Dha Yurt Bülteni-3

1)TARLADA 50 KURUŞ, İSTANBUL'DA 3 LİRA



TÜRKİYE turp ihtiyacının yüzde 70'nin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde tarlada 50 kuruşa satılan ürünün kilosu, İstanbul'da 3 liraya kadar çıktı.



Kadirli'de 40 bin dönümlük alanda ekimi yapılan turpun hasadı sürüyor. Geçen yıl dönüme 3- 4 ton ürün veren turpun bu yıl hava koşullarının kötü gitmesi nedeniyle rekoltesi düştü. Kadirli'de bacasız fabrika olarak değerlendirilen turp, bu yıl dönüme 1.5-2 ton ürün veriyor. Kadirli Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan, üreticinin bu yıl zor bir dönem geçirdiğini söyledi. Topalhan şöyle dedi:



"Bu yıl hava koşulları nedeniyle turp rekoltesi düştü, bir de bizim 50 kuruşa sattığımız turp İstanbul'da tezgahlarda 2- 3 lirayı bulan fiyatlarda piyasaya sürülüyor. Hava koşulları ve fiyatın yüksek olması satışı düşürünce talep de azaldı. Hem rekolte hem de fiyat turp üreticisi vurdu."



'KAR SULARINDA TURP YIKAYIP PAKETLİYORLAR'



Kadirli'de 6 bin kişinin bu sektörden geçim sağladığını da belirten Topalhan şöyle konuştu:



"Soğuk havalarda insanlar evlerinden çıkmaya korkarken, buradaki işçiler kar sularında turp yıkayıp paketliyorlar. Onların tek bir amacı var her ne tür zorluk olursa olsun bu işi yapmak zorundalar. Onlar zor koşullara rağmen üretilen ürünleri paketliyorsa bizler de bunların sofralara ulaşmasını sağlamakla görevliyiz. Sektör yaralı olsa da sevkiyatlarımız devam ediyor. İnşallah büyük şehirlerle Kadirli arasındaki fiyat farkı normale döner, işçiler de kazanır."



2)KAR TEMİZLERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ



ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde kapalı pazar yerinin çatısında temizlik çalışması yapan 40 yaşındaki Adil Keçeli, 7 metreden düşerek yaralandı.



Yalvaç Belediyesi'nde görevli 10 işçi, kapalı pazar yerinin çatısındaki karları temizlemek için dün çalışmaya başladı. 7 metrelik çatıya çıkan işçiler kar birikintilerini koydukları çuvallarla aşağı atarken, işçilerden Adil Keçeli çatıdaki sacın çökmesi sonucu elindeki kar dolu çuvalla aşağı düştü. Beton zemine çakılan Keçeli'nin düştüğünü gören diğer işçiler sağlık ekiplerinden yardım istedi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Keçeli'yi ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çene, kol ve bacağında kırıklar tespit edilen işçi Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.



3)PARTİ BİNASINI AHIRIN YANINA KURAN ÇOBAN GENEL BAŞKAN



BURSA'da, geçen temmuz ayında koyun güttüğü sırada gördüğü dolunaydan etkilenerek, kurduğu partiye 'Dolunay' adını veren çoban Genel Başkan Serdar Okuyucu, ahırının karşısında yer alan tek odalı evinden teşkilatını yönetiyor. 2015 yılında kurulup, 60 ilde teşkilatlanmasını tamamlayan Dolunay Partisi'nin Genel Başkanı Okuyucu, Anayasa görüşmeleri sırasında TBMM'ndeki gelişmeleri üzülerek izlediğini ve kavgaların kendisini rahatsız ettiğini söyledi. AK Parti'nin kurulma sürecinde Mudanya Gençlik Kolu kurucu başkanlığı yapan Serdar Okuyucu, 2009 yılında partiden ayrılarak HAS Parti Mudanya İlçe Başkanı oldu. Ancak HAS Parti'nin AK Parti'ye katılma kararı almasının ardından Okuyucu, Mudanya'da bir çiftlikte çobanlık yapmaya başladı. 2 yıl boyunca 200 koyuna çobanlık yapan Okuyucu, bir akşam koyunları otlattığı sırada dolunaydan etkilenerek parti kurmaya karar verdi. O akşam kalemi eline alan Okuyucu parti tüzüğünü hazırladı ve partisinin adını 'Dolunay' koydu. 2015 yılında resmi olarak kurulan Dolunay Partisi 60 ilde teşkilatlandı ve partinin ilk başkanlar toplantısı 27 Kasım'da Bursa Ördekli Kültür Merkezi'nde yapıldı.



Bu toplantının ardından basının yurt içi ve yurt dışından basının ilgi odağı olan Serdar Okuyucu, partisini Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'ne bağlı Güller Mahallesi'nden yönetiyor. Partiyle ilgili tüm işlerin yapıldığı tek odalı parti binasının etrafında ahır ile samanlık yer alıyor. Zorlu kış günlerinde bir yandan parti işleriyle uğraşan Genel Başkan Okuyucu, partiyle ilgili işlerini bitirdikten sonra hayvanlarıyla ilgileniyor.



Siyasi Partiler Yasası uyarınca merkezi Ankara'da bulunan Dolunay Partisi'nin kurucusu ve Genel Başkanı Serdar Okuyucu, parti binasının bulunduğu Güller Mahallesi'nde 70 koyun, 12 tavuk, 2 köpek ve 3 at besliyor.



Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü mezunu olan Okuyucu, genel başkan olmasının günlük yaşamını değiştirmediğini belirterek, "Günlük işlerimi burada yapıyorum. Koyunlarımı burada güdüyorum. Tavuklarıma bakıyorum. Atlarımla geziyorum. Bunların yanında parti işlerimi de takip ediyorum. Hem çobanım hem de burası benim partimin genel merkezim. Saltanatlar, fildişi kuleler kurup genel merkez inşa etmek önemli değil, önemli olan çalışmak. Buradaki fakirhanemden Türkiye'nin bütün işlerini halledebiliyorum. Burada halkımla buluşma şansım oluyor. Parti teşkilatıyla ilgili evrakları burada hazırlıyorum" dedi.



BİR VEKİLİN MASRAFI 100 BİN LİRAYKEN 600 VEKİL NE DİYE?



Türkiye'deki siyasi gelişmeleri de yakından izleyen Okuyucu, Anayasa değişikliği çalışmalarında TBMM'de milletvekillerinin tekmeli yumruklu kavga görüntülerini üzülerek izlediğini söyledi. Okuyucu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş milletvekillerinin meclisi kavga atmosferine sokmaları kabul edilemez. Bu tabloyu dünyaya vermek hoş değil. Birlik ve beraberlik, uzlaşı varken tekmeler yumruklar havada uçuşuyor. Az önce koyunlarıma yem verirken kavga etmediler" dedi.



Yeni anayasanın kabul edilmesi halinde milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasına karşı çıkan Okuyucu, "Bir milletvekilinin Hazine'ye masrafını biliyor musunuz? 18 bin lira maaş. Sadece bu kadar da değil. Bunun çalışanları, şoförü, sekreteri, gideriyle birlikte bir vekilin aylık masrafı 100 bin lira. Biz masraf olmasın diye parti bayrağı flama yaptırmıyoruz. O parayı bir fakire versek daha anlamlı olur" dedi.



4)KONFEKSİYON ATÖLYESİ AÇAN SURİYELİ, 22 KADINA İSTİHDAM SAĞLADI



HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde yaşayan Suriyeli kimya mühendisi Vefa Hayrullah, Türkiye'de mesleğini yapamadığı için konfeksiyon atölyesi açarak, 22 kadına istihdam sağladı.Ülkesinde süren iç savaş nedeniyle 4.5 yıl önce ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelen kimya mühendisi Vefa Hayrullah, ailesiyle birlikte Reyhanlı İlçesi'nde yaşamaya başladı. Yaklaşık bir yıl önce hayır derneklerinden aldığı destekle iş yeri kiralayan Hayrullah, konfeksiyon işine girdi. Yanında 20 kadın işçi çalıştıran Hayrullah, "Yardım derneği bana 25 makine ve yeterli malzeme temin etti. Eşi iç savaş sırasında ölen 22 kadın buldum. Çoğu meslekten anlamıyor ama kısa sürede öğrendiler. Atölyede manto dikiyoruz, bu arada gelen talebe göre de dikiş işleri yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Yaptığımız işleri Suriye'ye gönderiyor, elde ettiğimiz gelirle çalışan kadınlarımıza maaş ödüyoruz" dedi.



Halep'te bir laboratuarda kimyager olarak çalıştığını, çatışmalarda bir oğlunun öldüğünü, bir kızı ve bir oğlunun ise mimar olduğunu söyleyen Hayrullah şöyle devam etti:



"İş bulamadığım dönemde, hayır derneklerinin verdiği katkılarla yaşıyordum. Burada çalışanların tamamının durumu benim gibiydi. Bir yıldır, açtığım atölyede çalışıyorum. Daha önce terzilik yapmadım. Burada öğrendim. İşlerimiz iyi, aldığımız para ile ailemizin geçimini sağlıyoruz. Başta Türkiye olmak üzere ayrıca bana destek veren dernek yöneticilerine teşekkür ediyorum."



