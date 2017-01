Dha Yurt Bülteni-3

1)MARDİN'DE ÇATIŞMA: 3 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



MARDİN'in merkez ilçesi Artuklu ve Kızıltepe İlçesi'nde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmalearda 3 PKK'lınin etsiz hale getirildiği belirtildi. Kızıltepe İlçesi'nde önceki gün Kaymakamlık önünde gezen şüpheli bir kadını takibe alan güvenlik güçleri, kadın gittiği Atatürk Mahallesi'ndeki hücre evine gün gece saatlerinde operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin eve baskın yapması üzerine çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada, Kaymakamlık önünde keşif yaptığı belirtilen kadın teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Evde oldukları tespit edilen iki PKK'lı ile çatışma sürerken, bugün sabah saatlerinde bir teröristin daha etksiz hale getirildiği öğrenildi. Diğer PKK'lının ise etsiz hale getirilmesi için operasyonun devam ettiği öğrenildi. Mardin'deki bir diğer çatışma ise, merkez Artuklu İlçesi'nde yaşandı. İlçeye bağlı Sulak Köyü'nde gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri köye operasyon düzenlendi. Bir grup PKK'lının kaldığı barınağa operesyon gerçekleştiren güvenlik güçlerine PKK'lılar ateşle karşılık vermesi üzerine çatışm yaşandı. Çatışmada 1 PKK'lı etsiz hale getirilirken, barınakta bulunan bazı teröristlerin dağlık alana kaçtığı öğrenilirken, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonun devam ettiği bildirildi.



NUSAYBİN'DE ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ



Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının kısmen sürdüğü Fırat, Dicle, Yenişehir, Abdulkadir Paşa, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lılarca yerleştirilildiği belirtilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılar sonucu tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ederken, Fırat Mahallesinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Fırat Mahallesi'nde yapılan arama ve kazı çalışmasında 1 adet Roketatar, 4 roket atar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, kalaşnikof ve biksi silahı, silahlara ait 15 şarjör ve 450 fişek ile 3 boru tipi, 2'si küçük tüpe tuzaklanmış 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.



'ASKERİ CASUSLUK' DAVASI 1 NUMARALI SANIĞI, 13 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ



İZMİR'de 'askeri casusluk' adıyla bilinen, 49'u muvazzaf asker toplam 357 sanığın yargılandığı ve beraatle sonuçlanan gizli bilgi ve belge bulundurma davasında 2 yıl 2 ay cezaevinde kalan davanın 1 numaralı sanığı işadamı Bilgin Özkaynak, toplam 13 milyon 250 bin liralık maddi ve manevi tazminat istemiyle dava açtı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne 10 Ağustos 2010 tarihinde gönderilen bir elektronik postada, İzmir'de özellikle üniversite öğrencisi genç kızları kandırarak zengin kişilere veya üst düzey bürokratlara para karşılığında pazarlayan bir çete olduğu iddia edildi. İhbarda, mensuplarının gözlerine kestirdikleri kızlarla önce arkadaşlık kurarak güvenlerini kazandıkları, daha sonra bir şekilde kızlarla birlikte oldukları, seks görüntüleriyle tehdit ettikleri öne sürüldü. Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10'uncu maddesiyle görevli dönemin Cumhuriyet Savcısı Zafer Kılınç'ın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, çete elebaşı olmakla suçlanan Bilgin Özkaynak ile Narin Korkmaz'ın ve yabancı uyruklu kadınların da aralarında bulunduğu kişileri takibe aldı. İzlemede, bazı muvaazzaf askerlerin gizli askeri bilgi ve belgeleri sızdırdıkları öne sürüldü.



93 KİŞİ TUTUKLANDI



2012 yılında aralıklarla yapılan operasyonlarda 49'u muvazzaf asker toplam 357 şüphelinin ifadesi alındı. İfadeler sonrası 49'u muvazzaf asker toplam 93 kişi tutuklandı. 357 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar için 2 yıl ile ömür boyu hapis arasında değişen cezalar istendi. Üç yıl süren yargılamanın ardından 26 Şubat 2016'daki son duruşmada tüm sanıkların beraatine karar verildi. Beraat kararı kısa süre sonra Yargıtay tarafından da onandı.



'FETÖ KUMPASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI'



Davada 2 yıl 2 ay tutuklu kalan, 9 yıl ile ömürboyu arasında hapis cezası istemiyle yargılanan ve beraat eden 1 numaralı sanık Bilgin Özkaynak, avukatı Muzaffer Sevgi Sakarya aracılığıyla, Maliye Hazinesi'ne karşı İstanbul Kartal Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 milyon lirası manevi, 3 milyon 250 bin lirası maddi, toplam 13 milyon 250 bin lira tazminat istemiyle dava açtı. Avukat Muzaffer Sevgi Sakarya, 25 sayfayı bulan dava dilekçesi ve delilerle birlikte bir klasörden oluşan başvurusunda şunları kaydetti: "Müvekkilimiz askeri casusluk dosyası olarak bilinen ve İzmir'de devam ederek sonuçlanmış olan davanın en önemli sanığıdır. İsmi her zaman en ön planda yer almıştır ve örgüt yöneticisi olmaktan yargılanmıştır. Yargılama aşamasında dosyada mevcut tüm iddiaların ve toplanan delillerin FETÖ/PYD yapılanmasına bağlı emniyet görevlileri, hakim ve savcıların ortak karar ve iradeleri ile yaratılmış ve yerleştirilmiş olduğu ve dosyanın 'kumpas' olduğu ortaya çıkmıştır. Müvekkilimiz soruşturmanın başladığı sırada işinin ve çalışanların başında geleceğine ilişkin umutlarla dolu bir kişiydi. Oysa bu soruşturma ve yargılama ile hem kendisinin ve hem de tüm ailesinin yaşamı baştan sona değişmiştir. Müvekkil Bilgin Özkaynak, bu dava sebebi ile tarifi imkansız ve eşine az rastlanabilecek şekilde mağdur edilmiştir."



CEZAEVİNDE 'VATANINI SATAN KİŞİ' MUAMELESİ GÖRDÜ



Kumpas mağduru müvekkilinin cezaevinde son derece zor günler geçirdiğini de vurgulayan avukat Sakarya dilekçesinde şöyle devam etti: "Müvekkilimin ailesi ile geçireceği en güzel yılları elinden alınmıştır. İddianamede yazılan iftiralar gerek cezaevindeki mahkum ve çalışanlar, gerekse toplum tarafından gerçek olarak algılandığı için herkesin gözünde vatanını satan bir kişi muamelesi görmüştür. Cezaevinde vatan haini olarak yaşam mücadelesi vermenin zorluğunu yaşamadan tarif etmek imkansızdır. Müvekkilim Özkaynak başarı bir işadamıdır. Cezaevinde kaldığı 2 yıl 2 ay ile tüm işleri alt üst olmuştur. Maddi ve manevi büyük kayıplar yaşamıştır. FETÖ/PYD yapılanmasının yarattığı büyük bir kumpas mağdurudur. Askeri Casusluk adı altında İzmir'de görülen bu davaya bakan mahkeme başkanı olan Atilla Rahman tutuklanmıştır. Tutuklanma gerekçesi FETÖ terör örgütüne mensup olmaktır. Ayrıca aynı dosyada hakim Dilek Öztürk, hakim İsmail Kurt, savcılar Mehmet Sedat Erbaş, Hüseyin Alaybay da göz altına alınmış ve meslekten de ihraç edilmişlerdir. Müvekkilimiz FETÖ/PYD yapılanmasının oluşturduğu alçakça bir kumpas ve komplo içinde kalmıştır."



İSTENEN TAZMİNAT DÜŞÜK KALMAKTA



Müvekkili Bilgin Özkaynak'un bu davada kurban seçildiğini belirten Sakarya, "Bu yaşanan tüm sarsıcı olayların asla karşılığı olamaz. İstenen tazminat miktarı, yaşananlarla ileride yaşayacakları ile bir arada düşünüldüğünde çok düşük kalmaktadır .O sebeple istenen miktar sebepsiz zenginleşme olarak değerlendirilemez" diyerek, 10 milyon lirası manevi, 3 milyon 250 bin lirası maddi toplam 13 milyon 250 bin lira tazminatın ödenmesini talep etti. Yargılama boyunca 2 yıl 2 ay tutuklu kalan Bilgin Özkaynak, 7 Temmuz 2014 tarihinde tahliye edildi.



