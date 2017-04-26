Dha Yurt Bülteni-20
Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga; 1 ölü, 5 yaralı (2)DİYARBAKIR'DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA;
Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga; 1 ölü, 5 yaralı (2)
DİYARBAKIR'DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA; 2 ÖLÜ, 6 YARALI
DİYARBAKIR'ın Engani İlçesi'ne bağlı Çayan Köyü'nde Şen ve Kaymaz ailesi arasında mera yüzünden çıkan ve ilçe merkezinde kavga eden silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Polis, cenaze ve yaralıların getirildiği hastaneyi abluka altına alarak, üst araması yapılan acil hastalar dışında kimse hastaneye gireiyor
Ergani İlçesi'ne bağlı Çayan Köyü'nde araarında yıllardan beri mera yüzünden husumet bulunan Şen ve Kaymaz ailesine bağlı fertler arasında başlayan tartışma, öğlen saatlerinde kavgaya dönüştü. Her iki aile fertleri daha sonra geldikleri Ergani İlçe merkezindeki Fevzi Çakmak mevkiinde karşılaşınca, silahlı çatışma çıktı. Saat 18.30 sıralarında yaşanan çatışmada, her iki aileden toplam 8 kişi yaralanırken, silah sesleriyle birlikte bölgeye gelen polis, kontrolü kısa sürede sağladı. Yaralılar ambulanslar ile Ergani Devlet Hastanesi'ne getirilirken, hastane içerisinde karşılaşan aile fertleri arasında burada da arbede yaşandı. Hastane içerisine giren çevik kuvvet poilisi burada da kontrolü sağladıktan sonra hastaneye giriş ve çıkışları yasakladı. Acil hastalar ve bunlarla birlikte hastaneye gelenler de üst araması yapıldıktan sonra acil servise girişlerine izin verildi. Ergani İlçe Emniyet Müdürü Kerim Karaboğa'nın da bizzat olay yerine gelerek olaylara müdahale ettiği görülürken, hastanede tedavi gören Şevket Kaymaz ile Özkan Şen, buradaki doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. Yaralı 6 kişiden bazıları ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hatanesi'ne sevkedildi. İlçe merkezinde ve hastane çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri de olayın büyümemesi için Çayan Köyü içerisinde ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alarak, köye giriş-çıkışlara izin vermiyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Çatışmanın yaşandığı yer
-olay yeri inceleme ekibinin çalışması
-Yaralılar diyarbakıra sevkedilirken
-Hatanede yaşanan arbede anı
-Polisin müdahalesi
-çevik kuvet polisinin hasateneye gelişi
-Genel ve detay görüntüer
Haber-Kamera: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır),
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Sebze yüklü kamyon cayır cayır yandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde motor kısmından alev alan kamyon cayır cayır yandı. Kamyondan yükselen alevler yan tarafında park halinde duran başka bir TIR'a da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 araç kullanılamaz hale geldi, kamyon sürücüsü hafif yaralandı.
