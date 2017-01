Dha Yurt Bülteni-3

HDP Milletvekili Yıldırım duruşma izlerken gözaltına alındı



HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Diyarbakır'da HDP'nin tutuklu Milletvekili İdris Baluken'in duruşmasını izlerken, hakkında çıkarılan zorla getirilme kararı nedeniyle gözaltına alındı.



Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK ana davasında, hakkında zorla getirilme kararı çıkartılan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, bugün 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tutuklu HDP Milletvekili İdris Baluken'in duruşmasını diğer milletvekilleri ile izlerken, duruşma salonuna gelen polisler tarafından dışarı davet edildi.



Duruşma salonundan çıkan HDP'li Yıldırım'a polisler 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kendisi hakkında verdiği yakalama kararını tebliğ ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan Milletvekili Yıldırım, ifade vermesi için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkedildi.



HDP'li Tan: MHP'li seçmeni 'Evet'e razı etmek için gözaltına alınıyoruz



DİYARBAKIR Cumhuriyet Savcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında cumartesi günü gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede 'Adli kontrol' koşulu ile serbest bırakılan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, anket çalışmalarında MHP seçmeninin en az yarısının referanduma 'Hayır' dediğini gösterdiğini söyledi. Tan, HDP'lilerin gözaltına alınmasının MHP'li seçmenini referandumda 'Evet' demeye razı etmek için yapıldığını ileri sürdü.



Cumhuriyet Başsavcılığ'ının 6-8 Ekim olayları soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol ile serbest bırakılan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, partili milletvekillerinin son dönemde gözaltına alınmalarını Amerika'nın Sesi Radyosu'na değerlendirdi. HDP'li Tan, gözaltına alınmaları ile ilgili iki strateji gördüğünü savundu. Tan, ilk stratejide referandum sürecinde herkes çalışırken HDP'yi kendi sorunlarıyla boğuşur halde bırakılmasının hedeflendiğini iddia ettikten sonra şöyle dedi: "Düşünsenize, her gün kendisini savunmak için mahkemeye giden biri nasıl referandum çalışması yapabilir? İkincisi de referanduma gidilirken AKP-MHP ittifakı var. Ancak tüm anket çalışmaları MHP seçmeninin en az yarısının referanduma hayır dediğini gösteriyor. Bu gözaltılar görünen o ki MHP'li seçmeni 'evet'e razı etmek için yapılıyor."



HDP Diyarbakır Milletvekili Tan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmadan kendisine yöneltilen suçlamaların terör propagandası yapmak olduğunu da belirterek, şunları anlattı: "Bana söylenen şeyler genellikle basın açıklamaları ya da nevruz ile alakalı. KESK üyesi öğretmenlerin Diyarbakır'da grevi vardı. Ben de gittim, öğretmenlerin yaptığı greve destek verdim. Efendim KCK ve PKK da destek vermiş. Deniyor ki; 'Siz de bu çağrıya uydunuz siz de PKK'lısınız.' Bir PKK'lının cenazesi gelmiş, ben de bu cenaze törenine katılmışım; 'Sen PKK'lısın.' Ben Diyarbakır milletvekiliyim. Bence hukuk uzunca zamandır ortada yok."



HDP Milletvekillerine yönelik böyle bir sürecin başlatılmasının sürpriz olmadığını belirten HDP'li Altan Tan, bu sürecin ne kadar süreceği hakkında ise bir öngörüde bulunmanın mümkün olmadığını söyledi.



Karlıova-Yedisu ilçeleri arasında çığ düştü, yol kapandı



BİNGÖL'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerinde 3 günden beri etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına hayatı felçetti. Yoğun kar yağışı nedeniyle Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında karayolu ulaşıma kapandı.



3 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı, son 2 günde tipi ve fırtına ile birlikte bölgede canlı yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Karlıova-Yedisu ilçeleri arasında bulunan Kaynarpınar Köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu, iki ilçe arasındaki karayolu ulaşıma kapandı. Karayollarına bağlı ekipler yol açma çalışmasına başlarken, karayolunun 48 saat içerisinde ulaşıma ancak açılabileceği öğrenildi. Yedisu İlçesi'de onlarca acil durumdaki hasta olduğu ancak karayolunun kapalı olması nedeniyle bu hastaların Bingöl veya Erzurum'daki hastanelere gidemediği öğrenildi.



Yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle 2 günden beri esnafın işyerini açmadığı Karlova'da ise hayat durma noktasına geldi. İlçe merkezinde vatandaş dün ve bugün dışarı çıkmazken esnaf dün olduğu gibi bugün de kepenk açmadı. İlçe merkezinde 2 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ev ve işyerlerinin kapılarında tüneller açıldı. Acil işleri olanlar açılan bu tünellerden çıkarak ihtiyaçlarını görmeye çalışıyor. Öte yandan 3 günden beri etkilsini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe ile ulaşımı kapanan 47 köyde 2 günden bu yana elektriklerin kesik olduğu öğrenildi. Aşırı kar yağışı nedeniyle Kızılçubuk Köyü'ndeki bir hayvan barınağının çöktüğü ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.



Kocaeli'de 12 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi



KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12 kişi adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Meslekten ihraç edilen kamu çalışanı 12 kişi Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 12 kişi bugün adliyeye sevk edildi.



Ayvacık'ta 118 mülteci yakalandı



ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden umut yolculuğuna çıkma hazırlığındaki 118 mülteci ile birlikte göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.



Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup mülteci bulunduğunu öğrenince, bugün saat 02.00 sıralarında operasyon yaptı. Kumbağ Limanı'na yapılan baskında, Pakistan uyruklu 118 mülteci yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili bağlantılı olduğu ve göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlenen 2 kişiyi de gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Freni boşalan kamyon bahçe duvarını yıkıp eve çarptı



ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde rampada park halindeki kamyonun freni boşalınca, bahçe duvarını yıktığı eve çarparak durabildi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.



Vatan Caddesi'nde rampa aşağı park edilen 35 yaşındaki Ahmet Kocabaş'a ait 17 TF 811 plakalı kamyonun, dün saat 18.30'da freni boşaldı. Rampa aşağı ilerleyen kamyon, 50 metre sonra bahçe duvarını yıkıp, 75 yaşındaki Şerife Balcı'ya ait eve çarparak durabildi. Ölen ve yaralananın olmadığı kazada, evde ve kamyonda hasar meydana geldi.



Polis, kazanın ardından yatalak hasta Şerife Balcı ile bakımını yapan kızı Güler Günenç'i evden çıkardı. 1 saat süren çalışmanın ardından kamyon da, evin bahçesinden vinç yardımıyla çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Yakalanmamak için kılıktan kılığa giren hırsız, polisten kaçamadı



KONYA'da, sahte kimliklerle otelde kalıp, sürekli kıyafet değiştirerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 49 yaşındaki Bekir Sıddık K., tutuklandı.



Konya'da son 10 günde kılık değiştirip girdiği 5 ayrı iş yerlerinden 2 laptop, 1 notebook ve 4 cep telefonu çaldığı iddia edilen Bekir Sıddık K., polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adana'dan Konya'ya geldiği öğrenilen şüphelinin sahte kimlik ve ehliyetle otelde kaldığı öğrenildi. Yakalandığında adının M.T. olduğunu söyleyen şüphelinin asıl kimliği, parmak izinden tespit edildi.



Poliste 18 ayrı suçtan kaydı bulunan ve hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalanan şüphelinin her girdiği iş yerinde farklı kıyafet ve şapka taktığı belirlendi. Girdiği bir telefoncuda herkesin gözü önünde masadaki telefonu çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Sorguda suçunu itiraf eden Bekir Sıddık K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yolcu otobüsünde 3 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi



AKSARAY'da jandarma tarafından durdurulan yolcu otobüsünün mazot deposunda ve koltuk üstündeki bagaj bölümünde özel bölmelerde toplam 3 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otobüs şoförü gözaltına alındı.



Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsüyle kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine önlem alan polis, plakası daha önceden belirlen Şırnak'ın Cizre İlçesi'nden İstanbul'a giden yolcu otobüsü Aksaray- Adana karayolunun 15'inci kilometresinde durdurdu. Yapılan aramada mazot deposu ile koltuk üstündeki bagaj bölümüne yapılmış gizli bölmelerde 3 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otobüs şoförü Serhat Zengin (40) gözaltına alındı. Otobüs trafikten men edilirken, yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.



Tatilde simit satarak okul harçlığını çıkarıyor



EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ercan Atik, sömestr tatilinde simit satarak okul harçlığını çıkarıyor.



Keşan Atatürk Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ercan Atik, sömestr tatilinde yaşıtları gibi dinlenmek ya da gezmek yerine ailesine yük olmamak için simit satarak okul harçlığını çıkarıyor. Babası da simitçi olan Ercan Atik, sabah erken saatlerde fırından aldığı simitleri tepsiye dizerek, Keşan-Gelibolu Karayolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı'nın yolunu tutuyor. Atik, kavşakta kırmızı ışıkta duran araçlardaki vatandaşlara simit satarak, okul harçlığını çıkarıyor.



Ercan Atik, hem babasına yardım ettiğini hem de okul harçlığını çıkardığını belirterek, tatilin ardından yeniden okuluna döneceğini ve ileride öğretmen olmak istediğini söyledi.



Çaldıkları etlerle mangal yaptılar



ADANA'da bir kasaptan 800 kilo sucuk ile 350 kilo et çaldığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı. Suçlarını kabul eten zanlıların Pozantı İlçesi'ne giderek kar üstünde mangal keyfi yaptıkları öğrenildi.



Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Çiçekli Mahallesi'nde bulunan bir kasaba 27 Ocak'ta giren Tekin T., Sedat A. ve Özcan S. içerdeki 800 kilo sucuk ile 350 kilo koyun etini çalıp, araca yükleyerek götürdü. Sabah dükkanını açan iş yeri sahibi et ve sucukların çalındığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip zanlılar ve kaçtıkları otomobili tespit etti. Kimlikleri belirlenen zanlılar evlerine yapılan operasyonlarla yakalandı.



PİKNİK YAPMIŞLAR



Emniyet müdürlüğünde sorguya alınan zanlılar, suçlarını kabul etti ancak 24 kilo et ile 12 kilo sucuk çaldıklarını öne sürdü. Polis ekipleri ayrıca zanlıların hırsızlıktan sonra Pozantı İlçesi'ne giderek kar üstünde mangal keyfi yaptıklarını belirledi. Emniyet müdürlüğündeki işlemleri biten zanlılar adliyeye sevk edildi.



Adana'nın yaylası Akçatekir kara teslim oldu



ADANA'nın Pozantı İlçesi'nin yayla merkezi Akçatekir Mahallesi'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce ev ve işyerlerinde hasar meydana geldi. Ara yollar kardan temizlenemedi, 20 gündür de bölgede elektrikler kesik.



Çukurova Bölgesi'nin 1250 rakımlı yayla merkezi Akçatekir'de Aralık ve Ocak aylarında yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Yer yer yüksekliği 2.5 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, elektrikler kesildi. Son 30 yılın en yoğun kar yağışını yaşayan Akçatekir'de Karayolları ve Pozantı Belediyesi ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sonucu ana caddeler açılabildi. Ancak ara yollar açılamadı. Yaz nüfusu 1750'dan 100 bine çıkan mahalleye 20 gündür de elektrik verilemiyor.



Yüzlerce ev ile iş yerinin çatı ve saçakları bir metreyi aşan karın ağırlığına dayanamayarak yıkıldı. Bir akaryakıt istasyonunun saçakları da yerle bir oldu. Birçok Akçatekirli yaşanan olumsuzluklar nedeniyle başka bölgedeki akrabalarına yanına sığındı.



Beynin en iyi tanıdığı emoji: Sarı renkli gülen yüz (2) (Geniş Haber)



SOSYAL medyada, internet yazışmalarında sıkça kullanılan sarı renkli gülen yüz emojinin beyni olumlu yönde etkileyip mutlu olmayı sağladığı belirtildi. 1980'li yılların sonunda iki nokta üst üste ve bir parantezden oluşan, zamanla sarı renkli gülen yüze dönüşen bu ifadeyi beynin çok iyi tanıdığı ve gülen insan yüzüne verdiği tepkinin aynısını verdiğine dikkat çekildi.



