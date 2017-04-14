Dha Yurt Bülteni - 21
Bursa'da 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2)7 KİŞİ TUTUKLANDIBursa merkezli üç ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Bursa'da 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2)
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa merkezli üç ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Çavuşoğlu: Rusya'dan gelen charter seferlerde sıkıntı yok (2)
'FETÖ'NÜN OKULLARINI BİR BİR KAPATTIRIYORUZ'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat İlçesi Taşağıl Mahallesi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. 16 Nisan'daki referandum hakkında bilgiler veren Bakan Çavuşoğlu, yargının bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, FETÖ/PDY'nin yargı sisteminin mahvettiğini söyleyince kalabalık, 'Kahrolsun FETÖ' diye slogan attı. FETÖ'nün okullarının tek tek kapattırdıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Allah'ın izniyle Allah'ından da bulacak, Türk yargısı da hesap soracak. O hainlerin hepsinden hesap soracağız. Peşlerini bırakmayacağız. Yurt içinde ve yurt dışında nerede olursa olsun, enselerindeyiz. Şimdi bir bir okullarını ya kapattırıyoruz, ya devralıyoruz. Gine'de 5 okulunu devraldık, Maarif Vakfı'na devrettirdik. Şimdi devletin kurduğu Maarif Vakfı bunları yönetiyor. İkisine kimin ismini verdik biliyor musunuz? Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismini verdik. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.
KARS TİFLİS BAKÜ DEMİRYOLU AÇILIYOR
Kardeş ülkelerle ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını anlatan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 2 ay içinde Kars, Tiflis, Bakü demiryolunu hizmete açacaklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Hamasetle kardeşlik olmaz, projelerle gideceksin projelerle. 2018'de de TANAP boru hattı gelecek, Azerbaycan ve Şahdeniz bölgesindeki gazı Türkiye'ye getirecek. İhtiyacımız kadarını biz kullanacağız, gerisini Avrupa ülkelerine göndereceğiz" dedi.
'MUHARREM İNCE'YE ÇEBİÇ GÖNDERELİM'
CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Denize dökeriz" sözlerini de hatırlatan Çavuşoğlu, "Siz milleti denize dökemezsiniz, ama millet sizi sandığa gömer" dedi. Çavuşoğlu, konuşmasının devamında CHP Yalıova Milletvekili Muharrem İnce'yi de kastederek, "Bir tanesi de çıkmış, o da genel başkanlığa adaydı? Neydi o Yalova milletvekilinin adı? Haa, bir ara 'tavuk güdeceğim' dedi değil mi? Aslında tavuk gütmek zordur, biz ona 2 çebiç (keçi yavrusu) gönderelim, ama sigortalayalım, onu da kaybeder, kesin kaybeder" diye eleştirdi.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetleri de anlatarak referandum da 'evet' oyu istedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kalabalıktan detay
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması
Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/ANTALYA-DHA)
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Bakan Avcı 'Oyun başlasın' etkinliğinde (2)
ESNAFLA BULUŞTU
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile yemekli toplantıda bir araya geldi. Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası salonundaki akşam yemeğine katılan bakan Avcı, burada yaptığı konuşmada, hükümetin esnafa çok önemli destek ve teşviklerde bulunduğunu söyledi. Avcı şöyle dedi:
"Ak Parti hükümetleri döneminde titizlikle riayet ettiğimiz bir prensibimiz oldu. Yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik, söz verdiğimiz işleri ise mutlak surette yaptık. Daima istikrardan ve kalıcı çözümlerden yana olduk. Daha önceki iktidarlar döneminde şiar edinilen 'Benden sonrası tufan' mantığıyla hareket edip, ülkemizi dar boğaza sokmadık, gençlerimize borç yükü altında bükülen bir ülke bırakmadık. Şimdi sizlerin de malumu olduğu üzere ülkemiz çok kritik bir süreçten geçiyor. Bu süreçte daima istikrardan yana olan esnafımızın yine aklı selimle, sağduyu ile hareket edeceğine canı gönülden inanıyoruz."
Bakan Nabi Avcı'ya konuşmasının sonunda Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, Avcı'nın halı üzerine işlenmiş fotoğrafını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen de Yunus Emre'nin resmini verdi.
Görüntü dökümü:
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-Bakan avcı'nın salona gelişi,
-Avcı'nın konuşması,
-Avcı'ya fotoğraf verilmesinden çekilen görüntüler bulunuyor
Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,
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Destici: Birkaç aklıevvele değil, devletin başına bakarız
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, üniter devlet ve diktatörlük tartışmalarına dikkat çekip, "Biz birkaç aklıevvelin, danışman kadrosunda oturanların açıklamalarına değil, devletin başı ne diyor, millet ne diyor, ona bakarız. Diktatörlük geleceğini görsek en önce biz bu sistemin karşısında dururuz" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alihikmetpaşa Meydanı'nda partililere ve vatandaşlara seslendi. BBP Balıkesir İl Teşkilat'nın 'Büyük Balıkesir Buluşması' diye duyurduğu etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı. Ak Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Altıeylül Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu ile bazı mahalle muhtarları da meydana gelip, Destici'nin konuşmasını dinledi.
