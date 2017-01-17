Dha Yurt Bülteni - 21

UZMAN ÇAVUŞ DEHŞET SAÇTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde aralarındaki sorunlar nedeniyle evi terk eden eşini görmeye giden uzman çavuş, tartıştığı eşinin ailesinin üzerine kurşun yağdırdı. Uzman çavuşun silahından çıkan kurşunlarla baldızı hayatını kaybederken, kaynanası ile torunu yaralandı.



Olay, Kartepe Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Uzman çavuş Alper Deveci aralarındaki sorunlar nedeniyle evi terk ederek ailesinin yanına giden Aynur Deveci ile telefonla görüşerek eve geldi. Aynur Deveci ile yeğeni Bahar Bozcan evden kaçarak komşularına sığındı. Alper Deveci silahını çıkararak kaynanası Nurhan Yaktı, baldızı Aysun Bozcan'ın üzerine kurşun yağdırırken, kurşunlardan biri ise Aysun Bozcan'ın kızı 9 yaşındaki kızı Fundanur Bozcan'ın sağ eline isabet etti.



Silah seslerini duyanlar polise ihbarda bulundu. Alper Deveci olay yerinden kaçarken, olay yerine gelen polis uzman çavuşun peşine düştü. Sağlık ekibinin yaptığı inceleme sonucu Aysun Bozcan'ın öldüğü belirlendi. Yaralanan Nurhan Yaktı kaldırıldığı özel bir hastanede ameliyata alındı. Elinden yaralanan Fundanur Bozcan ise kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ölen Aysun Bozcan'ın da eşinin uzman çavuş olduğu öğrenildi.



Uzman Çavuş Alper Deveci geldiği 24 plakalı araç ile kaçarken, İzmit Rafet Karacan Bulvarı yakınlarında kaza yaptı. Alper Deveci bir taksiye binerek kaçtı. Alper Deveci'yi yakalamak için çalışmaları devam ederken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aysun Bozcan'ın cenazesi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Olay yerinden görüntüler



-Hastanelerden görüntü



Haber: Faruk KIYAK-Orhan UZUN / KARTEPE(Kocaeli),



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SALİHLİ'DE FETÖ OPERASYONU



MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda FETÖ'nün ana kadrosunda yer aldığı iddia edilen Aydın Koyuncu (65) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koyuncu, tutuklandı.



Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri bugün sabah saatlerinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenledi. Eskiden Fethullah Gülen'in en yakınında yer alan isimlerden olan yazar Nurettin Veren'in, bir televizyon programındaki konuşmasında Aydın Koyuncu'nun örgütün ana kademesinde yer aldığını söylemesi üzerine bu konuşmayı ihbar kabul eden Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, Veren'in söylediği isimleri incelemeye aldı. Yapılan soruşturmada Veren'in ismini verdiği Koyuncu'nun Salihlili olduğu belirlendi. Koyuncu, hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından yapılan operasyonda gözaltına alındı. Koyuncu, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Haber: Ekrem ÇAĞLAR / SALİHLİ (Manisa),



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KAMYONETLE ÇARPIŞAN KASKSIZ MOTOSİKLETLİ YARALANDI



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, kamyonet ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü 27 yaşındaki Doğan Durmaz yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay Bulvarı'nda ilerleyen 41 yaşındaki Akif D. yönetimindeki 27 SC 153 plakalı kamyonet ile 22 nolu sokak girişinde Doğan Durmaz'ın kullandığı 27 SL 690 plakalı motosiklet ilme çarpıştı. Kazada çarpışmayla kamyonetin altına giren motosikletin kasksız sürücüsü Doğan Durmaz yaralandı. Çevredekiler tarafından kamyonetin altından çıkarılan yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi/ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Durmaz, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Akif D.'nin gözaltına alındığı kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay yeri



Kamyonet ve motosiklet



Yaralı sürücüye müdahale edilmesi



Yaralının ambulansa alınması



Motosikletin çıkarılması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,



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Şehit ateşi İzmir'e düştü



DİYARBAKIR'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Şenali Ocak'ın İzmir'de yaşayan baba ocağına acı haber ulaştı.



Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı, bugün öğleden sonra polis servis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Alçak saldırıda şehit olan polislerden evli ve 1 çocuk babası Şenali Ocak'ın İzmir'in Çiğli İlçesi Harmandalı Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı. Haberi alan şehidin babası Mehmet Ocak 'Senin yerine ben öleydim oğlum' diyerek yürekleri dağladı. Komşularının ve akrabalarının akın ettiği taziye evinde Çiğli Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulurken 1 ambulans da evin önünde hazır bekletildi. Görevine bugün başlayan Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve Menemen Müftüsü İsa Solmaz taziye çadırına gelerek şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit için okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Menemen Müftüsü Solmaz dua etti. Şehit Şenali Ocak'ın cenazesinin yarın Küçük Çiğli Cemevi'nden kaldırılacağı öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Şehit evinden görüntü



-Taziye çadırından görüntü



-Şehit babasının ağıtından görüntü



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,



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Şehit ateşi Eskişehir'e de düştü



DİYARBAKIR'ın Sur İlçesinde Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan polis memurlarından 32 yaşındaki Ali Sevim'in Eskişehir'de oturan yakınları yasa boğuldu.



