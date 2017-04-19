Dha Yurt Bülteni - 20
Park halindeki araçta patlama meydana geldi: 1 yaralıNİĞDE'de park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi.
Park halindeki araçta patlama meydana geldi: 1 yaralı
NİĞDE'de park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi. Patlama sırasında araç içerisinde bulanan 24 yaşındaki Metin Ertan, ağır yaralandı.
Olay, gece yarısı Aladdin Mahallesi Hatıroğlu Sokak'ta meydana geldi. Metin Ertan, park halindeki 13 AD 333 plakalı hafif ticari araç içerisinde arkadaşıyla telefonda konuştuğu sırada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyup dışarı çıkanlar, Ertan'ı yerde yaralı halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
ÇAKMAK GAZI TÜPÜNDEN ŞÜPHELENİLİYOR
Olayın ardından bölgeye gönderilen bomba imha uzmanı ile olay yerine inceleme ekipleri, araçta ve çevresinde inceleme yaptı. Araçtaki çakmak gazı tüpünde meydana gelen sızıntının, patlamaya neden olabileceği tahmin ediliyor. Uzman polisler, patlamanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalara devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Patlamanın yaşandığı araçtan görüntü
Çevredeki vatandaşlardan görüntü
Olay yeri inceleme polislerinin çalışması
Bomba ima uzmanı polislerin incelme yapması
Çevredeki polis araçlarından görüntü
- Genel ve detay görüntüler
Süre: 02'21" Boyut: 150 MB
Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,
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Tunceli'de helikopter düştü: 12 şehit (9)
EKİPLER ENKAZIN BULUNDUĞU BÖLGEYE HAREKET ETTİ
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düştüğü belirlenen helikopterde şehit olan 12 kişinin cenazelerinin alınması için bölge illerden gelen çok sayıda arama-kurtarma ekibi, gece yarısı enkazın bulunduğu bölgeye hareket etti. Hava şartları uygun olduğu takdirde ekiplerin enkazdan çıkartacakları şehit cenazelerinin Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna konulacağı ve sabah burada yapılacak törenin ardından memleketlerine uğurlanacakları belirtildi.
Haber: TUNCELİ,
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Uludere 4 büyüklüğündeki depremle sallandı
ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Uludere ilçesinin Şenoba bölgesinde saat 01.40'ta Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uludere'nin yanı sıra Şırnak ve yakın çevreden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre her hangi bir can ve mal kaybı olmadı.
Haber: ŞIRNAK,
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Savur'da PKK sığınağı ele geçirildi
MARDİN'in Savur İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, örgütün sığınağı bulundu. İçerisinde tuvalet, mutfak ve yatak bölmelerinin yer aldığı sığınakta çok sayıda yaşam malzemeleri de bulundu.
Savur İlçesi Taşlık Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın kış üstlenmesinde kullandığı sığınağı olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda söz konusu bölgede teröristlere ait sığınak ele bulundu. Sığınak içerisinde yapılan arama ve incelemelerde çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi. Tuvalet, mutfak ve ile teröristlerin yatak odası olarak kullandıkları ayrı ayrı bölmelerden oluşan sığınağın tavanı, duvarı ve zemininin ise naylonla kaplandığı görüldü.
Bulunan sığınağın içerisinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada bir asker, gördüğü her şeyi tek tek detaylarıyla anlatıyor.
Haber: MARDİN,
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İzmir'de YSK'ya hayır protestosu
İZMİR'de bir araya gelen sivil toplum örgütleri, 16 Nisan'daki halk oylamasında YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasını protesto etti.
Cumhuriyet Meydanı'nda bugün saat 19.00'da toplanan yaklaşık 1000 kişilik sivil toplum örgütü mensubu, 16 Nisan'daki halkoylaması sonuçlarını protesto etti. YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasını da protesto eden grup, 'Birleşe birleşe kazanacağız' ve 'Ya hep beraber, ya hiç birimiz kurtuluşa' sloganları attı. 'Emperyalizme, savaş politikalarına işçiler hayır diyor', Üsküdar yüzde 53 hayır' ve 16 Nisan YSK darbesi' yazılı pankartlar da taşıyan grup, polisin uyarısının ardından CHP Milletvekili Murat Bakan'ın da araya girmesiyle olaysız dağıldı.
Haber: Mehmet GÜNEY/İZMİR,
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Gaziantep'te YSK protestosuna müdahale: 10 gözaltı
GAZİANTEP'te çoğunluğu CHP'li olan grup, Anayasa Değişikliği Halkoylaması'nda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oy pusulalarının geçerli saymasını protesto etmek istedi. Valiliğin yasak kararına rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.