BBP'nin 16 Nisan'daki referandum da 'evet' oyu kullanacaklarını yineleyen Destici, üniter yapının teminatının BBP ve Alperenler olduğunu vurguladı. Destici, "Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanı ile açık açık konuştum. Üniter yapı konusunda hassas olduğunu da çok açık ve net bir şekilde ifade etti. Birkaç aklıevvelin, danışman kadrosunda oturanların açıklamalarına değil, devletin başı ne diyor, millet ne diyor ona bakarız" dedi.
Din, devlet, vatan, millet ve bayrak önceliği ile siyaset yaptıklarını belirten BBP lideri, rejim değişikliği iddiaları içinde şunları söyledi:
"Bu ülkede 28 Şubatlar oldu, başörtüsü zulümleri oldu, kızlarımızı başı açık ve kapalı diye ayırdılar, imam hatip mezunlarını polis yapmadılar, askeri okullara almadılar. Eğer bugün CHP'nin rejim değişikliğinden kastettiği başörtüsünü yasaklayan rejimse, insanları dindar, maneviyatçı diye ayıran rejimse, imam hatiplerin önünü kapatan rejimse, bu laikçi sistemse, evet bu rejim değişiyor ve biz de bunu destekliyoruz. Ama rejimden kastedilen cumhuriyetse cumhuriyet bu sistem değişikliği ile birlikte daha da güçlenecek, cumhurun egemenliği, milletin iradesi tam olarak yönetime geçecektir."
'DİKTATÖRLÜĞE İLK ÖNCE BİZ KARŞI ÇIKARIZ'
Tek adamlık ve diktatörlük iddiaları ile milletin korkutulduğunu söyleyen Destici, "Diktatörlük geleceğini görsek, en önce biz bu sistemin karşısında dururuz" diye konuştu. Mevcut sistemde yasama ile yürütmenin iç içe olduğunu belirten Destici, "Milletvekili aynı zamanda bakanlık yapıyor. Yeni sistemle birlikte bakanlar dışarıdan atanacak. Biz 2001'den beri bunu savunuyorduk. Çünkü yasama ve yürütmenin ayrılması böyle sağlanabilir. Bakanlar yeni sistemle asli görevini yapar. Eski sistemde seçim bölgesi, PR çalışması, Meclis çalışmaları ve bakanlık derken, dörde bölünüyordu. TBMM de yasama görevini yerine getirecek, yasa yapacak" dedi.
'ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ'
Yargıdaki değişikliği de desteklediklerini açıklayan Destici, şöyle konuştu:
"Bugün yargıya olan güven iyice azaldı. Bundan öncesine gidelim, yargı tamamen FETÖ'nün elinde, ondan öncesine gidelim, yargı askeri vesayetin, cuntanın emrinde. Yeni sistemle ilk defa yüksek yargı mensuplarından yarısından fazlasını TMBB atayacak. Başkanlıkla yönetilen ülkelerde başkan, parlamento ile yönetilen ülkelerde parlamento atar. Ama ne Amerika'da başkan atadı diye yargıç başkanın emrine girer, ne de Almanya'da parlamento atadı diye parlamentonun emrine girer. Kanunda ne yazıyorsa, hukukun üstünlüğü ne gerekiyorsa, vicdanı ne söylüyorsa onu yapar. Bizim de onu yapmamız lazım. Şeriatın kestiği parmak acımaz, yeniden hayata geçirmemiz lazım."
Sandıktan çıkacak her sonuca saygılı olacaklarını söyleyen Destici, "Hayır diyenler de bu milletin asil evladıdır. Ama kimse evet diyenleri denize dökmekten bahsetmesin, o denize varrmadan gölette boğulur" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşmasından görüntü
Meydandan görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber: Hilmi DUYAR - Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR, DHA)
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İnce: Ankara'daki dedikodu, 'evet çıkarsa 300 bin memuru tasfiye edecekler' (Görüntülü Haber)
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ankara kulislerinde referandum da 'evet' çıkması durumunda 300 bin memurun tasfiye edilmesinin konuşulduğunu iddia etti.
Seçim bölgesi Yalova'da referandum çalışmalarını sürdüren CHP Milletvekili Muharrem İnce, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingte, vatandaşlara seslendi. Pazar günü yapılacak referandum da yönetim şeklinin oylanacağını ifade eden İnce, "Pazar günü cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmeyeceğiz. Pazar günü bizi kimin yöneteceğini, değil nasıl yöneteceklerine karar vereceğiz. ya Mozambik'le, Sundan'la, Etopya'yla, Uganda'yla aynı ligde olacağız, ya da çağdaş uygarlıklar düzeyini aşmak için mücadele edeceğizö dedi.
Referandumda 'evet' çıkması durumunda ülkenin 200 yıl geriye gideceğini söyleyen İnce, "Bu topraklarda ilk kez 1876'da padişah yetkilerinin bir kısmını Meclise devretti. O günden bugüne bir mücadele içerisindeyiz. Zaman zaman darbeler oldu. Tek partili dönemler oldu. Meclis hükümetleri oldu. Nispi temsil, barajlı sistem uygulandı. Şimdi eğer bu Pazar günü evet derseniz, emin olun ki bu 140 yılı bir kalemde silip atacağız, tam 200 yıl geri gideceğiz. Aklından evet demeyi geçiren herkese sesleniyorum. Emin olun ki günde 6 miting yaptığım oldu. Bin 500 kilometre yol gittiğim günler oldu. İnsanüstü bir gayretle, hiçbir siyasi kaygıya kapılmadan, sadece aziz milletime doğruları anlatmak için gezdim. Bu meydanlara gelip anayasayı anlatmıyorlar. Bu meydanlarda birinci madde şu, ikinci madde şu, üçüncü madde şu, şundan dolayı 'evet' verin demiyorlar. Meydana geliyor, 'Ey Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz akşamı tankın üstüne niye çıkmadın?' Sen daha beygirin üzerine çıkamadın, ne tankından bahsediyorsun. Onu soracağına, Binali Yıldırım'a sorsana. 15 Temmuz akşamı bakalım hangi tünelde saklanıyormuş. Onu niye sormadınö diye konuştu.
'TARİHİMİZDE DELİ İBRAHİMLER DE VAR'
Ankara kulislerinde 300 bin memurun tasfiye edilmesinin konuşulduğunu ileri süren İnce, devlet memurlarına seslendi. İnce, "Devlet memurlarına, öğretmenlere, polislere, maliyedekilere, hemşirelere, hepsine sesleniyorum; Siz aklınızı gerçekten peynir ekmekle mi yediniz yahu. ya buna 'evet' denir mi? Size Ankara'da büyük dedikoduyu anlatayım. Şu anda Ankara kulislerindeki dedikodu, evet çıkarsa 300 bin memuru tasfiye edecekler, açığa alacaklar. Böyle bir memuriyet hakkınızı, bu güvenceyi nasıl gelir de bir kişiye verirsiniz. ya bu nedir biliyor musunuz, bu bıçağı yalamak gibi bir şeydir. Olamaz böyle bir şey, doğru değil. Bunu yapmamalısınız. Benim derdim Tayyip Erdoğan değil. Tayyip Erdoğan fani. Bugün var, yarın yok. Yarın başkasının eline geçer bu yetki. Ne yapacaksın o zaman? Senin tarihinde hep Kanuni, hep Fatih yok. Senin, benim tarihinde Deli İbrahimler de var. ya onların eline geçerse'ö dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Detay görüntüler
-İnce'nin konuşmaları
Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, -
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HDP mitinginde satırlı saldırı girişimine tutuklama
BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, HDP tarafından düzenlenen 'hayır' mitinginde konuşan HDP Parti Meclisi Üyesi Cafer Çelik'e satırla saldırmak istediği iddiasıyla polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alınan, ismi açıklanmayan kişi, tutuklandı.
HDP Edremit İlçe Örgütü tarafından geçen Çarşamba günü düzenlenen mitinge; HDP Parti Meclisi Üyesi Cafer Çelik, HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ateş ve partililer katıldı. Geniş güvenlik önleminin alındığı mitingde elinde satır bulunan bir kişi, konuşma yapan Cafer Çelik'e, iddiaya göre, saldırmak istedi. Polis ekipleri, müdahale ettiği saldırganı gözaltına aldı. Bu sırada alandaki partililer de saldırganı linç etmek istedi. Şüpheli, polis tarafından alandan uzaklaştırılarak, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
ÇELİK DE TUTUKLANDI
Öte yandan; saldırı girişimine maruz kalan HDP PM Üyesi Cafer Çelik de aynı gün açıklanmayan bir suçlamayla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çelik, tutuklandı.
Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), -
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Nejat İşler, Gümüşlükspor başkanlığından istifa etti
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Gümüşlük Gençlikspor kulüp başkanı sanatçı Nejat İşler, görevi bıraktı.
Bodrum'da yaşayan ve 2015 yılından beri Gümüşlük Gençlikspor kulübünün başkanlığını yapan sanatçı Nejat İşler, sosyal medyadan görevini bıraktığını duyurdu. Nejat İşler, "İş yoğunluğum ve sağlık sorunlarım nedeniyle Gümüşlükspor Yönetim Başkanlığı'nı bırakıyorum. Görevi devralacak arkadaşlara başarılar dilerim" dedi.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir kulüp yetkilisi, "Gerçekten Gümüşlükspor için çok çabalayan, bu konuda sağlığını tehlikeye atan Nejat İşler, cebinden bugüne kadar 1 milyon TL'ye yakın para da harcadı. Bu karar bizi şaşırtmadı, çünkü bu konuda daha önce de Nejat bırakmak istediğini söylemişti. Bize Nejat'ın aldığı karar saygı duymak düşer. Onun Gümüşlükspor'un her zaman yanında olacağından eminiz" diye konuştu.
Haber: Yaşar ANTER/BODRUM, -