DENİZCİLİK VE TURİZM SEKTÖRÜNDE



Çocuk felci nedeniyle yaşamını engelli olarak sürdüren işadamı Bilgin Özkaynak, 12 Haziran'da 2011'de milletvekili genel seçimleri için CHP'den aday adayı oldu. Kadıköy Bostancı'da 35 yıl önce kurduğu şirket ile denizcilik sektöründe hem taşımacılık hem üretim yapan Bilgin Özkaynak ikisi deniz otobüsü olmak üzere toplam 21 gemiyi sektöre kazandırdı. Filiz Özkaynak ile evli olan Özkaynak'ın bu evlilikten de bir çocuğu bulunuyor. Marmaris Yacht Marin'in sahibi ve Halikarnas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Özkaynak'ın üvey oğlu Demokan Özkaynak, 2010 yılında araç parkı yüzünden bir turizmci tarafından öldürülmüştü. Demokan, öldürülmeden bir ay önce Eren olan soyadını, mahkeme kararıyla Özkaynak olarak değiştirmişti.



PATLAYAN SU DEPOSU DAĞCILARA ANTRENMAN ALANI OLDU



VAN'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Özalp İlçesi Sarıköy Mahallesi'nde, boruları patlayan ve akan suların donmasıyla buz kulesine dönüşen 20 metre yüksekliğindeki su deposu, dağcıların antrenman alanı oldu. Dağlarda böyle dik buzulları bulmanın zor olduğunu belirten Vadi Doğa Sporları Derneği üyesi Ömer Demez, "Donan ve buz kulesine dönen su deposunu çalışma alanı olarak kullanmak istedik. Çalışmamız çok verimli geçti. Bu deneyimi yaşamakta bizler için çok heyecan verici oldu" dedi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü Özalp İlçesi'ne bağlı Sarıköy Mahallesi'nde bulunan bir su deposunun boruları da soğuk hava nedeniyle patladı. Yaklaşık 20 metre yüksekliğinde su deposunda patlayan borulardan akan suların donması, ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Boruları patlayan ve akan suların donmasıyla buz kulesine dönüşen su deposu da dağcıların antrenman alanı oldu. Van'daki Vadi Doğa Sporları Derneği üyesi dağcılar da Özalp İlçesi'nde buz kulesine dönen su deposuna tırmanış gerçekleştirdi. Bu deneyimin kendileri için heyecan verdiğini söyleyen Vadi Doğa Sporları Derneği üyesi Ömer Demez, ilçede hava sıcaklığının zaman zaman eksi 30 dereceye kadar düştüğünü belirterek, "Burası bizi cezb etti. Biz de Vadi Doğa Sporları Derneği üyeleri olarak bugün burada tırmanışa geçtik. Bugünkü antrenmanımız çok verimli geçti. Çok zevk aldık. Bu deneyimi yaşamak bizler için çok heyecan verici oldu" dedi.



SİİRT'TE 'YALANCI BAHAR' FISTIK ÜRETİCİLERİNİ KAYGILANDIRIYOR



SİİRT'te, bu yıl yağış olmaması ve kış aylarının kurak geçmesi fıstık üreticilerini kargılandırırken, havaların güneşli olmasından dolayı bazı fıstık ağaçlarının tomuh açtığı görüldü. Üreticiler, "Havaların çok güzel gitmesinden ötürü fıstık ağaçları tohum açması bizler için sıkıntılı. Şayet bir don olur ise fıstık ağaçlarının açtığı karagöz yani tohumu yok edecektir"diye konuştu. Güneydoğu'da bu yıl kış ayları geçtiğimiz yıllara oranla kurak geçmesi özellikle fıstık üreticilerini kaygılandırıyor. Siirt merkezde fıstık bağları olan birçok üretici, kış ayının geçen yıla oranla kötü geçtiğini ve fıstık bağlarında bulunan ağaçların yağmur ve kar görmemesinden dolayı büyük risk yaşadıklarını dile getirdiler. Fıstık bağlarında inceleme yapan Siirt Fıstık Üreticileri Başkanı Şuayip Aslan, yakın bir zamanda yağış olmaması durumunda fıstık bağlarında büyük zarar yaşanacağını söyledi. Batı illerinde aşırı derece kar yağdığını dikkat çeken Aslan, ancak Siirt'te ise, yalancı baharın yaşadığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Bu sene yağış var ama çok azdır. Çiftçilerimiz her ihtimale karşı fıstık bağlarına gübresini döküyor. Ama yağış olmazsa çok ciddi bir risk alıyoruz. Çünkü, bu yıl kuraklık var. Havaların çok güzel gitmesinden ötürü fıstık ağaçları karagöz açması bizler için sıkıntılı. Şayet bir don olur ise fıstık ağaçlarının açtığı karagöz yani tohumu yok edecektir.Bu yıl gerçekten iklim olarak çok değişik bir iklim yaşıyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok ciddi bir risk vardır. İnşallah yağış gelir, ciddi bir don bundan sonra olmaz. Zaten geçen sene periyodis yani 'bir yıl verim verin, bir yıl vermez' yılıydı. Bu sene de böyle bir şey yaşarsak çiftçinin bu yükün altından çıkması imkansızdır."



"BU YIL GİBİ KURAK BİR İKLİM YAŞAMADIK"



Siirt'te bir çok fıstık ağacının fıstık tohumu açtığını belirten fıstık üreticisi Yunus Aslan ise, "20 yıldır çiftçilik yapıyorum. Ama bu yıl gibi kurak bir iklim yaşamadık. Türkiye'nin her tarafı yağmur, kar fırtına ile boğuşurken burada ne yağmur ne de kadar hiçbir şekilde yağmadı. Çiftçilerin çetin bir yıl geçireceği kesin. Şu anda yaşadığımız yalancı bir bahardır. Ağaçların yaşadığı yalancı bir bahardır. Tomurcuklar erken açtı olası bir don tehlikesiyle karşı karşıyayız"diye konuştu.



GÖRME ENGELLİ CEYLAN'IN OKUMA AZMİ



İZMİR'de, seviye tespitinin ardından eğitimine 5. sınıftan başlayan görme engelli 8. sınıf öğrencisi Ceylan Avşar, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavında 91.6 puan aldı. Fen Bilgisi Öğretmeni Necla Ersoy, Ceylan'ın bu başarısını beklediklerini, çok zeki bir öğrenci olduğunu söyledi. Ceylan, kendisi gibi görme engellileri eğitime önem vermelerini tavsiye etti. Görme engelli 14 yaşındaki Ceylan Avşar, Buca'da yaşayan Şirin ve Vasfiye Avşar çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü. Ceyla'nın ablaları, Nuray (25) ve Songül (21) de kendisi gibi görme engelli. Evde üç aylık eğitimle Braille alfabesiyle okumayı öğrenen ablaları ve görme engeli bulunmayan ağabeyi İbrahim Avşar (19) liseyi açıktan okuyarak eğitimlerini devam ediyorlar. Ailesinden ayrı kalmak istemediği için yıllarca okula gitmeyi reddeden Ceylan, ablası Nuray'ın ısrarıyla Bornova Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu'na başvurdu. Ceylan, yapılan seviye sınavını başarılı ile geçerek 5. sınıfa yerleştirildi. Daha önce bildiği her şeyi ablalarından öğrenen Ceylan, okulda görme engellilerin kullandığı Braille alfabesi ile okumayı öğrendi. Şuanda 8. sınıfta olan Ceylan, ilk dönem not ortalamasıyla okul birincisi olurken, TEOG sınavında da 91.6 puan aldı.