5)KEPÇE İLE DUVARI KIRIP 50 BİN LİRALIK GÜVERCİN ÇALDILAR



ADANA'da emekli olan arkadaşlar 57 yaşındaki Zeynel Niğdelioğlu ile 53 yaşındaki Ramazan Özdemir'in boş araziye yaptıkları kulübede besledikleri güvercinlerden 40 çifti çalındı. Hırsızlığa karşı özel olarak alarm ve aydınlatma sistemi kurmalarına karşın 50 bin TL değerindeki güvercinlerinin çalındığını belirten Niğdelioğlu ile Özdemir, şikayetçi oldu.



Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Zeynel Niğdelioğlu ile Ramazan Özdemir, uzun yıllar özel sektörde çalışıp emekli olduktan sonra, hobi olarak besledikleri güvercinlerle daha çok vakit geçirebilmek için boş bir araziye kulübe yaptı. Cins güvercinlerini koydukları kulübeye özel olarak hazırlattıkları 20 santimetre kalınlığında beton kapı taktı. Kapıya da 3 ayrı çelik kasa kilidi takan Niğdelioğlu ile Özdemir, alarm ve aydınlatma sistemi de yaptırdı. Zamanlarının büyük kısmını kulübede güvercinlerle geçiren iki arkadaş, akşam saatlerinde kuşları kafese koyup, kulübenin kapısını da kilitledikten sonra evlerine gitti.



BALYOZLA DELEMEYİNCE İŞ MAKİNESİ GETİRMİŞLER



Zeynel Niğdelioğlu ile Ramazan Özdemir, sabah geldiklerinde kulübenin duvarının delinerek içeriye girildiğini ve 150 güvercinden 50 bin lira değerindeki 40 çiftin çalındığını gördü. Yaptıkları araştırmada, kulübenin 20 santimetre kalınlığındaki beton kapısını balyozla vurarak zorlayan hırsızların, delmeyi başaramayınca da başka bir yerden çaldıkları iş makinesini getirip, duvarı kırdıklarını anlayan Niğdelioğlu ile Özdemir, polise haber verdi. Bir insanın geçebileceği genişlikteki delikten kulübeye giren hırsızların, kafeslerdeki 40 dişi ile 40 erkek güvercini alıp götürürken, çelik dolaplarda tutulan 70'ini almaya fırsat bulamadığı anlaşıldı.



'BİLEN BİRİLERİ ÇALDI'



Bütün zamanlarını güvercinlere verdiklerini belirten Özdemir, "Bizim için çok değerli olan kuşlarımızı bilen birileri çaldı. Kapıyı balyoz darbeleri ile kırmayı çalışmışlar, kalın betonun ortasında demir hasır döşeli olduğu için başaramamışlar. Duvarı delmek daha kolaylarına gelmiş, bunun için de iş makinesi çalıp getirmişler. Duvarı kırıp içeriye girdikten sonra kuşlarımızı götürmüşler. Yaklaşık 50 bin lira zararımız var. Polisten kuşlarımızı çalanları ortaya çıkarmasını istiyoruz" dedi.



6)İNŞAAT İŞÇİLERİN ÜCRET İSYANI



MERSİN'in Anamur İlçesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan devlet hastanesi inşaatında çalışan işçiler, 3 aydır ücret alamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Yüklenici firma ile zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren işçiler, kendilerinden habersiz çıkışlarının da verildiğini iddia etti.



Anamur Devlet Hastanesi inşaatı, yüklenici firma işçilere ücret vermediği iddiasıyla bir süre önce durdu. Paralarını alamadıklarını belirten işçiler çok zor durumda kaldıklarını söyledi. İşçilerden 50 yaşındaki Zeki Kül, kendisi gibi onlarca arkadaşının mağdur olduğunu belirterek, "3 aydır maaş alamıyoruz. Birileri bizden habersiz çıkışımızı yapmış. Hakkımızın ve tazminatımızın firmadan alınarak tarafımıza ödenmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım başta olmak üzere Başbakanım ve devlet büyüklerinden yardım istiyoruz" dedi.



Daha önce de 4 ay ücret alamayan işçiler işi durdurmuş, Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın araya girmesiyle çalışmalar 1 Haziran 2016'da yeniden başlamıştı.



7)ERCİYES'TE HAFTA SONU BEREKETİ



Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu görüldü. Yurdun dört bir yanından gelen kayakseverler, toz karı ile meşhur Erciyes'te gönüllerince eğlendi.



Hafta içi etkili olan yağışlarla kar kalınlığı 1,5 metreyi bulan 14 pistte hizmet veren Erciyes Kayak Merkezi, tatilci lerin yanı sıra yabancı kayak severlerin akınına uğradı. Otellerde doluluk oranlarının yüzde 100 olduğunu belirten Kayak Öğretmeni Veysel Değirmenci, "Master planı kapsamında hazırlanan Erciyes'te kayakseverlere uygun pistler oluşturuldu. Geçen yıla oranla kayakseverler Erciyes'e daha fazla ilgi gösterdi. Toz karı ile meşhur Erciyes'te gerek acemiler gerekse profesyoneller için ayrı ayrı pistler hazırlandığı için insanlar sorunsuz kayak yapma imkanı buluyor. Kayak merkezindeki 14 pistin toplam uzunluğu 160 kilometreyi buluyor. Bu birçok kayak merkezinde olmayan bir rakamdır" dedi. Kayağın, spor dışında sağlık açısından da çok önemli olduğuna dikkat çeken kayak öğretmeni Değirmenci, "Kayak sporu, yüksek irtifada yapıldığı için, oksijen durumunda değişiklik yaşanmaktadır. Enerjik ve zinde olunmasını sağlayan kayak, insanların kan hücrelerin yenilenmesiyle hastalanma riskini de azaltır" diye konuştu.



Hatay ve İstanbul'dan gelen kayakseverler de, Erciyes'i çok beğendiklerini, pistlerin çok geniş olduğunu belirterek herkesi Erciyes'te kayak yapmaya çağırdılar.



8)PALANDÖKEN'E UZAY ÜSTÜ GİBİ RESTORAN



DÜNYANIN sayılı kış merkezlerinden Palandöken'de, deniz seviyesinden 2 bin 700 metre yükseklikte uzay üssünü andıran 'Küre restoran' yapıldı. Kafe bölümü hizmete giren restoranın müşterileri gondol, telesiyej veya kar üstü araçlarla taşınacak.



Özelleştirme İdaresi'nden teslim alınan Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 60 günde 60 proje geliştirdi. Projelerden en dikkat çekicisi, Erzurum'un güneyinde Palandöken Dağının deniz seviyesinden 3 bin 185 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'nin altındaki 2 bin 700 metre yüksekliğe, kayakçıların ve turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak Küre Restoran oldu. İlaçlı çamdan ahşap zemin üzerine oturtulan tesis güneşe, kara, soğuğa ve rüzgara dayanıklı malzemeden yapıldı. Gece ve gündüz kayak yapanlar ile kar manzarasında keyif yapmak isteyenler hem kayakçıları izleyecek, hem de Erzurum manzaralı tesiste çay- kahve içip, sucuk- ekmek yiyebilecek.



250 KİLOMETRE DÜZGARA DAYANIKLI



Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Ejder A.Ş. tarafından yaptırılan ve işletilen tesis, sömestir tatiliyle birlikte restoran ve kafe olarak hizmet verecek. 250 kilometre hızdaki rüzgara dayanıklı olan tesis, çelik kargas üzerine yaptırıldı. Türk mühendislerinin başarısı olarak 20 metre çapında, 10 metre yükseklikte yarım küreyi andıran sosyal tesisin ilk etapta kafe bölümü hizmete açıldı. Toplam 330 metrekare kapalı alanı bulunan, üzeri Almanya'dan getirtilen şeffaf fiberglastan yapılan restoranda aynı anda 110 kişi yemek yiyebilecek. Küre restoranın müşterileri, gondol, telesiyej ve kar üstü araçlarla oteller bölgesinden taşınacak



9)NİYAZİ KOYUNCU MERSİN'DE KARADENİZ RÜZGARI ESTİRDİ



MERSİN'de sahne alan Karadeniz müziğinin başarılı yorumcularından Niyazi Koyuncu, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



Yenişehir Kültür Merkezi'nde hayranları ile buluşan sanatçı, eski ve yeni parçalardan oluşan repertuarı ile kulakların pasını sildi. Genç yaşta yaşamını yitiren Kazım Koyuncu'nun kardeşi olan Niyazi Koyuncu, abisini de 'Koyverdun Gittun Beni' parçasını seslendirerek andı. Parçaları dinleyenler de Koyuncu'ya eşlik ederken, zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Okuduğu Türkçe ve Lazca parçalar ile salondaki enerjiyi arttıran başarılı sanatçı, şarkı aralarında hayranları ile sohbet etti. Hareketli parçalarda sahnede ekip arkadaşları ile oynayan Koyuncu'ya alkışlarla destek veren izleyenlerin bir kısmı da oturdukları yerden kalkarak oyun oynadı. Lazca'da kar suyu ve baharı karşılamak anlamına gelen 'Liva' albümünden eserlere de yer veren Koyuncu, konserde Karadeniz'e ait tulumla kemençeyi elektro gitarla buluşturarak çok sesli bir müzik yarattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Koyuncu alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.