Nöroloji Uzmanı Dr. Nilgün Polat, sosyal medyada kullanılan gülen yüz ifadesinin 1980'lerin sonunda iki nokta üst üste ve parantez şeklinde hayatımıza girdiğini ve zaman içinde sarı gülen yüze dönüştüğünü belirterek, günümüzde tüm dünyada kültür farkı olmadan hızla yayıldığını söyledi. İnsan beyninin normal gülen insan yüzüne doğuştan tepki verdiğini anlatan Dr. Polat, "Normal gülen insan yüzüne verdiğimiz tepki doğuştan. Nasıl ki bir bebeğe gülerseniz o sizi tanımasa bile gülümser ya, öyle. Bunlar normal ve doğuştan bildiğimiz tepkiler. Ancak sosyal medyada hızla yayılan sarı renkli gülen yüz emojiye verdiğimiz tepki ise sonradan öğrenilen ve kullanıla kullanıla beynin öğrendiği bir tepki" dedi.



BEYNİN SONRADAN TANIDIĞI BİR SİMGE



Tüm dünyada bilim adamlarının bu konuyla ilgili pek çok araştırma yaptığına dikkat çeken Dr. Polat şunları söyledi: "Gülen yüz emoji sosyal medyada, internet yazışmalarında hızla yayılınca bilim adamları niye bu kadar yayıldığını merak etti. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapıldı. Özellikle Avusturya'da bir üniversite bu konuda ciddi bir çalışma yaptı. Çalışmada normal gülen insan yüzü ile bu emoji smile'ları insanlara gösterdiler. Beyin dalgaları aynen gülen insan yüzüne olduğu gibi tepki verdi bu emojilere. 1980'lerin sonunda : ) şeklinde gülen yüz çıktığında beynimiz ilk onu gördü ve tanıdı. Olumlu bir ifade olduğu için ve daha yaygın kullanıldığı için tepki vermeye başladı beynimiz. Böyle bir emoji karşısında ister istemez yüzümüzde bir tebessüm oluyor. Arkadaşımız sanki karşımızda gibi mutlu olup tebessüm ediyoruz."



DİĞER İFADELER BU KADAR ETKİLİ DEĞİL



Emojiler arasında pek çok ifade bulunduğuna dikkati çeken Dr. Nilgün Polat, "Mesela bir arkadaşımız 'üzgünüm' yazıp yanına bir ağlayan yüz emoji koyduğunda tabii daha çok hissediyoruz o insanın duygusunu ama gülen yüzü beyin daha fazla tanıyor. Çok kullanıldığı için" dedi.



DEPRESYONDAKİ HASTALARA GÜLMEYİ ÖĞRETTİ



Sarı gülen yüzün çok güzel bir simge olduğu vurgulayan Dr. Polat, bu ifadenin beyne verdiği tepkiyi ölçmek için bir araştırma yapıldığını ve depresyondaki bazı insanlara tedavi başlanmadan her gün gülen yüz emoji gösterildiğini belirtti. Dr. Polat, "Çalışma bu insanların gittikçe gülmeyi daha çok öğrendikleri ve daha mutlu olduklarını ispatladı. Bu da gülen yüz ifadesinin insanlara ne kadar faydalı olduğunu gösteren çalışmalardan biri" diye konuştu.



GERÇEK İNSAN YÜZÜNE MONTE EDİLİNCE İTİCİ GELDİ



Dünyada bu konuda pek çok çalışma bulunduğunu yineleyen Dr. Polat, "Mesela bir firma reklamında bu emojiyi gerçek insanların yüzlerine monte etti. Reklam çok itici geldi, çok tepki çekti. Bunun üzerine firma reklamı kaldırmak zorunda kaldı. Çünkü beynimiz bu şekle alıştığı için bu şekilde görmek istiyor. Bunu değiştirip insanın suratına uyguladığınızda kesinlikle aynı tepkiyi vermiyor. Bu da beynimizin bunu ne kadar kabul ettiğini gösteriyor" dedi. Sarı gülen yüzün insanlar üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayan Dr. Polat, "Hayatımızda sevimli smile'lara bol bol yer vermeliyiz" dedi.



