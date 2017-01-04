Dha Yurt Bülteni-3

1)GAZİANTEP'TE ŞEHİT POLİSİN BABA EVİNDE YAS



AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde polis aracının kaza yapması sonucu şehit düşen polis memuru 46 yaşındaki Yener Arslan'ın memleketi Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.



Nazilli'de dün akşam saatlerinde 'Dur' ihtarına uymayan otomobili takip eden polis memuru Hasan Özdemir'in kullandığı 09 A 7444 plakalı polis aracının Haşim Karatay yönetimindeki 20 SP 946 plakalı tankerle çarpışmasıyla şehit düşen Yener Arslan'ın memleketi Gaziantep'teki baba evine acı haber ulaştı. Evli ve 3 çocuk babası polis memuru Arslan'ın şehit haberini, Şahinbey İlçesi'ne bağlı Nuri Pazarbaşı Mahallesi'ndeki annesi Gönül ve babası Hasan Arslan'a emniyet yetkilileri verdi. Şehit Arslan'ın baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, Arslan'ın yakınları aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Arslan'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenecek törenle toprağa verilecek.



Görüntü Dökümü



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Şehit evi



Eve asılı Türk bayrağı



Şehidin yakınları ile röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 128 MB



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2)ŞANLIURFA'DA LİSEDE YANGIN, 20 ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ



ŞANLIURFA'da, Ayhan Şahenk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin bodrum katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 20 öğrenci dumandan etkilendi.Hayati Harrani Mahallesi'nde bulunan Ayhan Şahenk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin bodrum katında, sabah saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın başladı. Okul yöneticilerinin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, öğrenciler ise tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 20 öğrenci dumandan etkilendi. Öğrencilere, çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bodrum katında bulunan öğrencilere ait eski mezuniyet kıyafetleri yanarken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Görüntü Dökümü



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Ayhan Şahenk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi



İtfaiye ekiplerinin gelmesi



Öğrencilerin bahçede bekletilmesi



Dumandan etkilenen öğrenciler



Öğrencilere sağlık ekiplerinin müdahale etmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62 MB



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(ÖZEL) -



3)HASTA ANNESİNE BAKMAK İÇİN OKULU BIRAKAN FATMA VE AİLESİ ZOR DURUMDA



GAZİANTEP'te mide kanseri olan annesi 38 yaşındaki Cemile Aslan'a bakmak için 2 yıl önce 6'ncı sınıfa giderken okulu bırakmak zorunda kalan 13 yaşındaki Fatma Aslan, eğitiminin sürmesi ve zor durumda olan ailesi için destek istedi.



Kıbrıs Mahallesi'nde yaşayan 2'si erkek 3 çocuklu ailenin tek kızı ve ortanca çocuğu olan Fatma Aslan, annesi Cemile Aslan'a 2 yıl önce mide kanseri teşhisi konulması üzerine eğitim gördüğü Hürriyet Ortaokulu'nu bırakmak zorunda kaldı. Babası Ahmet Aslan'ın asgari ücretle bir kargo firmasında çalıştığı Fatma, eğitim hayatına devam etmek istiyor. Evdeki tüm işi yapan Fatma, yetkililerden kendisi ve ailesi için yardım istedi. Aslan, hemşire olup hastalara yardımcı olmak istediği söyledi.Eşi hasta olduğu için çok zor durumda olduklarını kaydeden baba Ahmet Aslan ise, yetkililere ve yardımseverlere seslenirken şunları söyledi:



"İki senedir eşim böyle ağır hasta. Devletten veya herhangi birinden hiçbir yardım almadım. Yardımseverlerin sesimi duymasını istiyorum. Eşimi Onkoloji Hastanesi'ne götürmem gerekiyor. Aracım olmadığı için taksi ile gitmek zorunda kalıyoruz. Her gidiş ve geliş 80 liraya mal oluyor. Evim kira. Kızımı okuldan çıkarmak zorunda kaldım. Yardım isteyecek kimsem de kalmadı. Kızımı annesine bakması için okuldan aldık. Ben özel sektörde asgari ücretle çalışıyorum. Eşime yüzde 85 engelli raporu aldık. En azından 3 ayda bir maaş alsın eşimi hastaneye götürme masrafı çıksın istedik. Ben sigortalı olduğum için eşime yardım vermiyorlar. Sigortadan çıkarınca da ilaçlarını alamıyoruz. Eşim hiçbir iş yapamıyor. Kızımın eline bakıyor."



Görüntü Dökümü



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Ahmet Aslan'ın konuşması



Fatma Aslan'ın konuşması



Cemile Aslan'ın yatalak hali



Fatma Aslan'ın ev işleri yapması



Fatma Aslan'ın kardeşini okula götürmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ahmet ÖZER-Kamera: Metin Faruk TAMER -GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 168 MB



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4)KANSERLİ HÜCRELERİ YOK EDEN VE İLAÇ OLABİLEN BİLEŞİK TÜREVLERİ BULUNDU



ADIYAMAN Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akocak, kanserli hücreleri yok eden ve ilaç olma potansiyeli olan yeni bileşik türevleri elde ettiklerini söyledi. İlaç potansiyeli olan ve kolon ile göğüs kanserinde etkin sonuçlar elde edilen bileşik türevleriyle ilgili testler sürdürülüyor. Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akocak, ABD'de 2009- 2014 yılları arasında doktora eğitimi sırasında yürüttüğü çalışmalarda kanser hücrelerini büyük oranda yok eden etkin maddeler buldu. Kanserli hücreleri yok eden türevlerle ilgili bileşik sentezleri yapıldı. Elde edilen bileşiklerin kolon ve göğüs kanserinde başarılı ve etkin sonuçlar elde edildi. Adıyaman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı'nda çalışmaları sürdürülen bileşiklerle ilgili testler halen ABD'de fareler ve kanser modülleri üzerinde devam ediyor. Olumlu sonuçlar alınan bileşiklerle ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından kanser tedavisi gören hastalar için ilaç yapılacak. ABD'de doktora eğitimi sırasında ilk aşamada kolan ve göğüs kanseri ağırlıklı denemeler yapıldığını ve etkin sonuçlar aldıklarını belirtti. Bileşiklerin fareler üzerinde denendiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akocak, "Kanser üzerinde doktora çalışmaları süresince ben Amerika'da bir çok bileşik sentezi yaptık. ABD'de yapmış olduğum doktora çalışmalarımda 100'ün üzerinde bileşik türevi sentez ettim. Bu bileşik türevlerinin dizaynı kanser çalışmalarına yol göstermesi hedefiyle yapıldı. Elde edilen bu bileşiklerin çeşitli kanser hücreleri üzerinde kolon ve göğüs kanseri ağırlıklı denemeleri yaptık ve etkin sonuçlar elde ettik. 4,5 yıllık sürede biz, sentez kısmı ve hücre kültürü denemelerini yaptık. Bu bileşiklerin hale hazırda fareler üzerinde, kanser modülleri üzerinde denemeleri yapılıyor ve çok güzel sonuçlar elde ediliyor. Sonuçlar tarafımıza geliyor halen bu testler Amerika'da devam etmektedir" dedi.



'ÜMİDİMİZ YAKIN ZAMANDA BUNUN İLAÇ OLARAK PİYASAYA ÇIKMASI'



Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akocak, bileşiklerle ilgili testlerin tamamlanarak kısa sürede ilaç olarak piyasaya çıkmasını umduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Kanserin şu aşamada tedavisi en zor hastalık olduğunu hepimiz biliyoruz. İlaç olma potansiyeli olan yeni bileşik türevleri elde edildi. Biz de bu noktada milli ilaç doğrultusunda bir şeyler üretebilmek doğrultusunda kanserle alakalı ilaç geliştirme üzerine çalışmalarımız devam ediyoruz ama bir çok çalışmamızda da söylediğim gibi bu ilacın eczanelere çıkması 15- 20 senesini alıyor. Her şey yolunda gittiği taktirde uzun süreli bir çalışma ama güzel bir başlangıç oldu bizim için. İyi sonuçlar elde ediyoruz. Ümidimiz yakın zamanda bunun ilaç olarak piyasaya çıkması bu çalışmaları 2 TÜBİTAK ve 2 Bilimsel Araştırma Projesi ile yürütmekteyiz. Ayrıca bu projelerde lisans öğrencilerimize de görevler vererek onları geleceğe hazırlamaktayız. Elde ettiğimiz bileşik türevleri dünya çapında alanının en önemli bilim insanlarından birisi olan Prof. Dr. Claudiu T. Supuran tarafından İtalya'da test edilmektedir. Ayrıca ABD'deki danışman hocam Prof. Dr. Marc A. Ilies de çalışmalarımıza yardımcı olmaktadır. Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde göreve başlayarak çalışmalarımı sürdürdüm. ABD'de iken yapmış olduğumuz başarılı çalışmaların devamını yeni kurmuş olduğumuz araştırma laboratuvarlarımızda devam ettirdik."



Görüntü Dökümü



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Adıyaman Üniversitesi



Eczacılık Fakültesi



Süleyman Akocak ile röp.



Laboratuar çalışmaları



Laboratuar'da deney yapılması



Bileşenler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB



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5)DURAKLARDA ÜŞÜMEMEK İÇİN ATEŞ YAKIYORLAR



DONDURUCU soğukların yaşandığı Kars'ta vatandaşlar hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle duraklarda ateş yakarak ısınmaya çalıştılar.



Yüksek basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezlerinde soğuk hava nedeniyle günlük yaşam adeta donma noktasına geliyor. Kışlık kalın elbise giyinmelerine rağmen üşümekten kurtulamayan vatandaşlar ısınmak için değişik çözüm yolları buluyor. Yaklaşık 100 dolmuşun hizmet verdiği Kars'ta durakların kapalı olmamasınedeniyle dolmuş sürücüleri, hem kendileri hem de yolcuların üşümemesi için durak önlerinde ateş yakmaya başladı. Isınmak için başka çare bulamadıklarını anlatan sürücüler, yolcuların yüzde 80'inin üniversite öğrencisi olduğunu, bunların bir çoğunun da sıcak memleketlerden geldiklerini ve Kars'ın soğuğuna bir türlü alışamadıklarını söylediler. Öte yandan Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 27,4 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Termometreler yine sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Horasan ilçesinde 25,7, Kars Harakani Havalimanı'nda 25,6, Ardahan'da 22,5, Kars'ta 21,5, Ağrı'da 15,6, Erzurum'da 15,2, Muş'ta 11,5, Iğdır'da 10,6 ve Erzincan'da 8.1 dereceyi gösterdi.



Görüntü Dökümü



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-Durak ve önünde yakılan ateş



-Ateşte ısınmaları



-Durak Dolmuş görevlilerinin konuşmaları



-Yolcuların dolmuşlarla binmesi



-Genel ve detaşlar



(Haber-Kamera: KARS,



344 MB – 5 DK 12 SN



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6)EVLENMEK İSTEDİĞİ KADINI KAÇIRMAYA KALKTI



BARTIN'da bir kişi, iddiaya göre bir süredir arkadaşlık yaptığı kadını 2 arkadaşıyla okul önünde otomobile bindirerek kaçırmaya kalktı. 3 kişi polis tarafından yakalandı.Olay, dün sabah saatlerinde Kırtepe Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Ortaokulu önünde meydana geldi. Kimlikleri açıklanmayan 3 kişi, çocuğunu okula bırakan kadının yanına gidip bir süre konuştuktan sonra zorla otomobile bindirdi. Durumu gören çevredekiler polisi arayarak ihbarda bulundu. Plakası bildirilen otomobil, Bartın-Zonguldak yolu üzerindeki Bartın Polisevi önünde polisler tarafından durduruldu. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Kadını kaçırma girişimleri ve yakalanma anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler, polisteki sorguları ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden birinin, uzun süre önce eşinden ayrılan ve Bartın'da ailesinin yanında yaşayan kadın ile bir süredir arkadaşlık yaptığı ve evlenmek istediği, kadının karşı çıkması üzerine de 2 arkadaşının yardımıyla kaçırmak istediği ileri sürüldü.



Görüntü Dökümü



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-Kaçırılma anı güvenlik kamera görüntüleri



-Otomobilin durdurulması araç güvenlik kamera görüntüleri



Süre: 3.10 Boyut: 101 MB



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,