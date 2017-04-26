Dha Yurt Bülteni-21
Başbakan Yardımcısı Kaynak: Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri yaparız (4) "BERABER TARİH YAZDIK"Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Bursa'daki programının ardından İnegöl'e geçerek partisinin yemeğine katıldı.
Başbakan Yardımcısı Kaynak: Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri yaparız (4)
"BERABER TARİH YAZDIK"
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Bursa'daki programının ardından İnegöl'e geçerek partisinin yemeğine katıldı. Bir otelde düzenlenen yemekte konuşan Veysi Kaynak, 16 Nisan'ın Türkiye'nin siyasi tarihinde çok önemli yeri olan bir tarih olduğunu belirterek, "16 Nisan, milletimizin 200 yıllık mücadelesinin, 200 yıllık yönetim sistemi arayışının en önemli halkasıdır. Beraber tarih yazdık. Sultan Abdülhamit'i tahttan indiren paşalardan biri kendisini ziyarete giderek; 'Hakanım ben sizden özür dilemeye ve Allah'tan af dilemeye geldim. Allah affeder mi bilmem ama ben öyle kötülük yaptım ki sana karşı kötülük yaptık, milletimize karşı kötülük yaptık, ülke ve devletimize karşı kötülük yaptık, senden bu sebeple af istiyorum' demiş. Sonra Abdülhamit Han'a soruyor; '33 yıl devleti yönettin ve göreve geldiğinde zaten başlamış olan Osmanlı-Rus savaşında vatan topraklarından bir parça bile sökemediler. Biz seni tahttan indirdik, ihtilal yaptık, geldiğimiz nokta şu ki 5 yıl içerisinde bu coğrafyanın sadece 5'te 1'i elimizde kaldı, bana bu sırrı anlatır mısın?' Abdülhamit Han ona diyor ki; 'Ben çok önemli bir karar vereceğim zaman İstanbul'da bulunan büyükelçileri çağırırım, böyle bir şey yapacağım derim, yüzlerinde bir mutluluk görürsem asla yapmazdım, kaşlarını çatarlarsa gecikmeden onu yapardım.' 16 Nisan bize bunu gösterdi.ö dedi.
"DEMEK Kİ KANDİL'DE BRÜKSEL, DHKP-C'DE ALMANYA'NIN YENİ NAZİLERİ BİR ARAYA GELDİ"
Veysi Kaynak, mülteciler nedeniyle Avrupa'nın sınırlarına jiletli tel ördüğünü, mülteci kadınlara pozuk para atılarak şınav çektirildiğini, Ege ve Akdeniz sularının mülteci mezarına dönüşürken, Türkiye'nin 3 milyon mülteciye kucak açtığını söyledi. Referundum öncesi Avrupa'nın tavrını eleştirileen Kaynak, "Avrupa bu süreçte bütün makyajlarını silerek görüntü çizmiştir. Ne kadın hakları ne insan hakları ne siyaset özgürlüğü kalmıştır. Terör örgütlerinin Avrupa'nın başkentinde hayır programı yapmalarına fırsat vermişlerdir. Bir kadın Bakanımız Hollanda'da ne konsolosluğumuza girebildi ne de vatandaşlarımızla buluşabildi. Avusturya'da kendi insanımıza ulaşmak için kendilerine ne engeller çıkarıldığını vekillerimizden duyduk. Demek ki Kandil'de Brüksel, DHKP-C'de Almanya'nın yeni Nazileri bir araya geldiler. Bu çıplak gerçeği tüm dünyanın önüne koyan sizlerin önüne koyduğumuz anayasa teklifidir. Yaptığınız iş o kadar önemli ki tarihe mal olacak bir iş ki bundan dolayı çocuklarımıza, torunlarımıza 'Biz Türkiye'nin istiklalini, istikbalini, milli egemenliğini emin ellere bıraktık' diye övüneceğimiz en önemli hadisedir" diye konuştu.
ERDOĞAN SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL TÜM MAZLUM DÜNYANIN UMUDUDUR
Veysi Kaynak, 3 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılacağını hatırtarak,"3 Kasım 2019'a kadar bizlere asla durmak yok. Kendi yaptığınız anayasanın hayata geçeceği tarih o tarihtir. Kendi yaptığımız anayasayla milletimizin değerlerine, inancına, tarihine, kültürüne uygun bir Cumhurbaşkanı seçmek yine bizim elimizdedir. Yüzde 52 oyla seçilen Cumhurbaşkanımız bu referandumda da gösterdi ki yüzde 52 oy Türkiye için önemli bir oydur. İnancımızdan taviz vermeyeceğiz. Mücadele kararlılığımızdan asla geri durmayacağız. İslam dünyasının da umudu sizlersiniz. İnsanlık Somali'yi yokluğa mahküm etmişken Recep Tayyip Erdoğan bu ambargoyu kırdı. Allah Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan kardeşime güç versin. Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil tüm mazlum dünyanın umududur. 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanımız için 'O kimsesizlerin kimsesi, mazlumların gür sesi, tüm dünyaya zulüm karşısında dünya 5'ten büyüktür diyen tek cesur ses' diyorduk" dedi.Toplantının ardından Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Annesi Meryem Aktaş'ı kaybeden İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın İnegöl'ün Cuma mahallesindeki evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.
Görüntü Dökümü:
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-Veysi Kaynak'ın açıklamaları
-Vatandaşlarla sohpet
-Genel ve detaylar
Haber: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL-BURSA,
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Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga; 1 ölü, 5 yaralı (2) (Yeniden)
DİYARBAKIR'DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA; 2 ÖLÜ, 5 YARALI
Diyarbakır'ın Engani İlçesi'nde mera yüzünden husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için polis ilçede hastane çevresinde, jandarma ise Çayan Köyü'nde geniş güvenlik önlemi aldı.
İlçeye bağlı Çayan Köyü'nde, aralarında yıllardan beri husumet bulunan Şen ve Kaymaz ailelerinin fertleri arasında bugün öğle saatlerinde kavga çıktı. Araya girenler, kavgayı büyümeden önledi. Taraflar, saat 18.30 sıralarında Ergani İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yeniden karşılaşınca, bu kez silahlı çatışma çıktı. Silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kısa sürede kontrolü sağladı. Çatışmada, her iki aileden toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Şevket Kaymaz ile Özkan Şen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 5 yaralıdan ise durumu ağır olanlar Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hatanesi'ne sevk edildi. Olayı haberi alıp ilçeye gelen yakınları, hastane içerisinde karşılaşınca arbede yaşandı. Olaya müdahale eden çevik kuvvet poilisi, hastaneye giriş ve çıkışları yasakladı. Acil hastaların yakınlarına üst araması yapıldıktan sonra hastaneye giriş izni verildi. Ergani İlçe Emniyet Müdürü Kerim Karaboğa da hastaneye gelerek duruma müdahale etti. Olayların daha fazla büyümemesi için polis ilçe merkezinde ve hastane çevresinde, jandarma ekipleri de Çayan Köyü'nde geniş güvenlik önlemi aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Çatışmanın yaşandığı yer
-olay yeri inceleme ekibinin çalışması
-Yaralılar diyarbakıra sevkedilirken
-Hatanede yaşanan arbede anı
-Polisin müdahalesi
-çevik kuvet polisinin hasateneye gelişi
-Genel ve detay görüntüer
Haber-Kamera: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır),
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Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 82 gözaltı
GAZİANTEP'te, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 82 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün Gaziantep'te belirlenen çok sayıda adrese polis tarafından eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde de arama yapılan baskınlarda 82 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorgulanmaya başlandı.
Haber: Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,
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9 gündür aranan gencin cenazesi ırmakta bulundu
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 9 gündür kayıp olan 25 yaşındaki İlhan Uzun'un cansız bedeni, Manavgat Irmağı'ndaki bir köprünün altında bulundu.
Manavgat'a 8 sene önce gelen ve yaz aylarında otellerde, kışın ise çeşitli işlerde çalışan İlhan Uzun'dan, 17 Nisan'da saat 04.00 sıralarında Yukarı Hisar Mahallesi'nde oturduğu evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Aynı evi paylaştığı arkadaşı A.K.K.'nin haber vermesi üzerine gelen baba Mehmet Uzun, Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. Polisin yaptığı arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Bugün saat 20.30 sıralarında Manavgat Irmağı'ndaki tarihi köprünün altında erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Köprünün altında yapılan incelemede yüzükoyun su yüzeyinde duran ve başında kapüşonu örtülü erkek cesedi görüldü. Cesedin İlhan Uzun'a ait olabileceği ihtimali üzerine ailesine haber verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yardımıyla ceset kıyıya çıkarıldı. Amca Himmet Uzun, cesedin İlhan Uzun'a ait olduğunu teşhis etti. Savcının yaptığı incelemede Uzun'un cenazesinde herhangi bir darp, kesik ve ateşli silah yarasına rastlanmadı. İlhan Uzun'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yerinden genel görüntü
Cesedin ırmaktan çıkarılması
Cesedin incelenmesi
Amca Himmet Uzun'un cesedi teşhis etmesi
Sağlık ekiplerinin babayı tedbir amaçlı muayene etmesi
Detaylar
53.3 MB /// 01.40
HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),