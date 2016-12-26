Dha Yurt Bülteni - 21

Türk balıkçı teknesi Yunanistan açıklarına sürüklenerek karaya oturdu



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Alcatras isimli Türk balıkçı teknesi teknik bir arıza nedeniyle sürüklenerek Yunanistan'ın İstanköy adası yakınlarında karaya oturdu. Balıkçı teknesini kurtarma çalışmaları fırtınalı hava nedeniyle yapılamıyor.



İstanbul Tuzla'dan ayrılarak Ege'ye açılan 28 metre uzunluğundaki Alcatras isimli Türk balıkçı teknesi, Bodrum'a 6 mil uzaklıktaki Yunanistan'ın Kumburnu Mevkii'nde bugün akşam saatlerinde karaya oturdu.



Teknik bir arıza nedeniyle sürüklendiği öğrenilen teknedeki 13 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, tekneyi kurtarma çalışmalarına fırtına nedeniyle ara verildiğini ve çalışmaların yarın devam edileceğini bildirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Karaya oturan balıkçı teknesinden görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), -



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TIR'la çarpışan minibüste baba- oğul öldü, 2 kişi yaralandı



ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde TIR'a arkadan çarpan minibüste sürücü 43 yaşındaki Musa Akkuş ile oğlu 18 yaşındaki Bilal Akkuş yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.



Kaza, saat 19.00 sıralarında Antalya- Alanya D400 karayolu Çandır kavşağı yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Serik istikametine giden Musa Akkuş'un kullandığı 07 YAD 33 plakalı minibüs aynı yönde seyreden Ahmet Özkan'ın kullandığı 33 ASP 43 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Musa Akkuş ile oğlu Bilal Akkuş olay yerinde yaşamını yitirdi. Suriye uyruklu Mustafa Mustafa ile Temel Elçinci ise yaralandı. Kaza sırasında sürücü ve 3 kişinin aracın ön tarafında oturduğu belirtildi.



SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI



Kazanın ardından yaralanan Temel Elçinci olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Özel Anadolu Aspendos Hastanesi'ne götürüldü. Minibüste sıkışan Mustafa Mustafa ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kurtarılarak Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ



Kazayı haber alıp gelen Musa ve Bilal Akkuş'un yakınları ise fenalık geçirdi. Baba- oğlun cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Serik'te oturan Musa ve Bilal Akkuş'un ilçede boyacılık yaptığı, Mustafa Mustafa ve Temel Elçinci'nin de yanlarında çalıştığı belirtildi.



AMBULANSA ÇARPTI



Yaralılara müdahale için olay yerine gelen 112 ambulansına olay yerinden geçen İbrahim T.'nin kullandığı 07 HKH 48 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kaza yerinden görüntüler



Kaza yapan araçlardan



Ekiplerin kurtarma çalışması



Detaylar



HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),



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Bina çatısında çıkan yangın korkuttu



BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Altınova Mahallesi İnönü Caddesi pazaryeri yanındaki 5 katlı bir binanın çatısında, bugün saat 13.30'da yangın çıktı. Bina çatısındaki izolasyon çalışması sırasında çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede çatının yarısına yayıldı. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği yangına 3 arazöz ve 9 personelle müdahale etti. En alt katında mağazayla dairelerin bulunduğu apartmandaki yangın, korkulu anlara yol açtı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın; maddi hasara yol açtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Yangın ve söndürme çalışmalarından görüntüler



Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir),