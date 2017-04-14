Dha Yurt Bülteni - 21

Bingöl'de sağanak yağış nedeniyle dere taştı, evleri su bastı (2)



SEL FELAKETİNDE 150 HAYVAN TELEF OLDU



Bingöl'de yaşanan sel felaketinde sel suları altında kalan 2 ahırdaki 150 hayvan telef olurken, 20 araç su altında kaldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, yaşanan taşkın nedeniyle 150 civarında hayvanın telef olduğunu ifade ederek, "Aşırı yağış nedeniyle 20 araç su altında kaldı. 2 ahır su altında kaldı, küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere 150 civarında hayvan telefi söz konusu. Evlerin bodrumlarında ve bazı evlerde su baskınları yaşandı. Can kaybı yok. Maddi hasar var. Çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı" dedi.



Çayın bulunduğu alandaki çalışmalar AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri tarafından gece boyunca devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Su altında kalan ve kurtarılan araçlardan detaylar



-Vatandaşlar ve ekiplerin su altında kalan araçları kurtarmaları



-AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin'in açıklaması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,



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