Dha Yurt Bülteni - 29
Balıkesir'de 'Evet' kutlamasıANAYASA değişikliğinin oylandığı referandum sonuçlarından 'Evet' çıkmasını AK Partililer sokaklara çıkarak coşkuyla kutladı.
Balıkesir'de 'Evet' kutlaması
ANAYASA değişikliğinin oylandığı referandum sonuçlarından 'Evet' çıkmasını AK Partililer sokaklara çıkarak coşkuyla kutladı.
Balıkesir'de AK Partililer il genelinde referandum sonuçlarının 'Hayır' olmasını önemsemeyerek 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda çıkarak 'Evet' kutlaması yaptı. Türkiye genelindeki zaferi kutlayan partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şarkılar söyledi. Havai fişeklerin atıldığı, evet yazılı balonların uçurulduğu kutlamada Başbakan Binali Yıldırım'ın balkon konuşması da dev ekranda izlendi. Kutlamalara Ak Parti Balıkesir milletvekilleri Mahmut Poyrazlı, Kasım Bostan, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Başkanı Hasan Demiraslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve çok sayıda partili katıldı.
Vatandaşlara seslenen AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Türkiye'nin yarın başka bir güne uyanacağını vurgularken, "Referandumdan evet çıktı. Eski Türkiye geride kaldı. Şimdi yeni Türkiye'yi inşa etme zamanı. Bu seçim sonuçlarına göre PKK, FETÖ, vesayetçiler, Avrupa devletleri kaybetmiştir. Bölücüler kaybetmiştir. Kuva-yi Milliye ruhu, Çanakkale ruhu 15 Temmuz ruhu kazanmıştır" dedi.
"7 DÜVELE RAĞMEN BAŞKAN SEÇTİK"
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı bir tarih yazdıklarını belirtirken,"El birliğiyle, hep birlikte sizlerin sayesinde hem Balıkesir'de hem Türkiye'de, ama en önemlisi dünyanın bundan sonra çehresini, yönünü değiştirecek tarih yazdık. Belki 1-2 sene sonra belki 5-10 yıl sonra değeri anlaşılacak tarih yazdık. Bugün bizim bayramımız, düğünümüz. Biz, 7 düvele karşın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan yaptık"diye konuştu.
Konuşmaların ardından partililer konvoylarla şehir turu attı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kutlamalardan görüntü
Konuşmalardan görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Hilmi DUYAR-Coşkun YAMAN/BALIKESİR,
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Otomobile ateş açıldı: 4 yaralı
KONYA'da bir otomobile henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateşte, 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. 5 kişilik arkadaş grubu, pazar alanında alkol aldıktan sonra, geldikleri 42 DCK 01 plakalı otomobile binip, evlerine gitmek için hareket etti. Bu sırada henüz plakası belirlenemeyen bir kamyonetten, otomobile pompalı tüfekle iki el ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmalar, Ali Sarı'nın (28) omuz ve yüzüne, Emrullah Solak'ın (24) dizine, Abdülhamit Kalender'in (22) eline, Hüseyin Uçar'ın (23) ise el ve omzuna isabet etti. Mehmet Ali Çokurpınar (31) ise yara almadan kurtuldu.
Bulundukları otomobille yakınlardaki özel bir hastaneye giden yaralılar, tedaviye alındı. Polis, gençlerin ifadesi doğrultusunda, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Haber: Tolga YANIK/KONYA,
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