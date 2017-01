Dha Yurt Bülteni-3

1)FIRAT KALKANI'NDA 116 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 116 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 20 terörist etkisiz hale getirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 147 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürdü. Harekatta terör örgütü DEAŞ'a ait aralarında 2 havan imalathanesinin de bulunduğu 116 hedef, karadan ve havadan ateş altına alındı. Gün içerisinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 106 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde bulunan 10 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 1 bina, 2 keskin nişancı mevzii ve 2 havan imalathanesi imha edilmiştir. Gün içerisinde havadan ve karadan icra edilen harekat kapsamında toplam 20 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 8 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 941 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."



2)ÖDEMİŞ- BALABAN YOLU DEREYE DÖNDÜ



İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmur sonrası, bölgedeki çay ve derede yaşanan taşkınla birlikte Balabanlı Mahallesi'nin Tekçınar Mevkii'nde yol sular altında kaldı. Suda mahsur kalan bir otomobildeki 2 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Mahalleli, su tahliye kanallarının zamanla kapandığını, temizlik yapılmadığı için her yağmurda benzer sorun yaşandığını belirtti.



Ödemiş'ten geçen Genev Çayı ve ilçeye bağlı Birgi Mahallesi'nde bulunan Avulcuk Deresi, dün (pazartesi) sağanak yağmur nedeniyle taştı. Su tahliye kanalları yetersiz kalınca Balabanlı- Ödemiş yolunun Tekçınar Mevkii sular altında kaldı. İçinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, suda mahsur kaldı. Bölge sakinleri, otomobildekileri kurtardı. İZSU ekipleri, yolu yaptığı çalışmayla bu sabah açtı.



Balabanlı Mahalle Muhtarı Şakir Karataş, "13 yıldır, aynı sorunla mücadele etmekteyim. Kışın aşırı yağışlardan dolayı yolumuz sık sık trafiğe kapalı. Yetkililere su kanallarının temizlenmesi için dilekçeyle ve telefonla başvurdum. Geldiklerinde temizliği yarım bırakıp, başka işleri olduğunu söyleyerek gidiyorlar. Sonra bir daha gelip bu kanalları temizlemiyorlar. Yolu bilmeyen şoförler için burası ölümcül tehlike arz etmekte. İşte gördüğünüz gibi, bir otomobil sular altında. İçinde bir kadın ve bir erkek vardı. Benim köylülerim kurtardı. Köylüler olmasaydı, belki de can kaybı olacaktı. Onun için yetkililerin bu kanalları ve bu yolu dikkate alıp temizlemesini istiyorum" dedi.



Sular altında kalan yolun kenarında bulunan ve fidan satışı yapan bir işletmenin personeli olan Adalet Erdoğan, "Yağmur olduğu zaman, gece yatamıyoruz. Zarar görüyoruz. Sesimizi duyan yetkililer, duruma müdahale etsin. Geçtiğimiz günlerde geldiler. Muhtarımızın da söylediği gibi, çalışmalarını yarım bırakıp gittiler. Yani şimdi biz gece burada kalacağız. Bekleyeceğiz, her an su basabilir. Her an mallarımız sular altında kalabilir" dedi.



3)OTOMOBİL FARININ ARKASINDAN BONZAİ ÇIKTI



SİVAS Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği 'Kayra'nın yardımıyla bir otomobilin ön far kısmına gizlenmiş bonzai ele geçirdi.Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar üzerine dün gece saatlerinde durdurulan şüpheli otomobil Emniyet Müdürlüğüne götürülerek arandı. Narkotik köpeği 'Kayra'nın otomobil farlarına pozitif tepki vermesi üzerine aramalarını aracın bu bölgesinde yoğunlaştıran polis ekipleri, far kısmına gizlenmiş 3 fişek içerisinde toplamda 5,15 gram bonzai ele geçirdi. Araçta bulunan H.Ç. ve E.K.'ya uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.