Evli bir çocuk babası olan Ali Sevim'in şehit haberini akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak'ta oturan ve her ikisi de işitme engelli olan Fatma - Eyüp Sevim çifti ile işitme engelli olmayan kardeşi Seyit Sevim'e Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ile Emniyet Müdürü Engin Dinç verdi. Şehidin babaevinin girişine Türk Bayrağı asıldı. 9 aylık Eyüphan adlı bir oğlu olan Ali Sevim'in cenazesi yarın ikindi namazından sonra Eskişehir Reşadiye Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Şehidin babaevinin dışından,



-Evin önünde duran ambulansın,



-Şehidin sağlık fotoğrafları



ESKİŞEHİR,



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Bartın'da tarihi 3 katlı bina yandı



BARTIN'da kullanılmayan tarihi 3 katlı ahşap bina çıkan yangında kül olarak çöktü.



Yangın saat 22.00 sıralarında Okulak Mahallesi, Turna Sokak'ta boş olan tarihi ahşap binada çıktı. Birgül Birsöz'e ait 3 katlı binadan yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme araçları, dar olması nedeniyle binanın bulunduğu sokağa giremedi. İtfaiye ekipleri hortumları birbirine ekleyerek alevlere müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ancak eski bina tamamen yandı. Binanın bir bölümü de yangının etkisiyle çöktü. Yangın çıkmadan önce binadan bir grup gencin çıktığı ileri sürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-İtfaiyelerden görüntü



-Binanın yanması



-Alevli görüntü



-İtfaiye müdahalesi



-Vatandaşlardan görüntü



-Binanın çökmesi



Haber-Kamera: Ayhan ACAR / BARTIN,



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Fuhuş pazarlığı yapan hayat kadınlarına suçüstü



KONYA'da gece yol kenarlarında bekleyip para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen 10 kadın ile onların erkek müşterilerle temasa geçmesini sağladığı öne sürülen 2 kişi fuhuş pazarlığı yaparken suçüstü yakalandı. Bu anlar kameralar tarafından kaydedilirken, bir hayat kadını, "Otobüs bulamadım. Eve gitmek için otostop çekiyordum. Benim boyumca çocuklarım var." diyerek kendisini savundu.



Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Piri Esad Caddesi üzerinde bulunan kadınların gece caddelere çıkıp, yol kenarlarında durarak sürücülerle para karşılığı otopark, boş arsalar, otel ve evlerde 50 lira karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti. Caddeye çıkan kadınları takibe alan ekipler kadınların araç sürücüleriyle pazarlık yapıp, araca bindiklerinde suçüstü yaptı. 10 kadın ve onların erkek müşterilerle temasa geçmesini sağladığı öne sürülen 2 kişi yakalandı. Suçüstü yakalanan ve müşteriyle 50 lira karşılığında anlaştığı öğrenilen bir kadın basın mensuplarına, "Otobüs bulamadım. Eve gitmek için otostop çekiyordum. Ben boyumca çocuklarım var" diyerek kendisini savundu. Bir müşteri ise, "Fiyatı daha konuşmadık. Arabaya binince konuşacaktık. Bi kaçamak yapalım dedik" dedi. 12 kişi polisteki işlemlerinin ardından Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilerek serbest



bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kadınların durdurdukları araç sahipleri ile pazarlık yapması



Kadınların suçüstü yakalanması



Kadınların ve müşterilerin konuşmaları



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,



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Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 39 askeri personel tutuklandı



BURSA merkezli 27 ilde FETÖ/PDY yönelik iki hafta önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında üsteğmen, teğmen ve astsubayların bulunduğu 46 şüpheliden 39'u mahkemece tutuklandı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 Ocak'ta Bursa merkezli yapılan operasyon kapsamında, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şırnak, Erzincan, Balıkesir, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl, Amasya, Eskişehir, Kocaeli, Çorum, Adana, Kars, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya, Hakkari, Karabük, Hatay, Tokat, Sivas, Sinop ve Manisa'da gözaltına alınan muvazzaf 27 subay, 17 astsubay, 1 öğretmen ve 1 doktor Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 23 subay ve 16 astsubay çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 subay, 1 astsubay, 1 öğretmen ve 1 doktor ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'daki FETÖ/PDY'nin insan kaynakları yapılanmasına yönelik operasyonda ele geçirilen dijital materyalleri incelemeye aldı.



Ekipler, şifrelerini çözdükleri bazı belgelerde, 46 kişinin ismine ulaştı. Bu isimleri araştıran ekipler, söz konusu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde teğmen, asteğmen, astsubay gibi görevlerde bulunduklarını tespit etti. Bunun üzerine, Bursa merkezli 27 ilde subay, astsubay, doktor ve öğretmenin de bulunduğu 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



BURSA,



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Düzce'de terör ve FETÖ soruşturmalarında 9 tutuklama



DÜZCE'de, bölücü terör örgütü faaliyetlerine yönelik soruşturmada 5 üniversite öğencisi, FETÖ/PDY soruşturmasında 2'si polis, 1'i doktor, 1'i öğretmen 4 kişi tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürttüğü bölücü terör örgütü faaliyetlerine yönelik soruşturmada Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören 26 öğrenci polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi. Öğrencilerden 5'i, bölücü terör örgütü faaliyetleri kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçlamasıyla tutuklanırken 5'i adli kantrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da 4 kişi adliyeye sevk edildi. 2'si polis, 1'i doktor, 1'i öğretmen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



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