Şanlıurfa'ya sebze ve meyve götürmek için Tarsus Hal Kompleksi'nin Ardiyeciler bölümüne gelen 25 yaşındaki Fırat Hancı, yükünü aldıktan sonra hareket etmek için hazırlıklara başladı. Bu sırada Hancı'nın sahibi olduğu 63 LS 395 plakalı kamyonun motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süre sonra da kamyon alev alarak yanmaya başladı. Yoğun duman ve alevlere müdahale için harekete geçen kamyon sürücüsü, yüzünden yaralandı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, alev topuna dönen kamyona müdahale etti. Ortalığı saran alevler ve yoğun dumandan nedeniyle hal kompleksinde çalışan vatandaşlar ve işyeri sahipleri panik yaşadı. Kamyon ve kasasındaki sebze ve meyveler alevler arasında kaldı. Alevler, park halinde duran 15 NS 733 plakalı TIR'a da sıçradı. Alev topuna dönen araçlardaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, işyerlerine ulaşmasına engel oldu. Hal kompleksindeki kamyon yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Hafif yaralanan kamyon sürücüsü Fırat Hancı, 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hancı tedavi altına alınırken, polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Görüntü Dökümü :
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Yangın mahaline araçla giderken yükselen dumanların çekimi
-Yanan kamyondan çıkan alevler
-Gökyüzüne yükselen yoğun duman
-Olay yerinde toplanan vatandaşlar
-İtfaiye ekibinin gelişi
-Yangına müdahale
-Detaylar
-Yere saçılan sebzeler
-Vatandaşın olayı anlatımı
SÜRE: 3'28" BOYUT: 110MB
Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),
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Muhammet Emre bebeğin ölümünde babaya tutuklama // Ek
OĞLU ÖLEN ANNE KONUŞTU, "DARP EDİLDİĞİNDEN HABERİM YOKTU"
Denizli'de darp sonucu öldüğü belirlenen ve babası tutuklanan 10 aylık Muhammet Emre Çelik'in 24 yaşındaki annesi C.Ç., oğlunun darp sonucu öldüğünü polislerden öğrendiğini söylerken, eşinin oğlunu dövdüğü için daha önce şikayetçi olduğunu söyledi.
Eşinin daha öncede oğlunu darp ettiği için polis şikayete bulunduğunu belirten anne C.Ç., "Oğlumun darp sonucu öldüğünü önce bilmiyordum. Olay tarihinde bana normal ölüm şeklinde söylediler. Eşimden de şüphelenmedim. Daha öncede darp ettiği için şikayet etmiştim. Oğlum ölmeden önce birkaç defa darp etti. Korktuğum ve cesaret edemediğim için bunları anlatamadım. Olay günü de ben temizliğe gitmiştim, beni aradı, çocuğun fenalaştığını söyledi. Ben eve geldim, önce sağlık ocağına götürdük ambulansla hastaneye götürüldü. Burada hayatını kaybetti. Vücudunda morluklar görmedim, darp ettiğinden de haberim yoktu, bana da bir şey anlatmadı. Boşanma davamız sürüyor. Daha önceki ifademde korktuğum için bazı şeyleri anlatmadım, ama ifademi değiştirip, anlatacağım" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Anne C.Ç.'den detay
Evinin dışından detay
Annenin konuşması
Haberle ilgili Ramazan Çetin anons
Tutuklanan Halil Çelik'in fotoğrafı
Ölen 10 aylık Muhammet Emre'nin fotoğrafları
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,
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Uçaktaki kavga ettiği kişiye 'in ulan aşağıya' diye bağırdı
İstanbul- Elazığ seferini yapan Onur Air'e ait uçakta alkollü bir yolcunun diğer yolcularla tartışması kargaşaya neden oldu. Alkollü yolcunun "İn Uan aşağıya" dİiye bağırdığı kavga inişe kadar devam ederken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi. İstanbul'dan önceki akşam saat 21.15 sıralarında Elazığ seferini yapmak üzere hareket eden Onur Air'e ait Airbus 320 tipi uçakta alkollü bir yolcunun neden olduğu kavganın cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre biri alkollü iki yolcu arasında çıkan kavga, tarafları ayırmak için diğer yolcuların araya girmesiyle kargaşa yaşandı. Havada endişe yaratan kavga nedeniyle birçok yolcu gözyalarını tutamadı. Kavga eden yolculardan alkollü olan kişinin diğerine "İn ulan aşağıya" diyerek tehditler ve küfürler yağdırdığı öne sürüldü. Kavga nedeniyle birçok kişinin iniş sırasında kemer takmadığı belirtildi. Saat 23.30'da iniş yapan uçağa kaptan pilotun talebi üzerine polis çağrıldı. İddiaya göre yurtdışında yaşadığı bildirilen alkollü yolcu polis nezaretinde uçaktan indirildi. Ancak taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayınca resmi bir işlem yapılmadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuş güvenliğini tehdit oluşturan davranışlarda bulunan yolculara bin 500 lira para cezası veriyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yolcuların tartışması