GÜLEN YÜZ VE KALPLİ ÖPÜCÜK EN SIK KULLANILANLAR ARASINDA



Deniz Taşkın adlı vatandaş, cep telefonu yazışmalarında gülen yüz ifadesini sık kullandığını ve kendisine gelen mesajlarda bu ifadeyi gördüğünde mutlu olduğunu söyledi. Taşkın, mesaj sonunda gülen yüzle karşılaşmanın çok hoş olduğunu ve karşısındaki insanın o andaki duygusunu hissettiğini belirtti.



Dila Figen İsliler ise emojiler arasında en çok öpücük ifadesini kullandığını belirtirken "Gülen yüz de en çok kullandıklarım arasında" dedi. Gülen yüzlü bir mesaj aldığında ister istemez tebessüm ettiğini belirten İsliler, mutlu olduğunu söyledi. "Kızgınlık, gözyaşı gibi emojileri çok üzgün ya da çok kızgın olmasak da kullanabiliyoruz" diyen İsliler, "Ama gülen yüz surat her zaman daha gerçekçi bir emoji" dedi.



Zerrin Yavuz da en çok kalpli göz ve kalpli öpücük emoji kullandığını belirtirken, gülen yüz ifadesi ile karşı tarafa duygularını aktarabildiğine inandığını söyledi. Yavuz, aynı şekilde karşı taraftan gelen gülen yüzle o kişinin duygularını hissedebildiğini belirtti.



İşsizlik maaşıyla geçinen milletvekili adayı (2) (Geniş Haber)



ANTALYA'da, saat 22.00'den sonra alkol satışı yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen para cezasını ödeyemeyip büfesini kapatan 36 yaşındaki Mustafa Ertem, 7 Haziran seçimlerinde Anadolu Partisi'nden milletvekili adayı oldu. O dönem yaptığı basın açıklamasında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği iddiasıyla hakkında açılan dava süren Ertem, daha sonra özel güvenlikçi olarak çalışmaya başladı. Turizmdeki kriz nedeniyle bu işinden de olan ve 'İşsizlik Maaşı' bağlanan Mustafa Ertem, ceza alması halinde bu maaşının kesilmesinden endişe ediyor.



Antalya'da büfe işleten evli 1 çocuk babası Mustafa Ertem'e, 2004'ü 2015'e bağlayan yılbaşı gecesi, saat 22.00'den sonra alkollü içki sattığı gerekçesiyle 30 bin 454 lira para cezası kesildi. Bu parayı ödeyemeyen ve büfesini kapatan Ertem, hukuki süreç başlatıp sonrasında Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Büfesini kapattıktan sonra siyasete atılan Ertem, 7 Haziran seçimlerinde Anadolu Partisi'nden Antalya milletvekili adayı oldu. Mustafa Ertem hakkında, seçim öncesi 9 Nisan 2016 günü yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla Antalya 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



'CEZA ALIRSAM BU MAAŞ DA KESİLİR Mİ?' ENDİŞESİ



Büfesini kapattıktan sonra geçinebilmek için sertifika alıp, asgari ücretle özel güvenlikçi olarak çalışmaya başladığını anlatan Ertem, Rusya kriziyle turizmde işler kötüye gitmeye başlayınca bu işinden de olduğunu söyledi. Yeni bir iş de bulamadığını aktaran Ertem, "Bana bu yılın ocak ayında işsizlik maaşı bağlandı. Şu an bu parayla geçiniyorum. Eğer alkol satışına saat sınırlaması getirilmeseydi ve ceza almasaydım, esnaflığa devam ediyor olacaktım" dedi. Mustafa Ertem, Cumhurbaşkanına hakaret davasından ceza alması halinde bu paranın da kesilmesinden endişe ettiğini anlattı.