4)3.5 AYDIR OĞULLARINDAN HABER BEKLİYORLAR



GAZİANTEP'te yaşayan Cemal ve Nazlı Beyaz çifti, çalışmak için Antalya'ya giden oğulları 23 yaşındaki Mehmet Beyaz'dan 3.5 aydır haber alamadıklarını belirterek, bulunması için yetkililerden yardım istedi.Çağlayan Mahallesi'nde oturan 7'si kız 9 çocuklu Cemal ve Nazlı Beyaz çiftinin en küçük çocuğu Mehmet, 1 yıl önce çalışmak için Antalya'ya gitti. İddiaya göre burada bir otelde çalışmaya başlayan Mehmet Beyaz, en son 6 ay önce Gaziantep'e geldi ve burada ailesine 12 bin lira kredi kartı borcu olduğunu söyleyerek yardım istedi. Ancak, işsiz olan babanın bu talebe karşı birşey yapamaması üzerine yeniden Antalya'ya dönen Mehmet Beyaz, ailesi ile görüşmemeye başladı. Zaman zaman teyzesi ve kuzenleri ile telefonla görüşen Mehmet Beyaz'a 5 Ekim 2016 tarihinden itibaren ulaşılamadı.Beyaz çifti bunun üzerine polis ve savcılığa giderek kayıp başvurusunda bulundu.



YAŞLI GÖZLERİ SÜREKLİ YOLDA



Aradan geçen süre içerisinde Mehmet Beyaz'a ulaşılamazken, baba Cemal Beyaz oğlunun çalıştığı Antalya'daki otele de gitti ancak bir sonuç alamadı. 3.5 aydır çocuklarından gelecek haberi bekleyen gözü yaşlı anne Nazlı Beyaz, elinde oğlunun fotoğrafını öperek şunları anlattı:



"Oğlum kredi kartı borcu olduğunu söyledi, ama biz imkanımız olmadığı için yardım edemedik. Bize kızdı ve o günden sonra bir daha bizlerle konuşmadı. Teyzesi ve kuzenleriyle görüşüyordu, onlarla da 5 Ekim'den sonra hiç görüşmemiş. Kayıp başvurusu yaptık ama hala kendisine ulaşamadık. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Sürekli gözüm yolda, oğlumdan gelecek iyi haberi bekliyorum."



Oğlunun geri dönmesini en azından iyi olduğunun haberini vermesini beklediklerini anlatan baba Cemal Beyaz, ailece perişan olduklarını dile getirerek, "Mehmet'im ne olur bize iyi olduğunu söyle. Her gün seni düşünmekten kahroluyoruz" diye gözyaşı döktü.



5)MARMARİS'TE TAKSİCİLER EYLEM HAZIRLIĞINDA



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde bir grup taksici, zam beklerken taksimetre tarifelerinde 50 kuruş indirime gidildiğini ayrıca taksimetre ayarları için 200 lira ödeneceğini öğrendiklerini belirterek tepki gösterdi. Topluluk, sorunlarının çözülmemesi halinde kontak kapatma eylemi yapacakları söyledi.Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), bu yıl için zam yapmadığı taksimetre tarifelerinde 50 kuruş indirime gitti. Zam yapılmadığı ve taksimetre ayarları için 200 lira ödeneceğini öğrenen taksiciler, tepki gösterdi. Karayolları Müdürlüğü bahçesinde toplanan yaklaşık 100 taksici, kontak kapattı. Tepkili grup, "Ücretlere zam yapılmadığı gibi bir de aşağıya çekildi. Bu da yetmezmiş gibi, taksimetre ayarı için 200 lira isteniyor. Evimize ekmek götüremezken UKOME böyle bir karar aldı. Bütün gün boyunca iş olmuyor, öylece oturuyoruz. Gececi arkadaşlar da sabaha kadar 2-3 servisi ancak yapabiliyor. Gündüz de 2-3 servisi geçmiyor. Bunun hepsi kar olsa ne olacak? Giderlerimiz o kadar çok ki. Bu durumda taksi plakalarını satılığa çıkaracağız ama alıcı çıkar mı onu da bilmiyoruz" dedi.



Eylemi haber alan Marmaris Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Odası Başkanı İbrahim Tarım, öfkeli grubun yanına gitti. Bir saat süreyle taksicileri eylemlerinden vazgeçirmeye çalışan Tarım, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile telefonla görüşerek bilgi aldı. Grubun eylemi bitirmesini sağlayan Tarım, "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin taksici ve minibüs esnafımıza yönelik yaptığı uygulamalar ciddi mağdur etmeye başladı. Marmaris'te 4 ay turizm var. 4 ayda taksicimiz evine ekmek götürmeye çalışıyor. Geçen yıl ve bu yıl taksimetrelere zam yapılmadı. Zam yapılmadığı gibi şimdi de 50 kuruş indirime gidildi. Birde üzerine taksimetre ayarları için 200 lira para isteniyor. Büyük şehir taksicilerimizin sorununu çözmez ise çareyi Başbakan ve bakanlarda arayacağız" dedi.



