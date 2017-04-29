Dha Yurt Bülteni - 20

Adana'da bin polisle asayiş uygulaması



ADANA'da bin polisle yapılan asayiş uygulamasında eğlence mekanları denetlendi, şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde arama yapıldı.



İçişleri Bakanlığı'nca tüm yurtta yapılan 'Huzur Türkiye-5' uygulamasına Adana'dan bin polis katıldı. Asayiş, Terör, Uyuşturucu, Kaçakçılık ve Trafik ekiplerinin katıldığı uygulamada, kontrol noktaları oluşturularak durdurulan araçların iç ve bagaj kısımları didik didik arandı. Şüpheli şahısların üzerleri arandı, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı.



Geniş güvenlik önlemi altında yapılan uygulamanın ikinci bölümünde ise içkili eğlence mekanları denetlendi. Ekipler, işletmelerin ruhsat ve içki satış belgelerini kontrol etti. Yönetmeliklere aykırı bulunan işletmelere ceza kesildi. Bir eğlence mekanında 12 yaşındaki kız çocuğunu getiren baba hakkında da işlem yapıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------



Huzur uygulamasına katılan polisler, eğlence mekanlarına girerken



Polisler eğlence mekanlarındaki vatandaşların üzerine ararken



GBT sorgulaması yapılması



Küçük yaşta kızını içkili mekana getiren vatandaşın, yazılan cezaya tepki göstermesi



Eğlence mekanlarındaki vatandaşlardan genel görüntü



Uygulamaya katılan ekipler toplu halde yürürken



SÜRE: 1.16" / BOYUT: 143 mb



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,



================================



Samsun Valisi Şahin: İhanet edecek kadar kansız biri değilim



SAMSUN Valisi İbrahim Şahin, bir internet sitesinde 'TRT Eski Genel Müdürü'nde Bylock tespit edildi' başlığı ile verilen habere tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Başbakanımızla bu kadar yakın çalışan biri olarak, onlara ihanet edecek kadar kansız biri değilim" dedi.



Samsun Valisi İbrahim Şahin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"'TRT Eski Genel Müdürü'nde Bylock tespit edildi' şeklinde tamamen asılsız iftira ve çamur at izi kalsın tarzı bir yalan haber, önce Süper super haber tv'de çıkmış sonra oradan alıntı yapılarak yayılmıştır. 2002'de Ak Parti'nin iktidara gelmesiyle önce Ulaştırma Bakanına danışman, 2003-2005 yıllarında PTT Genel Müdürü, 2005-2007 yılları arası Ulaştırma Bakanlığı'nda Müsteşar, 2007-2014 yılları arası TRT Genel Müdürü olarak çalıştım. 2014 Eylül ayından bu tarafa Samsun Valisi olarak görev yapmaktayım. Hiçbir şekilde bir yanlışa düşmeden ülkeme, bayrağıma, milletime hizmeti şiar edinmiş onurlu bir bürokrat olarak görevimi sürdürmekteyim. Medyada duyuncaya kadar ne olduğunu bilmediğim bir uygulamayı kullandığımı haber yapmak, en hafifinden ahlaksızlık, şerefsizlik ve namus yoksunu bir davranış biçimidir. Beyazla siyahın yer değiştiği, doğrularla yanlışların saf değiştirdiği, gerçeklerle yalanların çarpıtıldığı bir ortamda sessiz kalmayı denedim. Ama daha fazla sessiz kalmanın, yalan söyleyenlerin halkı inandırmayı başardıklarını görünce açıklama yapmayı zorunlu gördüm. Ne telefonuma yüklediğim, ne kullandığım vaki değilken bu çirkef yapının içene beni çekmeye çalışanlarla hukuk önünde sonuna kadar mücadele edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Başbakanımızla bu kadar yakın çalışan biri olarak onlara ihanet edecek kadar kansız biri değilim. Ancak bilinmelidir ki iftira atan ve elindeki kalemin şehvetine kapılanların birer birer attıkları çamurun içine battıklarını kamuoyunda görmekteyiz. Bu aşağılık iftirayı atanların peşini hiçbir şekilde bırakmayacak ve gerek cezai, gerek hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım" ifadelerini kullandı.







Haber: SAMSUN,



================================



Evde çıkan yangında öldü



BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 62 yaşındaki Meral Özekçin yaşamını yitirdi.



Altınoluk Mahallesi'nde akşam saatlerinde Meral Özekçin'e ait evde, yangın çıktı. Yükselen duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İçeride inceleme yapan ekipler, Meral Özekçin'i hareketsiz halde buldu.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özekçin'in dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Meral Özekçin'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yaplımk üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.







Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),



================================