Üniversite Bulvarı'ndaki Gaziantep Üniversitesi önünde toplanan çoğunluğu CHP'lilerden oluşan grup, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması'nda YSK'nın mühürsüz oyların geçerli sayma kararına tepki göstermek istedi. Polislerin, açık alanlarda düzenlenecek eylemlere ilişkin Valilik tarafından bugün uygulamaya konulan yasak kararına uymalarını istemesine rağmen kalabalık dağılmadı. Gruptakiler dağılmayınca polis müdahale etti. Kalabalık müdahaleyle dağılırken, 10 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Haber: Metin Faruk TAMER/ GAZİANTEP,
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Sulama tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, belediyeye ait sulama tankerinin çarptığı motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Ramazan Kodal hayatını kaybederken, arkasında bulunan arkadaşı ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Fethiye-Muğla Karayolu'nda meydana geldi. Karayolundaki çalışma nedeniyle trafiğe kapatılan kısmındaki kavşakta dönüş yapan Ramazan Kodal (23) yönetimindeki 48 JA 720 plakalı motosikletle Fethiye Belediyesi'ne ait, Murat Can Öztürk (25) idaresindeki 48 PN 350 plakalı sulama tankeri çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kodal olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan arkasındaki arkadaşı Mert Uçak (23) sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Fethiye Esnaf Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan Uçak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası tanker şoförü Öztürk gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Cihan KAYA / FETHİYE (Muğla),
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Merdiven boşluğunda öldürülen kadının erkek arkadaşı intihara kalkıştı
ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Nuran Soydinç, oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Cinayet şüphesiyle aranan erkek arkadaşı H.Ö. ise polisin ikna çabalarını reddederek kendi boğazını bıçakla keserek ağır yaralandı.
Manavgat Yayla Mahallesi Işıklar Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda Nuran Soydinç, oturduğu 3 katlı apartmanın en üst katındaki merdiven boşluğunda boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Sesler üzerine çıkan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Nuran Soydinç'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.
KENDİ BOĞAZINI KESTİ
Polis cinayet şüphelisini araştırırken, olay yerine gelen Nuran Soydinç'in ilk eşinden olan oğlu Ş., bağırarak annesinin erkek arkadaşı H.Ö. hakkında küfür etmeye başlayınca polis cinayeti H.Ö.'nün işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. H.Ö.'nün olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıkta oturduğunu belirleyen polis eve giderek arama yaptı. İçeride kimsenin bulunmaması üzerine H.Ö.'nün cep telefonuna ulaşan polis, irtibat kurmaya çalıştı. H.Ö.'nün olay yerinin yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalı çevresinde olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye gitti. H.Ö.'yü bulan polis adamı ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarına karşı çıkan H.Ö. yanındaki bıçakla boğazını keserek intihara kalkıştı. Ağır yaralı halde hızla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen H.Ö. ameliyata alındı. Durumu ciddi olan H.Ö.'nün tedavisinin sürdüğü belirtildi.
İkinci eşinden boşanma aşamasında olan Nuran Soydinç'in bu süreçte bir otelde bulaşıkçı olarak çalışan H.Ö. ile tanışıp arkadaş olduğu ileri sürüldü. Akşam saatlerinde çıkan tartışmanın ardından ise H.Ö.'nün Nuran Soydinç'in boğazını keserek olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),
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Gülsin Onay, piyanosuyla büyüledi
MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Akdeniz Opera ve Bale Kulübü'nün (AKOB) katkılarıyla düzenlenen konserde sahne alan ünlü piyano virtüözü Gülsin Onay, performansı ile dinleyenleri büyüledi.
Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşen konser öncesi konuşan AKOB Başkanı Fazıl Tütüner, Onay'ın dünyanın 76 ülkesinde konser vererek önemli başarılara imza attığını söyledi. Dünyanın birçok ülkesinde farklı unvanlarla tanınan Onay'ın Mersin ile farklı bir bağlantısının olduğunu anlatan Tütüner, "Bu kentte 1994 yılında ilk konserini veren Gülsin Onay, o günden bugüne 58 kez Mersin'e geldi. Bu nedenle de Mersin ile bir gönül bağı var. Bir dünya sanatçısının Mersin ile olan bağlantısı bizleri mutlu ediyor" dedi.
Konuşmanın ardından sahne alan Onay, Adnan Saygun, Chopin, Beethoven, Ravel gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini pinosuyla seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda AKOB Başkanı Tütener, gecenin anısına Onay'a palet ve çiçek vererek teşekkür etti. Konserin ardından hayranları ile bir araya gelen Onay, onlarla sohbet edip, bol bol fotoğraf çektirdi.
Haber: Mutafa ERCAN/MERSİN,
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