Taksici esnafı, sorunlarının çözülmediği takdirde önümüzdeki hafta kontak kapatarak eylem başlatacaklarını bildirdi.



6)CHP GENEL SEKRETERİ SINDIR, PARTİSİNİN REFERANDUM TAKTİĞİNİ ANLATTI



"KAPI KAPI VATANDAŞA ANLATACAĞIZ"



TBMM'de ikinci tur görüşmelerine çarşamba günü başlanacak olan anayasa değişikliği sürecine ilişkin konuşan CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, partisinin bundan sonraki planlarını anlattı. İkinci turda AK Parti ve MHP milletvekillerini ikna etmeye çalışacaklarını söyleyen Sındır, referandum olması durumunda ise kapı kapı dolaşıp halka değişikliklerin tek adamlık, parti devleti getireceğini anlatacaklarını söyledi.



Cumhurbaşkanlığı sistemi gibi değişiklikleri getiren anayasa değişikliği görüşmelerinde, çarşamba günü ikinci tur oylamalara geçilecek. Bu süreç öncesinde, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, gerek ikinci tur oylamaları gerekse de değişikliklerin referanduma gitmesi durumunda partisinin izleyeceği yolu anlattı. TBMM çatısı altında henüz sürecin tamamlanmadığını ifade eden Kamil Okyay Sındır, "Bu değişikliklere anayasa değişikliği demek mümkün değil. Bir rejim değişikliğine neden olacaktır. TBMM çatısı altında bunun halen ret olması, geri çekilmesi gibi bir süreç yaşanabilir. Çarşamba gününden itibaren tek tek maddelerin oylaması yapılacak. En son da tümü üzerinden bir oylama yapılacak. Son ana kadar sayın Cumhurbaşkanının önüne gidinceye kadar bu anayasa değişikliğini, reddetme şansımız var. Bunu sonuna kadar zorlayacağız. Bunu da kavga, dövüş, gürültü ile değil, AKP ve MHP milletvekillerinden, sağduyulu ve aklıselim, vicdanlarının sesine kulak verip oylarını vermelerini isteyeceğiz. Ülkenin geleceği, torunlarının, çocuklarının çocukları için en doğru yöntem, rejim getirilmek istenen rejim midir yoksa laik, soysal, demokratik hukuk devleti, parlamenter rejim midir? Milletvekillerini sağduyuya davet edip oylarını değiştirmelerine çalışacağız" dedi. Kamil Okyay Sındır, ayrıca bunun için iş dünyasına, STK'lara, emek dünyasına, sivil dinamiklere de ihtiyaç olduğunu, anlattı.



"SAKLANMAK İSTENENLERİ, HALKA BİZ ANLATACAĞIZ"



TBMM'de, değişiklikleri referanduma götürecek sonuç alınması durumunda ise Sındır, kapı kapı dolaşıp mücadele edeceklerini söyledi. Değişiklikleri Cumhurbaşkanının onayladığı tarihten itibaren referandum sürecinin başlayacağını da anlatan Kamil Okyay Sındır, "Bunun için tahmin edilen tarih, 2 Nisan. Hatta Yüksek Seçim Kurulu da 2 Nisan için bir takım rezervasyonlarını yapmış. Bu süreç öncesinde biz, toplumun her kesiminde, ülkenin her noktasında ev ev, kapı kapı dolaşıp bu yapılmak istenen, anayasa değişikliğiyle getirilmek istenen tek adam rejimini anlatacağız. Gerekli iletişim kanallarını kullanıp, aynı zamanda meslek kuruluşları, odalar, emek kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, iş dünyası hatta spor kulüplerini mücadeleye çağıracağız. Çünkü bu bir siyasi partinin mücadelesi değil. Partilerin çabasından öte toplumsal bir mücadeledir. Milletini tavrını değiştirecek bir çaba gerekiyor. Halkımızın büyük kesimi, yapılmak istenen değişikliği bilmiyor. Yeterli bilgi ile donatılmamış insanların sandıkta oy kullanmasını istenecek. İktidar, 'Böyle olacak diyorsak, doğrusu budur' algısı yaratmaya çalışıyor. Biz ise tam tersine halkı, bireyleri bilinçlendirmek kararını verdikleri sırada kendisin geleceğini, bireyin geleceğini düşünüp karar vermelerini isteyeceğiz" diye konuştu.



"ESAS MESELE ERDOĞAN DEĞİL"



Değişikliklere karşı çıkmalarında esas meselenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmadığını vurgulayan Kamil Okyay Sındır, "Bizim inancımız bu yapılmak istenen değişiklikle, yasama, yürütme ve yargı ortadan kalkıyor. Burada sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan mesele değil, bugün o var yarın başkası gelir. Esas olan burada rejimin kendisidir. Sağlıklı çalışıyor olmasıdır. Kuvvetler ayrılığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin var olması, devam etmesi için gereklidir. Bu getirilmek istenen sistem, Türkiye'nin hangi sorununu çözecek? 14 yılda AKP ne istedi de yapamadı, bu değişiklikleri getirmek istiyor. Türkiye'nin anayasa değişikliğine ihtiyacı yok. Bunlar, parti devleti oluşturacak değişikliklerdir. Biz kabul etmiyoruz. Bu CHP meselesi değil. Atatürk'ün kurucu felsefesiyle daha huzurlu, mutlu insanların sevgiyle birbirlerine güler yüzle yaklaştığı bir ülke mümkün. Bunun yolu da parlamenter, demokratik sistemden geçer. Toplumu başkanlık gibi ayrıştıran sistemlerle değil" dedi.



7)DERİK KAYMAKAMI KAFKAS, SOKAKTA VATANDAŞI DİNLEDİ



MARDİN'in Derik İlçesi'nde terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün yerine gönüllü olarak gelen Hakan Kafkas, kısa sürede yaptığı çalışmalarla ilçe halkının taktirini topladı. Sokağa çıkarak, vatandaşlarla biraraya gelen Kaymakam Kafkas, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya çalıştı. Kaymakam Kafkas, gezdiği halk pazarında çocuklara halka tatlı ısmarladı.



10 Kasım 2016 günü makam odasına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Muhammet Fatih Safitürk'ün yerine Derik Kaymakamlığı görevine gönüllü olarak atanan Hakan Kafkas, yaptığı çalışmalar ve aldığı kararlarla kısa sürede halkın taktiri topladı.



35 yaşındaki Kaymakam Hakan Kafkas, ilçe halkının ve esnafının sorunlarını dinlemek, çözüm bulmak için sokağa çıkarak halkla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Çadırlı Mahalle Muhtarı Ali Çakar, mahalleye giden cadde ve mahalle içerisindeki sokakların bozuk olduğunu belirterek, yolların yapımı için Kaymakam Kafkas'tan kepçe istedi. 70 yaşındaki kadın Sanihe Pilsin de evinin yıkık olduğunu belirterek, Kaymakam Kafkas'tan yardım istedi. Bunun üzerine Kaymakam Kafkas da yaşlı kadının ellerini öperek, "Ne gerekiyorsa yapılacaktır teyceğim. Siz hiç merak etmeyin" diye karşılık verdi.



İlçedeki esnafı da ziyaret eden Kaymakam Kafkas, sorun ve sıkıntılar hakkında sık sık notlar aldığı görüldü. Vatandaş ve esnafın en çok şikayetçi olduğu konuların başında elektrik kesintileri gelirken, güvenlik tedbiri amacıyla ilçe merkezinde kurulan barikatların kaldırılması da vatandaşın istediği konular arasında yeraldı. Vatandaşı dinleyen Kaymakam Kafkas, her şeyin düzeleceği mesajını vererek, "Allah'ın izniyle her şey düzelecek. Gerek kaymakamlık, gerekse de belediye alanına giren tüm hizmetler, en güzel şekilde yapılacak. Esnaf ve vatandaşlarımızın tüm sıkıntılarını giderecek çalışmaları başlattık. Hiç bir vatandaşımızın mağdur olmaması için ne gerekirse yapacağız. Sadece vatandaşlarımızdan sabırlı olmalarını istiyoruz. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Elektrik kesintileri konusunda çok şikayet ve talepler aldık. Bu konuya ilişkin çalışmalarımız devam edecek. Kimsenin şüphesi ve endişesi olmayacak. Devlet olarak vatandaş en iyi hizmeti, kaliteli bir şekilde vatandaşa vermenin çabası içerisindeyiz" dedi.



Kaymakam Hakan Kafkas, halk pazarına da uğrayarak etrafında toplanan çocuk ve diğer vatandaşlara halka tatlı ısmarladı. Kaymakam Kafkas son olarak, Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Tayyip Eken ile görüştü.



8)ONLARIN DİLİ SEVGİ



MANİSA'da yaşayan, konuşamayan ve yerinden kalkamayan doğuştan spastik engelli 26 yaşındaki Hüseyin İncike, doktorların yaşamaz demesine rağmen, 58 yaşındaki annesi Seyhan İncike'nin sevgisiyle hayata bağlandı. Özel bir dil geliştiren anne ve oğlu, önce renklerle anlaşmaya başladı. Seyhan İncike, oğluyla konuşamamalarına rağmen gözleriyle anlaştıklarını söyledi.



Manisa'da 16 yıl önce eşini yitiren Seyhan İncike, doğuştan yürüme, konuşma ve zihinsel engelli oğlu Hüseyin İncike ile Şehzadeler İlçesi Kuyualan Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdürüyor. Yatağa bağımlı oğluna bebek gibi bakan anne Seyhan İncike, "Oğlum 26 senedir yatağa bağlı yaşıyor. Hiçbir ihtiyacını göremiyor. Doğuştan spastik engelli. 6 aylıkken böyle olduğunu anladık. Doğumunda oksijensiz kaldığı için engelli oldu. Birçok hastaneye gittik geldik, ama ancak bu kadar gelişebildi. Eşimden kalan aylık var, ayrıca devlet de engelli bakım ücreti veriyor. Böyle geçinip gidiyoruz" diye konuştu.



Doktorların "Çocuğunuz 15-16 yaşına kadar yaşamaz" dediğini anlatan İncike, "Doktora 'Hadi bakalım yaşayacak mı yaşamayacak mı' dedim. Çok güzel bir bakımla bugünlere kadar getirdim. 26 yıldır yaşıyor. Sağlığı da yerinde" dedi.



İLETİŞİM GÖZLERLE



Anne Seyhan İncike, oğlunun konuşamamasına rağmen kendisi ile sohbet ettiğini ve gözleriyle anlaştıklarını söyledi. Önce oğluna renkleri öğrettiğini ve renklerle anlaşmaya başladıklarını anlatan İncike, "Önceden birbirimizi anlamıyorduk. Konuşamadığı için çok üzgünüm. Bir 'anne' dese bana yeter. Ama anlatamadığı için çok zorlanıyorum. Şimdi gözlerimizle anlaşıyoruz. Her şeyi biliyor, her şeyi bana anlatıyor. Önce renklerle anlaşmaya başladık. Yumurta istediği zaman tavanı gösterir. Meyve suyu istediği zaman sarı rengini gösterir. İstediği şeyin rengini gözleriyle bana işaret ediyor. Pazara giderken, dışarı çıkarken sürekli istediği şeyi anlatıyor. Herkes bizim muhabbetimize, konuşmamıza hayret ediyor. Dilimizle değil, gözlerimizle anlaşıyoruz" diye konuştu.



EN BÜYÜK KORKUSU O



En büyük korkusunun çocuğundan önce ölmek olduğunu anlatan anne Seyhan İncike, devletten engelliler için bakım yapılabilecek merkezleri hayata geçirmelerini istedi. Apartmanda asansör olmadığı için engelli oğlunu her zaman dışarıya çıkaramadığı söyleyen İncike, "Dışarı çıkmak istiyor, insanları görmek istiyor. Dışarı çıkıp gezdiremiyorum. Ev asansörlü olmadığı için ben indirip çıkaramıyorum. Bazen onun evde kalmasına dayanamıyorum, sırtıma alıp aşağıya indiriyorum. Her zaman dua ediyorum. Allah benim canımı ondan sonra alsın" dedi.



9)SİVEREK'TE, BOZUK ETLER İMHA EDİLDİ



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ele geçirilen bozuk ve kokmuş etler imha edildi.Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin değişik mahallelerinde bulunan 20 işyerinde denetil yapıtı. Denetlenen 2 ayrı kasap dükkanında 30 kilo kaçak kesilmiş bozuk ve kokuşmuş et tespit edildi ve el konuldu.



Kasaplar hakkında yasal işlem başlatan zabıta ekipleri, el koydukları etleri ise ilçe dışındaki çöplükte imha etti.



Denetimler ile halk sağlığını korumayı amaçladıklarını dile getiren Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Baydilli, "İlçemizde faaliyette bulunan kasap ve et satışı yapan iş yerlerine zabıta ekiplerimiz denetimlerde bulundu. Bu denetlemeler sonucunda maalesef, bazı kasaplarda kaçak kesilmiş ve kokuşmuş etlere rastlanmış. El konulan bu etler imha edilirken, işyerleri hakkında yasal işlem başlatılmıştır" dedi.



