Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde klip çekti.



Muğla'nın Milas İlçesi'nin Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki yazlığında, babası Mustafa Kemal Türkeş ve annesi Vesile Türkeş ile birlikte tatil yapan şarkıcı Zeynep Türkeş, bir ay önce sözlerini bestekar Uzer Cengiz Ayna ile birlikte yazdığı 'Mustafa Kemal Paşam' adlı marş için ön klibi Bodrum'da çekti. Yapımcı Ali Osman Erbaşı'nın stüdyosunda seslendirdiği marşın klibi için Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde, işletmeciliğini Jale Aysan'ın yaptığı Hasan'ın Yeri isimli balık restoranın iskelesi seçildi. Marşın seslerini duyan mahallelinin dışında restoranın garson, aşçı ve bahçıvanı elline Türk bayrağını kapıp merakla hazırlıkları izledi. Zeynep, izlemeye gelenleri klipte rol almaya davet etti. Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Marşın ilgi çektiğini belirten Zeynep, "Birkaç yerde daha çekim yapmıştık. Oralarda da marş vatandaşlarımızın 7'den 70'e herkesin büyük ilgisini çekti. Ben bu marşı çocuklarımız, gençlerimiz ve gelecek nesillerimiz için derledim. Bu nedenle 23 Nisan Çocuk Bayramında, Bodrum Belediye Meydanı'nda çocuklarla ve halkımızla birlikte bu marşı söyleyip, tüm dünyaya duyurmak istiyorum" dedi.



Gözleri dolan ve marşı neden yazdığını anlatan Zeynep, "Ülkemiz çok sıkıntılı günlerden geçiyor. Bu nedenle, bugünlerde Atatürk'e olan bağlılığımızı anlatmak, O'nun çizdiği aydınlık yoldan ayrılmamakla ilgili düşüncelerimi kaleme döktüm. Atatürk, her zaman bizim önderimiz olmuş. Her zaman O'nun gösterdiği çağdaş, modern, aydınlık yoldan yürümeyi, büyüklerimizden öğrendik. Bu yoldan şaşmadan yürüyeceğiz. Böyle bir liderimiz olduğu için dünyanın en şanslı ülkesiyiz biz. Bunun değerini bilmemiz gerekir. O ülkemizi kurtarmak için ölümüne askerlik yaptı. Biz de bu cumhuriyeti korumak için ölümüne, O'nun askerleri olarak gösterdiği yoldan giderek, ülkemizi her türlü tehlikeye karşı koruyacağız. Bu marş 7'den 70'e ülkemizin her bir köşesine armağan olsun. Bir Türk kadını olarak böyle bir marşı yapmaktan gurur duydum" dedi.



Zeynep, yurt içi ve yurt dışı konser hazırlıklarının ise devam ettiğini söyledi.



MARŞIN SÖZLERİ



Sen güneş gibi doğarsın üstüne



Memleket karanlığı deler geçer Ata'm



Kurtuluş Zaferi'nden bugünlere



Teslim aldık bayrağı bölünmez vatan



Tek yürek tek beden



Oldu Aziz milletin



Askeriniz Mustafa Kemal Paşa senin,



Korkmadan yılmadan ilelebet durmadan,



Sadık bekçileriyiz biz cumhuriyetin



Mustafa Kemal Paşa Mustafa Kemal Paşa



Mustafa Kemal Paşayla daima,



Mustafa Kemal Paşamla daima



