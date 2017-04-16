Dha Yurt Bülteni-21
1)DAVUTOĞLU'NUN SANDIĞINDAN 'EVET' ÇIKTI ESKİ Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun referandumda oy kullandığı sandıktan 249 evet, 107 hayır oyu çıktı.
1)DAVUTOĞLU'NUN SANDIĞINDAN 'EVET' ÇIKTI
ESKİ Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun referandum da oy kullandığı sandıktan 249 evet, 107 hayır oyu çıktı.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun referandum da oyunu memleketi Konya'da kullandı. Merkez Davutoğlu'nun oyunu kullandığı Meram İlçesi Kürdan Mahallesi Şükrü Doruk Kız Anadolu Lisesi'ndeki 2240'nolu sandıkta sayım işlemi tamamlandı. Kullanılan 370 oydan, 14'ü geçersiz sayılırken, 249 evet, 107 hayır oyu çıktı.
KONYA,
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BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK'IN SANDIĞINDAN 'EVET' ÇIKTI
BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oy kullandığı sandıktan 'Evet' çıktı.
Veysi Kaynak'ın okuduğu dönemde ilkokul olan ancak daha sonra İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürülen okuldaki 319 seçmenin kayıtlı olduğu 1158 nolu sandık, saatlerin 16.00'yı göstermesinin ardından görevliler tarafından açılarak sayılmaya başlandı. 286 seçmenin oy kullandığı sandıktan 220 'Evet' çıkarken 61 'Hayır' çıktı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.
Görüntü Dökümü
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Kaynak'ın oy kullanması
Oyların okunması
Görevlilerin oyları yazması
Sandık numarası
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 48 MB
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AB BAKANI ÇELİK'İN SANDIĞINDAN 'HAYIR' ÇIKTI
AVRUPA Birliği Bakanı Ömer Çelik'in oy kullandığı sandıktan 'hayır' çıktı. Adana'nın merkez Seyhan İlçesi'ndeki Lütfiye Kısacık İlköğretim Okulu'ndaki 1062 numaralı sandıkta katılım oranı yüzde 80 oldu. Geçerli 299 oyun 188'i 'Hayır' 111 'i evet çıktı.
Adana'nın genelinde de hayır oyları evet oylarının önüne geçti.
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, -
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DEMİRTAŞ'IN SANDIĞINDAN 'HAYIR' ÇIKTI
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Edirne F Tipi Cezaevi'nde oy kullandığı sandıkta 'hayır' önde çıktı.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, tutuklu bulundukları Edirne F Tipi Cezaevi'nde 9902 numaralı sandıkta oy kullandı. 135 seçmenin bulunduğu sandıkta 123 'hayır', 12 'evet' oyu çıktı.
EDİRNE,
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KOCAOĞLU'NUN SANDIĞINDA "HAYIR" FARK ATTI
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun referandum için oy kullandığı Urla ilçesindeki 80. Yıl Gazi Ortaokulu 1002 No'lu sandıkta "Hayır" oyları fark attı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşinin oyunu kullandığı sandıkta 364 seçmen oy kullandı, 2 oy geçersiz sayıldı. Oy verme işleminin sona ermesinden sonra yapılan sayımda 271 "Hayır" oyu, 91 "Evet" oyu çıktı.
Utku BOLULU İZMİR
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KARAMAN'DA SEÇİLMİŞ SANDIK
KARAMAN'da kentin gelen sonucu vermesi tahmin edilen 1154 nolu sandıkta 161 evet, 84 hayır oyu çıktı.
Karaman'da Koçak Dede Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlkokulu'ndaki 1154'nolu sandıkta 252 seçmen oy kullandı. 7 oyun geçersiz sayıldığı sandıktan 161 oy evet, 84 oy hayır çıktı.
Görüntü Dökümü
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Sandığın açılması
Oyların sayılması
(Haber- Kamera: KARAMAN DHA)
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SEHER NİNE, SIRTTA SANDIĞA GİTTİ
ERZURUMLU 100 yaşındaki Seher Küçük, refarandum için sandığa görevlilerin sırtında gitti.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait minibüsle evinden alınan Seher Küçük, merkez Palandöken İlçesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin bahçesine getirildi. Saat 15.55'te 1185 nolu sandık görevlileri tarafından sırta alınan Seher nine, sandık başına getirilerek oy kullandı. Oy kullandıktan sonra yine görevlilerin yardımı ile yürütülen Seher Küçük, minibüse bindirilerek evine gönderildi.
Görüntü Dökümü
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-Görevlinin Seher nineyi sırtında oy kullandığı sandığa getirmesi
-Seher Ninenin imza atması
-Oy kullanmaya gitmesi
-Oy kullandıktan sonra vatandaşlar ve görevliler tarafından araca bindirilmesi
Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,
SÜRE: 02.26 BOYUT: 166MB
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KONYA, SEÇİLMİŞ SANDIK
KONYA'da kentin gelen sonucu vermesi tahmin edilen 1414 nolu sandıkta 208 evet, 131 hayır oyu çıktı.
Konya'da Nişantaşı Mahallesi'ndeki İbrahim Yapıcı İlkokulu'ndaki 1414'nolu sandıkta 344 seçmen oy kullanırken, 5 oy geçersiz sayıldı. Sandıktan 208 oy evet, 131'de hayır oyu çıktı.
Öte yandan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun oyunu kullandığı merkez Meram İlçesi Kürdan Mahallesi Şükrü Doruk Kız Anadolu Lisesi'ne oyunu kullanmaya geldi. 2240'nolu sandıkta kullanılan 370 oydan, 14'ü geçersiz sayılırken, 249 evet, 107 hayır oyu çıktı.
(Görüntü Dökümü
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Sandığın açılması
Oyların sayılması
(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)
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ÇORUM'DA OY SAYIMINA GEÇİLDİ
Çorum'da oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi ve oyların sayımına geçildi.
Kayıtlı 386 bin 248 seçmen bin 636 sandıkta halk oylaması için sandık başına gitti. Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi sona erdi. Saatlerin 17.00'yı göstermesiyle birlikte sandıklar kapatıldı ve görevlilerinin hazırlıklarını tamamlamasıyla birlikte oyların sayımına geçildi.
Görüntü Dökümü
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Sandıkların açılması
-Sayım
-Detaylar
(SÜRE: 1.21 - BOYUT: 88 MB)
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA