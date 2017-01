Dha Yurt Bülteni-3

Otomobil işyerine girdi: 3 yaralı



SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki işyerine girdi. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.



Kaza gece saatlerinde, Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Nurbanu Mercan yönetimindeki 42 DVA 75 plakalı otomobile iddiaya göre aynı istikamette giden bir araç çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan inşaat malzemeleri satan bir işyerine girdi. İşyerinin camları, tavan kaplamaları, içeride bulunan banyo mobilyaları hasar görürken, otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan Nurbanu Mercan, Tuğba Şenol ve Kerem Kocatepe 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Otomobilin işyerine girmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), -



======================================



Otomobilin kundaklanması güvenlik kamerasında



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, park halindeki otomobilin benzin dökülerek kundaklanması, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay, dün gece Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Mazlum Tüysüz'ün oturduğu binanın bahçesinde park halinde olan 63 N 4501 plakalı otomobili, gece geç saatlerde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Güvenlik kamerasının kaydettiği kundaklama görüntülerinde, bir kişinin çevreyi kontrol ettikten sonra yanındaki şişedeki benzini otomobilin üzerine döküp, ateşe verdikten sonra kaçışı yer alıyor.



İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen ve hasara yol açan yangının ardından polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kaçan şüphelinin kimliğinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.



Kimseyle husumeti olmadığını söyleyen otomobilin sahibi Mazlum Tüysüz, "Gece büyük bir gürültü ile uyandım ve otomobilimin yandığını gördüm. Hemen yangına müdahale ettik, polis ve itfaiyeye haber verdik. Otomobilimi kundaklayanların bulunmasını istiyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Otomobile benzin döken kişi



Otomobil etrafını dolaşması



Otomobilin kundaklanması



Olay yerinden kaçan şahıs



Otomobil sahibinin konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



=========================================



Gaziantep'te, 84 bin 500 kaçak sigara ele geçti



GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları TIR'da 84 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önüne geçmek için kentin girişinde kontrol noktası oluşturdu ve şüpheli gördüğü araçları durdurarak aradı. Polis ekipleri, gece geç saatlerde de durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan TIR'ı durdurdu. Sürücü M.Ş.'nin tedirginliğinden şüphelenen ekipler, TIR'ı detaylı arama için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Burada yapılan aramada TIR'ın 84 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Sigaralara el koyan polis, TIR sürücüsü M.Ş.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------



Ele geçirilen sigaralar



Polisin TIR dorsesini açması



Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)



===================================================



Gelinine tecavüz eden kayınpedere 27 yıl hapis



ISPARTA'nın Gelendost İlçesi'nde gelini 35 yaşındaki K.S.'yle zorla cinsel ilişkiye girdiği ve başkalarıyla da birlikte olmaya zorladığı iddiasıyla yargılanan 56 yaşındaki Hasan Hüseyin Sel, 27 yıl 1 ay hapisle cezalandırıldı. Tutuksuz 4 sanık ise beraat etti. Mahkeme heyeti kadının nikahlı eşi hakkında ise 'fuhşa aracılık etmek'ten savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



Ağustos 2014'te aile içi şiddetin yaşanmasıyla ortaya çıkan olayda, kayınpederi Hasan Hüseyin Sel'den 8 yıldan bu yana şiddet gördüğünü söyleyen ve zihinsel engelli olduğu belirtilen K.S., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İfadesinde şiddet olayını neden yaşandığı sorulan K.S., kayınpederinin kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiğini, başkalarıyla da birlikte olmaya zorladığını iddia etti. Bunun üzerine konu Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Savcılıktaki ifadesinde de benzer şeyleri anlatan K.S.'nin iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.



ÇOCUKLARDAN BİRİ BAŞKASININ ÇIKTI



İddiaların doğruluğunu araştırmak için savcılık talimatıyla K.S.'nin o dönem 8 ve 6 yaşındaki çocukları, eşi, kayınpederi Hasan Hüseyin Sel ve K.S. ile cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen 62 yaşındaki İ.T., 63 yaşındaki M.A. ve 5 şüpheliden daha DNA örneği alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. DNA sonuçlarında çocuklardan küçük olanın, kadının resmi nikahlı eşinden olmadığı belirlendi. Çocuk ile şüphelilerden M.A.'nın DNA'sının uyuştuğu saptandı. Olayın ardından Hasan Hüseyin Sel ile 4 kişi hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'fuhşa aracılık etmek' suçlarından dava açıldı.



KARAR DURUŞMASI YAPILDI



Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Hasan Hüseyin Sel ve tutuksuz sanık S.S. katılırken, diğer tutuksuz sanıklar İ.T., İ.Ş. ve M.A. katılmadı. Savcılık mütalaası tekrar edilerek sanıklara söz verildi. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin Sel üzerine atılı suçları işlemediğini belirterek, mütalaaya katılmadığını beyan etti. Tutuksuz sanıkların avukatları ise haklarında ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin mütalaaya katıldıklarını belirtti.



'YUVAMI BU ADAM DAĞITTI'



İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda hafif zeka geriliği olan ancak kendisine yapılacak fiili saldırının bilincinde olacak ve karşı koyacak güçte yapıya sahip olduğu belirlenen mağdur K.S., duruşmada kayınpederini kastederek, "Benim yuvamı bu adam dağıttı. Ben o eve bir daha dönsem bu adam beni yine satacak iyi biliyorum. Cezasını çeksin" dedi. Mahkeme heyetinin karar öncesi son sözünü sorduğu sanık Hasan Hüseyin Sel suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebini yineledi.



27 YIL HAPİS



Tutuklu sanık Hasan Hüseyin Sel, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'fuhşa aracılık etmek' suçlarından toplam 27 yıl 1 ay hapis ve günlüğü 20 TL'den 22 bin 500 TL adli para cezasına mahkum edildi. Tutuksuz sanıklar S.S., İ.T., İ.Ş. ve M.A. ise yeterli ve inandırıcı delil bulunmaması gerekçesiyle beraat etti.



NİKAHLI EŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



Mahkeme heyeti K.S.'nin nikahlı eşi H.S.'nin fuhşa aracılık ettiği kanaatinin oluştuğunu, bu nedenle hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Olayın ardından babasının yanında yaşamaya başlayan K.S.'nin, eşine boşanma davası açtığı, ancak ceza davasının sonuçlanması beklendiği için bu davanın ertelendiği belirtildi.



ÇOCUK KORUMAYA ALINDI



Kadının 2 çocuğundan DNA'sı tutuksuz yargılanan şüphelilerden M.A.'ya ait olduğu tespit edilenin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlar tarafından korumaya alındığı, diğer çocuğun ise annesinin yanında kaldığı kaydedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------



Hasan Hüseyin Sel'den görüntü



Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA,



========================================



Dişleri sökülen şempanze hayvanat bahçesine alındı



ANTALYA'da turistleri ısırmaması için dişleri sökülen 'Michael' adlı dişi şempanze, sahibi öldükten sonra yaşamını Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda sürdürüyor. 9 yaşındaki şempanze, bir yandan rehabilite edilirken, diğer yandan eş bekliyor.



Antalya'da sahibi olduğu kişi tarafından turistlerle tatil fotoğrafı çektirerek para kazanma amacıyla kullanılan, insanları ısırmaması için tüm dişleri sökülen 'Michael' adlı dişi şempanze, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı yetkilileri tarafından koruma altına alındı. Sahibinin ölmesinin ardından Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yaşadığı ortamdan alınarak hayvanat bahçesine getirilen dişi şempanzeye, 6 aydır özenle bakılıyor.



Şempanze, hayvanat bahçesinde rehabilite ediliyor. Hayvanat bahçesi sorumlu veteriner hekimi Aygül Arsun tarafından 24 saat gözetim altında tutulan Michael'e, Türkiye'nin farklı kentlerindeki hayvanat bahçeleriyle bağlantıya geçilerek eş aranıyor. "Mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz" diyen Arsun, "Michael'e eş arıyoruz. Yavru sahibi olmasını istiyoruz" dedi.



TURİSTLERLE ÇEKTİRMEK İÇİN ÇALIŞTIRILMIŞ



Şempanzenin hikayesinin üzücü olduğunu söyleyen Aygül Arsun, "Michael 6 ay önce hayvanat bahçemize getirildi. Sahibi vefat etmiş. Geldiği günden bu yana rehabilite ediliyor. Maalesef turistlerle fotoğraf çekilmesi için kullanılan bir hayvan. Bu nedenle etrafındaki insanları ısırmaması için dişleri sökülmüş. Sadece yumuşak gıdalarla besliyoruz. Genelde püre, üzüm ve muz gibi besin maddeleri tüketiyor. İnsana çok alışık. Sürekli etkileşim halinde. Bizimle korkmadan çok rahat temas sağlıyor. Dokunulmaktan, sevilmekten çok hoşlanıyor. Onun rahat etmesi, mutlu olması için çalışıyoruz" dedi.



YUVA KURMASI SAĞLANACAK



Şempanzenin soğukta zamanını elektrikli soba karşısında geçirdiğini, güneşli havalarda ise kendisi için özel oyuncaklarla donatılan oyun alanına çıktığını vurgulayan Arsun, "Oyun alanına çıktığında sevinç çığlıkları atıyor. Eşi gelince onu daha büyük bir alana alacağız. Michael yaşadığı kötü koşulları zor atlatacağa benziyor. Senelerce küçük bir hücrede kalmış. O yüzden biraz korkuyor ve çekiniyor. Onun için düzenlediğimiz kışlık alana çıktığında çok mutlu oluyor. Kendisini kaşıması için fırçalar koyduk. Bakıcısıyla çok iyi bir ilişkisi var. Çok seviyorlar birbirlerini" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------



Aygül Arsun şempanzeyi beslerken görüntüsü



Şempanze Michael in Bahçede görüntüsü



Şempanze Michael'in muz yerken görüntüsü



RÖP: Aygül Arsun ( Veteriner Hekim )



Hayvanat bahçesi dış plan görüntü



HABER: İbrahim LALELİ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)



==================================================



'Küresel Plastik Zirvesi', Türkiye'de yapılacak



KÜRESEL Plastik Zirvesi; Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfının (PAGEV) ev sahipliği ile 19 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.



PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu bir otelde düzenlenen toplantıda Gaziantepli iş adamları ile bir araya geldi. Toplantıya PAGEV Denetim Kurulu üyesi Cuma Çekici, Gaziantep Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Savaş Mahsereci ve iş adamları katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Savaş Mahsereci, Gaziantep'in tekstil, gıda plastik ve kimya olmak üzere 11 alt sektörde üretim yaptığını belirtti. Mahsereci, 6'ncı Organize Sanayi Bölgesinin devreye girince bölgeye büyük bir rekabet gücü getireceğini söyledi.



PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ise iş adamlarının döviz kurlarından en ufak bir oynamada etkilenmelerinin küresel odaklı düşünmedikleri için bu kadar çabuk etkilendiklerini söyledi. Küresel odaklı düşünülmeyince yapılan işlerin hem iş adamına hem ülkeye zarar verdiğini dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu: "Sanayici başarılı olmak için verimli teknolojiye ulaşmayı, elemanlarını nitelikli hale getirmeyi ve küresel olarak çalışmayı hedef haline getirmeli. Hedefiniz bu saydıklarım olmazsa, üretemezseniz, ihracat yapmazsanız ve firmalarınız her zaman döviz hareketlerine karşı açık olur. Döviz kurlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirmek için üretmeliyiz ve ihracat yapmalıyız. 2017 yılında 'Küresel Plastik Zirvesi' İstanbul'da yapılacak. Bu zirvede ev sahibi olmamız bizim için büyük avantaj, yerli ve yabancı tüm sanayicilerimiz bu zirvede bir araya gelecek. Bu zirvenin bizim için verimli geçeceğine inanıyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------



Toplantıya katılanlar



Savaş Mahsereci'nin konuşması



Yavuz Eroğlu'nun konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP-DHA)



===========================================



Jan Dark oyunu beğeni topladı



KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği Bernard Shaw'ın yazdığı Jan Dark oyunu beğeni topladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Bernard Shaw'ın yazdığı Muzaffer Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı Jan Dark oyununu Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sahneledi. Fransa'da Jan Dark adında bir kadının işgal altında olan ülkesini kurtarmak için ulusal kahramanlığa uzanan yaşam öyküsü ve trajik ölümünü yeniden yorumlayarak günümüz dünya trajedisiyle birleştirildiği oyun büyük beğeni topladı. Oyunun sonunda salonu dolduranlar oyuncuları ayakta alkışladı. Yönetmen ve oyunculara çiçek verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Oyundan görüntüler



-Oyunculara çiçek verilmesi



HABER-KAMERA: Ergün AYAZ / KOCAELİ



==============================================