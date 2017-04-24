Dha Yurt Bülteni - 20
Bakan Çavuşoğlu: Seküler bir Suriye olmasını istiyoruz DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Biz seküler bir Suriye olmasını istiyoruz.
Bakan Çavuşoğlu: Seküler bir Suriye olmasını istiyoruz
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Biz seküler bir Suriye olmasını istiyoruz. Gerçekçi olalım, bu saatten sonra bunun Esad ile olması mümkün değil. Herkesin kabul edeceği bir geçiş hükümetinin olması lazım. Hiç kimse dışlanmamalıö dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Rus Medya Konferansı için gelen Rus gazetecilerle Alanya'da buluştu. Filika Restoran'da düzenlenen yemekli toplantıya Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ile Rus gazeteciler katıldı.
90 GÜNLÜK VİZE
Basının ilk 10 dakikasından görüntü almasına izin verilen toplantıda konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 97'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bu günün çocuklara armağan edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Birkaç gündür Avrupa'nın ve dünyanın farklı ülkelerinden çocuklar Türkiye'ye geliyor. Bugün ayrıca Miraç Kandili. Dini ve milli bir bayramda önemli bir günde sizlerle beraberiz. Ayrıca Suriye gibi bölgemizde önemli gelişmeler yaşanan bir dönemde sizlerle sohbet edeceğiz. Ruslar Türkiye'ye vizesiz şekilde gelebilir. Yaklaşık 10 gün önce Alanya'da yaşayan Rus topluluğu ile bir araya gelmiştik. Bu toplantıların faydası oluyor. Türkiye'de yaşayan Ruslar ne istiyor, burada nasıl çözüm bulacağımızı öğrenme fırsatımız oluyor. Ruslar Türkiye'de 60 değil, 90 gün kalmak istiyor. Rusların Türkiye'de 90 gün kalmasını inşallah sağlayacağız" dedi.
'RAKKA'YA OPERASYON YAPMAMIZI İSTEMEDİLER'
Türk kuvvetlerinin El Bab'ı DEAŞ'tan geri aldığını aktaran Çavuşoğlu, "Rusya'nın Suriye problemi başladığından bu güne şu teklifte bulunduk. 'Gelin terör örgütleriyle beraber mücadele edelim' dedik. El Bab'ta bu işbirliğini gördük. Yer yer Rus Hava Kuvvetleri'nin işbirliğini gördük. Özellikle koalisyonun desteğini kestiği bir dönemde Rusya bize destek verdi. YPG baskı yaptığı için koalisyon destek vermek istemedi. YPG ve PKK bir terör örgütü. Burada bir koridor oluşturmak istediler. Bu operasyon DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesini sağladı ve bu hayalleri son buldu. Obama yönetimi YPG'yi Rakka operasyonunda kullanmak istedikleri için bizim Rakka'ya operasyon yapmamızı istemediler. Biz bu konuda kararlı davrandık. El Bab'ta DEAŞ ile mücadele ederken Rakka'dan DEAŞ'lılar gidip geliyordu. DEAŞ'a karşı mücadelenin arttırılması lazımö diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:
"BİZDE BİR STRATEJİ VAR"
"Suriye'de esas çözüm siyasi çözüm. Rusya ile Halep'te başlayan siyasi işbirliğini geliştirdik. Ateşkesi ülkenin diğer yerlerine de genişlettik. Biraz ihlaller olsa da önceye göre daha iyi durumdayız. Bu Rusya ile Türkiye'nin başarısı. Astana süreci de bizim başarımız. Buraya ABD'nin gözlemci olarak katılması da önemli. İran'ı da özellikle sürece dahil ettik. Bizde bir strateji var. Ben en başından beri gerçek siyasi çözüm için Esad'ın gitmesi gerektiğine inanıyorum. Rusya da Türkiye'nin sınır bütünlüğünü destekliyor. Biz seküler bir Suriye olmasını istiyoruz. Gerçekçi olalım, bu saatten sonra bunun Esad ile olması mümkün değil. Herkesin kabul edeceği bir geçiş hükümetinin olması lazım. Hiç kimse dışlanmamalı. Esad konusunda Rusya ile aynı düşünmeyebiliriz. Görüşlerimiz tam uyuşmuyor diye diğer konularda da işbirliğimizi durdurmadık. Biz müttefik olduğumuz birçok ülkeyle NATO içindeki birçok ülkeyle de farklı düşünüyoruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Bakan Çavuşoğlu'nun gazetecilerle selamlaşmasından görüntü
Çavuşoğlu'nun masadan görüntüsü
Boyut: 79.6 MB /// Süre: 01.18
Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),
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2 otomobil kavşakta çarpıştı: 8 yaralı
SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Erenler Çaykışla Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 54 KR 182 plakalı ve 34 FNC 43 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı. İki araç çarpışmanın etkisiyle bariyerlere savruldu. Otomobillerde sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan Selma Yel, Kübra Yel, Lamiya Yel, Muharrem Yel, Kerem Palazoğlu ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle ulaşım aksarken, araçların yoldan kaldırılması trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden görüntüler
Ekiplerden görüntü
Yaralılara müdahale edilmesi
Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),
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Gaziantepspor'un Çek futbolcusu intihar etti
SPOR Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un Çek Cumhuriyeti Milli takımında da forma giyen defans oyuncusu 31 yaşındaki Frantisek Rajtoral, yalnız yaşadığı evin tavanına bağladığı iple yaşamına son verdi. Rajtoral'ın ölümü, spor camiasında büyük üzüntü yarattı.
Olay, akşam saatlerinde Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantepspor'un Viktoria Plzen'den takımından 750 bin liraya transfer ettiği Çek defans oyuncusu Frantisek Rajtoral, gündüz saatlerinde Celal Doğan Tesisleri'ndeki antrenmana gitmeyince arkadaşları, telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine oyuncuların ihbarıyla Rajtoral'ın lüks sitelerdeki kiralık evine çilingir yardımıyla giren jandarma ekipleri, Çek oyuncuyu tavana asılı halde buldu. Oyuncunun ölüm haberiyle Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl ve takım oyucnuları, Rajtoral'ın evine akın etti. Bazı oyuncuların gözyaşı döktüğü evde inceleme yapan jandarmanın Rajtoral'ın borçları nedeniyle not bıraktığı iddia edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Rajtoral'ın cesedi, cenaze aracına konularak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, acı haberle üzüldüklerini belirterek, "Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Kendisi iyi bir oyumcumuzdu" dedi.
Takımın kaptanı Abdullah Elyasa Süme ise, acı haberle yıkıldıklarını ifade ederek, "Çok üzgünüz. Gerçekten şaşırdık, Başımız sağ olsun. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Söylenecek bir şey yok. Anormal bi durum yoktu. Çok acı bir durum" diye konuştu.
Gaziantepspor, Çek milli oyuncu Rajtoral'ı, 29 Ağustos 2016'da Viktoria Plzen'den 750 bin Euro'ya transfer etmişti. Rajtoral, Gaziantepspor'da 23 maçta forma giydi.
KEMERLE KALORİFER BORULARINA ASMIŞ
Gaziantepspor'un defans oyuncusu Frantisek Rajtoral'ın, kendisini evindeki kalorifer borularına pantolon kemeriyle astığı belirlendi. Rajtoral'ın borçlarının da yazılı bulunduğu Çekçe yazdığı not jandarma tarafından tercüme edildi. Yapılan tercümede kağıtta, Rajtoral'ın borçlarının yer aldığı liste olduğu ortaya çıktı. Rajtoral'ın, 3 gün önce kente gelen ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile ayrıldığı da öne sürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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(1)
Frantisek Rajtoral'in fotoğrafları
Olay yeri
Oyuncular
Jandarma ekipleri
Tabutun cenaze aracına konulması
Cenaze aracının gidişi
Kulüp Başkanı Kızıl ile röp.
Abdullah Elyasa Süme ile röp.
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(2)
Adli Tıp Kurumu
Cenaze aracının gelişi
Tabutuna morga konulması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Ahmet ÖZER-Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP,
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Türkiye Motokros Şampiyonası 1'inci ayak yarışları sona erdi
TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde düzenlenen ve iki gün süren Türkiye Motokros Şampiyonası 1'inci ayak yarışları sona erdi.
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 1'inci ayak yarışları Beykonak Mahallesi Motokros Pisti'nde yapıldı. Dünkü sıralama turlarının ardından bugün yapılan yarışta sporcular MX, MX1, MX2, MX2 junior, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve veteranlar birinci ve ikinci etap yarışlarında mücadele etti. Yarışlara, Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Tekirdağ, Kütahya, Uşak, Balıkesir ve Bursa'nın yanı sıra KKTC ve Bulgaristan'dan yaklaşık 100 sporcu katıldı.
Yarışların öğleden sonra yapılan ikinci etap mücadeleleri sonunda dereceye giren sporculara ödül ve kupaları Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Türkiye Motosiklet Federasyonu Genel Sekreteri Kutbettin Aydın, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.
Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, bu yıl ilk defa düzenlenmesine rağmen yarışların çok güzel olduğunu belirtti. Ayrıca yarışlara Bulgaristan ve KKTC'den sporcuların da katılmasının yarışların ulusal değil, uluslararası olduğunu ortaya koyduğunu aktaran Başkan Çetinkaya, yarışların yapılmasında emeği geçen başta federasyon yetkilileri olmak üzere herkese teşekkür etti.
Yarışlarda MX kategorisinde dereceye giren Şakir Şenkalaycı da yarışların çok güzel geçtiğini, ilk defa yapılmasına rağmen parkurun ve yarışlara seyircinin ilgisinden son derece memnun kaldıklarını söyledi.
Sekiz ayrı kategoride gerçekleşen 1515 metrelik parkurda dereceye giren sporcular ve kategorileri ise şu şekilde oldu: MX2 junior Hakan Halmi, MX2 Hakan Halmi, MX1 Shevki Shevkiev, MX Atanas Petrov, 50 cc Hakan Mustafa Tüter, 65 cc Viktor Borislavov, 85 cc Kaya Alptürk, Veteran Koray Uysal ve Veteran komite özel İzzet Sezgin.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yarış startının verilmesi
Yarışmadan ve izleyenlerden
Yarışmadan detay görüntüler
Drone ile çekilmiş hava görüntüleri
Yarıştan görüntüler
Havadan çekilmiş bir başka start görüntüsü
Yarışı izleyenlerden detaylar
Ödül töreninden görüntüler
Yarışmacılardan toplu görüntü
Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'nın konuşması
Yarışçılardan Şakir Şenkalaycı'nın açıklaması
129 MB /// 04.03'
Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI / KUMLUCA(Antalya),
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2 gün sonra karlar altındaki yaylada bulundu
SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde dün gezmek için evden çıkan 58 yaşındaki Muazzez Gürcan kaybolurken, bugün yarım metre karın olduğu Davlumbaz Yaylası'nda bulundu.
Akyazı Dokurcun Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan Muazzez Gürcan dün öğle saatlerinde gezmek istediğini söyleyerek dışarıya çıktı. Davlumbaz Yaylası'na giden Muazzez Gürcan kayboldu. Ailesi bugün sabah saatlerinde Muazzez Gürcan'ın eve dönmediğini polise bildirdi. Bölgeye kısa süre içinde intikal eden UMKE, AFAD, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi ve jandarma ekipleri kadını bulabilmek için arama çalışması başlattı. Ekipler, 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı yaylada paletli araçlarla 5 saat boyunca arama yaptı. Muazzez Gürcan akşam saatlerinde yaylada bir evin önünde bulundu. UMKE ekiplerince ilk sağlık kontrolü yapılan Muazzez Gürcan paletli araca bindirilerek 112 Acil ekiplerine teslim edildi. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muazzez Gürcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Ekiplerin yaylada ilerlemesi
Ekiplerin kadını alması
Detaylar
Haber-Kamera: Alaattin ONUR-Aziz GÜVENER/AKYAZI(Sakarya)
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