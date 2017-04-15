Dha Yurt Bülteni - 22

Veysi Kaynak: ABD'nin makyajı döküldü (2)



GENÇLERLE BULUŞTU



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya geldi. Programın düzenlendiği Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne eşi Şule Kaynak ile gelen Veysi Kaynak, gençlerin alkışlarıyla karşılandı.



Gençlere Pazar günü oylanacak anayasa değişikliğinin içeriğini anlatan Kaynak, daha sonra sorularını yanıtladı. Yeni sistemde seçimin nasıl olacağı sorusu üzerine Kaynak, yeni sistemde yönetimdeki istikrarı bizzat milletin kendisinin sağlayacağını belirterek şunları söyledi:



"O zaman temsildeki adaletin önünü açmamız lazım. Nasıl, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'nu değiştirerek. Ama bununla ilgili tabii ki bütün siyasi partiler beraber oturup bir mutabakat sağlamak en büyük arzumuz. Mutabakat sağlanmazsa, o zaman bizim kendi modelimizi ortaya koyarız. Bizim isteğimiz şudur. Milletvekili sayısı 600'e çıkıyor. Milletvekili sayısının 600'e çıkması, milletin temsilcilerinin Millet Meclisi'nde daha fazla yer almasını sağlayacaktır. ve bunlar bölgeyle mi olur, daraltılmış bölgeyle mi olur, bu modellerin hepsi konuşulacaktır. Ama dediğim gibi, önceliğimiz muhakkak surette sistemin değişeceğidir, seçim barajının kaldırılacağı ya da minimumuma düşürüleceğidir. Ama modelin tam manasıyla ortaya çıkması, partiler arasında sağlanacak mutabakatla, olmadığı taktirde bizim modelimizi ortaya koymakla olacaktır."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kaynak'ın salona girişi



Kaynak'ın eşiyle birlikte bayrak sallaması



Kaynak'ın sahneye çıkması



Salondan detaylar



Kaynak'ın konuşması



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,



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OSB'de Tahir Nursaçan güven tazeledi



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki listenin başkanlık için yarıştığı genel kurulda mevcut başkan Tahir Nursaçan yeniden başkanlığa seçildi.



Organize Sanayi Bölgesi 15. Olağan Genel Kuruluna Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, siyasi parti il başkanları ve sanayiciler katıldı. Divan başkanlığını Yılmaz Büyüknalbant'ın yaptığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunmasının ardından Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu başkanı Tahir Nursaçan yaptığı konuşmada, "Ben ve yönetim kurulum Organize Sanayiyi gerçek sahiplerine teslim etmek için yola çıktık. Hiç kimseden icazet almadık. Ahbap çavuş ilişkisi içerisinde iş yapmadık. Yaptırdığımız 15 temmuz Şehitler Parkı için 1 milyon TL ödediğimiz iddia edilmekte, ancak biz orayı 640 Bin TL'ye yaptık. GES projesi ile ilgili yapılan spükalasyonlar asılsızdır. Bunları belgeleri ile açıklamayan müfteridir. Biz, bunu sanayicilerimizden aidat almamak için yaptık" dedi.



Diğer başkan adayı Ergün Bilen ise yaptığı konuşmada "Amacım, Organize Sanayi Bölgesi'nin daha iyi şartlar altından hizmet vermesini sağlamaktır. Birliktelik için girdiğimiz seçimlerin kazanını kaybedeni olmayacaktır. Kazanan Kayseri sanayisi ve sanayicisi olacaktır" diye konuştu.



Konuşmaların ardından seçime geçildi. 1168 üyenin yer aldığı ve 1006 geçerli oyun kullanıldığı seçimlerde 559 oy alan mevcut başkan Tahir Nursaçan yeniden başkan seçildi. Diğer aday Ergün Bilen ise 445 oy aldı. Kullanılan oyların ikisi ise geçersiz sayıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Olağan Genel Kurul Salonu Genel Görüntü



Mevcut Başkan Tahir Nursaçan'ın konuşması



Başkan Adayı Ergün Bilen'in konuşması



Detay



Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,



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Otomobilin çarptığı adam kanalizasyona düşerek öldü



MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu kanalizasyona düşerek hayatını kaybetti.



Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye, yolun karşısına geçmek istediği sırada Ankara yönüne gitmekte olan ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayarak sürüklenen talihsiz adam, yol kenarında bulunan kanalizasyona düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kanalizasyonda hareketsiz yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından kanalizasyondan çıkartıldı. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Polis, Kaçan sürücünün yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kanalizasyona düşen adamdan görüntü



Olay yerinden görüntü



Şahsın cansız bedeninin cenaze aracına bindirilmesinden görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa),



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Adana'da referandum pankartlarına saldırı



ADANA'da referandum a bir gün kala kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce cadde üzerindeki 'Evet' ve 'Hayır' pankartlarına kesici aletlerle zarar verildi.



Seyhan İlçesi'ndeki Atatürk, Ziyapaşa, Cevat Yurdakul ve Mücahitler caddelerinde asılı bulunan 'Evet' ve 'Hayır' pankartlarına, gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce kesici aletlerle zarar verildi. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.







Haber: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



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