EĞİTİME ÖNEM VERSİNLER



2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile karne heyecanını yaşayan Ceylan, kendisi gibi görme engellilerin eğitime önem vermelerini istedi. Ders çalışmayı sevdiğini belirten Ceylan, "Okulda dersleri eğlenerek işliyoruz. Ben daha önce okul yatılı diye gelmek istemiyordum. Ablamın ısrarıyla başladım. Şuan okulumu çok seviyorum" diye konuştu. Derslerini çok iyi dinlediğini belirten Ceylan, "Öğretmenlerimin yazdırdıklarını tekrar tekrar okuyorum ve test çözüyorum. Sınıf arkadaşlarımla sürekli beraber ders çalışıyoruz. Anlamadığımız yerleri birbirimize anlatıyoruz. Türkçe öğretmeni olmak istiyorum. Küçüklüğümden beri bir ilgim var. Türkçe öğretmenliği okumak istiyorum. Bildiklerimi başkalarına öğretmeyi çok seviyorum" dedi.



EV ÖDEVLERİ DE BRAİLLE ALFABESİYLE



Öğretmenlerinin ev ödevlerini Braille alfabesi ile çıkartmaya özen gösterdiğini söyleyen Ceylan, "Bazı derslerde ise ses kaydı alıp bize veriyorlar. Derslerimizde bize kolaylık oluyor. TEOG sınavına da aynı şekilde çalıştım. Sınavlara yanımızda okuyucularla giriyoruz. Onlar bize soruları okuyorlar bizim verdiğimiz yanıtlar işaretleniyor. Şekilli sorular ise betimleme ile birlikte geliyor" dedi.



GÖRMEMESİNE RAĞMEN IŞIK KONUSUNU ÇOK İYİ ANLADI



Okulun Fen Bilgisi Öğretmeni Necla Ersoy ise Ceylan'ın çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Başarı bekliyordum ve bizi yanıltmadı. Görmemesine rağmen ışık ünitesini çok iyi anladı. Çok dikkatli ve soruları çok iyi çözüyor. Düzenli şekilde dersine çalışıyor. Görme engelli öğrencilerin derslerine ilk girdiğimizde tabii ki bir bocalama oluyor. Ama zamanla onlara yönelik çalışmayı öğreniyorsunuz. Ben bazı soruları kabartma malzemeler kullanarak onların dokunarak anlayabileceği hale getiriyorum. Ayrıca sınıf mevcudunun az olması da bir avantaj. Çocuklarla birebir ilgilenme fırsatımız oluyor" dedi.



HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL



Aşık Veysel Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nun Müdürü Rasim Eren de Ceylan'ın başarısıyla gurur duyduklarını söyledi. 5. Sınıfa kadar hiç okula gitmeyen Ceylan'ın kendi çabası ve öğretmenlerinin desteğiyle kısa sürede bu seviyeye geldiğini belirten Eren, "Hiçbir şey için geç kalınmış sayılmaz. Ceylan bunun en güzel örneğidir" dedi.



AİLELERE DE BRAİLLE ÖĞRETİYORLAR



Görme engellilerin kendilerine uygun eğitim veren bu tür okullara gönderilmesi gerektiğini söyleyen Eren, "Onların burada eğitim almalarının geleceklerine daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Okulumuzda çocuklar Braille alfabesini öğrenecekler. Normal okula gönderilen çocuklar ezbere eğitim yapıyorlar. Aralarından dahi çıkanlar başarılı oluyor fakat tamamının başarılı olması mümkün değil. Burada Braille alfabesi öğrenmeleri çok önemli. Bizim birinci kademedeki öğretmenlerimizin hepsi özel eğitim mezunu ve tecrübeli. Sınıflarımız 5-6 kişilik sınıflar. Geçen yıl Bornova'da TEOG'ta özel okulların da önünde 2. sıradaydık. Çocukların bu başarısı çok önemli. Geçen sene tüm öğrencilerimiz Anadolu liselerine yerleştirildiler. Ayrıca biz Halk Eğitim Merkezleri aracılığı ile ailelere de Braille alfabesini öğretiyoruz. Böylece evde çocuklarının derslerine yardımcı olabiliyorlar" diye konuştu. Öğrencilerini mezun ettikten sonra da eğitimlerini takip ettiklerini söyleyen Eren, "Lisede tabii ki bazı ihtiyaçları oluyor. Okul idaresi ve öğretmenleri bize başvuruyor. Biz de tablet ve kağıt konusunda destek veriyoruz. Rehber öğretmenlerimiz sıkça okullarını ziyaret ediyor. Çocuklarımız bir meslek edinip iş bulana kadar peşlerini bırakmıyoruz" dedi.



Aşık Veysel Ortaokulu'nda 129 öğrenci eğitim alıyor. İlk ve ortaokul seviyesindeki bu öğrencilerin 34'ü yatılı olarak okulda kalıyor. Diğer öğrenciler için ise İzmir'in her yerine ücretsiz servisler kaldırılıyor. Okulda kalan öğrencilere 3 öğün yemek ve harçlık veriliyor.



ALTINDA YENİ GÖZDE 'ÇEYREK GRAM'



ÇANAKKALE Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, her geçen gün fiyatların yükselmesi nedeniyle 30 ila 35 lira arasında değişen 'çeyrek gram' altının halkın yeni gözdesi olduğunu söyledi.Altın fiyatlarının rekor kırmasıyla alım gücü azalan vatandaşlar, önce gram altına daha sonra yarım gram altına yöneldi. Ancak altındaki artış ivmesi hız kaybetmeyince, bu kez 'çeyrek gram' altın halkın yeni gözdesi oldu. Düğün merasimleri ve sünnet törenlerinin vazgeçilmezi olan çeyrek altın da giderek küçülerek yerini fiyatı 30 ila 35 lira arasında değişen 'çeyrek gram' altına bırakmaya başladı.



Çeyrek altının 245 lira, gram altının 145 lira ve yarım gram altının 70 liraya yükselmesinin ardından piyasalarda 35 liradan satılan çeyrek gram altının vatandaşlardan rağbet gördüğünü belirten Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, "Altın fiyatları günümüzde özellikle dünyadaki gelişmelere karşı korkunç derecede yüksek vaziyette. Biraz daha yükselecekmiş gibi duruyor. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte, piyasaların seyri aşağıya doğru seyri gidecek gibi. Altın fiyatlarıyla ilgili gelişmeler önümüzdeki hafta çok belirleyici olacak gibi duruyor. Altının şuanda en yüksek fiyatta olması, daha çok arzı küçük altına doğru yöneltiyor. Büyük altınların talebi biraz azaldı. Ona istinaden de gram altınlar revaçta. 1 gram, yarım gram ve özellikle çeyrek gram yapıldı. Çeyrek grama olan talep genelde düğün tarzı hediyelerde götürülebilecek bir argüman, seçenek olarak tüketicinin önüne geldi. Altındaki yükseliş trendi daha yukarılara giderse, küçük altından da uzaklaşıp, gram altınların daha çok tercih edilecek noktada olacağı gözüküyor. Çeyrek altın şuanda 245 lira, gram altın 145 lira, yarım gram altın 70 ile 75 lira bandında, çeyrek gram altın ise 30 ile 35 lira bandında. Altın fiyatları her geçen gün yükseldikçe özellikle bu tip gramaj altınlara yansıması da etkili oluyor" dedi.



SEVİMLİ KEDİ CAMİ CEMAATİNİN İLGİSİNİ TOPLADI



MANİSA'da bir camiye sığınan kedi, cemaat tarafından beslendikten sonra sokağa salındı.



Yunusemre İlçesi'nde, soğuk havalarda yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan bir sokak kedisi, Keçiliköy Camii'ne sığındı. Namaz sırasında camiye giren kedi, cemaatin yanından ayrılmadı. Gerek namazda gerekse de namaz sonrasında edilen duada cami cemaatinin dizine yaslanan ve dizleri üzerine çıkan kedi, renkli görüntülere sahne oldu. Namazdan sonra aç olduğu anlaşılan kedinin karnı doyuruldu. Ardından sokak kedisi tekrar doğal yaşam alanına salındı. Kedinin camideki o anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