Haber: Sahısmail GEZİCİ/ELAZIĞ,
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Yeğenini vurarak öldürdü
Sakarya'nın Karapürçek İlçesi'nde Mevlüt Kara tartıştığı yeğeni 46 yaşındaki Cemal Kara ve yakınlarının üzerine pompalı tüfekle ateş etti. Cemal Kara hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
Olay, Karapürçek Teketaban Köyü'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Mevlüt Kara ile yeğeni Cemal Kara arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mevlüt Kara pompalı tüfekle ateş açtı. Başından vurulan Cemal Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan 48 yaşındaki Recep Kara ve 70 yaşındaki Ayşe Kara tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Yaralanan Recep Kara ile Ayşe Kara Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayın ardından kaçan Mevlüt Kara ve kendisine yardımcı olduğu iddia edilen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntüler
-Hastanenin önünde bekleyen yakınları
Haber: Alaattin ONUR/KARAPÜRÇEK(Sakarya),
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Rusya'dan gelen ilk charter uçak su takıyla karşılandı
Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na Rus turist kafilesi getiren ilk charter uçak, itfaiye araçlarının 'su takı' töreniyle karşılandı. Uçaktan inen turistlere çiçek verildi.
Rus turistleri taşıyan Coral Travel uçağı, 189 yolcusuyla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Moskova'dan Boeing 737-800 tipi uçakla gelen turist kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına gelişinden itibaren itfaiye araçları su takıyla karşılama yaparak turistlere 'Hoş geldin' dedi. 1 saat rötarlı gelen uçaktan inen yolcular, havalimanı personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılama törenine Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, Gazipaşa Alanya Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı da katıldı. Pasaport kontrolünden geçen turist kafilesiyle pasta kesilerek, çiçek verildi. ODEON Tours Yer Hizmetleri Genel Müdür vekili Ozan Somaklar, "Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ilk charter 189 yolcu ile Coral geldi. Mayısın 27'sine kadar her gün olmak üzere sonrasında da her gün 3 olmak üzere sezon uçuşlarımızı planladık. Sezon boyunca 25 bin yolcu indirmeyi planlıyoruz. Bu yolcu kapasitesi ise Antalya'ya indirilen yolcunun yüzde 7'sine tekabül etmektedirö dedi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bölgemiz için güzel ve hayırlı şeyler. Geçen hafta tarifeli, bu hafta da charter uçuşlar başladı. Mayısın ortalarından sonra günde 2, mayıs sonunda 3 uçaklarını bölgeye taahhüt ediyorlarö diye konuştu. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, geçen hafta ilçeye ilk kez Moskova'dan tarifeli uçuşlar düzenlediğini aktarırken, "Bugün Carol Travel ilk seferini düzenledi. Dolu dolu bir sezon bizi bekliyorö dedi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de Rusya'dan gelen ilk charter uçak olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, Rus pazarı olarak daha önceki yıllara nazaran daha farklı müşteri potansiyeline sahip olacaklarını kaydetti. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 28 Nisan'da Rus tatilcileri getirecek 1 uçak daha iniş yapacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Rus uçağının inişi
İtfaiyenin su takı ile karşılaması
Yolcuların uçaktan inişi
Yolcuların karşılanması
Gelen yolcuların duyguları
Genel görüntü ve detaylar
Röp 1: ODEON Tours Yer Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ozan Somaklar
Gelen mürettebata çiçekler verilmesi uçak önünde pankart açılması genel görüntüler
Röp 2: Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
Röp 3: Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik
Röp 4: Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili
Karşılamada pasta kesimi detaylar
Havalimanından çıkan yolculardan genel görüntü
Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya),